MyItalytotheWorld chiude bene il primo anno di attività C’è soddisfazione in casa MyItalytotheworld, il tour operator online lanciato a ottobre 2022 e presentato ufficialmente al trade in occasione del Tove 2023. “Lo scorso è stato senza dubbio un anno importante – spiega Marella Bagnoli, general manager di MyItalytotheWorld -. Diversamente da altre realtà già consolidate sul mercato, per noi i dodici mesi appena trascorsi sono stati una partenza più che una ripartenza. Ci siamo preparati al decollo e abbiamo spiccato il volo. Adesso dobbiamo stabilizzare la nostra rotta”. Un inizio arricchito anche dal numero di agenzie che si sono registrate sul portale, nell’area a loro riservata, in numero “superiore alle nostre aspettative”. Il dato su cui porre l’accento, inoltre, è che sono tutte registrazioni concretamente attive. Il giro d’affari relativo al 2023, seppur riferito a una realtà che si può a tutti gli effetti definire ancora una start-up, è stato più che buono, “La chiusura dell’anno in positivo va considerata un grosso successo – prosegue Marella Bagnoli -. Tra i prodotti che hanno registrato una percentuale di vendita maggiore si posizionano al primo posto gli hotel, grazie alla nostra competitività, cui fanno seguito i musei e le attività a essi correlate, core business della nostra società”. Il modulo del noleggio auto, novità introdotta nel mese di settembre, ha poi registrato un’ottima perfomance, grazie anche alla vendita con o senza franchigia, a seconda delle necessità del cliente. In ultima analisi, poi, hanno pesato positivamente pure gli short break, a livello sia europeo, sia mondiale. “Per il 2024 è nostra intenzione puntare sul consolidamento dei clienti e dei fornitori di servizi e sull’ulteriore implementazione di tutti i prodotti attualmente caricati sulla piattaforma – conclude Marella Bagnoli -. L’area dedicata alle agenzie di viaggio è stata sottoposta a numerosi aggiornamenti, oltre che a un certosino lavoro di perfezionamento che garantisce stabilità, velocità e ottime performances”. Condividi

