Mappamondo: Fabrizio Peluso nuovo sales per Toscana e provincia di La Spezia Si conclude con l’approdo in azienda di Fabrizio Peluso, il processo di riorganizzazione della rete vendite dei Mappamondo iniziato ad aprile 2022 con l’arrivo di Lorenza Bulgari, per Lombardia e Svizzera italiana, e poi proseguito con le acquisizioni autunnali di Stefania Scardigli e Simone Gubbiotti, a sovrintendere rispettivamente il Nord del Lazio, l’Umbria e l’Abruzzo, nonché la Campania e il Sud del Lazio. A Peluso andrà invece la responsabilità della Toscana e della provincia di La Spezia. Salgono in questo modo a nove i sales del to capitolino, che operano sul territorio nazionale e sulla Svizzera Italiana. Figura di riferimento per le agenzie della sua area di competenza, Peluso vanta una grande esperienza commerciale grazie a oltre 25 anni di attività per grandi catene alberghiere e compagnie di crociera, tra cui Royal Caribbean e un tour operator con programmazione lungo raggio. “L’ingresso di Fabrizio nel nostro team ̶ spiega Andrea Mele, ceo dei Viaggi del Mappamondo ̶ è un ulteriore importante passo della riorganizzazione della nostra rete commerciale, che mira ad avere una copertura completa e sempre più capillare del territorio nazionale attraverso figure di nota competenza di prodotto ed esperienza, in grado di aumentare la nostra brand awareness e di fornire una concreta assistenza e consulenza alle agenzie partner”.

\r

Si conclude con l'approdo in azienda di Fabrizio Peluso, il processo di riorganizzazione della rete vendite dei Mappamondo iniziato ad aprile 2022 con l'arrivo di Lorenza Bulgari, per Lombardia e Svizzera italiana, e poi proseguito con le acquisizioni autunnali di Stefania Scardigli e Simone Gubbiotti, a sovrintendere rispettivamente il Nord del Lazio, l'Umbria e l'Abruzzo, nonché la Campania e il Sud del Lazio. A Peluso andrà invece la responsabilità della Toscana e della provincia di La Spezia. Salgono in questo modo a nove i sales del to capitolino, che operano sul territorio nazionale e sulla Svizzera Italiana.\r

\r

Figura di riferimento per le agenzie della sua area di competenza, Peluso vanta una grande esperienza commerciale grazie a oltre 25 anni di attività per grandi catene alberghiere e compagnie di crociera, tra cui Royal Caribbean e un tour operator con programmazione lungo raggio. “L’ingresso di Fabrizio nel nostro team ̶ spiega Andrea Mele, ceo dei Viaggi del Mappamondo ̶ è un ulteriore importante passo della riorganizzazione della nostra rete commerciale, che mira ad avere una copertura completa e sempre più capillare del territorio nazionale attraverso figure di nota competenza di prodotto ed esperienza, in grado di aumentare la nostra brand awareness e di fornire una concreta assistenza e consulenza alle agenzie partner”.","post_title":"Mappamondo: Fabrizio Peluso nuovo sales per Toscana e provincia di La Spezia","post_date":"2023-02-10T10:10:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1676023839000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439093","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cyprus Airways ha scelto Aviareps come general sales agent in Svizzera e Austria. Fondata nel 2016 e basata a Larnaca, la compagnia aerea opera voli verso diverse destinazioni in Europa, Medio Oriente e Nord Africa e ha recentemente annunciato l'apertura di nuovi collegamenti con Basilea e Zurigo.\r

\r

\"L'Europa rappresenta un mercato significativo per noi e siamo orgogliosi di espandere la nostra rete di voli verso la Svizzera e l'Austria - ha dichiarato Paul Sies, ceo di Cyprus Airways -. Grazie all'expertise e l’esperienza nei mercati locali, Aviareps è il gsa perfetto per aiutarci ad accrescere la nostra presenza in Europa. Lavoreremo a stretto contatto con gli esperti di vendita di Aviareps a livello locale per portare la nostra esperienza di volo di alta qualità ai viaggiatori provenienti dalla Svizzera e dall'Austria\".\r

