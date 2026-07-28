Okura Thermal Resort & Spa: in Cappadocia un nuovo hotel di lusso L‘hotel Okura Thermal Resort & Spa Cappadocia aprirà nel 2028 nel borgo di Mustafapaşa, in Turchia. Sulla scia del progetto iniziale, questo sviluppo procede in collaborazione con il nuovo partner di Hotel Okura, Kk Universal, gruppo di investimento immobiliare e alberghiero con sede in Turchia. Per soddisfare le esigenze in continua evoluzione del mercato globale, il sito è stato ampliato per creare un resort di lusso. I nuovi progetti prevedono strutture termali e benessere che fondono l’ospitalità in stile giapponese che contraddistingue Okura con l’esclusivo patrimonio culturale della regione della Cappadocia. La struttura L’hotel Okura Thermal Resort & Spa Cappadocia sorgerà a Mustafapaşa, uno storico borgo nella regione della Cappadocia, dichiarata patrimonio mondiale dell’Unesco, in Turchia. Un tempo conosciuta come Sinasos, Mustafapaşa assomiglia a un museo a cielo aperto. Nel 2021, il villaggio è stato riconosciuto da Un Tourism come “miglior villaggio turistico” per il suo impegno nella conservazione e valorizzazione del patrimonio locale, della cultura e della biodiversità attraverso pratiche di turismo sostenibile. Il resort sarà composto da quattro edifici, tra cui strutture storiche in pietra conservate e nuove costruzioni, tre dei quali collegati da passaggi sotterranei. Una dimora storica recentemente acquisita, riconosciuta come simbolo del patrimonio culturale della regione, sarà restaurata da Kk Universal e integrata nell’hotel. Il design della struttura si armonizzerà con il fascino distintivo e il carattere architettonico di Mustafapaşa, offrendo agli ospiti un’esperienza autentica permeata dalla raffinata estetica di Okura e dalla calorosa ospitalità omotenashi. Il resort metterà in mostra la rinomata cultura termale turca attraverso esperienze di benessere complete. La Turchia, una delle principali destinazioni termali al mondo, vanta abbondanti acque ricche di minerali. Il nuovo resort disporrà di un’ampia spa e centro benessere di 3.500 metri quadrati, il più grande della regione. Gli ospiti potranno godere di bagni termali con acque di sorgente ricche di minerali e certificate, bagni di vapore tradizionali turchi (hammam) e piscine sia interne che esterne. Inoltre, l’offerta gastronomica comprenderà tre ristoranti, tra cui ilristorante teppanyaki “Sazanka”, pioniere nell’integrazione della cucina teppanyaki nell’alta ristorazione alberghiera, e un ristorante aperto tutto il giorno. Toshihiro Ogita, presidente di Hotel Okura, ha commentato: «Siamo onorati di intraprendere questo progetto insieme a Kk Universal e lieti di portare il marchio Okura in Turchia. Questo progetto rappresenta un’importante opportunità per presentare la filosofia Okura ai nostri ospiti in una delle destinazioni più straordinarie della Turchia. Il nostro impegno nell’offrire un’ospitalità di livello mondiale, che fonde l’eleganza della cultura giapponese con il fascino locale, è costante. Attraverso l’ospitalità che contraddistingue Okura, radicata nello spirito giapponese dell’omotenashi, aspiriamo a fungere da ponte tra la Turchia e il Giappone». La struttura si trova a circa 55 chilometri dall’aeroporto di Nevşehir, Cappadocia. Condividi

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L'hotel Okura Thermal Resort & Spa Cappadocia sorgerà a Mustafapaşa, uno storico borgo nella regione della Cappadocia, dichiarata patrimonio mondiale dell'Unesco, in Turchia. Un tempo conosciuta come Sinasos, Mustafapaşa assomiglia a un museo a cielo aperto. Nel 2021, il villaggio è stato riconosciuto da Un Tourism come \"miglior villaggio turistico\" per il suo impegno nella conservazione e valorizzazione del patrimonio locale, della cultura e della biodiversità attraverso pratiche di turismo sostenibile.\r

