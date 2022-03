Nicko Cruises, 500 crociere fluviali per scoprire e vivere l’Europa

Nicko Cruises, compagnia di navigazione con sede a Stoccarda, tra i leader, con due decenni di esperienza, nel settore delle Crociere fluviali, coglie la sfida della ripresa del turismo con il claim “it’s time to discover” e propone quindi una forma di lento viaggiare per re-immaginare e vivere l’Europa.

“Le Crociere fluviali, con oltre 500 partenze – spiega Salvatore Obino che rappresenta in Italia la compagnia – rappresentano l’opportunità di una vacanza fuori dagli schemi per conoscere la nostra grande Casa Comune e vivere un’emozione fatta di tempo, storia, bellezza”.

Nicko Cruises garantisce alti standard tedeschi di sicurezza e sostenibilità con 25 navi da 4 a 5 stelle (di cui 6 Boutique).

Gli itinerari prevedono crociere sui fiumi Danubio, Reno, Meno, Mosella, Saar, Neckar, Havel, Weser, Elba e Voltava, Oder con estensione in Mar Baltico, Senna, Rodano e Saona, Douro e canali fluviali, oltre alle Crociere lungo la Costa Dalmata; sono inoltre in programmazione affascinanti itinerari sul Nilo e sulle principali rotte fluviali dell’Indocina.

In Italia Nicko Cruises si presenta con un articolato programma di 9 tipologie di Crociere a Tema e parteciperà al TOVE, organizzato dal Gruppo Travel, in programma all’hotel Melià a Milano dal 10 all’11 aprile. Tra le proposte, Tulipani e giardini in fiore, con visita all’evento internazionale Floriade; Crociere degli innamorati; Reno in fiamme; Il cuore della Mitteleuropa – Limes romano e miti germanici; Danubio classico e Grandi Crociere Danubiane; Crociere dello Spirito sul Danubio e sul Reno; Crociere eno-gastronomiche; Lungo la Costa Dalmata, da Zara a Dubrovnik; Mini-Crociere dell’Avvento e dei Mercatini di Natale

Sono previste estensioni post-Crociera, con soggiorno in Hotel 4 stelle, trattamento Light FB, in Portogallo a Santiago De Compostela (Galizia) e Lisbona, ed in Francia nei Castelli della Loira e in Borgogna.