\r

Il vettore mira a fornire servizi aerei di alta qualità ai suoi clienti, con particolare attenzione al comfort, alla sicurezza e all'affidabilità. La compagnia s’impegna a offrire un'esperienza di viaggio piacevole e senza stress, contribuendo all’incremento del turismo verso Cipro e, allo stesso tempo, allargando gli orizzonti dei viaggiatori locali.","post_title":"Cyprus Airways amplia il network europeo e sceglie Aviareps come gsa in Svizzera e Austria","post_date":"2023-02-10T09:15:43+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1676020543000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438948","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439043\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Annalisa Cianfanelli[/caption]\r

\r

Novità in casa World Explorer che rafforza il proprio team sales, affiancando a Maurizio Li Cauli, da sette anni promotore commerciale World Explorer per Liguria, Piemonte, e Valle d’Aosta, ben tre new entry: Annalisa Cianfanelli, che conserva anche il suo fresco ruolo in Albatravel per il Lazio, si occuperà della stessa regione Lazio, nonché di Umbria e Abruzzo per il to milanese; Gianni Gavarini sarà invece responsabile di Emilia-Romagna e Toscana, mentre Stefano Galimberti presiederà alle vendite in Lombardia.\r

\r

“Ci affidiamo a tre professionisti di grande esperienza e reputazione nel settore, che porteranno al brand nuovi mercati e nuove possibilità di espansione in Italia – sottolinea Alessandro Simonetti, presidente del gruppo World Explorer -. Per noi è di fondamentale importanza che la nostra proposta, sempre più ricca e variegata, possa godere di una vetrina sotto gli occhi di ogni città d’Italia. Per questo siamo sempre pronti a investire in nuove risorse di talento ed esperienza, che sappiano raccontare al meglio il nostro lavoro alle agenzie, fornendo supporto e assistenza ove necessario. Ci aiuteranno a portare sempre più italiani alla scoperta del mondo”.\r

\r

Se dal lato commerciale si investe in nuove risorse, le novità non mancano però nemmeno dal punto di vista della programmazione: destinazioni storiche African Explorer come Tanzania, Namibia, Kenya e Sudafrica godranno nel 2023 di una nuova luce con nuovi tour aggiornati: Tanzania Best – dai parchi del nord al Selous, Sudafrica Smart e Namibia Explorer sono solo alcune delle novità già presenti sul sito africanexplorer.com, dove c’è sempre più scelta per esplorare il continente. “Abbiamo chiuso molto bene il 2022, con un boom di prenotazioni anticipate per l’Africa e in generale per il long haul - conclude Simonetti -. Gli italiani hanno finalmente la possibilità di tornare in questo continente e l’entusiasmo è palpabile. C’è chi ha dovuto rimandare troppo a lungo il proprio viaggio dei sogni, ma c’è anche chi, pur essendoci già stato, non vede l’ora di tornare. L’obiettivo è intercettare proprio la voglia d’Africa di tutti, con una proposta eterogenea e ampia, che permetta a ognuno di trovare la propria Africa”.\r

\r

[gallery ids=\"439044,439045,439046\"]","post_title":"Annalisa Cianfanelli, Gianni Gavarini e Stefano Galimberti nuovi sales di World Explorer","post_date":"2023-02-09T11:15:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1675941352000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438941","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_438944\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Populonia e del golfo di Baratti. Foto di Alessandro Moggi.[/caption]\r

\r

Uno stand più grande rispetto allo scorso anno e tecnologicamente innovativo, dotato persino di un drone immersivo che senza l'utilizzo di occhiali o smartphone permetterà di essere circondati dalle immagini. La Toscana si presenta alla Bit 2023 con una serie di appuntamenti importanti (pad. 3, stand C101-103 D102-104). In accordo con il tema di quest'anno della fiera, verranno proposte, tra le altre, iniziative che guardano al benessere psicofisico, oggetto dell’attuale campagna di comunicazione regionale.\r