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Il resort sarà composto da quattro edifici, tra cui strutture storiche in pietra conservate e nuove costruzioni, tre dei quali collegati da passaggi sotterranei. Una dimora storica recentemente acquisita, riconosciuta come simbolo del patrimonio culturale della regione, sarà restaurata da Kk Universal e integrata nell'hotel. Il design della struttura si armonizzerà con il fascino distintivo e il carattere architettonico di Mustafapaşa, offrendo agli ospiti un'esperienza autentica permeata dalla raffinata estetica di Okura e dalla calorosa ospitalità omotenashi.\r

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Il resort metterà in mostra la rinomata cultura termale turca attraverso esperienze di benessere complete. La Turchia, una delle principali destinazioni termali al mondo, vanta abbondanti acque ricche di minerali. Il nuovo resort disporrà di un'ampia spa e centro benessere di 3.500 metri quadrati, il più grande della regione. Gli ospiti potranno godere di bagni termali con acque di sorgente ricche di minerali e certificate, bagni di vapore tradizionali turchi (hammam) e piscine sia interne che esterne.\r

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Toshihiro Ogita, presidente di Hotel Okura, ha commentato: «Siamo onorati di intraprendere questo progetto insieme a Kk Universal e lieti di portare il marchio Okura in Turchia. Questo progetto rappresenta un'importante opportunità per presentare la filosofia Okura ai nostri ospiti in una delle destinazioni più straordinarie della Turchia. Il nostro impegno nell'offrire un'ospitalità di livello mondiale, che fonde l'eleganza della cultura giapponese con il fascino locale, è costante. Attraverso l'ospitalità che contraddistingue Okura, radicata nello spirito giapponese dell'omotenashi, aspiriamo a fungere da ponte tra la Turchia e il Giappone».\r

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La struttura si trova a circa 55 chilometri dall'aeroporto di Nevşehir, Cappadocia.","post_title":"Okura Thermal Resort & Spa: in Cappadocia un nuovo hotel di lusso","post_date":"2026-07-28T11:04:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1785236656000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519815","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo le prime previsioni di Lodging Econometrics, nel 2028 dovrebbero essere aperti negli Stati Uniti 832 nuovi hotel con un totale di 88.321 camere. Le aperture previste, come riporta TravelDailyNews, rappresenterebbero un aumento dell'1,5% dell'offerta alberghiera nazionale e darebbero continuità all'espansione attesa tra il 2026 e il 2027.\r

Secondo Le Us Hotel Construction Pipeline Trend Report del secondo trimestre 2026, alla fine del secondo trimestre il numero di progetti di sviluppo alberghiero negli Stati Uniti ammontava a 5.975, per un totale di 703.001 camere. Di questi, 1.081 progetti, comprendenti 133.216 camere, erano in costruzione a metà del 2026. Ulteriori 2.147 progetti, con 245.871 camere, avrebbero dovuto iniziare la costruzione entro i successivi 12 mesi. Nel frattempo, la fase di pianificazione preliminare comprendeva 2.747 progetti e 323.914 camere.\r

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Gli hotel di fascia medio-alta e di lusso hanno continuato a rappresentare la quota maggiore del settore delle costruzioni alberghiere negli Stati Uniti, sia in termini di numero di progetti che di numero di camere.\r

Segmento lusso in forte sviluppo\r

Il segmento del lusso ha raggiunto un numero record di progetti nel secondo trimestre, con 103 progetti e 25.496 camere. Ciò ha rappresentato un aumento su base annua del 12% per i progetti e del 21% per le camere. Anche il segmento di fascia alta ha raggiunto un livello record, con 367 progetti comprendenti 65.021 camere in fase di sviluppo\r

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Nel secondo trimestre sono stati annunciati 280 nuovi progetti, per un totale di 33.423 camere. Il numero di progetti è aumentato del 18% rispetto all'anno precedente, mentre il numero di camere è cresciuto del 23%. Sono stati avviati 176 progetti e 20.056 camere, con un incremento annuo del 14% per i progetti e del 17% per le camere.\r

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Nella prima metà del 2026, negli Stati Uniti sono stati inaugurati 277 nuovi hotel con 31.416 camere.\r

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Lodging Econometrics prevede l'apertura di altri 384 hotel, per un totale di 43.404 camere, entro la fine dell'anno. Ciò porterebbe il totale annuo a 661 nuovi hotel con 74.820 camere, generando un tasso di crescita previsto dell'offerta alberghiera dell'1,3% nel 2026.\r

