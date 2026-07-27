Msc Crociere e Marketing Greece insieme per promuovere esperienze autentiche Msc Crociere e Marketing Greece hanno lanciato un’iniziativa di promozione delle isole greche, con Syros, Mykonos e Santorini come protagoniste. La collaborazione, come si legge su TravelDailyNews, propone esperienze culturali, gastronomiche e naturalistiche nelle tre destinazioni a un pubblico di viaggiatori internazionali. L’iniziativa si inserisce nella strategia di promozione internazionale della divisione Crociere del gruppo Msc , che comprende Msc Crociere ed Explora Journeys. Attraverso contenuti audiovisivi e digitali originali, la campagna presenta l’identità e le esperienze turistiche uniche di ogni isola. I contenuti si concentrano sul patrimonio culturale, la gastronomia locale, i paesaggi naturali e le attività legate al mar Egeo. Presentano inoltre attrazioni ed esperienze che vanno oltre i luoghi simbolo delle destinazioni riconosciuti a livello internazionale. Le esperienze A Syros, la campagna prevede visite al teatro Apollo, al municipio di Ermoupolis, al museo storico di Syros e al museo del Tessile di Ermoupolis. Include anche la possibilità di fare il bagno nel quartiere di Vaporia, degustazioni di vini locali e la tradizionale produzione del loukoumi di Syros. A Mykonos, il programma include un’escursione nella vicina Delos, sito patrimonio mondiale dell’Unesco, e un laboratorio di mosaico ispirato all’antica storia dell’isola. Viene inoltre presentata una fattoria tradizionale ad Ano Mera, con degustazioni di prodotti locali e un’introduzione agli usi e costumi e allo stile di vita della destinazione. A Santorini, la campagna include il museo Industriale del Pomodoro, il borgo medievale di Emporio e il paesaggio di Vlychada. Comprende anche la produzione tradizionale della tsabouna, la cornamusa cicladica, e visite a gallerie d’arte contemporanea. Gianni Onorato, ceo di Msc Crociere, ha dichiarato: «Attraverso narrazioni avvincenti e contenuti contemporanei, mettiamo in mostra il carattere unico delle destinazioni greche, contribuendo al contempo alla loro promozione internazionale. Oltre alle destinazioni iconiche della Grecia, vogliamo anche puntare i riflettori su porti e isole emergenti e meno conosciuti, aiutando i viaggiatori a scoprire la straordinaria ampiezza e diversità di esperienze che il Paese ha da offrire. La Grecia è da tempo una delle destinazioni più importanti di Msc Crociere e un pilastro della nostra presenza nel Mediterraneo orientale. Crediamo che l’esperienza di una crociera vada ben oltre il semplice viaggio in mare. Si arricchisce grazie a legami significativi con le destinazioni e le comunità locali che i nostri ospiti visitano. La nostra collaborazione con Marketing Greece rispecchia questa filosofia. Siamo lieti di collaborare con un’organizzazione che condivide la nostra visione di promuovere esperienze di viaggio di alta qualità, autentiche e responsabili». Condividi

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Il comitato dell'Unesco, riunitosi a Busan, in Corea del Sud, ha aggiunto diversi siti alla sua lista del patrimonio mondiale. La montagna più alta della Grecia, il monte Olimpo, è stata inserita insieme alle cinque spiagge dello sbarco in Normandia durante la Seconda Guerra Mondiale: Omaha, Utah, Sword, Juno e Gold.\r

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Il comitato ha inoltre aggiunto sei nuovi siti alla lista del Patrimonio mondiale in pericolo dell'Unesco, tre dei quali con procedura d'urgenza.\r

I siti in pericolo\r

Ecco l'elenco dei sei siti aggiunti, come riporta Travelpulse: \r

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\tpaesaggio migratorio di Boma-Badingilo, Sud Sudan: parte della vasta savana dell'Africa orientale, ospita la più grande migrazione di mammiferi terrestri conosciuta al mondo e la sua biodiversità lo rende un ecosistema di importanza globale. Presenta inoltre un'importante diversità culturale e linguistica, con diversi gruppi etnici che ne sono stati custodi per secoli o millenni\r

