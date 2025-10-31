Msc Cruises entra nel settore dell’abbigliamento tecnico-sportivo con Slam Msc Cruises allarga iul raggio d’azione acquisendo Slam.com da Vam Investments. L’operazione riflette l’impegno di lungo periodo di Msc a investire in qualità, innovazione e know-how italiano, identificando di volta in volta partner che siano in linea con il proprio dna marittimo e le proprie strategie. La presenza globale e l’impronta internazionale di Msc supporteranno lo sviluppo e la visibilità di Slam anche sui mercati esteri, dando una prospettiva di stabilità e crescita di lungo termine al marchio italiano fondato a Genova nel 1979, rafforzandone la reputazione e il posizionamento di leadership nei settori della vela, dello yachting e dell’abbigliamento tecnico-sportivo. Entrambe le aziende condividono una profonda passione per il mare, oltre ai valori di autenticità, innovazione ed eccellenza radicati nella comune cultura e tradizione marinara. La sinergia Slam continuerà a concentrarsi e a investire sulle proprie attività tradizionali, sviluppando inoltre una nuova divisione professionale, dedicata al settore business-to-business, che prevede tra l’altro la realizzazione di uniformi e di abbigliamento per il gruppo di società Msc. Questo consentirà di valorizzare ulteriormente l’esperienza tecnica e l’eccellenza del design sviluppati dalla società genovese, preservando al contempo la forte identità del marchio, il suo focus e la sua storia di successo nell’abbigliamento tecnico-sportivo. Condividi

