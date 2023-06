Massa, Explora Journeys: adv, vi chiedo di credere in noi ancora una volta “Vi chiedo di avere fiducia in noi come avete fatto più di 20 anni fa quando Msc Crociere muoveva i propri primi passi con la Rhapsody, la Monterey e la Melody: tre navi che oggi non esistono più ma che hanno tracciato la via di quello che poi è diventata la nostra compagnia. Perché noi manteniamo sempre le promesse e sappiamo essere riconoscenti a chi crede in noi”. E’ un Leonardo Massa entusiasta e persino un pizzico emozionato quello che si presenta per la prima volta alla stampa nel suo nuovo ruolo di managing director Explora Journeys: il brand di lusso di casa Msc, “una seconda startup” la definisce lo stesso Massa, che esordirà il prossimo 6 luglio da Southampton per una serie di crociere in Nord Europa. La squadra Insieme a quella che è da sempre la figura di riferimento di Msc in Italia, sul marchio lavoreranno anche Gabriele Cornalba e Anna Maria Alessandrini, nel ruolo di responsabili area Nord e Centro-Sud. In attesa della definizione di una struttura autonoma e completamente dedicata a Explora Journeys, il mercato potrà inoltre contare sul supporto degli uffici napoletani del gruppo e in particolare del commercial director, Luca Valentini, del marketing director, Andrea Guanci, e della manager, consumer pr, Emma Di Nicuolo. Il ruolo del trade “Premesso che il trade rimarrà come sempre centrale nella strategia di sviluppo del brand – ha proseguito Massa – in una prima fase i nostri sforzi saranno concentrati a rendere il prodotto accessibile a tutte le agenzie italiane che vorranno prenotare le crociere Explora Journeys. A stretto giro, seguirà una serie di iniziative di incentivazione interessanti, così come di promozioni ad hoc per il trade e il cliente finale, che tuttavia ci terrei a svelare più avanti”. Il progetto L’idea dell’intero progetto Explora Journeys è quello di sfruttare la crescita esponenziale della domanda lusso che l’industria del turismo sta registrando ormai da qualche anno, allo stesso tempo cercando di intercettare un segmento di clientela che fino a oggi non aveva ancora pensato alla crociera quale soluzione per le proprie vacanze. “Per comprendere la qualità del servizio a bordo – ha sottolineato sempre Massa – mi basti dire che, se sulle navi Msc il rapporto personale – passeggeri è normalmente di 1 : 3, sulle Explora passeremo a una relazione 1 : 1. Non solo: le sei navi attualmente in costruzione presso gli stabilimenti Fincantieri (in consegna al ritmo di una all’anno fino al 2028) avranno una stazza lorda di circa 63 mila tonnellate, ma ospiteranno a bordo appena 461 suite di minimo 35 metri quadrati di superficie. Il concept La proposta f&b si declinerà poi in 18 locali differenti tra cui sei ristoranti, tutti compresi nella formula all inclusive tranne l’Anthology: un concept che prevede la presenza di chef stellati a rotazione, a partire da Mauro Uliassi di Senigallia. A questi si aggiungerà la Chef’s Kitchen: uno spazio che, coerentemente con la vocazione esperienziale del brand già enunciato nel suo stesso nome, vedrà un cuoco di bordo coinvolgere ogni volta piccoli gruppi di 12 passeggeri nell’acquisto di materie prime presso le destinazioni toccate dalle navi, da cucinarsi poi tutti insieme a bordo. Anche i concept di intrattenimento saranno rivisti alla luce del target di riferimento: niente teatro, quindi, ma una serie di lounge, dove si potranno ascoltare generi musicali molto differenti tra loro, sempre però di grandissima qualità. Da segnalare, infine, il debutto già sulla Explora I della prima buotique Rolex a bordo di una nave da crociera.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447868 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una programmazione Africa al di fuori dei circuiti turistici più battuti. Nasce da questa idea la nuova partnership esclusiva tra il Tucano e il tour operator con sede in Mali Kanaga Africa Tours, attivo sul territorio da 15 anni e guidato dal general manager Leonardo Francesco Paoluzzi. "La tempesta è passata - racconta il fondatore dell’operatore torinese, Willy Fassio -. Ho di fronte a me anni ricchi di iniziative, di progetti, di nuove energie e il desiderio di riprendere in una nuova veste alcuni dei viaggi che hanno informato lo spirito e la filosofia del Tucano Viaggi Ricerca sin dalla sua creazione per offrire nuove, interessanti opportunità ai nostri viaggiatori". "È il momento di fare scelte importanti, di avere la volontà e la capacità di condividere esperienze in partnership con realtà improntate ai nostri stessi valori e obiettivi e che offrono competenze nate sul campo in anni di lavoro e di esplorazioni - prosegue Fassio -. È così che due operatori, uno con sede in territorio africano e quindi in una posizione strategica per i viaggi nel continente, decidono di unire le proprie forze per presentare una programmazione Africa al di fuori dei circuiti turistici più battuti: uno sforzo importante che coinvolge tutte le nostre capacità di proporre e veicolare iniziative di viaggio straordinarie, spesso legate a feste locali e riti ancestrali, per consentire ai viaggiatori di entrare in contatto con un mondo destinato a breve a scomparire. Molti paesi dell’Africa, sino a oggi rimasti ai margini dei grandi cambiamenti, verranno ben presto, come già successo altrove, coinvolti in processi di globalizzazione che ne modificheranno le realtà sociali tradizionali, cancellando culture millenarie". "Le agenzie di viaggio storiche - riprende sempre Fassio - sicuramente ricorderanno i tanti viaggi che il Tucano ha proposto in Mali, essendo stato nel tempo il primo operatore italiano a creare una società italo-maliana per la diffusione dell’immenso patrimonio naturalistico ed etnografico del Paese non solo in Italia ma anche altrove, attraverso prestigiosi tour operator quali Explorator di Parigi, Kuoni a Zurigo e Mountain Travel Sobek negli Stati Uniti. Ricordiamo a tal proposito la navigazione sul fiume Niger, il trekking nel Paese Dogon, le città di Djennè e Mopti e il mistero affascinante e lontano di Timbuctù. Il mio legame con Leonardo nasce perciò anche dal legame storico e affettivo che conservo per questo Paese oggi difficilmente visitabile, fatta eccezione per alcune regioni come la zona di Segou e il Pays Mandingue, culla dell'impero del Mali: la parte più antica, più vera e anche la più sconosciuta del Paese". L’unione delle due realtà consentirà quindi di pianificare in Africa "itinerari di grande originalità e accurati sotto i profili logistico, dell’accoglienza e della sicurezza. Per garantire a ogni viaggiatore il massimo comfort possibile - conclude Fassio -. Una particolare importanza verrà data all’aspetto culturale, etnografico e naturalistico, elemento imprescindibile per chi sceglie di viaggiare per conoscere realtà nuove e diverse, sorprendenti se confrontate con il nostro vissuto, e visitare luoghi lontani dal turismo massificato. Tutti i tour sono accompagnati da guide esperte che conoscono perfettamente le realtà dei contesti visitati: l’Africa desta un grandissimo interesse e noi riprenderemo i nostri viaggi alla scoperta di realtà africane dalle molteplici sfaccettature, complesse ma estremamente affascinanti". [post_title] => La nuova Africa del Tucano è con Kanaga: "Alla scoperta di un mondo destinato a scomparire" [post_date] => 2023-06-16T13:40:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686922845000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447860 