\tcastelli del monte Amel, Libano: i cinque castelli che compongono questo sito mostrano l'evoluzione dei sistemi difensivi nella regione dalle Crociate e dalle dinastie islamiche fino alla fine del XIX secolo. Il sito sta subendo gravi danni.\r

\tSebastia, stato di Palestina: questo sito conserva le testimonianze archeologiche della successiva occupazione da parte di diverse civiltà almeno a partire dal IX secolo a.C., con resti architettonici successivi risalenti all'epoca delle Crociate, nonché ai periodi ayyubide/mamelucco e ottomano.\r

\tAntica città di Chersoneso Taurico e la sua Chora, Ucraina: il monitoraggio regolare dello stato di conservazione del luogo tramite immagini satellitari ha rivelato un significativo deterioramento dell'autenticità e dell'integrità del sito, dovuto a nuove costruzioni e scavi archeologici su larga scala. \r

\tCentro storico di Paramaribo, Suriname: diversi progetti di costruzione sono stati realizzati senza una valutazione del loro impatto sul patrimonio o senza tenere conto delle raccomandazioni del comitato. La nuova sede dell'assemblea nazionale e il parcheggio multipiano Yogh deturpano il paesaggio urbano storico della proprietà, causando una significativa perdita di autenticità e integrità. \r

\tTiro, Libano: il comitato ha espresso profonda preoccupazione per le ostilità in corso in Libano, che continuano a rappresentare una minaccia per il sito, e ha stabilito che non sussistono più le condizioni necessarie per garantire la conservazione e la protezione dell'eccezionale valore universale del sito stesso.\r

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AmaWaterways, Riverside Luxury Cruises, Amadeus River Cruises, Avalon Waterways, Uniworld Boutique River Cruises e Viking affermano che i viaggiatori della generazione X prenotano più crociere rispetto a qualche anno fa. Secondo Steve Born, responsabile marketing, questa generazione rappresenta il 20% delle prenotazioni per i marchi Globus, tra cui Avalon e le vendite rivolte alla generazione X sono cresciute del 15% solo nell'ultimo anno.\r

Scelta e flessibilità, come riporta Travel Weekly, sarebbero le caratteristiche fondamentali che spingono i viaggiatori della generazione X a prenotare. «Alcuni ospiti desiderano incontrare la gente del posto, conoscere le tradizioni regionali o trascorrere del tempo con gli artigiani locali - ha dichiarato Ama Waterways in un comunicato -. Altri preferiscono godersi un lungo pranzo in una cantina o semplicemente rilassarsi a bordo. Offriamo agli ospiti queste possibilità, in modo che ognuno possa viaggiare nel modo che più gli si addice». \r

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Victoria Singleton, direttrice marketing di Amadeus, ha affermato che, poiché la compagnia non include le escursioni nella tariffa della crociera, il suo approccio si presta naturalmente ad attrarre viaggiatori che apprezzano la flessibilità del proprio itinerario. Riverside adotta un approccio simile per quanto riguarda le escursioni. «Stiamo dimostrando alla Generazione X che possono tornare nelle stesse regioni ed esplorarle ogni volta in un modo completamente diverso - ha affermato Singleton -. Possono personalizzare il loro viaggio in base al loro stile e ai loro interessi». \r

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Mentre la maggior parte delle compagnie di crociere fluviali ha dichiarato di non voler creare prodotti specifici per la generazione X, Tauck spera che il suo nuovo marchio Roam by Tauck, pensato per viaggiatori tra i 40 e i 50 anni , possa rappresentare un'introduzione alle crociere fluviali per i membri di questa generazione. Il suo sito web ne propone due: una crociera di otto giorni in Portogallo e una crociera di dieci giorni sul Danubio da Praga a Budapest.\r

