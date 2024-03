Moby: torna da oggi il collegamento tra Livorno e Bastia, in Corsica Ripartono da oggi i collegamenti tra la città toscana di Livorno e la corsa Bastia operati da Moby. Il tutto per una una stagione che si allunga ulteriormente rispetto agli scorsi anni, arrivando fino al prossimo 3 novembre. Per permettere ai passeggeri di godere dal primo fino all’ultimo minuto le giornate in Corsica, l’andata da Livorno sarà la mattina alle 8, mentre il ritorno da Bastia il pomeriggio, ottimizzando tempi e permanenza sull’isola. Con anche partenze pomeridiane in particolari date di aprile e maggio, sempre per venire ulteriormente incontro alle esigenze dei passeggeri. Il domino virtuoso innescato dall’ingresso contemporaneo in flotta delle Moby Fantasy e Legacy, i due traghetti più grandi e green del mondo, porta miglioramenti su tutte le tratte, collegate da navi più capienti e moderne. In particolare, sulla Livorno-Bastia-Livorno saranno schierate prima la Orli, poi la Corse e nei mesi estivi la Zazà, che offriranno servizi di bordo sempre migliori, con self service, caffetteria, show lounge e shop. Condividi