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Vi chiedo di avere fiducia in noi come avete fatto più di 20 anni fa quando Msc Crociere muoveva i propri primi passi con la Rhapsody, la Monterey e la Melody: tre navi che oggi non esistono più ma che hanno tracciato la via di quello che poi è diventata la nostra compagnia. Perché noi manteniamo sempre le promesse e sappiamo essere riconoscenti a chi crede in noi". E' un Leonardo Massa entusiasta e persino un pizzico emozionato quello che si presenta per la prima volta alla stampa nel suo nuovo ruolo di managing director Explora Journeys: il brand di lusso di casa Msc, "una seconda startup" la definisce lo stesso Massa, che esordirà il prossimo 6 luglio da Southampton per una serie di crociere in Nord Europa. La squadra Insieme a quella che è da sempre la figura di riferimento di Msc in Italia, sul marchio lavoreranno anche Gabriele Cornalba e Anna Maria Alessandrini, nel ruolo di responsabili area Nord e Centro-Sud. In attesa della definizione di una struttura autonoma e completamente dedicata a Explora Journeys, il mercato potrà inoltre contare sul supporto degli uffici napoletani del gruppo e in particolare del commercial director, Luca Valentini, del marketing director, Andrea Guanci, e della manager, consumer pr, Emma Di Nicuolo. Il ruolo del trade "Premesso che il trade rimarrà come sempre centrale nella strategia di sviluppo del brand - ha proseguito Massa - in una prima fase i nostri sforzi saranno concentrati a rendere il prodotto accessibile a tutte le agenzie italiane che vorranno prenotare le crociere Explora Journeys. A stretto giro, seguirà una serie di iniziative di incentivazione interessanti, così come di promozioni ad hoc per il trade e il cliente finale, che tuttavia ci terrei a svelare più avanti". Il progetto L'idea dell'intero progetto Explora Journeys è quello di sfruttare la crescita esponenziale della domanda lusso che l'industria del turismo sta registrando ormai da qualche anno, allo stesso tempo cercando di intercettare un segmento di clientela che fino a oggi non aveva ancora pensato alla crociera quale soluzione per le proprie vacanze. "Per comprendere la qualità del servizio a bordo - ha sottolineato sempre Massa - mi basti dire che, se sulle navi Msc il rapporto personale - passeggeri è normalmente di 1 : 3, sulle Explora passeremo a una relazione 1 : 1. Non solo: le sei navi attualmente in costruzione presso gli stabilimenti Fincantieri (in consegna al ritmo di una all'anno fino al 2028) avranno una stazza lorda di circa 63 mila tonnellate, ma ospiteranno a bordo appena 461 suite di minimo 35 metri quadrati di superficie. Il concept La proposta f&b si declinerà poi in 18 locali differenti tra cui sei ristoranti, tutti compresi nella formula all inclusive tranne l'Anthology: un concept che prevede la presenza di chef stellati a rotazione, a partire da Mauro Uliassi di Senigallia. A questi si aggiungerà la Chef's Kitchen: uno spazio che, coerentemente con la vocazione esperienziale del brand già enunciato nel suo stesso nome, vedrà un cuoco di bordo coinvolgere ogni volta piccoli gruppi di 12 passeggeri nell'acquisto di materie prime presso le destinazioni toccate dalle navi, da cucinarsi poi tutti insieme a bordo. Anche i concept di intrattenimento saranno rivisti alla luce del target di riferimento: niente teatro, quindi, ma una serie di lounge, dove si potranno ascoltare generi musicali molto differenti tra loro, sempre però di grandissima qualità. Da segnalare, infine, il debutto già sulla Explora I della prima buotique Rolex a bordo di una nave da crociera. [post_title] => Massa, Explora Journeys: adv, vi chiedo di credere in noi ancora una volta [post_date] => 2023-06-16T13:17:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686921442000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447845 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_447846" align="alignleft" width="277"] Tom Jenkins, amministratore delegato di ETOA[/caption] La netta ripresa dei viaggi in Europa è ormai un dato evidente, certamente positivo ma non esente da insidie. Il Destinations Exchange Europe, organizzato da ETOA (European Tourism Association) in collaborazione con City Destinations Alliance, si è svolto con successo a Londra il 12 e 13 giugno presso l’Hilton London Metropole ed ha coinvolto oltre 100 destinazioni e 350 professionisti in 10 mila appuntamenti e confronti sulle principali opportunità e problematiche che sta affrontando il settore turistico in questo periodo di rinascita. I volumi di traffico sono tornati ai livelli del 2019, in particolare dal Nord America, dove molti operatori hanno riscontrato risultati superiori ai livelli pre-Covid, mentre per il Continente asiatico ed in particolare per la Cina e il Giappone, ci si attende una ripresa nel quarto trimestre del 2023. [caption id="attachment_447848" align="aligncenter" width="453"] Destinations Exchange Europe[/caption] «Questa ripresa va celebrata - ha dichiarato Tom Jenkins, amministratore delegato di ETOA -, ma rimane parziale e, come tutti i rapidi miglioramenti, mostra sintomi atipici. Alcuni mercati sono in crescita, altri in calo; alcune destinazioni vedono una ripresa completa, altre no. Alcuni di questi problemi che si stanno manifestando potrebbero risolversi da soli nei prossimi due anni, altri più strutturali, sono comunque sintomo di successo, quindi vanno accolti con favore. I mercati locali hanno indubbiamente manifestato un crescente interesse per le singole destinazioni: Stati Uniti e Canada, Cina, Giappone, India Australasia e tutti i principali mercati lontani, che mostrano un maggiore interesse sia per l'Europa che per i singoli Paesi europei. Tra questi quello che ha registrato il livello di crescita più sostenuto negli ultimi dieci anni è senza dubbio l'Italia, che continua a esercitare un fascino unico e globale come destinazione europea, e se solo avessimo più hotel e più destinazioni come Venezia, Firenze e Roma credo che saremmo molto felici. Questo non significa affatto denigrare l'appeal universale del Mezzogiorno, di Milano o di Napoli. Ovviamente abbiamo avuto tre anni molto difficili, quindi è stato bello vedere come non solo i mercati, soprattutto quello nordamericano, si stiano riprendendo, ma anche l'industria che sostiene questi mercati stia tornando, e il fatto di vedere come il Destinations Exchange Europe si sia rivelato un successo dimostra quanto sia forte la domanda per l'Europa come destinazione e per l'Italia in particolare». L’evento è stato l’occasione per capire meglio come incentivare il turismo sviluppando la Unique Selling Proposition di quei prodotti turistici meno battuti dal turismo di massa, fuori dai classici circuiti culturali. Ha fatto emergere problemi come la carenza di competenze nel settore aggravata dalla ricerca obbligata di lavoro extra settore a causa del fermo dovuto alla pandemia, l’insistenza sugli aumenti delle retribuzioni e la sproporzione tra domanda e offerta in alcune destinazioni ormai sature e i relativi problemi di gestione aziendale in particolare di fronte a grandi volumi di richiesta. [gallery ids="447851,447852,447853,447854,447855,447856"] [post_title] => ETOA: sfide ed opportunità al Destinations Exchange Europe [post_date] => 2023-06-16T12:20:14+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686918014000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447822 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_276920" align="alignleft" width="300"] Primarete, Ivano