Giornata clou, sarà lunedì 13 febbraio, quando saranno in fiera l’assessore regionale al Turismo e alle attività produttive, Leonardo Marras, il direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi, e quello di fondazione Sistema Toscana – Visittuscany.com, Francesco Palumbo. Si potranno così scoprire le novità 2023 della fondazione, tra cui i nuovi servizi digitali per il cicloturismo su Visittuscany.com e la 50 Giorni di cinema a Firenze, rassegna di festival a carattere internazionale promossa da regione Toscana e comune di Firenze insieme alla fondazione Cr Firenze e alla Camera di commercio locale. A seguire, l’annuncio della collaborazione tra Toscana e Macedonia centrale/Penisola Calcidica, Macedonia orientale/Tracia e Unione delle municipalità delle Isole Ionie/con Cefalonia capofila e quella con Gran Canaria. Quindi la presentazione del simposio etrusco-ellenico con l’incontro tra due culture geograficamente lontane quanto vicine nell’essenza.\r

\r

Dedicato alla Toscana anche l’Annuario Gist 2023, realizzato in collaborazione con Toscana Promozione Turistica. Dopo la sua presentazione avrà luogo la consegna dei Green travel award: 31 gli operatori partecipanti, dieci gli Ambiti turistici omogenei della regione che hanno deciso di presentare i loro prodotti turistici a Milano. Per la prima volta dopo la pandemia, infine, studenti di scuole superiori a indirizzo turistico della Toscana potranno vivere direttamente un’esperienza di lavoro durante una delle più importanti manifestazioni del settore e collaborare nel 2023 ad altre fiere ed eventi.","post_title":"La Toscana in Bit con uno stand più grande e tutte le novità del 2023","post_date":"2023-02-08T11:42:56+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1675856576000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438887","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Portare i colori, i profumi e le sensazioni polinesiane in giro per il mondo: già a partire dall’esperienza di bordo. Si potrebbe sintetizzare così la mission di Air Tahiti Nui. «Operiamo con 4 Boeing 787-9 Dreamliner, che sono stati consegnati tra la fine del 2018 e la fine del 2019 - spiega Ottavio Scotto di Vettimo, sales manager Italia di Air Tahiti Nui -. Sono aeromobili straordinari, noti per i ridotti consumi di carburante, la minore rumorosità (50%) e per il grande comfort in volo, grazie ad un controllo della pressione e dell’umidità in cabina molto migliorata, oltre ai grandi finestrini e alle luci studiate per ridurre gli effetti del jet-lag».\r

\r

La compagnia di bandiera della Polinesia Francese è nata nel 1996 e ha effettuato il primo volo nel 1998. «Negli anni abbiamo sviluppato varie rotte, come la Auckland-Papeete e la Tokio/Narita-Papeete - prosegue il manager – ma la tratta principale resta la Los Angeles-Papeete, già da tempo prolungata fino a Parigi. Grazie agli accordi che abbiamo in Italia, in Europa e in tutto il mondo con vettori come Ita Airways, Air France, American Airlines, Alaska Airlines, Finnair e Qantas, possiamo portare a destinazione i nostri passeggeri a partire da diversi aeroporti italiani, via Parigi, New York, Los Angeles e Tokyo, tutto con un biglietto unico che garantisce le connessioni e un’unica franchigia bagaglio.\r

\r

Il nostro network include poi due voli settimanali Papeete-Seattle e da fine marzo a fine ottobre opereranno minimo 6 voli settimanali da Parigi, perché la domanda dall’Europa è molto forte».\r

\r

Da sottolineare, infine, l’attenzione alla sostenibilità: dal 2022 e per tutto il 2023 Air Tahiti Nui offre al passeggero la possibilità di compensare le emissioni di CO2 del suo viaggio sostenendo i progetti per la ricostituzione dell’ambiente e la riforestazione, assumendosi il 50% del costo della compensazione di ogni viaggiatore.","post_title":"Air Tahiti Nui: la scoperta della Polinesia Francese inizia con la sua compagnia di bandiera","post_date":"2023-02-08T09:40:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1675849202000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438773","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Toscana Resort Castelfalfi ha un nuovo general manager: Roberto Protezione si occuperà della gestione e del coordinamento di tutte le attività inerenti alla sezione hospitality. Il complesso offre un'ampia scelta di tipologia di soggiorno con camere, suite e ville, per una vacanza nella natura, nonché diversi ristoranti e il campo dal golf più grande della Toscana.\r

