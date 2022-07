Msc Crociere diventa top sponsor di Napoli Basket

Prosegue l’impegno nello sport di Msc Crociere che annuncia la nuova partnership con Napoli Basket, di cui diventa top sponsor per prossima stagione di serie A/1. L’accordo, che prevede la presenza del logo Msc sulla nuova maglia della squadra, è stato presentato a bordo della Seaview, a Napoli, con la partecipazione del managing director della compagnia, Leonardo Massa, e i patron di Napoli Basket Alfredo Amoroso, Federico Grassi e Francesco Tavassi.

“La partnership siglata con la squadra di pallacanestro partenopea rappresenta per noi un tassello importante per la presenza della compagnia nel mondo dello sport ai massimi livelli – spiega lo stesso Massa -. Il Napoli Basket è un’importante realtà sportiva della città. La compagine cestistica ha in programma il raggiungimento di ambiziosi traguardi per gli anni a venire ed è questo uno dei valori che condividiamo: lavorare in team per raggiungere grandi obiettivi. Grazie alla tenacia e all’ambizione, oggi Msc è infatti il terzo brand di crociere più grande del mondo, nonché leader del mercato in Italia, Europa, Sud America, Golfo Persico e Africa meridionale, con una quota di mercato e una capacità di trasporto superiore a qualsiasi altro player”.

La partnership prevede principalmente l’inserimento del logo Msc Crociere sul retro maglia (posizione spalla) della squadra in occasione di tutte le partite di serie A/1 e Coppa Italia, visibilità a bordocampo attraverso banner adesivi e proiezione del marchio tramite led. L’accordo stabilisce, inoltre, l’esposizione del logo Msc sul sito web del Napoli Basket nella fascia top sponsor e attività di social media marketing.