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Viking tiene d'occhio questo mercato da un decennio, ha affermato Michele Saegesser, vicepresidente senior delle vendite . Ha sottolineato che è fondamentale per gli agenti chiedere direttamente ai clienti che tipo di esperienza desiderino, per assicurarsi che il prodotto Viking sia la soluzione appropriata. Sebbene Viking non abbia apportato modifiche ai suoi prodotti per attirare un maggior numero di clienti della generazione X, Saegesser ha affermato che l'azienda ha rinnovato il suo approccio alla gestione delle domande presso il call center. I baby boomer, ha spiegato, possono essere più loquaci e desiderosi di parlare dei programmi per il fine settimana, mentre i membri della Generazione X, sempre di fretta, preferiscono andare subito al sodo. «Sono alla ricerca di informazioni - ha detto -. Le vogliono subito. Le vogliono rapide e vogliono chiudere la conversazione al telefono. Quindi anche i nostri consulenti devono cambiare le proprie abitudini in questo senso».\r

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","post_title":"Crociere fluviali: cresce la domanda della generazione X","post_date":"2026-07-27T12:47:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785156460000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519759","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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L'estate ideale, tutta da vivere open air grazie ad un equilibrio unico tra natura e oceano, con gli alisei che mantengono le temperature intorno ai 26 °C per tutta la stagione. Le Isole Canarie sono, oggi più che mai, uno dei luoghi perfetti per un viaggio all'insegna della natura, delle passeggiate lungo la costa o fra i numeri sentieri interni. Ma anche per assaporare la cucina locale.\r

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A La Gomera, il parco nazionale di Garajonay, patrimonio Unesco, custodisce una foresta di laurisilva che gli studiosi definiscono una reliquia vivente, testimonianza di come doveva apparire il Mediterraneo oltre venti milioni di anni fa.\r

A La Palma, i sentieri della Caldera de Taburiente si snodano tra boschi di pini all'interno di uno dei più grandi crateri di erosione del mondo, dove un fiume perenne alimenta suggestive cascate. Più a sud, la Ruta de los Volcanes conduce tra crateri spenti e colate laviche fino all'oceano, mentre a El Hierro il sentiero di La Llanía attraversa foreste immerse nella nebbia atlantica e conduce allo spettacolare anfiteatro naturale di El Golfo.\r

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Tra La Gomera e Tenerife le acque ospitano una delle aree più ricche d'Europa per l'osservazione di balene e delfini. A El Hierro, la riserva marina di Mar de las Calmas rivela un mondo sommerso di montagne vulcaniche e torri di roccia, popolate di tartarughe e razze: è considerato uno dei migliori luoghi per le immersioni in Europa.\r

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Chi preferisce ritmi più tranquilli può scegliere le piscine naturali di Charco Azul o quelle scavate tra le rocce vulcaniche di Lanzarote. Poco distante, La Graciosa offre un'esperienza completamente diversa: strade di sabbia, poche auto e spiagge raggiungibili solo a piedi trasformano ogni giornata in un invito a rallentare.\r

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L'arcipelago è però in grado di sorprendere anche per i sapori della tradizione enograstronomica. A La Gomera esiste una tradizione enologica unica: solo qui è possibile assaggiare il miele di palma, ricavato dalla linfa della palma canaria, e i vini della Forastera Gomera. A la Palma quando il sole tramonta, il centro storico di Santa Cruz de La Palma cambia volto: i balconi in legno affacciati sul lungomare diventano la cornice di cene all'aperto e passeggiate senza meta, mentre l'atmosfera si fa più raccolta e autentica.\r

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Perché alle Isole Canarie il tempo all'aria aperta non finisce con un'escursione o un bagno nell'oceano, ma continua a tavola, tra piazze, porti e piccoli ristoranti dove la gastronomia diventa parte integrante del viaggio.\r

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","post_title":"Isole Canarie: un'estate tutta da vivere open air, fra natura e cultura locale","post_date":"2026-07-27T12:36:49+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1785155809000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519760","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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[caption id=\"attachment_519761\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Suite De Pepi[/caption]\r