Gli Ocean Dialogues proseguiranno poi a Ocean Cay MscMarine Reserve, dove gli ospiti potranno scoprire le attività del Marine Conservation Center della MscFoundation, approfondendo i progetti di ripristino dei coralli e protezione marina, per poi navigare nelle acque turchesi delle Bahamas sotto la guida di Horn, vivendo in prima persona l’importanza di preservare gli ecosistemi marini più fragili. «La scoperta è al centro di ciò che facciamo: creiamo esperienze che ispirano curiosità e arricchiscono il viaggio dei nostri ospiti - ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Collaborare con Mike Horn e la Msc Foundation ci permette di offrire esperienze straordinarie unite a una profonda consapevolezza della bellezza, della forza e della vulnerabilità dell’oceano. Questo viaggio celebra la connessione e l’esperienza significativa del mare». [post_title] => Explora Journeys in crociera ai Caraibi con Mike Horn [post_date] => 2025-10-31T13:13:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761916398000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500496 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A meno di cinque ore da Milano e a due da Torino, il versante francese del Monte Bianco si conferma una destinazione chiave nel turismo alpino europeo. Un territorio che non smette di reinventarsi, capace di parlare al pubblico leisure quanto agli operatori del trade, con un’offerta che combina infrastrutture d’eccellenza, accoglienza di alto livello e una visione di sviluppo coerente con le nuove tendenze del turismo montano. Nei giorni scorsi, dodici destinazioni del Pays du Mont Blanc hanno incontrato stampa e operatori italiani per presentare le novità della stagione 2025/26. [caption id="attachment_500502" align="alignright" width="207"] François Bonet, Console Generale di Francia a Milano[/caption] «La Francia è la seconda destinazione al mondo per gli sport invernali – ha ricordato François Bonet, Console Generale di Francia a Milano – con una crescita del 5,5% di giornate sciistiche nella stagione 2024/25 rispetto all’anno precedente. L’Italia rappresenta un mercato strategico, con oltre 280.000 pernottamenti registrati e un potenziale di sviluppo ancora enorme». Nell’ultima stagione 8 milioni di italiani hanno praticato sport invernali, ma solo il 4% ha scelto mete estere. Il margine di crescita è quindi evidente, soprattutto in chiave weekend e short break, segmento su cui il territorio francese sta investendo in modo mirato, potenziando collegamenti, esperienze e servizi personalizzati. Dalle icone alpine ai nuovi concept: un'offerta diversificata Con un’altitudine che varia dai 400 ai 4.800 metri, il Pays du Mont Blanc abbraccia un mosaico di destinazioni che interpretano l’inverno in chiave esperienziale. Megève si riconferma la regina dello charme alpino: il restauro dello storico Chalet Sarto e la riapertura dell’Hotel Saint-Georges, firmato dal designer Luke Edward Hall, segnano una stagione all’insegna dell’eleganza e del lifestyle. La gastronomia si fa ambasciatrice del territorio, con la prima stella Michelin per Julien Gatillon e la nuova proposta di Marc-Henri Mazure ai Chalets du Mont d’Arbois. Un posizionamento che consolida Megève nel segmento del turismo di fascia alta, trainato da una clientela internazionale sempre più sensibile alla qualità e all’autenticità. A pochi chilometri, Combloux festeggia i 90 anni dello sci con un ricco calendario di eventi e investimenti infrastrutturali: entro dicembre 2025 sarà inaugurata la nuova cabinovia Beauregard, simbolo di una montagna sempre più accessibile e sostenibile. Le nuove aperture lifestyle, come il Rooftop dell’hotel Alpen Valley, segnano invece la direzione di un’offerta capace di coniugare comfort e autenticità. Cultura, natura e autenticità: le nuove leve della competitività alpina Nel cuore del Pays du Mont Blanc, Praz-sur-Arly punta su un turismo esperienziale che valorizza la tradizione — con il celebre raduno di mongolfiere, giunto alla 35ª edizione — e la creatività, come nel progetto cinematografico dedicato all’Ice Cross. La ristorazione locale si rinnova, tra contaminazioni internazionali e valorizzazione dei prodotti savoiardi, segno di una montagna che sa parlare anche al pubblico urbano e gourmet. Saint-Gervais Mont Blanc mette al centro la sostenibilità, con il riconoscimento “2 Flocons Verts” che certifica la qualità delle sue politiche ambientali. Il nuovo capolinea del tramway del Monte Bianco, previsto per l’estate 2026, e la cabinovia Valein che collega la ferrovia alle piste raccontano una destinazione che unisce benessere termale, cultura e mobilità dolce. Il balcone naturale sul Monte Bianco, Cordon, punta su turismo slow e tradizioni alpine, tra la chiesa barocca di Notre-Dame-de-l’Assomption, classificata monumento storico, e le fattorie dell’Albérieux, dove si possono scoprire i segreti del formaggio di montagna. Les Contamines-Montjoie, con i suoi 120 km di piste propone un’agenda di eventi sportivi di livello europeo, oltre a numerose attività tra cui passeggiate con i cani da slitta, escursioni con fat-bike, parapendio sul massiccio del Monte Bianco, pista di pattinaggio all’aperto. Sallanches e Chamonix: anima urbana e leggenda alpina Nel cuore del territorio, Sallanches rappresenta il volto urbano del Pays du Mont Blanc: non una stazione sciistica, ma una città viva e accogliente, punto di riferimento per i servizi e la cultura dell’intera area. Qui la montagna dialoga con la vita cittadina: ristoranti, percorsi naturalistici e serate nei rifugi si alternano a un calendario di eventi che anima le festività natalizie tra mercatini, concerti e la Journée internationale de la raclette. Un modello di equilibrio tra turismo e quotidianità, capace di valorizzare la filiera economica locale. Poco distante, Chamonix-Mont-Blanc continua a incarnare il mito della montagna. Culla dell’alpinismo e icona del turismo internazionale, la località si rinnova nel segno della sostenibilità e dell’innovazione. Le sue frazioni – da Servoz a Vallorcine – raccontano una storia di identità e cultura, mentre le piste delle Houches ospitano gare di Coppa del Mondo. La funivia dell’Aiguille du Midi, che sale fino a 3.842 metri, e la Vallée Blanche, la discesa su ghiacciaio più lunga d’Europa, restano esperienze simbolo. Ma Chamonix guarda avanti: il nuovo Museo del Monte Bianco e la riqualificazione del comprensorio dei Grands Montets segnano un’evoluzione strategica verso un turismo di qualità, sostenibile e connesso al patrimonio naturale. Una montagna che parla al trade Il Pays du Mont Blanc si posiziona oggi come un laboratorio di innovazione turistica: un territorio dove la montagna diventa esperienza, la cultura valore economico e la sostenibilità leva di marketing. “Per il mercato italiano, le opportunità sono molteplici: dai pacchetti weekend ai soggiorni benessere, dai prodotti luxury agli itinerari culturali e outdoor, fino al turismo corporate e incentive” ha commentato Sandrine Buffenoir, direttrice di Atout France Italia. Per gli operatori del trade, questa area francese rappresenta non solo una destinazione di prestigio, ma un modello di sviluppo integrato, capace di ispirare anche altre realtà alpine. Tra tradizione e innovazione, il Pays du Mont Blanc si propone oggi come un vero e proprio ecosistema economico in continua evoluzione. [gallery ids="500503,500504,500505"] [post_title] => Pays du Mont Blanc: la Francia dell’inverno guarda al mercato italiano [post_date] => 2025-10-31T10:20:03+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => atout-france [1] => francia [2] => pays-du-mont-blanc ) [post_tag_name] => Array ( [0] => atout france [1] => francia [2] => Pays du Mont Blanc ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761906003000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500472 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Spesso apostrofato come 'grande parco giochi per adulti', Las Vegas - un avamposto nel deserto del Nevada che ha iniziato a svilupparsi nel 1960 - oggi circonda il viaggiatore con grandi arterie trafficate, insegne luminose e hotel alti decine di piani, parte dell'immaginario collettivo. Il The Venice con la curiosa ricostruzione della città lagunare, il Cesar Palace che cita i colonnati dei templi romani, quindi la reinterpretazione della Fontana di Trevi, di New York con la Statua della Libertà e di Parigi con la Tour Eiffel. Il famoso Flamingo con i fenicotteri e l'Mgm Grand che svetta verso il cielo - con quelle 5000 camere che lo rendono il più grande hotel negli Stati Uniti - l'imponente eleganza del Bellagio con i suggestivi giochi d'acqua delle fontane, le linee verticali del Resorts World Las Vegas sulla Strip - che riunisce tre dei marchi premium di Hilton: Hilton, Conrad e Crockfords - e del Fountainbleu, con la sua sontuosa spa. Gli alberghi, oltre alle ampie ed eleganti camere, ospitano ciascuno il proprio casinò all'interno di lunghi passaggi dove la luce resta accesa 24h24 e dove si alternano negozi, locali, ristoranti e bar. Anche l’esperienza gastronomica è ricca e variegata: i diversi ristoranti sono ricchi nell'offerta e abbondanti nelle porzioni. Las Vegas è, quindi, una meta ideale per chi ama il gioco, cerca il divertimento o vuole celebrare un matrimonio speciale, ma anche per vivere attività alternative come una cavalcata nel selvaggio west, un percorso sulle dune in quad, un volo in mongolfiera, un’esperienza di tiro al poligono e i percorsi di trekking o in bicicletta nella natura brulla che circonda la città. Las Vegas è un luogo da vedere e da vivere. Un mondo alternativo con un focus su quello che è spettacolare. Lo spettacolo, infatti, inizia sulle strade e entra nei locali come il vivace The Linq con il suo entusiasmante DiscoShow in stile anni ‘70. Oppure in location sorprendenti come The Sphere: una struttura sferica davvero iconica con un led esterno dove scorrono immagini 24h al giorno e un gigantesco schermo interno che avvolge il pubblico e dove viene proiettata la versione riadattata de Il mago di Oz, il film del 1939 con Judy Garland. Tra i giochi da sperimentare anche le corse in macchina virtuali proposte dagli innovativi schrmi del F1Arcade e i 40 ettari di costruzioni che formano l’Area15, un distretto per l’intrattenimento, dove le opere del collettivo artistico Meow Wolf ravvivano gli spazi di gioco e sono disponibili esperienze di gioco per tutte le età. (Chiara Ambrosioni) [gallery ids="500479,500476,500475,500480,500482,500478"] [post_title] => Las Vegas: un playground sorprendente in costante evoluzione [post_date] => 2025-10-31T09:30:29+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761903029000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500465 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_463471" align="alignleft" width="300"] Il ministro del turismo Daniela Santanchè[/caption] Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha incontrato le principali associazioni del settore crocieristico. L’incontro ha portato all’istituzione di un tavolo tecnico dedicato alla valorizzazione e alla promozione integrata dei territori toccati dagli itinerari crocieristici, nell’ottica del miglioramento della gestione dei flussi turistici a terra e del rafforzamento dell’attrattività dei luoghi di visita, con particolare attenzione alla qualità dell’esperienza turistica. “Riteniamo che il settore crocieristico rappresenti un’importante opportunità di crescita e sviluppo per l’Italia: basti pensare, ad esempio, che il turismo legato alle crociere contribuisce con oltre 14 miliardi di euro e 100 mila posti di lavoro all’economia italiana – ha dichiarato il ministro Santanchè –. In questo quadro, la collaborazione tra le istituzioni, le compagnie di crociera, le autorità portuali e le comunità locali sarà fondamentale per garantire un turismo sostenibile e responsabile, in grado di apportare benefici strutturali sia ai visitatori che alle comunità ospitanti”. “In un contesto in cui alcuni Paesi stanno bloccando i flussi delle crociere, l’Italia