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Per il 2027, Le prevede l'apertura di 738 hotel con 78.909 camere, il che rappresenta un aumento dell'1,4% dell'offerta nazionale. Le previsioni per il 2028 stimano un ulteriore incremento a 832 nuove aperture e 88.321 camere, portando il tasso di crescita annuo previsto dell'offerta all'1,5%.\r

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","post_title":"Stati Uniti: entro il 2028 previsti 832 nuovi hotel","post_date":"2026-07-28T10:06:13+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1785233173000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519809","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wind Spirit, lo yacht a vela con propulsione a motore della compagnia Windstar Cruises, fa tappa per due giorni nella Riviera del Corallo in Sardegna.\r

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134 metri di lunghezza e 15 di larghezza, Wind Spirit , come riporta La Nuova Sardegna, è una nave dalle dimensioni contenute rispetto ai grandi colossi del settore crocieristico, ma rappresenta un punto di riferimento nel segmento delle crociere di lusso. Può ospitare 150 passeggeri, garantendo un’esperienza di viaggio raffinata e personalizzata.\r

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Attualmente impegnata nel Mediterraneo, la Wind Spirit alterna nel corso dell’anno crociere verso alcune delle destinazioni più affascinanti del mondo, dai Caraibi alla Polinesia francese, passando per l’Alaska, il Nord Europa e il canale di Panama.\r

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La presenza della nave conferma il crescente interesse delle compagnie di fascia alta nei confronti della Riviera del Corallo, sempre più inserita negli itinerari del turismo crocieristico di lusso. Nel corso dell’estate 2026, infatti, la Wind Spirit farà ritorno ad Alghero in altre occasioni.\r

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Fra tre giorni è poi previsto l’approdo della Silver Ray, una delle più moderne unità della flotta ultra luxury mondiale. Varata nel 2024, la nave rappresenta il nuovo fiore all’occhiello del segmento delle crociere di altissimo livello e offrirà un ulteriore richiamo internazionale per il porto di Alghero, confermando la crescente attrattività della città per il turismo d’élite.\r

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","post_title":"Alghero si conferma scalo privilegiato per le crociere di lusso","post_date":"2026-07-28T09:47:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785232038000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519788","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_519865\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] ©️Gihan-Tubbeh-Promperu[/caption]\r

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Un viaggio all'insegna del benessere, secondo un ritmo più lento, in cui natura, cultura e paesaggio diventano parte integrante dell’esperienza: nel Sud del Perù, Arequipa rappresenta una porta d’accesso privilegiata a questa dimensione del viaggio.\r

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A circa un’ora e mezza di volo da Lima, la regione è dominata da una geografia vulcanica e da un forte legame con il paesaggio andino. Il Canyon del Colca, nella provincia di Caylloma, è considerato uno dei canyon più profondi al mondo e uno dei principali attrattori turistici della regione, dove natura, cultura e attività outdoor convivono in un itinerario di grande valore esperienziale.\r

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Nella Valle del Colca, il benessere trova una delle sue espressioni più riconoscibili nelle acque termali. Tra le esperienze più note ci sono i bagni termali di La Calera, vicino a Chivay, indicati da Perú Travel come una tappa ideale per rinnovare le energie dopo la visita al canyon.\r

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A pochi minuti da Yanque, i bagni termali di Chacapi sono un’altra esperienza particolarmente rappresentativa del territorio: si trovano nella Valle del Colca, sulle rive del fiume Colca, a circa 1,4 km dalla piazza di Yanque, e le loro acque di origine vulcanica raggiungono temperature massime fino a 50 °C. \r

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A completare l’offerta termale della zona ci sono anche i bagni termali La Calera, vicino a Chivay, nella provincia di Caylloma. Nella Valle del Colca, la cucina racconta il paesaggio attraverso ingredienti locali come mais, patate native, cereali andini e prodotti coltivati sulle terrazze agricole che caratterizzano la zona.\r

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Un itinerario wellness nel Colca non può prescindere dai suoi villaggi. Perú Travel segnala località come Sibayo, Yanque, Callalli e Coporaque tra i luoghi dove avvicinarsi alle tradizioni locali e al turismo comunitario, con la possibilità di conoscere attività culturali e stili di vita tramandati nel tempo.\r