\r

Con quasi 20 anni di esperienza nell'ospitalità di lusso in Italia e all'estero, prima di arrivare a dirigere il team di Castelfalfi, Protezione è stato per cinque anni general manager del Belmond Castello di Casole, di cui supervisionava le unità hospitality, real estate e agricoltura. Precedentemente ha lavorato all'estero, e più precisamente negli Emirati, al St. Regis Saadiyat Island e al Westin Golf Resort di Abu Dhabi. La sua carriera nel settore è quindi iniziata nel revenue management di Starwood, prima al St. Regis Grand ed Excelsior di Roma e successivamente al St. Regis di Firenze.\r

\r

“Lavorare in una realtà come Castelfalfi rappresenta una sfida entusiasmante – commenta lo stesso Protezione –. Sono grato alla proprietà che ha visto in me un potenziale alleato in questo momento di grande sviluppo per la destinazione, rappresentato da importanti investimenti atti a realizzare un prodotto di altissimo livello. Sono orgoglioso di affiancare i professionisti che già stanno lavorando al compimento della visione che la proprietà ha per questa magnifica tenuta nel cuore della Toscana. Confido che la conoscenza del territorio acquisita negli anni e le mie precedenti esperienze internazionali contribuiranno a innalzare ulteriormente gli standard qualitativi di servizio e accoglienza, assicurando agli ospiti il massimo del potenziale che la tenuta ha da offrire”.","post_title":"Roberto Protezione nuovo general manager del Toscana Resort Castelfalfi","post_date":"2023-02-06T13:15:03+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1675689303000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438731","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità nel team di Travel World Escape, che dà il benvenuto a Riccardo Santagostino nel ruolo di direttore sales, con la responsabilità diretta su Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, nonché a Bruno Normanno in qualità di consulente commerciale. “Portare nelle agenzie di viaggio i nostri itinerari, significa proiettarle verso il futuro, rispondendo alle nuove esigenze di un mercato sempre più attento alle tematiche ambientali e sociali”, commenta lo stesso Santagostino.\r

\r

Con l’ingresso di queste figure di spessore e competenti, già conosciute in ambito agenziale, il to comincia a dare forma alla sua rete commerciale dedicata alla comunicazione e alla conoscenza del prodotto dei Viaggi rigenerativi. “Questo è un passo importante per l’azienda: si tratta di una vera e propria sinergia per trasmettere quelli che sono i profondi valori del brand verso la sostenibilità - sottolinea il ceo, Cristina Laganà -. Quest’ultima, intesa come inclusione socio-ambientale ed economica, dev’essere una priorità per tutti gli stakeholders coinvolti, con l’obiettivo comune di consolidare il futuro del turismo e delle generazioni future. Siamo sempre più determinati a investire sulle figure commerciali, per raggiungere capillarmente il territorio e accelerare il processo di sensibilizzazione della platea, per far comprendere a tutti le opportunità offerte dal Turismo rigenerativo”.\r

\r

Sono già inoltre in corso le selezioni a livello territoriale delle agenzie di viaggio Ambassador che, in partnership con Travel World Escape, saranno protagoniste di un percorso condiviso perseguendo la mission di un reale e misurabile cambiamento nel turismo e nel modo di viaggiare.","post_title":"Riccardo Santagostino nuovo direttore vendite di Travel World Escape","post_date":"2023-02-06T10:34:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1675679667000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438639","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Tour operator italiani a tu per tu con l'offerta turistica della Polinesia Francese: una delegazione di operatori specializzati sulla destinazione - composta da Alidays, Aquadiving, Discover Australia, Gattinoni, Go Australia, Idee per Viaggiare, Kia Ora, Mappamondo, Tinky Winky e Turisanda - ha partecipato al Parau Parau Tahiti 2023.\r