vuole trovare la chiave di gestione e dialogo con i territori – ha aggiunto il ministro –. Il mare per l’Italia è una risorsa importante per questo il settore croceristico è preziosissimo. Un settore che non sbarca problemi, ma occasioni per incrementare il nostro turismo e la nostra economia. Dobbiamo quindi lavorare sulla narrazione e favorire la promozione di itinerari, terminal, promozione ed esperienza complessiva per definire un’offerta in linea con le aspettative”. “Il tavolo – ha concluso Santanchè – sarà una piattaforma di confronto e dialogo, condivisione di idee, buone pratiche, nel pieno spirito del sinergico partenariato pubblico-privato che possa creare benessere diffuso e trasversale”. [post_title] => Daniela Santanchè incontra le crociere e crea un tavolo per valorizzare i territori [post_date] => 2025-10-30T14:46:35+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761835595000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500457 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500460" align="alignleft" width="300"] Chiara Lagioni e Gigi Torre[/caption] Il segmento delle crociere premium e di lusso sta vivendo sul mercato italiano un momento molto favorevole. A confermarlo l'accoglienza positiva degli agenti di viaggio, che stanno intercettando nuovi target in un settore dalle ampie potenzialità di sviluppo. «Le compagnie internazionali si stanno indirizzando con più attenzione al nostro mercato - spiega il presidente di Gioco Viaggi, Gigi Torre -. Princess ad esempio posizionerà Princess Enchanted per roud trip da Civitavecchia nel Mediterraneo. Ci sono poi destinazioni in grado di catturare quella fascia di clientela che sceglie la crociera anche per entrare in contatto con il territorio visitato. E' ad esempio il caso dell'Alaska, destinazione sulla quale Princess vanta una lunga esperienza, forte di otto navi che la inseriscono nei propri itinerari. Fra queste l'ultima varata, la Star Princess, nave modernissima alimentata a gnl che offre crociere all'insegna della scoperta del territorio. Princess prevede anche l'abbinamento fra la navigazione e un tour a terra, organizzato sempre dalla compagnia che si appoggia a propri lodge nei pressi dei parchi nazionali di Kenai, Wrangell-St. Elias e Denali». Fra le altre opportunità, la possibilità di spingersi nell'estremo nord dello Stato, «un itinerario unico, riservato ai veri viaggiatori» aggiunge Torre, che con Gioco Viaggi rappresenta in Italia la compagnia. Spostandosi a est, anche il Giappone vedrà un potenziamento delle crociere firmate Princess, con l'introduzione dal 2027 di una seconda nave. Il lusso firmato Ponant Nell'ambito delle crociere di lusso, Chiara Lagioni, product manager di Gioco Viaggi, sottolinea l'ampiezza e la profondità dell'offerta di Ponant. «Ad esempio, la crociera esclusiva al Polo Nord in partenza da luglio a settembre 2026, intende celebrare il centenario della spedizione del dirigibile Norge. A bordo del rompighiaccio di lusso Le Commandant Charcot - 123 fra cabine e suite per soli 245 passeggeri - si scoprirà un angolo incontaminato e unico del mondo in compagnia di Lucia Sala Simion, naturalista e guida polare». E ancora, fra i progetti di Gioco Viaggi quello di spingere sulla Polinesia, meta ideale per i viaggi di nozze e non solo, visitabile a bordo della Paul Gauguin di Ponant. Infine, sempre in Polinesia, dal 2027 Windstar Cruises proporrà la possibilità di effettuare crociere 12 mesi all'anno non solo a bordo dello yacht di lusso con sole suite Star Breeze, ma anche di un nuovo veliero. [post_title] => Gioco Viaggi, Torre: «Le crociere premium catalizzano i viaggiatori italiani» [post_date] => 2025-10-30T14:09:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761833345000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500348 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'estate 2026 vedrà l'apertura ufficiale del Costa Ragusa Borgo & Resort, frutto di un investimento effettuato nel 2024 da Arrow Global Italia in partnership con Mangia’s Hotels & Resorts. Il resort creerà circa 380 nuovi posti di lavoro, con percorsi di formazione dedicati per far crescere una nuova generazione di professionisti dell’ospitalità mediterranea, ambasciatori di autenticità ed eleganza. L’operazione, che rappresenta un investimento tangibile nel capitale umano, prevede una massiccia campagna di recruitment che sarà avviata grazie al supporto di Gi Group. Donato Piscuoglio, head of real etate Italy, Arrow Global Italia, ha dichiarato: «Con il progetto Costa Ragusa, stiamo dando forma a una visione che va oltre il singolo investimento immobiliare: il nostro obiettivo è generare valore duraturo per il territorio, creando occupazione qualificata e valorizzando le eccellenze naturali e culturali della Sicilia. Costa Ragusa nasce per diventare una destinazione riconoscibile a livello internazionale, un nuovo punto di riferimento del turismo mediterraneo capace di coniugare autenticità, lusso e sostenibilità. È un tassello fondamentale della nostra strategia di costruzione di una piattaforma dell’hospitality integrata e destagionalizzata, che guarda al lungo periodo e che fa dell’Italia uno dei pilastri della crescita di Arrow Global nel settore». Un progetto rivoluzionario «Costa Ragusa Borgo & Resort rappresenta un progetto rivoluzionario per l’ospitalità italiana e un vero motore di sviluppo per il territorio – ha aggiunto Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s -. Grazie alla collaborazione con Arrow Global Italia, nostro partner strategico con cui condividiamo la visione di uno sviluppo sostenibile e di lungo periodo, abbiamo potuto realizzare un progetto di ampia portata che valorizza il territorio e ne amplifica le opportunità di crescita. Il nostro obiettivo è creare occupazione qualificata, promuovere il talento locale e ridefinire l’offerta di ospitalità di lusso nel bacino del Mediterraneo. È un progetto che nasce dalla sinergia tra capitale, competenze e visione, per un modello di turismo autentico, sostenibile e orientato al futuro». Il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, ha chiuso: «La prossima apertura del Costa Ragusa Borgo & Resort rappresenta uno straordinario valore aggiunto per la nostra comunità, sia in termini di attrattività e di capienza turistica, sia in termini di occupazione, con la scelta non scontata di assumere e far crescere personale locale. La denominazione Costa Ragusa, immediata e fortemente identificativa, contribuisce poi a veicolare nel mondo il brand Ragusa, destinazione ormai stabilmente riconosciuta a livello internazionale. Ci sono insomma tutte le premesse per una crescita reciproca e virtuosa». Le posizioni ricercate Le aree professionali aperte alle selezioni sono le seguenti: area direzione e amministrazione (A&G) – figure di coordinamento e staff come general manager, hotel manager, purchaising manager, beach manager, operations manager, life resort manager, purchaising agent, hr referent, back office, magazziniere e altre posizioni di supporto gestionale; area intrattenimento – ruoli legati all’intrattenimento, alle attività ricreative e sportive, nonché alla gestione di eventi e conferenze (mice), tra cui entertainer, conference & banqueting manager; area back office – bellboy, housekeeper, housekeeping manager e supervisor e guardarobiere; area dining – diverse figure professionali dedicate al servizio e alla gestione della ristorazione, tra cui assistant bar manager, assistant f&b manager, f&b manager, bar manager, bartender, restaurant manager, chef de rang, commis di sala e di bar, sommelier e altre posizioni di supporto alle attività di sala e bar; area cucina – figure di responsabilità e operative, tra cui executive chef, sous chef, chef de partie, pastry chef, speciality chef, commis di cucina e steward, protagonisti della qualità gastronomica e dell’esperienza culinaria firmata Mangia’s; area front office – ruoli chiave dell’accoglienza e della gestione delle operazioni di reception, tra cui concierge, front office agent, doorman, night auditor, front office manager e room division manager; area tecnica e manutenzione – figure dedicate alla gestione tecnica e alla manutenzione delle strutture, tra cui chief engineer, engineer, lifeguard e security agent. Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente tramite la pagina ufficiale LinkedIn di Mangia’s Hotels & Resorts. I candidati selezionati avranno accesso a percorsi di formazione specialistica e operativa, grazie alla Mangia’s Academy. [post_title] => Costa Ragusa Borgo & Resort, Mangia's avvia il recruiting [post_date] => 2025-10-29T14:03:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761746623000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500339 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Città del Messico si consolida come una delle destinazioni più dinamiche e cosmopolite dell’America Latina e si prepara a rafforzare i legami con l’Italia e l’Europa. La capitale messicana si presenta con una strategia mirata a promuovere la propria offerta turistica, culturale e sportiva a livello internazionale. «Vogliamo creare nuove collaborazioni con agenzie di viaggio e tour operator italiani per far conoscere la ricca offerta turistica della nostra città e il suo ruolo come sede di grandi eventi internazionali» afferma Iván Israel Ruiz Vargas, coordinatore marketing della Segreteria del Turismo di Città del Messico. Grandi eventi e tradizioni uniche Tra i momenti più rappresentativi spicca il Día de Muertos, una delle celebrazioni culturali più iconiche del Paese, capace di attirare ogni anno visitatori da tutto il mondo. Ma la città si prepara anche ad accogliere grandi eventi sportivi globali, come partite della Nba, della Nfl e la Coppa del Mondo Fifa 2026, che sarà inaugurata proprio a Città del Messico - un primato unico, poiché sarà la terza volta che la città ospita la cerimonia d’apertura del Mondiale. Una capitale aperta e inclusiva Ruiz sottolinea con orgoglio il carattere inclusivo e multiculturale della metropoli: «Città del Messico accoglie tutti, senza distinzioni di razza, credo o orientamento. È una metropoli dove ognuno può sentirsi a casa.”Ogni anno la capitale celebra con entusiasmo il Mese del Pride Lgbtq, riaffermando il proprio impegno per la diversità e l’inclusione sociale. Con oltre 14 milioni di turisti all’anno, Città del Messico punta a incrementare la presenza dei visitatori europei, favorita da una rete di collegamenti aerei in costante espansione. La capitale offre più di 800 hotel e 65.000 camere, una rete di trasporti efficiente (metro, metrobús e cablebús) e importanti investimenti nelle infrastrutture, in particolare nelle aree attorno allo Stadio Città del Messico, in vista del Mondiale 2026.. Città del Messico è anche un polo culturale e gastronomico di livello mondiale: conta oltre 80 ristoranti premiati dalla Guida Michelin, 180 musei e 270 gallerie d’arte, che la rendono la seconda città al mondo per numero di musei, subito dopo Londra. «Le indagini condotte tra i visitatori confermano inoltre un elevato livello di soddisfazione e sicurezza: il 100% dei turisti si dichiara pronto a tornare» conclude Ruiz. [post_title] => Città del Messico guarda all’Europa e all’Italia, a caccia di nuove collaborazioni con il trade [post_date] => 2025-10-29T12:47:38+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761742058000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "msc cruises entra nel settore dellabbigliamento tecnico sportivo con slam" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":66,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1049,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500597","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc Cruises allarga iul raggio d'azione acquisendo Slam.com da Vam Investments. L’operazione riflette l’impegno di lungo periodo di Msc a investire in qualità, innovazione e know-how italiano, identificando di volta in volta partner che siano in linea con il proprio dna marittimo e le proprie strategie.\r

