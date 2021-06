Moby e Tirrenia lanciano la promozione Ciao scuola

Sconto del 50% per tutti i bimbi dai quattro agli 11 anni e passaggio ponte gratuito per quelli sotto i quattro. E’ la nuova promo Ciao scuola di Moby e Tirrenia, che in questo modo festeggiano la fine dell’anno di studio per i più piccoli. Ancora valida, inoltre, per chi prenota e viaggia con entrambe le compagnia del gruppo Onorato Armatori fino al 23 giugno, la riduzione del 100% sulla tariffa di passaggio ponte (al netto di tasse, diritti e competenze) per ogni adulto o bambino pagante che viaggia insieme a lui.

Le promozioni sono cumulabili con la possibilità di cambiare il biglietto per tutte le volte che si desidera o di sospenderlo e utilizzarlo tranquillamente fino al 31 dicembre 2022, nel momento che si preferisce, per chi prenota entro il 31 luglio 2021 per le destinazioni di Sardegna, Sicilia e Corsica di Moby e Tirrenia.