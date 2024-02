Naar sempre più phygital: nuove funzionalità online e il ritorno dei cataloghi in agenzia Nuove funzionalità in arrivo per la piattaforma proprietaria online e il ritorno dei cataloghi in agenzia dopo ben otto anni di assenza. Sono le principali novità 2024 di Naar che prosegue nel proprio sviluppo, forte di un 2023 chiuso a quota 65 milioni di euro di fatturato, su un livello del 15% superiore a quello dell’anno pre-Covid 2019. “Anche questi primi mesi del 2024 sono partiti molto bene – assicura il ceo, Frederic Naar -. Stiamo viaggiando su un +20% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Verosimilmente, credo che il prossimo dicembre registreremo un ulteriore incremento del 10%-12% sul 2023“. A fronte dei volumi in crescita, l’operatore milanese continua quindi gli investimenti su servizi e prodotti. A partire dal lato informatico, ma senza trascurare la propria presenza offline, per una strategia compiutamente phyigital: termine anglosassone (da me poco amato, ndr) ma che al momento è l’unico a descrivere sinteticamente un approccio al mercato che sia al contempo digitale e fisico. “Stiamo aggiungendo funzionalità al sito per renderlo ancora più veloce nella compilazione dei preventivi – spiega lo stesso Naar, coinvolto personalmente nel team sviluppo oggi composto da otto persone -. Ma presto presenteremo pure un restyling grafico del portale, nuove funzionalità e una rivisitazione del prodotto pacchetti online“. A fianco dell’impegno digital, il to torna però anche a puntare sul cartaceo, con quatto nuovi cataloghi (uno per la sede francese della compagnia, gli altri tre per il mercato italiano), pensati soprattutto per stimolare l’immaginario dei viaggiatori: “Noi lavoriamo con qualcosa come più di mille agenzie. Chi ci conosce bene, ci vede soprattutto in veste di classico operatore tailor made. Grazie alla nostra qualità digitale, chi invece ha storicamente meno a che fare con noi, ci percepisce spesso come una mera piattaforma tecnologica. Ecco, i cataloghi, che torniamo a pubblicare dopo l’ultima edizione del 2016, serviranno anche a veicolare un’immagine completa, a 360 gradi, della nostra proposta: fortemente high-tech nella forma ma allo stesso tempo personalizzata e curata al dettaglio nei contenuti”. Condividi