La presenza globale e l’impronta internazionale di Msc supporteranno lo sviluppo e la visibilità di Slam anche sui mercati esteri, dando una prospettiva di stabilità e crescita di lungo termine al marchio italiano fondato a Genova nel 1979, rafforzandone la reputazione e il posizionamento di leadership nei settori della vela, dello yachting e dell’abbigliamento tecnico-sportivo. Entrambe le aziende condividono una profonda passione per il mare, oltre ai valori di autenticità, innovazione ed eccellenza radicati nella comune cultura e tradizione marinara.\r

\r

La sinergia\r

Slam continuerà a concentrarsi e a investire sulle proprie attività tradizionali, sviluppando inoltre una nuova divisione professionale, dedicata al settore business-to-business, che prevede tra l’altro la realizzazione di uniformi e di abbigliamento per il gruppo di società Msc. Questo consentirà di valorizzare ulteriormente l’esperienza tecnica e l’eccellenza del design sviluppati dalla società genovese, preservando al contempo la forte identità del marchio, il suo focus e la sua storia di successo nell’abbigliamento tecnico-sportivo.","post_title":"Msc Cruises entra nel settore dell'abbigliamento tecnico-sportivo con Slam","post_date":"2025-10-31T14:34:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761921251000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500586","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Investimenti strategici per realizzare una gamma di prodotti più ampia possibile e dare risposte a più consumatori possibili, questo il leit motiv della strategia di crescita di Msc Crociere.\r

\r

«Sono stati 5 milioni i passeggeri trasportati nel 2025. Investiamo in nuove navi e nuovi prodotti mentre cresce il prodotto e il prezzo medio delle crociere. Operiamo investimenti di oltre 1 miliardo di euro per nave che si traducono in immissioni di nuove camere sul mercato delle vacanze, come le 2.600 della World Asia, in arrivo nel 2026 e della World Atlantic nel 2027» ha spiegato Leonardo Massa, vice president southern Europe, in occasione dell’evento All Stars of the Sea.\r