Zilio,[/caption] Il gruppo Primarete con l’irruzione del digital abbiamo intrapreso una conversione. «Dopo un’attenta analisi dei bisogni e delle opportunità siamo passati ad un futuro che passa dall’integrazione tra offline a online, il consumatore oggi è perennemente connesso e bisogna raggiungerlo dappertutto - dichiara il patron di Primarete Ivano Zilio -. In questi anni di crisi abbiamo superato noi stessi non abbiamo mai chiuso; ci siamo aperti a collaborazioni internazionali ma soprattutto strategiche con strumenti innovativi in cui siano di supporto e in grado di migliorare il lavoro e il margini delle adv nei confronti dei clienti». L’innovazione e sviluppo di Primarete passa dai portali voli agli hotel , crociere al dinamico, alle assicurazioni. «Sono 14 i portali integrati nel nostro DX excenge -AZ Travel multilivello per arrivare alla piattaforma NDC integrata in Fly Point, dichiara Anton Zilio responsabile IT tecnologico del gruppo non siamo rimasti al balcone ad osservare il mondo che cambia ma abbiamo preferito investire molto per farne parte del cambiamento. Le agenzie oltre alle piattaforme B2b trovano booking con personale specializzato secondo le piattaforme che si usano, ma anche un customer care in grado di formare all’utilizzo e a rispondere alle tante domande poste dalle agenzie». Conclude Ivano Zilio presidente di Primarete network :«svelo per la prima volta un rumor uscito nel mercato dove un paio di giornalisti mi hanno chiesto se è vero che siamo in test con un nuovo modello distributivo, confermo che da un anno stiamo perfezionando un test con decine di agenzie. Questo nuovo modello posso dire che ha un suo brand molto forte sta avendo ottimi risultati ma ancora non posso comunicare quando lo renderemo pubblico ma sicuramente sarà molto interessante essere propulsori del cambiamento. La sfida di Primarete essendo una MDO è di arricchire sempre più la nostra proposta e di competere con concorrenti della distribuzione più grandi o più agguerriti, senza paura e senza sobbarcarsi costi di struttura proibitivi». [post_title] => Primarete: nuovo modello distributivo nell'era del reatil 4.0 [post_date] => 2023-06-16T11:00:05+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686913205000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447792 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Saranno ben 250 le nuove camere Baobab in esclusiva a Sharm per il mercato italiano. Dopo il Shoni Bay di Marsa Alam, il to di casa Th Group raggiunge infatti un nuovo importante accordo sul mar Rosso con un nome noto alla villaggistica italiana quale il Faraana Reef Resort di Sharm el Sheikh. Il complesso è attualmente in fase di ristrutturazione progressiva. Un processo al quale lo stesso Baobab sta collaborando attivamente. Le prime 24 camere rinnovate, dal design minimalista e moderno, sono già state messe in vendita. L'intero contesto paesaggistico è stato completamente rivisitato. A breve saranno inoltre rilasciate altre 32 camere, tutte per Baobab. "Siamo estremamente orgogliosi per la fiducia accordataci da un resort che ha fatto la storia del mercato italiano a Sharm e che ancora oggi è certamente fra le strutture più amate e richieste dai nostri connazionali, in una meta tornata protagonista della stagione 2023 - sottolinea il direttore di Baobab, Alessandro Gandola -. La spiaggia e il punto mare del Faraana Reef sono da sempre un punto di forza unico di questo resort, che sorge in posizione panoramica, con vista mozzafiato su una delle baie più belle della località, la baia di Ras Um Sid, che ospita fra l’altro uno dei siti di immersioni più rinomati al mondo, il Temple Reef. Tutte queste caratteristiche rappresentano per noi una garanzia di successo". Per quanto riguarda i collegamenti aerei, Baobab dispone di voli charter da varie città italiane, tra cui Milano, Bergamo, Verona, Bologna, Roma, Napoli e Bari. Inoltre, attraverso la piattaforma b2b dell'operatore, sono disponibili anche collegamenti con compagnie di linea e low-cost che operano sulla destinazione, servendo anche gli aeroporti di Venezia e Rimini. "L'operazione Faraana ci consente di consolidare la nostra posizione di rilievo sulla destinazione e in Egitto, meta che secondo l'osservatorio di Astoi Confindustria Viaggi, registra un aumento del 46% sul 2019 e che sta dando grandi soddisfazioni anche al nostro gruppo” conclude Gandola. [post_title] => Baobab: nuovo villaggio in esclusiva a Sharm el Sheikh. E' il Faraana Reef Resort [post_date] => 2023-06-16T09:49:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686908988000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447779 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'aeroporto di Tortolì non ha riaperto ieri, 15 giugno, ai voli privati come precedentemente previsto, in quanto manca ancora il semaforo verde da parte dell'Enac. Secondo quanto riportato dall'Ansa, sarebbe comunque questione di pochi giorni e poi i velivoli - di massimo 20 posti - potranno atterrare sullo scalo dell'Ogliastra. Al momento la pista che insiste sulla spiaggia di Basaura può ospitare solo atterraggi di emergenza. "L'apertura è imminente, è solo una questione di giorni manca l'ultimo atto formale - ha dichiarato Rocco Meloni, amministratore delegato di AliArbatax, la società proprietaria dell'aeroporto -. Abbiamo diversi contatti con tour operator nazionali e internazionali che vorrebbero atterrare già ora in Ogliastra e avere rapporti con noi tutta l'estate: stiamo trattando con una società delle Marche, di Lugano, di Insbruk e con altre ancora. Speriamo al più presto di averli ospiti da noi". Lo scalo ogliastrino che ha operato dal 1993 fino al 2011, è chiuso da 12 anni e in questo territorio si vuole recuperare il tempo perduto. Intanto sul sito e sui profili social dell'AliArbatax sono state pubblicate tutte le coordinate aeronautiche per l'avvicinamento e il decollo dallo scalo con le relative tariffe aeroportuali. [post_title] => Tortolì: ancora qualche giorno per l'apertura dello scalo. Contatti con i tour operator [post_date] => 2023-06-16T09:30:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686907818000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447766 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Che l'ex storica sede del Pci di via delle Botteghe Oscure fosse destinata a diventare un hotel era già noto da tempo. Da quando cioè, come da noi riportato, il proprietario dell'immobile, Giampaolo Angelucci, aveva annunciato a giugno dell'anno scorso di aver raggiunto un accordo di locazione per la valorizzazione dell’asset capitolino con la joint venture tra il gruppo Rossfin e la compagnia alberghiera Ag Group. All'epoca, però, non si sapeva ancora a quale brand la stessa Ag Group, che agisce come white label company, avrebbe infine affiliato il nuovo 5 stelle da 70 camere, che sarebbe sorto dalla riqualificazione dell'edificio di circa 8 mila metri quadrati. A campeggiare sulla facciata dell'immobile che ospita, tra le altre cose, la bandiera della Comune di Parigi sarà il marchio di casa Hyatt Thompson Hotels, che segnerà in questo modo il proprio debutto in Italia. L'apertura dell'albergo è prevista per metà del 2024 e sarà il secondo del marchio in Europa dopo l'indirizzo di Madrid inaugurato nel 2022. Il brand luxury lifestyle Thompson è entrato nel portfolio Hyatt nel 2019, a seguito dell'acquisizione del gruppo Two Road Hospitality che include anche i marchi Alila, Destination, Joie de Vivre e