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Palazzo Firenze ha presentato il nuovo progetto di restyling, firmato dallo Studio Marco Piva, che introduce interni contemporanei nello storico Palazzo Jacometti Ciofi del XVIII secolo. Il restyling di Palazzo Firenze interessa le camere, le suite e gli spazi comuni della struttura, preservandone al contempo il carattere architettonico originale e il patrimonio fiorentino.\r

Situato nel quartiere di Santa Croce a Firenze , l'hotel fa parte di Baglioni Hotels & Resorts. La struttura coniuga il modello di ospitalità di lusso europeo del gruppo con la possibilità di immergersi nella storia, nella cultura e nell'atmosfera del quartiere.\r

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Come riporta TravelDailyNews, Palazzo Jacometti Ciofi fu originariamente costruito nella prima metà del XVIII secolo su commissione del marchese Giovanni Maria Baldinucci, tesoriere del Papa. L'edificio ha conservato le sue caratteristiche storiche e architettoniche attraverso i successivi periodi di utilizzo. L'approccio progettuale dello Studio Marco Piva introduce elementi contemporanei pur mantenendo l'identità storica del palazzo. \r

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Marco Piva ha dichiarato: «Ci siamo approcciati a Palazzo Firenze con rispetto per il suo valore storico e monumentale, pur riconoscendo che un edificio di tale importanza deve essere rivitalizzato. Il nostro intervento contribuisce a ciò che definiamo magnificenza civica: una bellezza condivisa che arricchisce il contesto urbano. È un equilibrio tra memoria e trasformazione».\r

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Il progetto si ispira a un principio di design definito \"bellezza attraverso il design\", secondo il quale l'estetica degli interni è concepita per diventare parte integrante dell'esperienza dell'ospite. Questo approccio è stato applicato in tutte le aree comuni della struttura e nelle sue 24 camere e suite.\r

Le suite\r

La suite De Pepi è dedicata a una famiglia fiorentina legata al commercio delle spezie. I suoi interni sono caratterizzati da calde tonalità di pepe e da texture ispirate ai mortai e ai macinini tradizionali. La suite Da Verrazzano rende omaggio a Giovanni da Verrazzano, il primo esploratore europeo a raggiungere la baia di New York. Le intense tonalità del blu e dell'ocra calda, insieme alle forme fluide, sono state scelte per richiamare temi marittim\r

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Il progetto di riqualificazione di Palazzo Firenze è stato sviluppato in collaborazione con la soprintendenza per i Beni Culturali di Firenze, restauratori specializzati e artigiani locali. Ogni ambiente ha seguito un processo di progettazione e restauro individuale, data la tutela storica dell'edificio.\r

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Flora Grillo , direttrice generale di Palazzo Firenze, ha aggiunto: «Palazzo Firenze rappresenta un nuovo capitolo nella storia di una delle residenze storiche più affascinanti di Firenze. Questo restyling ne ha rafforzato il carattere e l'identità, donando nuova vita al suo patrimonio storico attraverso un linguaggio progettuale contemporaneo. Oggi il palazzo esprime appieno la sua anima, offrendo agli ospiti un'autentica interpretazione di Firenze».\r

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","post_title":"Il nuovo volto di Palazzo Firenze: Studio Piva firma il progetto","post_date":"2026-07-27T12:24:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1785155076000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519753","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Msc Crociere e Marketing Greece hanno lanciato un'iniziativa di promozione delle isole greche, con Syros, Mykonos e Santorini come protagoniste. La collaborazione, come si legge su TravelDailyNews, propone esperienze culturali, gastronomiche e naturalistiche nelle tre destinazioni a un pubblico di viaggiatori internazionali.\r

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L'iniziativa si inserisce nella strategia di promozione internazionale della divisione Crociere del gruppo Msc , che comprende Msc Crociere ed Explora Journeys. Attraverso contenuti audiovisivi e digitali originali, la campagna presenta l'identità e le esperienze turistiche uniche di ogni isola.\r

