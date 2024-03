Mappamondo in roadshow in Triveneto per presentare le proposte summer e viaggi di nozze Un roadshow in programma dall’11 al 12 marzo, che toccherà le città di Padova, Treviso e Udine. Mappamondo approda in Triveneto per incontrare le agenzie partner e presentare le nuove proposte summer e viaggi di nozze con partenza da Venezia e voli Emirates. Riflettori puntati in particolare su Thailandia, Indonesia, Australia e Sudafrica, mete care al to romano, che da quest’anno diversifica la propria offerta nelle destinazioni con le proposte culturali firmate Shiruq by Mappamondo. L’annuncio del roadshow giunge a poche settimane dall’avvio del mandato di Umberto Ballotta come nuovo responsabile commerciale per il Triveneto, al fianco del collega Mariano Zanchetta (responsabile delle provincie di Verona, Padova e Rovigo). “Con questa iniziativa e quelle future già in programma, confermiamo la volontà di essere vicini agli agenti di viaggio, con l’obiettivo di crescere insieme e di rispondere con efficacia alle sfide di un mercato turistico in continua evoluzione” spiega lo stesso Ballotta. Gli appuntamenti sono in calendario lunedì 1 marzo alle 19:45 presso il Radici restaurant di via Andrea Costa, 18/a di a Padova; martedì 12 marzo alle 12:30 presso l’hotel Maggior Consiglio, Str. Terraglio, 140, di Treviso, nonché sempre il 12 marzo ma alle 20 presso l’hotel Là di Moret di Viale Tricesimo, 276, di Udine. Condividi