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La Valle del Colca propone un’offerta di ospitalità tanto varia quanto la sua geografia, con soluzioni pensate per diversi stili di viaggio: dal soggiorno immersivo nella natura al lodge di charme, fino agli indirizzi più esclusivi dedicati al relax. Pernottare nel valle permette di vivere il paesaggio con tempi più distesi, lasciando spazio alla contemplazione e a un ritmo di viaggio più lento.\r

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","post_title":"Perù: itinerari slow all'insegna del benessere nella Valle del Colca","post_date":"2026-07-28T09:25:13+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1785230713000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519773","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da ieri è possibile candidarsi al nuovo dottorato di ricerca italiano interamente dedicato alla meeting industry. Un'iniziativa unica nel panorama nazionale, nata per portare in modo strutturato ricerca scientifica, innovazione e analisi dei dati all'interno di uno dei comparti strategici del turismo italiano.\r

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Il progetto è promosso da Convention Bureau Italia nell'ambito di Italian Knowledge Leaders, in collaborazione con l'Università degli Studi Internazionali di Roma (Unint), Federcongressi&eventi e con il sostegno dei principali centri congressi italiani – Veronafiere S.p.A, Bologna Fiere Group, Padova Hall S.p.A., Italian Exhibition Group Spa, Riva del Garda Fierecongressi , Roma Convention Center “La Nuvola” – che parteciperanno attivamente alla definizione delle linee di ricerca e delle priorità strategiche del settore.\r

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Il nuovo bando, pubblicato dall'Università, apre ufficialmente la selezione del secondo ciclo del percorso di dottorato, destinato a formare figure altamente specializzate capaci di mettere ricerca, dati e innovazione al servizio della crescita della meeting industry.\r

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“Per anni – spiega Carlotta Ferrari, presidente di Convention Bureau Italia - il settore congressuale è stato raccontato soprattutto attraverso i suoi risultati economici. Oggi vogliamo fare un passo ulteriore: costruire conoscenza scientifica, produrre dati e sviluppare strumenti che aiutino imprese e destinazioni a prendere decisioni sempre più efficaci. Questo dottorato rappresenta un investimento sul futuro della meeting industry italiana e sulla sua capacità di innovare”.\r

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Ad accompagnare il progetto sarà un network composto dai principali operatori del settore, che contribuiranno alla definizione delle priorità di ricerca e al trasferimento dei risultati verso il mercato.\r

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“Il dialogo tra università e imprese è una delle sfide decisive per la competitività del nostro settore - conclude Ferrari -. Con questo progetto vogliamo creare un ecosistema permanente in cui ricerca accademica e industria congressuale crescano insieme, contribuendo a rafforzare la leadership internazionale dell'Italia”.\r

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Qui il link al bando: https://www.unint.eu/ricerca/dottorato-di-ricerca/","post_title":"Convention Bureau Italia lancia il dottorato di ricerca sulla meeting industry","post_date":"2026-07-28T08:09:00+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1785226140000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519777","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Circa 25.000 persone, secondo la Polizia, sono scese per le strade di Palma durante la protesta contro l'overtourism dell'arcipelago.\r

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I residenti hanno denunciato la saturazione delle infrastrutture, la carenza di risorse fisiche e i disagi legati al traffico quotidiano.\r

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Si tratta della terza manifestazione di queste caratteristiche negli ultimi tre anni, anche se la partecipazione è stata superiore a quella dei precedenti inviti, spinta in parte dalla controversia generata dopo l'arresto di due giovani accusati di aver fatto dipinte presso un'agenzia immobiliare di case di lusso.\r

Tensione\r

Si sono verificati momenti di tensione, che hanno portato a cariche di polizia e almeno una persona è rimasta ferita, come riferito dalle autorità.\r

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Il manifesto ha ripreso lo storico slogan \"Maiorca al limite \", utilizzato per la prima volta 26 anni fa per denunciare gli effetti della crescita del turismo. Secondo gli organizzatori, quell'avvertimento è oggi più attuale che mai. \"Il turismo ha prima invaso le nostre coste, poi le nostre città, e ora occupa le nostre case\", hanno affermato durante la lettura del testo, in cui hanno sottolineato che oltre 105.000 abitazioni nelle Isole Baleari sono attualmente utilizzate per alloggi turistici , sia legali che illegali.","post_title":"A Maiorca proteste contro il turismo di massa. Più di 25 mila persone","post_date":"2026-07-27T14:28:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1785162494000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519760","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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[caption id=\"attachment_519761\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Suite De Pepi[/caption]\r

