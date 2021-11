Moby vara la Fantasy: il traghetto più grande al mondo

E’ stata varata sabato scorso, presso i cantieri Gsi di Guanzhou in Cina, la Moby Princess: il traghetto più grande al mondo misura 237 metri di lunghezza per 32 di larghezza e vanta un stazza di 69.500 tonnellate complessive. Capace di trasportare 2.500 passeggeri nelle sue 550 cabine, è inoltre dotato di 3.800 metri lineari di garage, in grado di accogliere fino a 1.300 auto o 300 camion.

La nuova unità sarà destinata a operare sulla tratta Olbia-Livorno a partire dal 2023. La Fantasy, sostiene la stessa compagnia, sarà provvista di arredi e dotazioni di standard crocieristico. Insieme alla sua gemella Legacy, attualmente in costruzione presso i medesimi cantieri Gsi, la nave è inoltre fornita di sistemi e tecnologie atte ad abbattere le emissioni, nonché della predisposizione per il passaggio dall’alimentazione tradizionale a quella a gas naturale liquefatto (Gnl).