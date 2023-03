Messico e Brasile trainano le prenotazioni di Latin World del gruppo Quality Sono Messico e Brasile le destinazioni che stanno trainando le prenotazioni di Latin World. Il to di casa Quality Group ha recentemente rinnovato il proprio brand, prima Brasil World, per meglio rispecchiare l’ampiezza della propria programmazione. Ma naturalmente il paese carioca rimane tra i prodotti di spicco dell’offerta. “Messico e Brasile – racconta il titolare di Latin World, Michele De Caro – sono ripartiti con prenotazioni addirittura migliori del pre-pandemia. La presenza costante di turisti alto spendenti ha consentito ai due paesi, non solo di preservare la loro offerta, ma di migliorarla fortemente, incrementando la qualità di servizio e prodotto offerto fino addirittura ad ampliarla”. Anche le altre destinazioni del to al momento registrano peraltro un trend positivo, a eccezione di Cuba. In crescita sono pure le prenotazioni dei viaggi individuali personalizzati verso tutte le mete: a oggi rappresentano il 50% della domanda, a pari merito con gli itinerari di gruppo. “In controtendenza con il passato, i nostri clienti sono disponibili a pagare un prezzo più elevato per vivere un viaggio personalizzato con esperienze ad hoc, scegliendo così servizi che rispondono maggiormente alle proprie esigenze” prosegue De Carlo. Il clima di incertezza vissuto ha probabilmente influito molto anche sulle abitudini di consumo, portando a un incremento delle prenotazioni last minute, al di sotto delle tre settimane data partenza. Una tendenza che implica una conseguente criticità nella gestione operativa. Per far fronte a tutto ciò, nonché alla crescita della domanda, Latin World ha quindi ampliato il proprio team, inserendo nuove figure professionali a supporto del booking e dell’operativo. Ha inoltre arricchito e migliorato sensibilmente l’offerta con nuove proposte di itinerari e prodotti. Le novità in programmazione Per ciò che concerne il Brasile, in particolare, si parte dai nuovi itinerari sviluppati a nord del paese, un’area poco conosciuta dal turismo italiano: Spiagge Brasiliane da Rio e Salvador aggiunge un’estensione nell’arcipelago di Fernando de Noronha per poi raggiungere Olinda; Tramonti Brasiliani è invece un viaggio individuale concentrato sulla costa poco conosciuta del Ceara e del rio Grande del Nord, da Fortaleza a Natal. Sempre nel nord del paese, il tour individuale Sogno Brasiliano unisce la visita delle grandi città del Paese alla natura del Pantanal e dei Lencois Maranhenses. Brasile Prestige è un itinerario classico con sistemazioni ed esperienze curate di alto livello, a cui è stata aggiunta la navigazione in Amazzonia a bordo di un’elegante motonave, dotata di sole 12 cabine. Anche le proposte per estensioni individuali in lodge e rifugi ecologici, in aree poco note nel Pantanal e in Amazzonia, sono state ampliate e, tra le strutture selezionate per le estensioni mare, sono state inserite location ricercate, posada e piccoli resort con taglio ecologico. Sono state poi riconfermate le proposte iconiche quali il Gran Tour del Brasile, il più completo della programmazione, Brasile Classico e Mosaico Brasiliano, che sono stati impreziositi con escursioni facoltative e insolite al parco nazionale di Chapada Diamantina o alla sconfinata spiaggia di Praia do Forte, mentre è stata estesa di un giorno la visita a Salvador Da Bahia che, con il suo ricco patrimonio Unesco, varrebbe da sola il viaggio. Riconfermata pure la proposta Party Brasile: il viaggio di gruppo con una struttura precostituita, ma con una buona flessibilità per lasciare spazio alla personalizzazione direttamente in loco; si aggiungono Brasile d’Autore e Brasile Ecologico. Quest’ultimo include la visita delle tre più importanti meraviglie naturali del paese: Cascate Iguassù, Amazzonia e il parco dei Lencois Maranhenses. La sezione Colombia si rinnova con le proposte Party Colombia, Active Colombia ed Experience Colombia: i format che vanno a soddisfare le esigenze della clientela che ricerca libertà, vacanza attiva e esperienziale. L’itinerario Colombia Feel offre il massimo del comfort e del servizio per i viaggiatori più esigenti. Se l’isola di Baru si riconferma la località più richiesta per l’estensione mare, la programmazione Latin World include anche proposte di strutture ubicate a Macura e San Andres. Il Venezuela è stato poi reinserito nella programmazione di Latin World e conquista un ruolo di primo piano per la clientela altro spendente, grazie al cambiamento avvenuto nel paese nel corso della pandemia che, alimentato da flussi turistici interni, offre oggi un’ottima qualità di servizio e prodotto e una situazione politica tranquilla. Moltissime infine le novità anche per la programmazione Messico, Cuba e Centroamerica.