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Palazzo Firenze ha presentato il nuovo progetto di restyling, firmato dallo Studio Marco Piva, che introduce interni contemporanei nello storico Palazzo Jacometti Ciofi del XVIII secolo. Il restyling di Palazzo Firenze interessa le camere, le suite e gli spazi comuni della struttura, preservandone al contempo il carattere architettonico originale e il patrimonio fiorentino.\r

Situato nel quartiere di Santa Croce a Firenze , l'hotel fa parte di Baglioni Hotels & Resorts. La struttura coniuga il modello di ospitalità di lusso europeo del gruppo con la possibilità di immergersi nella storia, nella cultura e nell'atmosfera del quartiere.\r

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Come riporta TravelDailyNews, Palazzo Jacometti Ciofi fu originariamente costruito nella prima metà del XVIII secolo su commissione del marchese Giovanni Maria Baldinucci, tesoriere del Papa. L'edificio ha conservato le sue caratteristiche storiche e architettoniche attraverso i successivi periodi di utilizzo. L'approccio progettuale dello Studio Marco Piva introduce elementi contemporanei pur mantenendo l'identità storica del palazzo. \r

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Marco Piva ha dichiarato: «Ci siamo approcciati a Palazzo Firenze con rispetto per il suo valore storico e monumentale, pur riconoscendo che un edificio di tale importanza deve essere rivitalizzato. Il nostro intervento contribuisce a ciò che definiamo magnificenza civica: una bellezza condivisa che arricchisce il contesto urbano. È un equilibrio tra memoria e trasformazione».\r

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Il progetto si ispira a un principio di design definito \"bellezza attraverso il design\", secondo il quale l'estetica degli interni è concepita per diventare parte integrante dell'esperienza dell'ospite. Questo approccio è stato applicato in tutte le aree comuni della struttura e nelle sue 24 camere e suite.\r

Le suite\r

La suite De Pepi è dedicata a una famiglia fiorentina legata al commercio delle spezie. I suoi interni sono caratterizzati da calde tonalità di pepe e da texture ispirate ai mortai e ai macinini tradizionali. La suite Da Verrazzano rende omaggio a Giovanni da Verrazzano, il primo esploratore europeo a raggiungere la baia di New York. Le intense tonalità del blu e dell'ocra calda, insieme alle forme fluide, sono state scelte per richiamare temi marittim\r

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Il progetto di riqualificazione di Palazzo Firenze è stato sviluppato in collaborazione con la soprintendenza per i Beni Culturali di Firenze, restauratori specializzati e artigiani locali. Ogni ambiente ha seguito un processo di progettazione e restauro individuale, data la tutela storica dell'edificio.\r

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Flora Grillo , direttrice generale di Palazzo Firenze, ha aggiunto: «Palazzo Firenze rappresenta un nuovo capitolo nella storia di una delle residenze storiche più affascinanti di Firenze. Questo restyling ne ha rafforzato il carattere e l'identità, donando nuova vita al suo patrimonio storico attraverso un linguaggio progettuale contemporaneo. Oggi il palazzo esprime appieno la sua anima, offrendo agli ospiti un'autentica interpretazione di Firenze».\r

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","post_title":"Il nuovo volto di Palazzo Firenze: Studio Piva firma il progetto","post_date":"2026-07-27T12:24:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1785155076000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Kkm Group, in collaborazione con la storica testata Re Nudo, ha dato vita ai Magical Mistery Tours: una serie di road-movie che, a partire dal prossimo mese di marzo, condurranno gli appassionati nel cuore dei luoghi della controcultura, accompagnati da profondi conoscitori.\r

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Il primo itinerario ripercorrerà l’esperienza di Woodstock - da New York con il Chelsea Hotel e il Greenwich Village, fino alla Hudson Valley - il secondo porterà in India, sulle orme dei Beatles.\r