Tommie. Un'ulteriore struttura Thomson è in pipeline nel Vecchio continente a Vienna, con apertura calendarizzata per il 2025. [post_title] => L'ex sede del Pci di Botteghe Oscure segnerà il debutto del brand Thompson di casa Hyatt in Italia [post_date] => 2023-06-15T14:49:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686840540000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447752 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2023 sarà l'anno dei record per gli arrivi italiani in Egitto dal 2011. A raccontare alla stampa di settore le aspettative, i piani di sviluppo e le iniziative per la filiera è stato il ministro del Turismo e delle Antichità della Repubblica araba d'Egitto, Ahmed Issa, nella cornice dell'ambasciata egiziana a Roma. L'evento, moderato dalla giornalista di Travel Quotidiano Claudiana Di Cesare, ha visto in apertura i saluti dell'ambasciatore Bassam Rady, che ha evidenziato quanto l'Italia e l'Egitto possano vantare lunghi rapporti di amicizia e affinità. Il ministro Issa ha quindi preso la parola e annunciato i numeri che chiuderanno il 2023 e la crescita attesa nei prossimi anni: «Abbiamo accolto nel primo trimestre dell'anno 257.000 italiani e abbiamo la prospettiva arrivare a quota 700/800.000 arrivi entro la fine dell'anno. Quello italiano è un bacino chiave per noi e abbiamo l'intenzione di investire per lo sviluppo di questo mercato». Al momento non è prevista una rappresentanza diretta in Italia: «Le relazioni continueranno a essere gestiti dai nostri uffici regionali e quelle con l'Italia faranno capo all'ufficio di Berlino - spiega -, ma abbiamo un ufficio al Cairo che è dedicato al mercato italiano, oltre all'ambasciata che è competente rispetto a molti aspetti». Gli aiuti alle compagnie aeree Uno degli asset strategici su cui sta lavorando il Governo è quello dei rapporti con i vettori, lato charter e low cost. «Abbiamo lanciato un programma che permette alle compagnie aeree di ottenere un supporto economico a seconda del load factor che riescono a raggiungere e che cambia in base all'aeroporto e alle aspettative di richieste su quell'hub». Tra le compagnie citate, Neos, Condor, Wizz Air, easyJet e altri vettori che forniscono charter e voli low cost. «Oltre a questo programma - aggiunge il ministro Issa - abbiamo previsto azioni di co-marketing importanti, che permettono alle compagnie di abbattere il 50% dei costi di promozione». L'obiettivo dichiarato è di aumentare il numero dei posti volo del 35% nel 2023 e del 30% nel 2024. [gallery ids="447757,447758,447755"] Le crociere sul Nilo Importanti investimenti saranno allocati anche sul prodotto crociere. «Stiamo lavorando molto alacremente per tornare ad ampliare la capacità sul Nilo - spiega il ministro -. Non ho mai visto una qualità maggiore di investimenti nel settore: parliamo costruzione di imbarcazioni, accordi con le municipalità locali per costruire nuovi punti di approdo e nuovi porti». Tra le destinazioni maggiormente interessate dagli stanziamenti del Governo per il prodotto crociere ci sono Il Cairo, Luxor e Assuan, ma anche il Sud, che vedrà dieci imbarcazioni per Abu Simbel. Le altre strategie Il turismo sarà supportato da iniziative governative importanti, «che aiuteranno il settore privato - sottolinea il ministro - e porteranno a una crescita prevista del 25-30% anno su anno, dai 15 milioni di turisti attesi nel 2023 al raggiungimento della quota di 30 milioni di visitatori entro il 2028». I riflettori saranno accesi sul fronte delle esperienze da vivere, aumentando la qualità dei servizi, la tutela e la visibilità, sul fronte dei voli, triplicando la capacità dei posti, ma anche sulla trasformazione digitale e sulla strutturazione del prodotto, che vedrà favoriti quattro cluster principali: cultura, famiglia, mare e relax, turismo avventura. [post_title] => La grande ripresa dell'Egitto: «Numeri record per gli arrivi dall'Italia» [post_date] => 2023-06-15T14:34:43+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => ahmed-issa [1] => ambasciatore [2] => compagnie-aeree [3] => crociera-sul-nilo [4] => egitto [5] => in-evidenza [6] => ministro-del-turismo [7] => voli ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Ahmed Issa [1] => ambasciatore [2] => compagnie aeree [3] => crociera sul Nilo [4] => egitto [5] => In evidenza [6] => ministro del turismo [7] => voli ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686839683000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447682 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama Navigare Consapevoli ed è un progetto di educazione digitale lanciato dalla società di head hunting Kekyjob in collaborazione con il Centro Studi Famiglia. Sarà disponibile nel programma di intrattenimento dei camping Club del Sole della prossima estate, grazie a una nuova partnership ad hoc. L'iniziativa si declinerà da una parte in attività di formazione e nel coinvolgimento degli animatori per la creazione di giochi per bambini ad hoc, dall’altra in incontri formativi rivolti ai dipendenti dell’azienda, per rendere l’educazione digitale degli adulti un valore identificativo di Club del Sole. Il percorso è peraltro già iniziato. Con l’aiuto di psicologi specializzati sul tema e una formazione specifica degli animatori, sono stati rivisitati alcuni giochi tradizionali per trasmettere i concetti tramite le emozioni. Una novità che coinvolge tutte le strutture del gruppo dove, tra attività di miniclub e role playing, si cercherà di lanciare messaggi importanti ai giovani ospiti: proteggi te stesso, la tua immagine digitale ha valore; rispetta gli altri online, non seguire il cyber-bullo; ciò che vedi nel digitale non è detto che sia reale; il tempo online passa senza che tu te ne accorga; chiedi aiuto agli adulti anche sui problemi sorti online. “La partnership con Navigare Consapevoli rappresenta pienamente il nostro nuovo concetto Full Life Holidays – spiega il direttore generale di Club del Sole, Angelo Cartelli -: la promessa che facciamo ai nostri ospiti di vivere una vacanza che rappresenti la vita come dovrebbe essere sempre. Una vita piena di autenticità, di momenti di condivisione tra adulti e bambini, di libertà, nella quale la consapevolezza, in particolare quella digitale, assume un ruolo sempre più importante". [post_title] => Club del Sole porta l'educazione digitale in vacanza con il progetto Navigare Consapevoli [post_date] => 2023-06-14T12:54:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686747241000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "massa explora journeys adv vi chiedo di credere in noi ancora una volta" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":231,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1782,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447868","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una programmazione Africa al di fuori dei circuiti turistici più battuti. Nasce da questa idea la nuova partnership esclusiva tra il Tucano e il tour operator con sede in Mali Kanaga Africa Tours, attivo sul territorio da 15 anni e guidato dal general manager Leonardo Francesco Paoluzzi. \"La tempesta è passata - racconta il fondatore dell’operatore torinese, Willy Fassio -. Ho di fronte a me anni ricchi di iniziative, di progetti, di nuove energie e il desiderio di riprendere in una nuova veste alcuni dei viaggi che hanno informato lo spirito e la filosofia del Tucano Viaggi Ricerca sin dalla sua creazione per offrire nuove, interessanti opportunità ai nostri viaggiatori\".\r