\r

Polinesia sinonimo di una riserva di biodiversità da sempre impegnata nella sostenibilità e attenta alle esigenze degli abitanti. Fondamentale il ruolo del Gstc (Global Sustainable Tourism Council), che mette a punto i Criteri Globali del Turismo Sostenibile e sta lavorando con Tahiti Tourisme. Nell’ambito del Parau Parau 2023, David Emen, trainer&consultant del gruppo, ha parlato di “Turismo responsabile nella Polinesia Francese”.\r

\r

«Il turismo è una cosa molto buona per la Polinesia Francese, ma dev’esserci un equilibrio, la certezza che porti benefici per la comunità locale, preservi la cultura e rispetti la natura. Guardando al 2027 Gstc è stata messa a punto una strategia puntuale e coesiva che potrà essere adottata dalle Isole di Tahiti. Un impegno volto a risolvere elementi fondamentali, come la stagionalità. Vogliamo ampliare il mercato attirando i viaggiatori nella bassa stagione e rendere accessibili al turismo nuove isole dell’arcipelago. Ma tutto dev’essere fatto incontrando le organizzazioni locali e favorendo il loro confronto con il turismo».\r

\r

«Il viaggiatore è cambiato - evidenzia Emen -. Sceglie spostamenti più brevi; è più responsabile e pensa al proprio impatto sulla destinazione, all’autenticità e alla sostenibilità; cerca un turismo più vicino alla natura e si preoccupa degli aspetti assicurativi e sanitari del proprio viaggio. Scopre la destinazione con visite culturali, percorsi naturali e l’incontro con l’ambiente che lo circonda. Inoltre la sostenibilità sta diventando sempre più importante e il turista è pronto a compensare le emissioni di carbonio del suo viaggio. Il Gstc è un’organizzazione indipendente che indica un percorso di recupero ma non offre la soluzione - spiega il trainer&consultant -. Il suo focus è su quello che dovrebbe essere fatto e offre criteri di valutazione sia per le destinazioni che per le industrie. L’attenzione del Gstc va alla gestione della sostenibilità e al suo impatto socio-economico, culturale e ambientale». David Emen ha concluso la sua presentazione con una bella frase del presidente della Polinesia Francese Édouard Fritch, che ha compreso l’importanza di “rafforzare legami autentici e sinceri tra coloro che vengono da lontano e coloro che abitano qui e li accolgono».","post_title":"Parau Parau 2023: il futuro di Tahiti parla di sostenibilità e di attenzione al popolo","post_date":"2023-02-03T13:06:22+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1675429582000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438599","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_438600\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Mauro Acquati[/caption]\r

\r

Attività e strategie negli ambiti business development, sales e incoming, sia leisure che business. Sarà questo il compito dell'agenzia di marketing, sales e pr Hubsolute, a cui Space Hotels ha deciso di affidare la promozione del brand sui mercati internazionali. “Il nostro obiettivo sarà quello di aumentare e riposizionare ulteriormente le strutture Space Hotels sul mercato trade, a livello internazionale - spiega Mauro Acquati, chief business development officer di Hubsolute -: un compito che svolgeremo rivolgendoci a diversi player, attraverso lo sviluppo di attività integrate, quali la vendita presso il canale agenziale e i consorzi del mercato Usa, favorendo l’utilizzo del gds. Ci impegneremo anche a rafforzare un piano fiere già ben definito dal management del brand, attivandoci sia in termini di presidi, sia di organizzazione di appuntamenti ad hoc con i più importanti player di mercato\"\r

\r

Space Hotels vanta un portfolio di 50 proprietà situate in 30 destinazioni differenti distribuite su tutto il territorio nazionale. \"Siamo un brand ormai consolidato in Italia e siamo fiduciosi che questa collaborazione sarà un'opportunità per rafforzare il business development anche su mercati internazionali come quello americano”, sottolinea il presidente del gruppo, Franco Coppini.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Va ad Hubsolute la promozione sui mercati internazionali di Space Hotels","post_date":"2023-02-03T10:12:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1675419132000]}]}}