Mariagrazia Verna nuova responsabile commerciale tour operator di CartOrange Colpo di mercato per CartOrange, che aggiunge alla propria squadra Mariagrazia Verna in qualità di responsabile commerciale della divisione tour operating. Con un’esperienza più che ventennale nel settore, la manager porta con sé una conoscenza approfondita del prodotto, delle dinamiche commerciali e delle strategie di marketing, avendo collaborato con aziende turistiche di spicco come Orizzonti, Aviomar e Naar. “Sono entusiasta di unirmi a CartOrange – sottolinea la stessa Mariagrazia Verna -. Questa opportunità rappresenta un passo importante del mio percorso professionale e personale. Il mio obiettivo è implementare strategie commerciali che non solo raggiungano, ma che superino le aspettative dei nostri consulenti e partner”. La new entry è stata presentata in occasione della convention triestina del gruppo, che ha coinvolto i 200 migliori consulenti di viaggio italiani. Durante l’evento è stata anche illustrata la partnership con il brand alberghiero The Residence by Cenizaro. In seno a questa nuova collaborazione, CartOrange ha deciso di puntare in particolare su un investimento per un accordo che coinvolge il The Residence Maldives Falhumaafushi, situato sull’atollo di Gaafu Alifu, beneficiando così di tariffe esclusive, personalizzazione del prodotto, disponibilità di prenotazione e vantaggi a favore dei clienti. A suggellare l’importanza della partnership, la presenza a Trieste del general manager di The Residence Maldives, Meenakshi Sundaram, e di Alessandro Furlotti, sales manager Italia di The Residence Hotels. La convention ospitata dall’hotel Savoia Excelsior Palace è stata inoltre un’opportunità per rinnovare le collaborazioni con realtà di primo piano, intervenute all’evento, quali Barbados, in forte evidenza per il segmento dei viaggi nozze, RateHawk, piattaforma tecnologica dedicata ai professionisti del turismo, e Turkish Airlines. Condividi

