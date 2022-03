Mele, Mappamondo: sarà un’estate a trazione orientale

Al netto delle cautele inevitabili a causa delle tensioni internazionali in corso e di una situazione pandemica ancora non completamente risolta, per Mappamondo la prossima sarà un’estate soprattutto a trazione orientale: «Ci stiamo focalizzando sulla Thailandia, perché ritengo che da aprile in avanti sarà una destinazione con pochi rivali – dichiara infatti il presidente e amministratore delegato del to capitolino, Andrea Mele -. Il medesimo discorso vale per Bali e l’Indonesia in generale. Si tratta di mete che hanno recuperato la genuinità di una quarantina di anni fa. Un fascino che la massificazione del turismo aveva purtroppo un po’ offuscato negli ultimi tempi».

Non solo, aggiunge sempre Mele: “L’Oriente rimane al contempo una regione con un rapporto qualità-prezzo introvabile altrove. Tra l’altro la crisi ha provocato un’ulteriore riduzione delle tariffe, almeno per quanto riguarda i servizi a terra, per cui semplificando oggi si può soggiornare in un 5 stelle al prezzo di un 4 stelle. Bene stanno quindi andando anche la Malesia, Singapore e la Polinesia.

Se l’Oriente è sicuramente al primo posto delle attuali tendenze di mercato, la domanda si sta comunque rivolgendo anche altrove. Al Mappamondo, in particolare, stanno cominciando a prendere qualche prenotazione per l’Australia, così come in America Latina si registra un forte interesse per il Perù. “Altra meta interessante è poi sicuramente Cuba – conclude Mele -. Tra l’altro noi siamo tra i pochi to italiani a proporre l’isola à la carte. E ciò grazie al nostro ufficio presente in loco ormai da 25 anni. Infine, stiamo cominciando a rivedere qualcosa sull’Africa Australe. In tutto ciò, la difficoltà sta nel trovare il giusto equilibrio tra gli investimenti, per sfruttare appieno il rimbalzo, e il controllo dei costi, per evitare di farsi sommergere dalle criticità ancora presenti“.