Napoleon To: al via la distribuzione alle adv delle cinque brochure dedicate all’estate 2022

Toscana, isola d’Elba, Corsica, Sardegna e una selezione delle migliori strutture a 4 e 5 stelle. Napoleon Tour Operator rinnova il proprio impegno nella pubblicazione dei cataloghi di viaggio per la stagione 2022 sia in digitale, sia in formato cartaceo, confermando le cinque brochure in distribuzione dai primi di maggio nelle 7 mila agenzie partner.

“Lo scoppio del conflitto russo-ucraino – dichiara Marco Rosselli, responsabile commerciale del to – ha provocato un leggero calo delle prenotazioni. Tuttavia, col passare delle settimane la situazione si è normalizzata, riportando i valori ai livelli del 2019. A causa delle limitazioni di viaggio degli ultimi due anni, i turisti italiani hanno rivalutato le mete autoctone e anche quest’anno le preferiscono alle vacanze all’estero. Nei nuovi cataloghi, per tutte le destinazioni sono state incrementate le disponibilità di strutture, aggiungendo nuove soluzioni in appartamento, residence, hotel e camping village”.

Per consentire un soggiorno all’insegna della sicurezza e della tranquillità, a tutti i pacchetti di viaggio proposti è abbinata una assicurazione annullamento, che tiene conto dell’attuale situazione sanitaria in Italia: la polizza prevede infatti il rimborso delle penali in caso di rinuncia per motivi di salute o a fronte di eventi che rendono impossibile la partenza.