\r

\"È il momento di fare scelte importanti, di avere la volontà e la capacità di condividere esperienze in partnership con realtà improntate ai nostri stessi valori e obiettivi e che offrono competenze nate sul campo in anni di lavoro e di esplorazioni - prosegue Fassio -. È così che due operatori, uno con sede in territorio africano e quindi in una posizione strategica per i viaggi nel continente, decidono di unire le proprie forze per presentare una programmazione Africa al di fuori dei circuiti turistici più battuti: uno sforzo importante che coinvolge tutte le nostre capacità di proporre e veicolare iniziative di viaggio straordinarie, spesso legate a feste locali e riti ancestrali, per consentire ai viaggiatori di entrare in contatto con un mondo destinato a breve a scomparire. Molti paesi dell’Africa, sino a oggi rimasti ai margini dei grandi cambiamenti, verranno ben presto, come già successo altrove, coinvolti in processi di globalizzazione che ne modificheranno le realtà sociali tradizionali, cancellando culture millenarie\".\r

\r

\"Le agenzie di viaggio storiche - riprende sempre Fassio - sicuramente ricorderanno i tanti viaggi che il Tucano ha proposto in Mali, essendo stato nel tempo il primo operatore italiano a creare una società italo-maliana per la diffusione dell’immenso patrimonio naturalistico ed etnografico del Paese non solo in Italia ma anche altrove, attraverso prestigiosi tour operator quali Explorator di Parigi, Kuoni a Zurigo e Mountain Travel Sobek negli Stati Uniti. Ricordiamo a tal proposito la navigazione sul fiume Niger, il trekking nel Paese Dogon, le città di Djennè e Mopti e il mistero affascinante e lontano di Timbuctù. Il mio legame con Leonardo nasce perciò anche dal legame storico e affettivo che conservo per questo Paese oggi difficilmente visitabile, fatta eccezione per alcune regioni come la zona di Segou e il Pays Mandingue, culla dell'impero del Mali: la parte più antica, più vera e anche la più sconosciuta del Paese\".\r

\r

L’unione delle due realtà consentirà quindi di pianificare in Africa \"itinerari di grande originalità e accurati sotto i profili logistico, dell’accoglienza e della sicurezza. Per garantire a ogni viaggiatore il massimo comfort possibile - conclude Fassio -. Una particolare importanza verrà data all’aspetto culturale, etnografico e naturalistico, elemento imprescindibile per chi sceglie di viaggiare per conoscere realtà nuove e diverse, sorprendenti se confrontate con il nostro vissuto, e visitare luoghi lontani dal turismo massificato. Tutti i tour sono accompagnati da guide esperte che conoscono perfettamente le realtà dei contesti visitati: l’Africa desta un grandissimo interesse e noi riprenderemo i nostri viaggi alla scoperta di realtà africane dalle molteplici sfaccettature, complesse ma estremamente affascinanti\".","post_title":"La nuova Africa del Tucano è con Kanaga: \"Alla scoperta di un mondo destinato a scomparire\"","post_date":"2023-06-16T13:40:45+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686922845000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447860","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Vi chiedo di avere fiducia in noi come avete fatto più di 20 anni fa quando Msc Crociere muoveva i propri primi passi con la Rhapsody, la Monterey e la Melody: tre navi che oggi non esistono più ma che hanno tracciato la via di quello che poi è diventata la nostra compagnia. Perché noi manteniamo sempre le promesse e sappiamo essere riconoscenti a chi crede in noi\". E' un Leonardo Massa entusiasta e persino un pizzico emozionato quello che si presenta per la prima volta alla stampa nel suo nuovo ruolo di managing director Explora Journeys: il brand di lusso di casa Msc, \"una seconda startup\" la definisce lo stesso Massa, che esordirà il prossimo 6 luglio da Southampton per una serie di crociere in Nord Europa.\r

\r

La squadra\r

\r

Insieme a quella che è da sempre la figura di riferimento di Msc in Italia, sul marchio lavoreranno anche Gabriele Cornalba e Anna Maria Alessandrini, nel ruolo di responsabili area Nord e Centro-Sud. In attesa della definizione di una struttura autonoma e completamente dedicata a Explora Journeys, il mercato potrà inoltre contare sul supporto degli uffici napoletani del gruppo e in particolare del commercial director, Luca Valentini, del marketing director, Andrea Guanci, e della manager, consumer pr, Emma Di Nicuolo.\r