\r

\r

Nuove destinazioni\r

Cresce la flotta, cresce il prodotto, si moltiplicano le destinazioni. L’Alaska entra per la prima volta fra le destinazioni di Msc Crociere con Poesia a partire da maggio 2026 e nell’inverno 2026/27 si partirà anche da La Romana, nella Repubblica Dominicana, per crociere nell’area caraibica meridionale.\r

\r

Crescerà la presenza di Msc sulle Canarie e negli Emirati Arabi. Inoltre, focus speciale sul segmento lusso con Explora Journeys, che nel 2026 vedrà l’arrivo della terza unità in flotta, che opererà prima sul nord Europa per poi spostarsi ai Caraibi e negli Emirati Arabi. L’offerta sarà sempre più ricca anche per l'Msc Yacht Club, che verrà inserito su nuove unità della flotta.\r

\r

«Aumentano i volumi d’affari e i guadagni per le adv. Nei nostri piani futuri resta saldo il rapporto con loro, nostri partner di sempre. Continueremo a far leva sulla capacità delle agenzie di cogliere le novità e i cambiamenti del momento, a investire nel personale, nella formazione, nella tecnologia, nell’ascolto e nell’approccio al cliente. Vogliamo in particolare restare al passo con i tempi soprattutto per quanto riguarda il target dei giovani, che oggigiorno scelgono la vacanza sui social».\r

\r

(Anna Morrone)","post_title":"Msc Crociere, crescita costante per «essere leader nel mercato delle vacanze»","post_date":"2025-10-31T13:53:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["andrea-guanci","fabio-candiani","in-evidenza","leonardo-massa","luva-valentini","msc-crociere"],"post_tag_name":["Andrea Guanci","fabio candiani","In evidenza","Leonardo Massa","Luva Valentini","msc crociere"]},"sort":[1761918834000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500584","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Explora Journeys presenta “A Journey of Caribbean Calm & Bahamian Blu\" in partenza da Miami il 25 gennaio 2026 e con rientro a Miami il 4 febbraio 2026, che offrirà l'opportunità di viaggiare ai Caraibi insieme all’esploratore Mike Horn. La crociera verrà realizzata a bordo di Explora II seguendo un itinerario di 10 notti con scali a Puerto Plata, Kralendijk, Oranjestad, Willemstad e Ocean Cay Msc Marine Reserve.\r

Mike Horn\r

Mike Horn, esploratore sudafricano naturalizzato svizzero e detentore di numerosi record mondiali, ha trascorso decenni compiendo imprese di resistenza e scoperta: dal raggiungimento in solitaria del Polo Nord durante l’inverno artico alla circumnavigazione del globo lungo l’equatore senza mezzi motorizzati. Dopo aver guidato esperienze immersive di trekking in Groenlandia e alle isole Canarie, Mike Horn si unirà agli ospiti a Oranjestad il 30 gennaio per cinque notti di “Ocean Dialogues” in mare, una serie di incontri esclusivi dedicati a esplorare le connessioni tra avventura, consapevolezza e tutela dell’oceano.\r

\r

Gli Ocean Dialogues proseguiranno poi a Ocean Cay MscMarine Reserve, dove gli ospiti potranno scoprire le attività del Marine Conservation Center della MscFoundation, approfondendo i progetti di ripristino dei coralli e protezione marina, per poi navigare nelle acque turchesi delle Bahamas sotto la guida di Horn, vivendo in prima persona l’importanza di preservare gli ecosistemi marini più fragili.\r

\r

«La scoperta è al centro di ciò che facciamo: creiamo esperienze che ispirano curiosità e arricchiscono il viaggio dei nostri ospiti - ha dichiarato Anna Nash, presidente di Explora Journeys -. Collaborare con Mike Horn e la Msc Foundation ci permette di offrire esperienze straordinarie unite a una profonda consapevolezza della bellezza, della forza e della vulnerabilità dell’oceano. Questo viaggio celebra la connessione e l’esperienza significativa del mare».\r

\r

","post_title":"Explora Journeys in crociera ai Caraibi con Mike Horn","post_date":"2025-10-31T13:13:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761916398000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500496","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A meno di cinque ore da Milano e a due da Torino, il versante francese del Monte Bianco si conferma una destinazione chiave nel turismo alpino europeo. Un territorio che non smette di reinventarsi, capace di parlare al pubblico leisure quanto agli operatori del trade, con un’offerta che combina infrastrutture d’eccellenza, accoglienza di alto livello e una visione di sviluppo coerente con le nuove tendenze del turismo montano.\r

\r

Nei giorni scorsi, dodici destinazioni del Pays du Mont Blanc hanno incontrato stampa e operatori italiani per presentare le novità della stagione 2025/26.\r

\r

[caption id=\"attachment_500502\" align=\"alignright\" width=\"207\"] François Bonet, Console Generale di Francia a Milano[/caption]\r

\r

«La Francia è la seconda destinazione al mondo per gli sport invernali – ha ricordato François Bonet, Console Generale di Francia a Milano – con una crescita del 5,5% di giornate sciistiche nella stagione 2024/25 rispetto all’anno precedente. L’Italia rappresenta un mercato strategico, con oltre 280.000 pernottamenti registrati e un potenziale di sviluppo ancora enorme».\r

\r

Nell’ultima stagione 8 milioni di italiani hanno praticato sport invernali, ma solo il 4% ha scelto mete estere. Il margine di crescita è quindi evidente, soprattutto in chiave weekend e short break, segmento su cui il territorio francese sta investendo in modo mirato, potenziando collegamenti, esperienze e servizi personalizzati.\r

Dalle icone alpine ai nuovi concept: un'offerta diversificata\r

Con un’altitudine che varia dai 400 ai 4.800 metri, il Pays du Mont Blanc abbraccia un mosaico di destinazioni che interpretano l’inverno in chiave esperienziale.\r

Megève si riconferma la regina dello charme alpino: il restauro dello storico Chalet Sarto e la riapertura dell’Hotel Saint-Georges, firmato dal designer Luke Edward Hall, segnano una stagione all’insegna dell’eleganza e del lifestyle. La gastronomia si fa ambasciatrice del territorio, con la prima stella Michelin per Julien Gatillon e la nuova proposta di Marc-Henri Mazure ai Chalets du Mont d’Arbois. Un posizionamento che consolida Megève nel segmento del turismo di fascia alta, trainato da una clientela internazionale sempre più sensibile alla qualità e all’autenticità.\r