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I contenuti si concentrano sul patrimonio culturale, la gastronomia locale, i paesaggi naturali e le attività legate al mar Egeo. Presentano inoltre attrazioni ed esperienze che vanno oltre i luoghi simbolo delle destinazioni riconosciuti a livello internazionale.\r

Le esperienze\r

A Syros, la campagna prevede visite al teatro Apollo, al municipio di Ermoupolis, al museo storico di Syros e al museo del Tessile di Ermoupolis. Include anche la possibilità di fare il bagno nel quartiere di Vaporia, degustazioni di vini locali e la tradizionale produzione del loukoumi di Syros.\r

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A Mykonos, il programma include un'escursione nella vicina Delos, sito patrimonio mondiale dell'Unesco, e un laboratorio di mosaico ispirato all'antica storia dell'isola. Viene inoltre presentata una fattoria tradizionale ad Ano Mera, con degustazioni di prodotti locali e un'introduzione agli usi e costumi e allo stile di vita della destinazione.\r

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A Santorini, la campagna include il museo Industriale del Pomodoro, il borgo medievale di Emporio e il paesaggio di Vlychada. Comprende anche la produzione tradizionale della tsabouna, la cornamusa cicladica, e visite a gallerie d'arte contemporanea.\r

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Gianni Onorato, ceo di Msc Crociere, ha dichiarato: «Attraverso narrazioni avvincenti e contenuti contemporanei, mettiamo in mostra il carattere unico delle destinazioni greche, contribuendo al contempo alla loro promozione internazionale. Oltre alle destinazioni iconiche della Grecia, vogliamo anche puntare i riflettori su porti e isole emergenti e meno conosciuti, aiutando i viaggiatori a scoprire la straordinaria ampiezza e diversità di esperienze che il Paese ha da offrire. La Grecia è da tempo una delle destinazioni più importanti di Msc Crociere e un pilastro della nostra presenza nel Mediterraneo orientale. Crediamo che l'esperienza di una crociera vada ben oltre il semplice viaggio in mare. Si arricchisce grazie a legami significativi con le destinazioni e le comunità locali che i nostri ospiti visitano. La nostra collaborazione con Marketing Greece rispecchia questa filosofia. Siamo lieti di collaborare con un'organizzazione che condivide la nostra visione di promuovere esperienze di viaggio di alta qualità, autentiche e responsabili».\r

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","post_title":"Msc Crociere e Marketing Greece insieme per promuovere esperienze autentiche","post_date":"2026-07-27T12:06:57+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785154017000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kkm Group, in collaborazione con la storica testata Re Nudo, ha dato vita ai Magical Mistery Tours: una serie di road-movie che, a partire dal prossimo mese di marzo, condurranno gli appassionati nel cuore dei luoghi della controcultura, accompagnati da profondi conoscitori.\r

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Il primo itinerario ripercorrerà l’esperienza di Woodstock - da New York con il Chelsea Hotel e il Greenwich Village, fino alla Hudson Valley - il secondo porterà in India, sulle orme dei Beatles.\r

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«Con Re Nudo Magical Mistery Tours rafforziamo il posizionamento di Kkm Group nel segmento dei viaggi-evento ad alto contenuto esperienziale, sviluppando un prodotto distintivo che unisce cultura, narrazione e scoperta - afferma Andrea Cani, fondatore e Ceo di Kkm Group -. Gli itinerari, accompagnati dagli storyteller selezionati dalla testata, consentiranno di trasformare la storia in un’esperienza diretta, sostenuta dalla solidità della nostra organizzazione tecnica e da condizioni tariffarie competitive. È un modello che svilupperemo intercettando un pubblico sempre più interessato a proposte verticali e ad alto contenuto culturale. Gli itinerari godranno di una distribuzione qualificata attraverso le agenzie di viaggio nostre partner».\r