\r

Il ruolo del trade\r

\r

\"Premesso che il trade rimarrà come sempre centrale nella strategia di sviluppo del brand - ha proseguito Massa - in una prima fase i nostri sforzi saranno concentrati a rendere il prodotto accessibile a tutte le agenzie italiane che vorranno prenotare le crociere Explora Journeys. A stretto giro, seguirà una serie di iniziative di incentivazione interessanti, così come di promozioni ad hoc per il trade e il cliente finale, che tuttavia ci terrei a svelare più avanti\".\r

\r

Il progetto\r

\r

L'idea dell'intero progetto Explora Journeys è quello di sfruttare la crescita esponenziale della domanda lusso che l'industria del turismo sta registrando ormai da qualche anno, allo stesso tempo cercando di intercettare un segmento di clientela che fino a oggi non aveva ancora pensato alla crociera quale soluzione per le proprie vacanze. \"Per comprendere la qualità del servizio a bordo - ha sottolineato sempre Massa - mi basti dire che, se sulle navi Msc il rapporto personale - passeggeri è normalmente di 1 : 3, sulle Explora passeremo a una relazione 1 : 1. Non solo: le sei navi attualmente in costruzione presso gli stabilimenti Fincantieri (in consegna al ritmo di una all'anno fino al 2028) avranno una stazza lorda di circa 63 mila tonnellate, ma ospiteranno a bordo appena 461 suite di minimo 35 metri quadrati di superficie.\r

\r

Il concept\r

\r

La proposta f&b si declinerà poi in 18 locali differenti tra cui sei ristoranti, tutti compresi nella formula all inclusive tranne l'Anthology: un concept che prevede la presenza di chef stellati a rotazione, a partire da Mauro Uliassi di Senigallia. A questi si aggiungerà la Chef's Kitchen: uno spazio che, coerentemente con la vocazione esperienziale del brand già enunciato nel suo stesso nome, vedrà un cuoco di bordo coinvolgere ogni volta piccoli gruppi di 12 passeggeri nell'acquisto di materie prime presso le destinazioni toccate dalle navi, da cucinarsi poi tutti insieme a bordo. Anche i concept di intrattenimento saranno rivisti alla luce del target di riferimento: niente teatro, quindi, ma una serie di lounge, dove si potranno ascoltare generi musicali molto differenti tra loro, sempre però di grandissima qualità. Da segnalare, infine, il debutto già sulla Explora I della prima buotique Rolex a bordo di una nave da crociera.","post_title":"Massa, Explora Journeys: adv, vi chiedo di credere in noi ancora una volta","post_date":"2023-06-16T13:17:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1686921442000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447845","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_447846\" align=\"alignleft\" width=\"277\"] Tom Jenkins, amministratore delegato di ETOA[/caption]\r

\r

La netta ripresa dei viaggi in Europa è ormai un dato evidente, certamente positivo ma non esente da insidie. Il Destinations Exchange Europe, organizzato da ETOA (European Tourism Association) in collaborazione con City Destinations Alliance, si è svolto con successo a Londra il 12 e 13 giugno presso l’Hilton London Metropole ed ha coinvolto oltre 100 destinazioni e 350 professionisti in 10 mila appuntamenti e confronti sulle principali opportunità e problematiche che sta affrontando il settore turistico in questo periodo di rinascita.\r

\r

I volumi di traffico sono tornati ai livelli del 2019, in particolare dal Nord America, dove molti operatori hanno riscontrato risultati superiori ai livelli pre-Covid, mentre per il Continente asiatico ed in particolare per la Cina e il Giappone, ci si attende una ripresa nel quarto trimestre del 2023.\r

\r

[caption id=\"attachment_447848\" align=\"aligncenter\" width=\"453\"] Destinations Exchange Europe[/caption]\r

\r

«Questa ripresa va celebrata - ha dichiarato Tom Jenkins, amministratore delegato di ETOA -, ma rimane parziale e, come tutti i rapidi miglioramenti, mostra sintomi atipici. Alcuni mercati sono in crescita, altri in calo; alcune destinazioni vedono una ripresa completa, altre no. Alcuni di questi problemi che si stanno manifestando potrebbero risolversi da soli nei prossimi due anni, altri più strutturali, sono comunque sintomo di successo, quindi vanno accolti con favore. I mercati locali hanno indubbiamente manifestato un crescente interesse per le singole destinazioni: Stati Uniti e Canada, Cina, Giappone, India Australasia e tutti i principali mercati lontani, che mostrano un maggiore interesse sia per l'Europa che per i singoli Paesi europei. Tra questi quello che ha registrato il livello di crescita più sostenuto negli ultimi dieci anni è senza dubbio l'Italia, che continua a esercitare un fascino unico e globale come destinazione europea, e se solo avessimo più hotel e più destinazioni come Venezia, Firenze e Roma credo che saremmo molto felici. Questo non significa affatto denigrare l'appeal universale del Mezzogiorno, di Milano o di Napoli. Ovviamente abbiamo avuto tre anni molto difficili, quindi è stato bello vedere come non solo i mercati, soprattutto quello nordamericano, si stiano riprendendo, ma anche l'industria che sostiene questi mercati stia tornando, e il fatto di vedere come il Destinations Exchange Europe si sia rivelato un successo dimostra quanto sia forte la domanda per l'Europa come destinazione e per l'Italia in particolare».\r

\r

\r

\r

L’evento è stato l’occasione per capire meglio come incentivare il turismo sviluppando la Unique Selling Proposition di quei prodotti turistici meno battuti dal turismo di massa, fuori dai classici circuiti culturali. Ha fatto emergere problemi come la carenza di competenze nel settore aggravata dalla ricerca obbligata di lavoro extra settore a causa del fermo dovuto alla pandemia, l’insistenza sugli aumenti delle retribuzioni e la sproporzione tra domanda e offerta in alcune destinazioni ormai sature e i relativi problemi di gestione aziendale in particolare di fronte a grandi volumi di richiesta.\r

\r

[gallery ids=\"447851,447852,447853,447854,447855,447856\"]","post_title":"ETOA: sfide ed opportunità al Destinations Exchange Europe","post_date":"2023-06-16T12:20:14+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1686918014000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447822","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_276920\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Primarete, Ivano Zilio,[/caption]\r

\r

Il gruppo Primarete con l’irruzione del digital abbiamo intrapreso una conversione. «Dopo un’attenta analisi dei bisogni e delle opportunità siamo passati ad un futuro che passa dall’integrazione tra offline a online, il consumatore oggi è perennemente connesso e bisogna raggiungerlo dappertutto - dichiara il patron di Primarete Ivano Zilio -. In questi anni di crisi abbiamo superato noi stessi non abbiamo mai chiuso; ci siamo aperti a collaborazioni internazionali ma soprattutto strategiche con strumenti innovativi in cui siano di supporto e in grado di migliorare il lavoro e il margini delle adv nei confronti dei clienti».\r