\r

A pochi chilometri, Combloux festeggia i 90 anni dello sci con un ricco calendario di eventi e investimenti infrastrutturali: entro dicembre 2025 sarà inaugurata la nuova cabinovia Beauregard, simbolo di una montagna sempre più accessibile e sostenibile. Le nuove aperture lifestyle, come il Rooftop dell’hotel Alpen Valley, segnano invece la direzione di un’offerta capace di coniugare comfort e autenticità.\r

Cultura, natura e autenticità: le nuove leve della competitività alpina\r

Nel cuore del Pays du Mont Blanc, Praz-sur-Arly punta su un turismo esperienziale che valorizza la tradizione — con il celebre raduno di mongolfiere, giunto alla 35ª edizione — e la creatività, come nel progetto cinematografico dedicato all’Ice Cross. La ristorazione locale si rinnova, tra contaminazioni internazionali e valorizzazione dei prodotti savoiardi, segno di una montagna che sa parlare anche al pubblico urbano e gourmet.\r

\r

Saint-Gervais Mont Blanc mette al centro la sostenibilità, con il riconoscimento “2 Flocons Verts” che certifica la qualità delle sue politiche ambientali. Il nuovo capolinea del tramway del Monte Bianco, previsto per l’estate 2026, e la cabinovia Valein che collega la ferrovia alle piste raccontano una destinazione che unisce benessere termale, cultura e mobilità dolce.\r

\r

Il balcone naturale sul Monte Bianco, Cordon, punta su turismo slow e tradizioni alpine, tra la chiesa barocca di Notre-Dame-de-l’Assomption, classificata monumento storico, e le fattorie dell’Albérieux, dove si possono scoprire i segreti del formaggio di montagna. Les Contamines-Montjoie, con i suoi 120 km di piste propone un’agenda di eventi sportivi di livello europeo, oltre a numerose attività tra cui passeggiate con i cani da slitta, escursioni con fat-bike, parapendio sul massiccio del Monte Bianco, pista di pattinaggio all’aperto.\r

Sallanches e Chamonix: anima urbana e leggenda alpina\r

Nel cuore del territorio, Sallanches rappresenta il volto urbano del Pays du Mont Blanc: non una stazione sciistica, ma una città viva e accogliente, punto di riferimento per i servizi e la cultura dell’intera area. Qui la montagna dialoga con la vita cittadina: ristoranti, percorsi naturalistici e serate nei rifugi si alternano a un calendario di eventi che anima le festività natalizie tra mercatini, concerti e la Journée internationale de la raclette. Un modello di equilibrio tra turismo e quotidianità, capace di valorizzare la filiera economica locale.\r

\r

Poco distante, Chamonix-Mont-Blanc continua a incarnare il mito della montagna. Culla dell’alpinismo e icona del turismo internazionale, la località si rinnova nel segno della sostenibilità e dell’innovazione. Le sue frazioni – da Servoz a Vallorcine – raccontano una storia di identità e cultura, mentre le piste delle Houches ospitano gare di Coppa del Mondo.\r

La funivia dell’Aiguille du Midi, che sale fino a 3.842 metri, e la Vallée Blanche, la discesa su ghiacciaio più lunga d’Europa, restano esperienze simbolo. Ma Chamonix guarda avanti: il nuovo Museo del Monte Bianco e la riqualificazione del comprensorio dei Grands Montets segnano un’evoluzione strategica verso un turismo di qualità, sostenibile e connesso al patrimonio naturale.\r

Una montagna che parla al trade\r

Il Pays du Mont Blanc si posiziona oggi come un laboratorio di innovazione turistica: un territorio dove la montagna diventa esperienza, la cultura valore economico e la sostenibilità leva di marketing. “Per il mercato italiano, le opportunità sono molteplici: dai pacchetti weekend ai soggiorni benessere, dai prodotti luxury agli itinerari culturali e outdoor, fino al turismo corporate e incentive” ha commentato Sandrine Buffenoir, direttrice di Atout France Italia.\r

\r

Per gli operatori del trade, questa area francese rappresenta non solo una destinazione di prestigio, ma un modello di sviluppo integrato, capace di ispirare anche altre realtà alpine. Tra tradizione e innovazione, il Pays du Mont Blanc si propone oggi come un vero e proprio ecosistema economico in continua evoluzione.\r

\r

[gallery ids=\"500503,500504,500505\"]","post_title":"Pays du Mont Blanc: la Francia dell’inverno guarda al mercato italiano","post_date":"2025-10-31T10:20:03+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["atout-france","francia","pays-du-mont-blanc"],"post_tag_name":["atout france","francia","Pays du Mont Blanc"]},"sort":[1761906003000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500472","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Spesso apostrofato come 'grande parco giochi per adulti', Las Vegas - un avamposto nel deserto del Nevada che ha iniziato a svilupparsi nel 1960 - oggi circonda il viaggiatore con grandi arterie trafficate, insegne luminose e hotel alti decine di piani, parte dell'immaginario collettivo.\r

\r

Il The Venice con la curiosa ricostruzione della città lagunare, il Cesar Palace che cita i colonnati dei templi romani, quindi la reinterpretazione della Fontana di Trevi, di New York con la Statua della Libertà e di Parigi con la Tour Eiffel. Il famoso Flamingo con i fenicotteri e l'Mgm Grand che svetta verso il cielo - con quelle 5000 camere che lo rendono il più grande hotel negli Stati Uniti - l'imponente eleganza del Bellagio con i suggestivi giochi d'acqua delle fontane, le linee verticali del Resorts World Las Vegas sulla Strip - che riunisce tre dei marchi premium di Hilton: Hilton, Conrad e Crockfords - e del Fountainbleu, con la sua sontuosa spa. Gli alberghi, oltre alle ampie ed eleganti camere, ospitano ciascuno il proprio casinò all'interno di lunghi passaggi dove la luce resta accesa 24h24 e dove si alternano negozi, locali, ristoranti e bar.\r

\r

Anche l’esperienza gastronomica è ricca e variegata: i diversi ristoranti sono ricchi nell'offerta e abbondanti nelle porzioni. Las Vegas è, quindi, una meta ideale per chi ama il gioco, cerca il divertimento o vuole celebrare un matrimonio speciale, ma anche per vivere attività alternative come una cavalcata nel selvaggio west, un percorso sulle dune in quad, un volo in mongolfiera, un’esperienza di tiro al poligono e i percorsi di trekking o in bicicletta nella natura brulla che circonda la città.\r