Una storia di successi\r

L’iniziativa esclusiva è l’occasione per ripercorrere la storia di Kkm, accompagnati dalla narrazione di Cani: «Nel 2018 ho compreso l'importanza del connubio sport e turismo e sono diventato esclusivista di Formula 1 Experiences per l'Italia: perché il vero valore aggiunto per gli ospiti era vivere il dietro le quinte delle manifestazioni sportive e le curiosità dello storytelling, come conoscere un pilota o una personalità legata all'automotive. Ho poi deciso di creare un prodotto mio e, facendo scouting, ho incontrato un ragazzo di 30 anni che ha fatto la differenza: gestiva la community online Calcio Inglese, che ha 60.000 follower. Insieme telefonammo al Manchester City per affittare lo stadio: andammo a Manchester con 30 ospiti, ci trasportò il pullman del Manchester United Football Club, entrammo in campo con lo speaker e giocammo la nostra partita, per poi uscire a cena con il direttore sportivo della squadra. Capimmo che nel mondo questo tipo di esperienze sono una parte importante dei budget e dei bilanci delle società calcistiche e nacque il format Gioca negli stadi della Champions. Poi è partito poi il filone dedicato alla Coppa America. Quest’anno, oltre alle proposte di lusso in catalogo, proponiamo una sorta di Coppa America in casa Cupiello: a Napoli avremo in esclusiva una splendida terrazza, ospitati da napoletani doc. Cerchiamo sempre di unire l’idea del viaggio con lo storytelling: i racconti di chi conosce e ha vissuto quella manifestazione, quel luogo o quella disciplina - conclude Andrea Cani -. E oggi in Kkm siamo più di 25. Ora siamo pronti a partire alla scoperta dei luoghi che hanno fatto la storia contemporanea con i Re Nudo Magical Mistery Tours».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Kkm: il valore dell’esperienza e i Re Nudo Magical Mistery Tours","post_date":"2026-07-27T11:51:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785153078000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519730","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_519736\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Genova, Explora III © Cristian Castelnuovo[/caption]\r

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Con l’entrata in servizio di Explora III, tre unità su sei di Explora Journeys sono già operative, mentre le restanti tre sono tutte in costruzione ed entreranno in servizio nel giro di due anni - Explora IV ed Explora V nel 2027, Explora VI nel 2028 – completando così il programma di costruzione della flotta Explora Journeys interamente affidato da Msc Group a Fincantieri.\r

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Realizzate tutte in Italia, le sei unità Explora Journeys hanno richiesto da parte di Msc un investimento complessivo superiore a 3,5 miliardi di euro, che a sua volta genera un impatto sull’economia italiana di oltre 15 miliardi, garantendo importanti ricadute sull’indotto e migliaia di posti di lavoro anzitutto a Genova e in Liguria.\r

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Tutte le unità sono dotate del sistema di collegamento alla rete elettrica in banchina, che permette di ridurre quasi a zero le emissioni durante la sosta nei porti grazie allo spegnimento dei motori.\r

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Per quanto riguarda la flessibilità nell’utilizzo dei carburanti, Explora III è la prima a utilizzare, come le altre due in costruzione, l’alimentazione a gas naturale liquefatto (gnl): un combustibile in grado di ridurre, rispetto ai fuel marittimi tradizionali, le emissioni di ossidi di zolfo del 99%, di ossidi di azoto dell’85%, di particelle del 98% e di gas serra fino al 20%. Le unità sono inoltre predisposte per funzionare con combustibili rinnovabili e di ultima generazione come bio-gnl, gnl sintetico e biofuels. Explora V ed Explora VI prevedono, in aggiunta, l’adozione di celle a combustibile, una tecnologia innovativa che permette di produrre energia in modo ancora più efficiente e di raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni nette ben prima della scadenza del 2050 fissata per l’intero settore crocieristico.\r