\r

L’innovazione e sviluppo di Primarete passa dai portali voli agli hotel , crociere al dinamico, alle assicurazioni. «Sono 14 i portali integrati nel nostro DX excenge -AZ Travel multilivello per arrivare alla piattaforma NDC integrata in Fly Point, dichiara Anton Zilio responsabile IT tecnologico del gruppo non siamo rimasti al balcone ad osservare il mondo che cambia ma abbiamo preferito investire molto per farne parte del cambiamento. Le agenzie oltre alle piattaforme B2b trovano booking con personale specializzato secondo le piattaforme che si usano, ma anche un customer care in grado di formare all’utilizzo e a rispondere alle tante domande poste dalle agenzie».\r

\r

Conclude Ivano Zilio presidente di Primarete network :«svelo per la prima volta un rumor uscito nel mercato dove un paio di giornalisti mi hanno chiesto se è vero che siamo in test con un nuovo modello distributivo, confermo che da un anno stiamo perfezionando un test con decine di agenzie. Questo nuovo modello posso dire che ha un suo brand molto forte sta avendo ottimi risultati ma ancora non posso comunicare quando lo renderemo pubblico ma sicuramente sarà molto interessante essere propulsori del cambiamento. La sfida di Primarete essendo una MDO è di arricchire sempre più la nostra proposta e di competere con concorrenti della distribuzione più grandi o più agguerriti, senza paura e senza sobbarcarsi costi di struttura proibitivi».","post_title":"Primarete: nuovo modello distributivo nell'era del reatil 4.0","post_date":"2023-06-16T11:00:05+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1686913205000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447792","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Saranno ben 250 le nuove camere Baobab in esclusiva a Sharm per il mercato italiano. Dopo il Shoni Bay di Marsa Alam, il to di casa Th Group raggiunge infatti un nuovo importante accordo sul mar Rosso con un nome noto alla villaggistica italiana quale il Faraana Reef Resort di Sharm el Sheikh. Il complesso è attualmente in fase di ristrutturazione progressiva. Un processo al quale lo stesso Baobab sta collaborando attivamente. Le prime 24 camere rinnovate, dal design minimalista e moderno, sono già state messe in vendita. L'intero contesto paesaggistico è stato completamente rivisitato. A breve saranno inoltre rilasciate altre 32 camere, tutte per Baobab.\r

\r

\"Siamo estremamente orgogliosi per la fiducia accordataci da un resort che ha fatto la storia del mercato italiano a Sharm e che ancora oggi è certamente fra le strutture più amate e richieste dai nostri connazionali, in una meta tornata protagonista della stagione 2023 - sottolinea il direttore di Baobab, Alessandro Gandola -. La spiaggia e il punto mare del Faraana Reef sono da sempre un punto di forza unico di questo resort, che sorge in posizione panoramica, con vista mozzafiato su una delle baie più belle della località, la baia di Ras Um Sid, che ospita fra l’altro uno dei siti di immersioni più rinomati al mondo, il Temple Reef. Tutte queste caratteristiche rappresentano per noi una garanzia di successo\".\r

\r

Per quanto riguarda i collegamenti aerei, Baobab dispone di voli charter da varie città italiane, tra cui Milano, Bergamo, Verona, Bologna, Roma, Napoli e Bari. Inoltre, attraverso la piattaforma b2b dell'operatore, sono disponibili anche collegamenti con compagnie di linea e low-cost che operano sulla destinazione, servendo anche gli aeroporti di Venezia e Rimini. \"L'operazione Faraana ci consente di consolidare la nostra posizione di rilievo sulla destinazione e in Egitto, meta che secondo l'osservatorio di Astoi Confindustria Viaggi, registra un aumento del 46% sul 2019 e che sta dando grandi soddisfazioni anche al nostro gruppo” conclude Gandola.","post_title":"Baobab: nuovo villaggio in esclusiva a Sharm el Sheikh. E' il Faraana Reef Resort","post_date":"2023-06-16T09:49:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686908988000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447779","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

L'aeroporto di Tortolì non ha riaperto ieri, 15 giugno, ai voli privati come precedentemente previsto, in quanto manca ancora il semaforo verde da parte dell'Enac.\r

\r

Secondo quanto riportato dall'Ansa, sarebbe comunque questione di pochi giorni e poi i velivoli - di massimo 20 posti - potranno atterrare sullo scalo dell'Ogliastra.\r

\r

Al momento la pista che insiste sulla spiaggia di Basaura può ospitare solo atterraggi di emergenza. \"L'apertura è imminente, è solo una questione di giorni manca l'ultimo atto formale - ha dichiarato Rocco Meloni, amministratore delegato di AliArbatax, la società proprietaria dell'aeroporto -. Abbiamo diversi contatti con tour operator nazionali e internazionali che vorrebbero atterrare già ora in Ogliastra e avere rapporti con noi tutta l'estate: stiamo trattando con una società delle Marche, di Lugano, di Insbruk e con altre ancora. Speriamo al più presto di averli ospiti da noi\".\r

\r

Lo scalo ogliastrino che ha operato dal 1993 fino al 2011, è chiuso da 12 anni e in questo territorio si vuole recuperare il tempo perduto. Intanto sul sito e sui profili social dell'AliArbatax sono state pubblicate tutte le coordinate aeronautiche per l'avvicinamento e il decollo dallo scalo con le relative tariffe aeroportuali. \r

\r

\r

","post_title":"Tortolì: ancora qualche giorno per l'apertura dello scalo. Contatti con i tour operator","post_date":"2023-06-16T09:30:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686907818000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447766","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Che l'ex storica sede del Pci di via delle Botteghe Oscure fosse destinata a diventare un hotel era già noto da tempo. Da quando cioè, come da noi riportato, il proprietario dell'immobile, Giampaolo Angelucci, aveva annunciato a giugno dell'anno scorso di aver raggiunto un accordo di locazione per la valorizzazione dell’asset capitolino con la joint venture tra il gruppo Rossfin e la compagnia alberghiera Ag Group. All'epoca, però, non si sapeva ancora a quale brand la stessa Ag Group, che agisce come white label company, avrebbe infine affiliato il nuovo 5 stelle da 70 camere, che sarebbe sorto dalla riqualificazione dell'edificio di circa 8 mila metri quadrati.\r