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«Con Re Nudo Magical Mistery Tours rafforziamo il posizionamento di Kkm Group nel segmento dei viaggi-evento ad alto contenuto esperienziale, sviluppando un prodotto distintivo che unisce cultura, narrazione e scoperta - afferma Andrea Cani, fondatore e Ceo di Kkm Group -. Gli itinerari, accompagnati dagli storyteller selezionati dalla testata, consentiranno di trasformare la storia in un’esperienza diretta, sostenuta dalla solidità della nostra organizzazione tecnica e da condizioni tariffarie competitive. È un modello che svilupperemo intercettando un pubblico sempre più interessato a proposte verticali e ad alto contenuto culturale. Gli itinerari godranno di una distribuzione qualificata attraverso le agenzie di viaggio nostre partner».\r

Una storia di successi\r

L’iniziativa esclusiva è l’occasione per ripercorrere la storia di Kkm, accompagnati dalla narrazione di Cani: «Nel 2018 ho compreso l'importanza del connubio sport e turismo e sono diventato esclusivista di Formula 1 Experiences per l'Italia: perché il vero valore aggiunto per gli ospiti era vivere il dietro le quinte delle manifestazioni sportive e le curiosità dello storytelling, come conoscere un pilota o una personalità legata all'automotive. Ho poi deciso di creare un prodotto mio e, facendo scouting, ho incontrato un ragazzo di 30 anni che ha fatto la differenza: gestiva la community online Calcio Inglese, che ha 60.000 follower. Insieme telefonammo al Manchester City per affittare lo stadio: andammo a Manchester con 30 ospiti, ci trasportò il pullman del Manchester United Football Club, entrammo in campo con lo speaker e giocammo la nostra partita, per poi uscire a cena con il direttore sportivo della squadra. Capimmo che nel mondo questo tipo di esperienze sono una parte importante dei budget e dei bilanci delle società calcistiche e nacque il format Gioca negli stadi della Champions. Poi è partito poi il filone dedicato alla Coppa America. Quest’anno, oltre alle proposte di lusso in catalogo, proponiamo una sorta di Coppa America in casa Cupiello: a Napoli avremo in esclusiva una splendida terrazza, ospitati da napoletani doc. Cerchiamo sempre di unire l’idea del viaggio con lo storytelling: i racconti di chi conosce e ha vissuto quella manifestazione, quel luogo o quella disciplina - conclude Andrea Cani -. E oggi in Kkm siamo più di 25. Ora siamo pronti a partire alla scoperta dei luoghi che hanno fatto la storia contemporanea con i Re Nudo Magical Mistery Tours».\r

(Chiara Ambrosioni)","post_title":"Kkm: il valore dell’esperienza e i Re Nudo Magical Mistery Tours","post_date":"2026-07-27T11:51:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1785153078000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519682","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_519684\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Una veduta del Vietnam del nord[/caption]\r

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Dovrebbe diventare un gigantesco complesso immobiliare con un investimento del valore di circa 1,5 miliardi di dollari. Il progetto, sviluppato con il marchio del presidente degli Usa Donald Trump, dovreebbe essere realizzato nel nord del Vietnam e il governo locale ha cominciato la fase degli espropri dei terreni coinvolti nel progetto.\r

L'area coinvolta\r

L'area, come riporta La Stampa, si trova nella provincia di Hung Yen e copre circa 900 ettari. Il piano prevede la realizzazione di un resort di lusso con alberghi a cinque stelle, campi da golf, ville esclusive, aree commerciali e strutture ricreative distribuite su un'area di enormi dimensioni.\r

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Per fare spazio all'intervento sarà però necessario sgomberare vaste aree agricole oggi coltivate da decine di famiglie. Oltre alla perdita dei terreni, molti residenti denunciano che l'esproprio comprometterà anche l'accesso ai cimiteri familiari, dove riposano gli antenati, un elemento di particolare rilevanza nella tradizione vietnamita.\r

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Secondo i comitati vietnamiti, l'indennizzo proposto dalle autorità corrisponderebbe a circa un anno di reddito agricolo, una compensazione ritenuta insufficiente da numerosi abitanti, che per mesi hanno tentato di bloccare il progetto attraverso ricorsi e contestazioni amministrative.\r

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","post_title":"Vietnam: al via gli espropri per realizzare mega resort nel Nord firmato Trump","post_date":"2026-07-24T15:04:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1784905495000]}]}}