Green Plus\r

Explora III ha ricevuto la notazione “Green Plus” per le elevate prestazioni ambientali e quella “Comfort Noise and Vibration” per i bassi livelli di rumore e di vibrazioni che garantiscono il massimo comfort a bordo. Explora III vanta inoltre la notazione “Dolphin”, che riconosce la riduzione al minimo del rumore prodotto dalla nave nel rispetto delle aree marine ecologicamente sensibili, e la certificazione secondo il Polar Code C che le consentirà di navigare nelle regioni polari.\r

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«Explora III testimonia la capacità di Fincantieri di guidare la trasformazione della cantieristica – sottolinea Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale Fincantieri - attraverso innovazione, sostenibilità e l'evoluzione verso nuove tecnologie e carburanti alternativi. L'ingresso nella flotta della prima nave alimentata a gas naturale liquefatto segna una tappa significativa di questo percorso, espressione nello sviluppo di soluzioni sempre più sostenibili e tecnologicamente avanzate. La costruzione di queste navi dimostra il valore di un ecosistema industriale che unisce grandi imprese, PMI e territori. Stiamo lavorando su sistemi di progettazione molto avanzati: Sestri Ponente sarà il cuore della cantieristica del futuro».\r

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«Explora III – aggiunge Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo divisione crociere del gruppo Msc - riflette il nostro impegno verso l’innovazione, l’eccellenza artigianale e una crescita responsabile, contribuendo al contempo ai più ampi benefici economici che il turismo crocieristico porta alle destinazioni e alle comunità costiere».","post_title":"Explora Journeys, si concluderà nel 2028 l’investimento di 3,5 miliardi","post_date":"2026-07-27T11:45:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785152724000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519733","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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[caption id=\"attachment_504529\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Andrés Spitzer[/caption]\r

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Civitatis sta esplorando nuove strade per penetrare in nicchie con potenziale di crescita nel b2b, come i viaggi d'affari. A confermarlo è il ceo, Andrés Spitzer, in un'intervista a Hosteltur.\r

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A sei mesi dall'assunzione di questo nuovo incarico in azienda, il manager traccia un bilancio del periodo trascorso e illustra i piani di Civitatis in ambito tecnologico per la fine dell'anno e per il settore b2b.\r

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«La valutazione degli ultimi mesi è positiva - spiega il manager -. Mi sto godendo questa fase, soprattutto considerando che continuiamo a crescere nonostante sia stato un anno difficile per il turismo. I conflitti geopolitici, l'aumento dei prezzi del petrolio e l'instabilità non aiutano il turismo, ma noi e i nostri team siamo molto soddisfatti perché siamo stati in grado di reagire e capire come supportare i viaggiatori e ridistribuire la domanda. Per fare un esempio, in mercati come Dubai, che è una destinazione importante per noi, abbiamo improvvisamente registrato 16.000 cancellazioni. Negli ultimi mesi abbiamo dovuto affrontare molte difficoltà. Dobbiamo capire come possiamo aiutare i viaggiatori a continuare a spostarsi verso altre destinazioni e come possiamo garantire di poter soddisfare tale domanda».\r

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L'altra grande sfida è la trasformazione. «Storicamente, siamo stati molto bravi nella crescita organica, grazie alle ricerche effettuate dagli utenti su Google , ma questo modo di scoprire i prodotti sta cambiando rapidamente. La sfida ora è come continuare a rafforzare la nostra posizione per essere il punto di riferimento quando si parla con un agente su ChatGpt o con Claude. Credo che ci troviamo in un momento in cui si combatte una battaglia per la fiducia. Non solo la fiducia dei viaggiatori, ma anche quella dei media e quella tecnologica, ovvero garantire che la nostra piattaforma sia il più possibile intuitiva e facile da usare per questi nuovi attori».\r

Le nuove sfide\r

«Un'area in cui non abbiamo ancora finalizzato nulla nel settore b2b, ma in cui potremmo collaborare, è quella dei viaggi d'affari , uno dei principali motori del turismo globale. Cerchiamo sempre di capire come creare un'esperienza \"bleasure\" quando le persone viaggiano. Quando un viaggiatore si trova in una destinazione come San Paolo, ad esempio, e finisce di lavorare alle cinque del pomeriggio, ci chiediamo come possa godersi le esperienze Civitatis in un contesto lavorativo, integrando al contempo il tempo libero. A tal fine, desideriamo anche comprendere le partnership con diverse piattaforme di benefit, molte delle quali sono gestite da grandi aziende che offrono vantaggi o miglioramenti ai propri dipendenti, quindi stiamo valutando come poter offrire il nostro prodotto esperienziale su tali piattaforme».\r