\r

A campeggiare sulla facciata dell'immobile che ospita, tra le altre cose, la bandiera della Comune di Parigi sarà il marchio di casa Hyatt Thompson Hotels, che segnerà in questo modo il proprio debutto in Italia. L'apertura dell'albergo è prevista per metà del 2024 e sarà il secondo del marchio in Europa dopo l'indirizzo di Madrid inaugurato nel 2022. Il brand luxury lifestyle Thompson è entrato nel portfolio Hyatt nel 2019, a seguito dell'acquisizione del gruppo Two Road Hospitality che include anche i marchi Alila, Destination, Joie de Vivre e Tommie. Un'ulteriore struttura Thomson è in pipeline nel Vecchio continente a Vienna, con apertura calendarizzata per il 2025.","post_title":"L'ex sede del Pci di Botteghe Oscure segnerà il debutto del brand Thompson di casa Hyatt in Italia","post_date":"2023-06-15T14:49:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686840540000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447752","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2023 sarà l'anno dei record per gli arrivi italiani in Egitto dal 2011. A raccontare alla stampa di settore le aspettative, i piani di sviluppo e le iniziative per la filiera è stato il ministro del Turismo e delle Antichità della Repubblica araba d'Egitto, Ahmed Issa, nella cornice dell'ambasciata egiziana a Roma.\r

\r

L'evento, moderato dalla giornalista di Travel Quotidiano Claudiana Di Cesare, ha visto in apertura i saluti dell'ambasciatore Bassam Rady, che ha evidenziato quanto l'Italia e l'Egitto possano vantare lunghi rapporti di amicizia e affinità.\r

\r

Il ministro Issa ha quindi preso la parola e annunciato i numeri che chiuderanno il 2023 e la crescita attesa nei prossimi anni: «Abbiamo accolto nel primo trimestre dell'anno 257.000 italiani e abbiamo la prospettiva arrivare a quota 700/800.000 arrivi entro la fine dell'anno. Quello italiano è un bacino chiave per noi e abbiamo l'intenzione di investire per lo sviluppo di questo mercato».\r

Al momento non è prevista una rappresentanza diretta in Italia: «Le relazioni continueranno a essere gestiti dai nostri uffici regionali e quelle con l'Italia faranno capo all'ufficio di Berlino - spiega -, ma abbiamo un ufficio al Cairo che è dedicato al mercato italiano, oltre all'ambasciata che è competente rispetto a molti aspetti».\r

\r

Gli aiuti alle compagnie aeree\r

\r

Uno degli asset strategici su cui sta lavorando il Governo è quello dei rapporti con i vettori, lato charter e low cost. «Abbiamo lanciato un programma che permette alle compagnie aeree di ottenere un supporto economico a seconda del load factor che riescono a raggiungere e che cambia in base all'aeroporto e alle aspettative di richieste su quell'hub».\r

\r

Tra le compagnie citate, Neos, Condor, Wizz Air, easyJet e altri vettori che forniscono charter e voli low cost. «Oltre a questo programma - aggiunge il ministro Issa - abbiamo previsto azioni di co-marketing importanti, che permettono alle compagnie di abbattere il 50% dei costi di promozione». L'obiettivo dichiarato è di aumentare il numero dei posti volo del 35% nel 2023 e del 30% nel 2024.\r

\r

[gallery ids=\"447757,447758,447755\"]\r

\r

Le crociere sul Nilo\r

\r

Importanti investimenti saranno allocati anche sul prodotto crociere. «Stiamo lavorando molto alacremente per tornare ad ampliare la capacità sul Nilo - spiega il ministro -. Non ho mai visto una qualità maggiore di investimenti nel settore: parliamo costruzione di imbarcazioni, accordi con le municipalità locali per costruire nuovi punti di approdo e nuovi porti». Tra le destinazioni maggiormente interessate dagli stanziamenti del Governo per il prodotto crociere ci sono Il Cairo, Luxor e Assuan, ma anche il Sud, che vedrà dieci imbarcazioni per Abu Simbel.\r

\r

Le altre strategie\r

\r

Il turismo sarà supportato da iniziative governative importanti, «che aiuteranno il settore privato - sottolinea il ministro - e porteranno a una crescita prevista del 25-30% anno su anno, dai 15 milioni di turisti attesi nel 2023 al raggiungimento della quota di 30 milioni di visitatori entro il 2028».\r

I riflettori saranno accesi sul fronte delle esperienze da vivere, aumentando la qualità dei servizi, la tutela e la visibilità, sul fronte dei voli, triplicando la capacità dei posti, ma anche sulla trasformazione digitale e sulla strutturazione del prodotto, che vedrà favoriti quattro cluster principali: cultura, famiglia, mare e relax, turismo avventura.","post_title":"La grande ripresa dell'Egitto: «Numeri record per gli arrivi dall'Italia»","post_date":"2023-06-15T14:34:43+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["ahmed-issa","ambasciatore","compagnie-aeree","crociera-sul-nilo","egitto","in-evidenza","ministro-del-turismo","voli"],"post_tag_name":["Ahmed Issa","ambasciatore","compagnie aeree","crociera sul Nilo","egitto","In evidenza","ministro del turismo","voli"]},"sort":[1686839683000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447682","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Navigare Consapevoli ed è un progetto di educazione digitale lanciato dalla società di head hunting Kekyjob in collaborazione con il Centro Studi Famiglia. Sarà disponibile nel programma di intrattenimento dei camping Club del Sole della prossima estate, grazie a una nuova partnership ad hoc. L'iniziativa si declinerà da una parte in attività di formazione e nel coinvolgimento degli animatori per la creazione di giochi per bambini ad hoc, dall’altra in incontri formativi rivolti ai dipendenti dell’azienda, per rendere l’educazione digitale degli adulti un valore identificativo di Club del Sole.\r

\r

Il percorso è peraltro già iniziato. Con l’aiuto di psicologi specializzati sul tema e una formazione specifica degli animatori, sono stati rivisitati alcuni giochi tradizionali per trasmettere i concetti tramite le emozioni. Una novità che coinvolge tutte le strutture del gruppo dove, tra attività di miniclub e role playing, si cercherà di lanciare messaggi importanti ai giovani ospiti: proteggi te stesso, la tua immagine digitale ha valore; rispetta gli altri online, non seguire il cyber-bullo; ciò che vedi nel digitale non è detto che sia reale; il tempo online passa senza che tu te ne accorga; chiedi aiuto agli adulti anche sui problemi sorti online.\r

\r

“La partnership con Navigare Consapevoli rappresenta pienamente il nostro nuovo concetto Full Life Holidays – spiega il direttore generale di Club del Sole, Angelo Cartelli -: la promessa che facciamo ai nostri ospiti di vivere una vacanza che rappresenti la vita come dovrebbe essere sempre. Una vita piena di autenticità, di momenti di condivisione tra adulti e bambini, di libertà, nella quale la consapevolezza, in particolare quella digitale, assume un ruolo sempre più importante\".","post_title":"Club del Sole porta l'educazione digitale in vacanza con il progetto Navigare Consapevoli","post_date":"2023-06-14T12:54:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686747241000]}]}}