\r

Las Vegas è un luogo da vedere e da vivere. Un mondo alternativo con un focus su quello che è spettacolare. Lo spettacolo, infatti, inizia sulle strade e entra nei locali come il vivace The Linq con il suo entusiasmante DiscoShow in stile anni ‘70. Oppure in location sorprendenti come The Sphere: una struttura sferica davvero iconica con un led esterno dove scorrono immagini 24h al giorno e un gigantesco schermo interno che avvolge il pubblico e dove viene proiettata la versione riadattata de Il mago di Oz, il film del 1939 con Judy Garland. Tra i giochi da sperimentare anche le corse in macchina virtuali proposte dagli innovativi schrmi del F1Arcade e i 40 ettari di costruzioni che formano l’Area15, un distretto per l’intrattenimento, dove le opere del collettivo artistico Meow Wolf ravvivano gli spazi di gioco e sono disponibili esperienze di gioco per tutte le età.\r

(Chiara Ambrosioni)\r

\r

[gallery ids=\"500479,500476,500475,500480,500482,500478\"]","post_title":"Las Vegas: un playground sorprendente in costante evoluzione","post_date":"2025-10-31T09:30:29+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761903029000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500465","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_463471\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il ministro del turismo Daniela Santanchè[/caption]\r

\r

Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha incontrato le principali associazioni del settore crocieristico.\r

\r

\r

L’incontro ha portato all’istituzione di un tavolo tecnico dedicato alla valorizzazione e alla promozione integrata dei territori toccati dagli itinerari crocieristici, nell’ottica del miglioramento della gestione dei flussi turistici a terra e del rafforzamento dell’attrattività dei luoghi di visita, con particolare attenzione alla qualità dell’esperienza turistica.\r

\r

“Riteniamo che il settore crocieristico rappresenti un’importante opportunità di crescita e sviluppo per l’Italia: basti pensare, ad esempio, che il turismo legato alle crociere contribuisce con oltre 14 miliardi di euro e 100 mila posti di lavoro all’economia italiana – ha dichiarato il ministro Santanchè –. In questo quadro, la collaborazione tra le istituzioni, le compagnie di crociera, le autorità portuali e le comunità locali sarà fondamentale per garantire un turismo sostenibile e responsabile, in grado di apportare benefici strutturali sia ai visitatori che alle comunità ospitanti”.\r

\r

“In un contesto in cui alcuni Paesi stanno bloccando i flussi delle crociere, l’Italia vuole trovare la chiave di gestione e dialogo con i territori – ha aggiunto il ministro –. Il mare per l’Italia è una risorsa importante per questo il settore croceristico è preziosissimo. Un settore che non sbarca problemi, ma occasioni per incrementare il nostro turismo e la nostra economia. Dobbiamo quindi lavorare sulla narrazione e favorire la promozione di itinerari, terminal, promozione ed esperienza complessiva per definire un’offerta in linea con le aspettative”.\r

\r

“Il tavolo – ha concluso Santanchè – sarà una piattaforma di confronto e dialogo, condivisione di idee, buone pratiche, nel pieno spirito del sinergico partenariato pubblico-privato che possa creare benessere diffuso e trasversale”.","post_title":"Daniela Santanchè incontra le crociere e crea un tavolo per valorizzare i territori","post_date":"2025-10-30T14:46:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1761835595000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500457","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500460\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Chiara Lagioni e Gigi Torre[/caption]\r

\r

Il segmento delle crociere premium e di lusso sta vivendo sul mercato italiano un momento molto favorevole. A confermarlo l'accoglienza positiva degli agenti di viaggio, che stanno intercettando nuovi target in un settore dalle ampie potenzialità di sviluppo.\r

\r

«Le compagnie internazionali si stanno indirizzando con più attenzione al nostro mercato - spiega il presidente di Gioco Viaggi, Gigi Torre -. Princess ad esempio posizionerà Princess Enchanted per roud trip da Civitavecchia nel Mediterraneo. Ci sono poi destinazioni in grado di catturare quella fascia di clientela che sceglie la crociera anche per entrare in contatto con il territorio visitato. E' ad esempio il caso dell'Alaska, destinazione sulla quale Princess vanta una lunga esperienza, forte di otto navi che la inseriscono nei propri itinerari. Fra queste l'ultima varata, la Star Princess, nave modernissima alimentata a gnl che offre crociere all'insegna della scoperta del territorio. Princess prevede anche l'abbinamento fra la navigazione e un tour a terra, organizzato sempre dalla compagnia che si appoggia a propri lodge nei pressi dei parchi nazionali di Kenai, Wrangell-St. Elias e Denali».\r

\r

Fra le altre opportunità, la possibilità di spingersi nell'estremo nord dello Stato, «un itinerario unico, riservato ai veri viaggiatori» aggiunge Torre, che con Gioco Viaggi rappresenta in Italia la compagnia. Spostandosi a est, anche il Giappone vedrà un potenziamento delle crociere firmate Princess, con l'introduzione dal 2027 di una seconda nave.\r

Il lusso firmato Ponant\r

Nell'ambito delle crociere di lusso, Chiara Lagioni, product manager di Gioco Viaggi, sottolinea l'ampiezza e la profondità dell'offerta di Ponant. «Ad esempio, la crociera esclusiva al Polo Nord in partenza da luglio a settembre 2026, intende celebrare il centenario della spedizione del dirigibile Norge. A bordo del rompighiaccio di lusso Le Commandant Charcot - 123 fra cabine e suite per soli 245 passeggeri - si scoprirà un angolo incontaminato e unico del mondo in compagnia di Lucia Sala Simion, naturalista e guida polare».\r

\r

E ancora, fra i progetti di Gioco Viaggi quello di spingere sulla Polinesia, meta ideale per i viaggi di nozze e non solo, visitabile a bordo della Paul Gauguin di Ponant.\r

\r

Infine, sempre in Polinesia, dal 2027 Windstar Cruises proporrà la possibilità di effettuare crociere 12 mesi all'anno non solo a bordo dello yacht di lusso con sole suite Star Breeze, ma anche di un nuovo veliero.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Gioco Viaggi, Torre: «Le crociere premium catalizzano i viaggiatori italiani»","post_date":"2025-10-30T14:09:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761833345000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500348","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate 2026 vedrà l'apertura ufficiale del Costa Ragusa Borgo & Resort, frutto di un investimento effettuato nel 2024 da Arrow Global Italia in partnership con Mangia’s Hotels & Resorts.\r

Il resort creerà circa 380 nuovi posti di lavoro, con percorsi di formazione dedicati per far crescere una nuova generazione di professionisti dell’ospitalità mediterranea, ambasciatori di autenticità ed eleganza. L’operazione, che rappresenta un investimento tangibile nel capitale umano, prevede una massiccia campagna di recruitment che sarà avviata grazie al supporto di Gi Group.\r

