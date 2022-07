Msc Seaside si ferma per un problema ai motori. Salta la crociera dell’11 luglio

Sosta tecnica per la Msc Seaside, costretta a rientrare temporaneamente in cantiere per un guasto a uno dei motori. Il problema, si legge su ShipMag, si era già palesato nelle scorse settimane, quando la nave era stata forzata a saltare alcune tappe dei suoi itinerari, ritardando in altri scali gli arrivi e le partenze.

La compagnia sta quindi in queste ore inviando ai clienti coinvolti dallo stop una lettera in cui li informa dell’inconveniente, invitandoli a riprenotare un’altra crociera. Msc si dice confidente che la Seaside possa riprendere la sua regolare attività a partire dalla data di partenza successiva, in calendario per il 19 luglio: “Nel frattempo, siamo lieti di offrirti una crociera con partenza dallo stesso porto o dal porto più vicino, nello stesso periodo, stessa sistemazione e prezzo della crociera originariamente prenotata su Seaside tra le seguenti alternative – si legge nell’informativa -: Meraviglia in partenza da Genova l’11 luglio 2022, Seaview in partenza da Genova il 10 luglio 2022, Splendida in partenza da Genova il 9 luglio 2022”.

“Se i clienti non desiderassero optare per una delle suddette alternative – continua la lettera – saremo lieti di riproteggerli su una qualsiasi altra crociera, attualmente in programmazione nel Mediterraneo o in qualsiasi altra destinazione, anche oltre la stagione estiva in corso, ma sempre stessa sistemazione e prezzo della crociera originariamente prenotata su Seaside (eventuali costi di volo o trasferimento necessari per raggiungere il porto di imbarco saranno a proprie spese), previa disponibilità. In entrambi i casi, Msc Crociere è lieta di offrire un credito a bordo rimborsabile equivalente a: 200 euro a cabina interna (100 in caso di cabina singola), 300 euro a cabina esterna (150 in caso di cabina singola), 500 euro a cabina con balcone (250 in caso di cabina singola), 800 euro a cabina Yacht Club (400 in caso di cabina singola)”.