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«Abbiamo un team dedicato ai gruppi che assiste le agenzie specializzate in questo tipo di viaggi. Richiedono servizi personalizzati e specifici, e noi li forniamo. Ma vogliamo anche raggiungere il singolo viaggiatore che, ad esempio, si reca a New York tre giorni a settimana per riunioni specifiche. Stiamo quindi valutando come questi viaggiatori possano scoprire la città, sia esclusivamente come clienti b2c, sia magari attraverso piattaforme come quella dell'azienda, che incoraggiano i dipendenti a godersi anche i viaggi di lavoro».\r

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Il trend\r

«Stiamo crescendo più rapidamente in America Latina, che rappresenta il nostro motore di crescita, e ne siamo felici perché vediamo che il nostro impegno nel creare più partnership e nel comprendere meglio il viaggiatore latinoamericano sta dando i suoi frutti. Il Brasile sta crescendo a un ritmo incredibile e si sta avvicinando a mercati che sono sempre stati importanti per noi, come il Messico e l'Argentina. Per fine anno ci siamo prefissati un obiettivo di crescita del 32% nel b2b a livello globale, trainato dall'America Latina. Inoltre, stiamo assistendo a un cambiamento nel comportamento dei viaggiatori, il che rende le previsioni più difficili. Stiamo notando una riduzione del periodo di prenotazione. Solitamente, il 25% dei nostri clienti prenotava nelle ultime 48 ore. Improvvisamente, questa percentuale è in aumento, rendendo le previsioni più complesse. In ogni caso, credo che chiuderemo l'anno in positivo perché siamo in crescita».\r

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","post_title":"Andrés Spitzer: «Viaggi d'affari, la nuova sfida di Civitatis»","post_date":"2026-07-27T11:14:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785150871000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519727","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trentanove crociere di Virgin Voyages nel Mediterraneo per l'estate 2028, con la Valiant Lady che partirà da Barcellona e la Scarlet Lady che salperà da Atene.\r

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Come riporta Travelmole, sono già in vendita gli itinerari, che saranno disponibili da maggio a ottobre, con viaggi da sei a quattordici notti. L'offerta si basa sulla consolidata presenza di Virgin Voyages nel Mediterraneo, riproponendo le mete più apprezzate tra le isole greche, l'Adriatico e il Mediterraneo occidentale, con pernottamenti a Mykonos, Ibiza, Istanbul e Alessandria per Il Cairo. La stagione prevede anche scali a Portofino, Venezia e Ravenna e a Capodistria in Slovenia.\r

Le crociere\r

Tra le crociere proposte si segnalano \"Mediterraneo: da Barcellona ad Atene\" di 10 notti a bordo della Scarlet Lady; \"Costa Azzurra, Italia e Ibiza\" di sette notti a bordo della Valiant Lady; isole greche, Turchia e Mykonos di sette notti a bordo della Scarlet Lady; \"Adriatico, Albania e Grecia\" di sette notti a bordo della Scarlet Lad; Adriatico, Italia e Grecia di 10 notti a bordo della Scarlet Lady.\r

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Il programma comprende anche due viaggi di riposizionamento: \"Transatlantico da Miami al Marocco e alla Spagna\" di 14 notti a bordo della Valiant Lady \"Crociera transatlantica da San Juan alla Spagna\" di 12 notti a bordo della Scarlet Lady.\r

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Tutte le partenze includono i servizi di Virgin Voyages: oltre 20 punti di ristoro, wi-fi, bevande di base, corsi di fitness di gruppo e intrattenimento a bordo.\r

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