Donato Piscuoglio, head of real etate Italy, Arrow Global Italia, ha dichiarato: «Con il progetto Costa Ragusa, stiamo dando forma a una visione che va oltre il singolo investimento immobiliare: il nostro obiettivo è generare valore duraturo per il territorio, creando occupazione qualificata e valorizzando le eccellenze naturali e culturali della Sicilia. Costa Ragusa nasce per diventare una destinazione riconoscibile a livello internazionale, un nuovo punto di riferimento del turismo mediterraneo capace di coniugare autenticità, lusso e sostenibilità. È un tassello fondamentale della nostra strategia di costruzione di una piattaforma dell’hospitality integrata e destagionalizzata, che guarda al lungo periodo e che fa dell’Italia uno dei pilastri della crescita di Arrow Global nel settore».\r

\r

Un progetto rivoluzionario\r

«Costa Ragusa Borgo & Resort rappresenta un progetto rivoluzionario per l’ospitalità italiana e un vero motore di sviluppo per il territorio – ha aggiunto Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s -. Grazie alla collaborazione con Arrow Global Italia, nostro partner strategico con cui condividiamo la visione di uno sviluppo sostenibile e di lungo periodo, abbiamo potuto realizzare un progetto di ampia portata che valorizza il territorio e ne amplifica le opportunità di crescita. Il nostro obiettivo è creare occupazione qualificata, promuovere il talento locale e ridefinire l’offerta di ospitalità di lusso nel bacino del Mediterraneo. È un progetto che nasce dalla sinergia tra capitale, competenze e visione, per un modello di turismo autentico, sostenibile e orientato al futuro».\r

Il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, ha chiuso: «La prossima apertura del Costa Ragusa Borgo & Resort rappresenta uno straordinario valore aggiunto per la nostra comunità, sia in termini di attrattività e di capienza turistica, sia in termini di occupazione, con la scelta non scontata di assumere e far crescere personale locale. La denominazione Costa Ragusa, immediata e fortemente identificativa, contribuisce poi a veicolare nel mondo il brand Ragusa, destinazione ormai stabilmente riconosciuta a livello internazionale. Ci sono insomma tutte le premesse per una crescita reciproca e virtuosa».\r

\r

Le posizioni ricercate\r

\r

Le aree professionali aperte alle selezioni sono le seguenti:\r

\r

\r

\tarea direzione e amministrazione (A&G) – figure di coordinamento e staff come general manager, hotel manager, purchaising manager, beach manager, operations manager, life resort manager, purchaising agent, hr referent, back office, magazziniere e altre posizioni di supporto gestionale;\r

\tarea intrattenimento – ruoli legati all’intrattenimento, alle attività ricreative e sportive, nonché alla gestione di eventi e conferenze (mice), tra cui entertainer, conference & banqueting manager;\r

\tarea back office – bellboy, housekeeper, housekeeping manager e supervisor e guardarobiere;\r

\tarea dining – diverse figure professionali dedicate al servizio e alla gestione della ristorazione, tra cui assistant bar manager, assistant f&b manager, f&b manager, bar manager, bartender, restaurant manager, chef de rang, commis di sala e di bar, sommelier e altre posizioni di supporto alle attività di sala e bar;\r

\tarea cucina – figure di responsabilità e operative, tra cui executive chef, sous chef, chef de partie, pastry chef, speciality chef, commis di cucina e steward, protagonisti della qualità gastronomica e dell’esperienza culinaria firmata Mangia’s;\r

\tarea front office – ruoli chiave dell’accoglienza e della gestione delle operazioni di reception, tra cui concierge, front office agent, doorman, night auditor, front office manager e room division manager;\r

\tarea tecnica e manutenzione – figure dedicate alla gestione tecnica e alla manutenzione delle strutture, tra cui chief engineer, engineer, lifeguard e security agent.\r

\r

\r

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente tramite la pagina ufficiale LinkedIn di Mangia’s Hotels & Resorts. I candidati selezionati avranno accesso a percorsi di formazione specialistica e operativa, grazie alla Mangia’s Academy.\r

","post_title":"Costa Ragusa Borgo & Resort, Mangia's avvia il recruiting","post_date":"2025-10-29T14:03:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761746623000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500339","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Città del Messico si consolida come una delle destinazioni più dinamiche e cosmopolite dell’America Latina e si prepara a rafforzare i legami con l’Italia e l’Europa. La capitale messicana si presenta con una strategia mirata a promuovere la propria offerta turistica, culturale e sportiva a livello internazionale.\r

«Vogliamo creare nuove collaborazioni con agenzie di viaggio e tour operator italiani per far conoscere la ricca offerta turistica della nostra città e il suo ruolo come sede di grandi eventi internazionali» afferma Iván Israel Ruiz Vargas, coordinatore marketing della Segreteria del Turismo di Città del Messico.\r

\r

Grandi eventi e tradizioni uniche\r

Tra i momenti più rappresentativi spicca il Día de Muertos, una delle celebrazioni culturali più iconiche del Paese, capace di attirare ogni anno visitatori da tutto il mondo. Ma la città si prepara anche ad accogliere grandi eventi sportivi globali, come partite della Nba, della Nfl e la Coppa del Mondo Fifa 2026, che sarà inaugurata proprio a Città del Messico - un primato unico, poiché sarà la terza volta che la città ospita la cerimonia d’apertura del Mondiale.\r

\r

Una capitale aperta e inclusiva\r

Ruiz sottolinea con orgoglio il carattere inclusivo e multiculturale della metropoli: «Città del Messico accoglie tutti, senza distinzioni di razza, credo o orientamento. È una metropoli dove ognuno può sentirsi a casa.”Ogni anno la capitale celebra con entusiasmo il Mese del Pride Lgbtq, riaffermando il proprio impegno per la diversità e l’inclusione sociale.\r

Con oltre 14 milioni di turisti all’anno, Città del Messico punta a incrementare la presenza dei visitatori europei, favorita da una rete di collegamenti aerei in costante espansione. La capitale offre più di 800 hotel e 65.000 camere, una rete di trasporti efficiente (metro, metrobús e cablebús) e importanti investimenti nelle infrastrutture, in particolare nelle aree attorno allo Stadio Città del Messico, in vista del Mondiale 2026..\r

Città del Messico è anche un polo culturale e gastronomico di livello mondiale: conta oltre 80 ristoranti premiati dalla Guida Michelin, 180 musei e 270 gallerie d’arte, che la rendono la seconda città al mondo per numero di musei, subito dopo Londra.\r

«Le indagini condotte tra i visitatori confermano inoltre un elevato livello di soddisfazione e sicurezza: il 100% dei turisti si dichiara pronto a tornare» conclude Ruiz.","post_title":"Città del Messico guarda all’Europa e all’Italia, a caccia di nuove collaborazioni con il trade","post_date":"2025-10-29T12:47:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761742058000]}]}}