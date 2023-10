Magical Colombia: esperienze di lusso rigenerativo nel cuore dell’America Latina Esperienze su misura che portano i viaggiatori alla scoperta della bellezza inesplorata della Colombia, nonché a rivisitare in chiave sostenibile e rigenerativa le destinazioni più celebri, come Bogotá, Medellín, Cali, la zona cafetera, Villa de Leyva, Barichara e Cartagena de Indias. Sono le proposte di Magical Colombia: la dmc specializzata in lusso rigenerativo sarà presente alla prossima fiera di Rimini, in programma da domani fino al 13 ottobre, presso lo stand dell’ente del turismo nazionale, al padiglione C3 / 533, tavolo 2. “La Colombia – si legge in una nota dell’operatore – sta diventando una destinazione sempre più popolare per i viaggiatori che cercano esperienze autentiche. Con una combinazione unica di natura, culture e un impegno consistente per la sostenibilità ambientale, economica e sociale, il Paese offre esperienze di alta gamma per i visitatori più esigenti. La costa caraibica della Colombia è in particolare un vero tesoro nascosto: luoghi come il parco naturale Tayrona, le isole San Bernardo e Providencia offrono esperienze di lusso incontaminate. Le regioni del Chocó, La Guajira, il Guaviare, il Casanare, il Caquetá e la valle del Cauca dispongono poi di paesaggi spettacolari e danno la possibilità di un’immersione nella cultura locale davvero unica, dove è possibile trovare boutique hotel, eco-lodge, glamping, haciendas e case private dal gusto raffinato”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453657 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Esperienze su misura che portano i viaggiatori alla scoperta della bellezza inesplorata della Colombia, nonché a rivisitare in chiave sostenibile e rigenerativa le destinazioni più celebri, come Bogotá, Medellín, Cali, la zona cafetera, Villa de Leyva, Barichara e Cartagena de Indias. Sono le proposte di Magical Colombia: la dmc specializzata in lusso rigenerativo sarà presente alla prossima fiera di Rimini, in programma da domani fino al 13 ottobre, presso lo stand dell’ente del turismo nazionale, al padiglione C3 / 533, tavolo 2. "La Colombia - si legge in una nota dell'operatore - sta diventando una destinazione sempre più popolare per i viaggiatori che cercano esperienze autentiche. Con una combinazione unica di natura, culture e un impegno consistente per la sostenibilità ambientale, economica e sociale, il Paese offre esperienze di alta gamma per i visitatori più esigenti. La costa caraibica della Colombia è in particolare un vero tesoro nascosto: luoghi come il parco naturale Tayrona, le isole San Bernardo e Providencia offrono esperienze di lusso incontaminate. Le regioni del Chocó, La Guajira, il Guaviare, il Casanare, il Caquetá e la valle del Cauca dispongono poi di paesaggi spettacolari e danno la possibilità di un'immersione nella cultura locale davvero unica, dove è possibile trovare boutique hotel, eco-lodge, glamping, haciendas e case private dal gusto raffinato". [post_title] => Magical Colombia: esperienze di lusso rigenerativo nel cuore dell'America Latina [post_date] => 2023-10-10T10:42:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696934534000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453705 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' rientrato in Italia la scorsa settimana il fam trip targato Go Asia che ha portato nove agenzie partner alla scoperta del Triangolo d’oro in India. Accompagnati dall’area manager Liguria Adriano Bertolini, gli adv hanno visitato le città più conosciute del Nord del paese: Delhi, Jaipur e Agra, dove ad attenderli hanno trovato la sublime bellezza del Taj Mahal. “Siamo felici e orgogliosi di aver riaperto la stagione dei fam trip dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia - sottolinea Marco Berettini, direttore commerciale del gruppo Go World -. La ripartenza ci ha portati già a marzo nel continente africano con un tour Sud Africa molto particolare, e nel quadrante asiatico successivamente, con questo tour in India e uno splendido quanto inusitato tour dell’Iran a inizio ottobre. Riteniamo da sempre che il valore aggiunto offerto da esperienze dirette nelle destinazioni, oggetto della nostra programmazione, costituisca un plus d’eccezione a livello conoscitivo per gli agenti, che possono così concretamente affinare le proprie competenze e al contempo consolidare il rapporto di fiducia con noi”. Gli agenti che hanno preso parte a questa iniziativa sono Mario Bosia (Verytravel, Cuneo), Chiara De Matteo (Vivere e Viaggiare, Pinerolo), Patrizia Giuseppa Di Dio (Miano Tour, Barcellona Pozzo di Gotto), Natale Ficano (Baharja Travel, Bagheria), Vera Kermez (Aurora Viaggi, Trieste), Samantha Verzaro (Vivere e Viaggiare, Ravenna) Claudia Vittone (Sahara Blu, Latina), Nicoletta Zarulli (Roseline, La Spezia). Questo fam trip ha acceso i riflettori su una delle destinazioni di punta di casa Go Asia: ricca e variegata infatti la programmazione India 2023/2024, tra cui spicca il calendario di partenze esclusive. Otto gli itinerari proposti per il Capodanno, tra cui il Triangolo d’Oro & Varanasi (da 2.210 euro, voli inclusi, partenze da Roma e Milano), India del Sud, il sentiero dei templi (da 2.620 euro voli inclusi, partenza da Milano) e Fascino antico e misteriosa natura, con safari al parco nazionale Ranthambore (da 2.390 euro voli inclusi, partenza da Roma). Già aperte le vendite delle prime esclusive per Pasqua: Mumbai e le meraviglie del Maharashtra, viaggio sorprendente in una zona insolita del Paese (da 2.390 euro voli inclusi, partenza da Milano) e India Classica: Speciale Holi Festival!, in occasione della celebre festa dei colori (da 2.450 euro voli inclusi, partenza da tutta Italia). [post_title] => Fam trip Go Asia in India per lanciare la ricca programmazione 2023/2024 [post_date] => 2023-10-10T10:22:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696933378000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 452481 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo più di 10 anni Kel 12 torna a posare i piedi sull’isola mitologica di Socotra: un sogno che si perde tra i tempi del nostro mondo. Un luogo quasi magico, dove il tempo si è fermato e la biodiversità si è espansa. Kel 12 è stato tra i primi tour operator a programmare quest’isola mitologica e ha organizzando decine di spedizioni e viaggi di esplorazione su questo territorio aspro e selvaggio finché, nel 2011, il conflitto Yemenita ha fermato tutto. Un paradiso perduto a cui è giunto il momento di fare ritorno. E così, da ottobre, riprenderanno le spedizioni in questa terra fatta di spiagge deserte e vergini, altopiani tutti da scoprire, ambienti incontaminati perché rimasti a lungo dimenticati. [caption id="attachment_452483" align="aligncenter" width="400"] “Dopo un breve volo l’isola si svela solo all’ultimo momento, si avvista all’improvviso come un miraggio ingannevole: le vette dei monti Haghier perennemente avvolte nelle nubi, la laguna di Qalansiya dai colori smerigliati e la spiaggia dorata di Nooget. Una virata e Socotra scompare di nuovo, inghiottita dal blu dell’Oceano Indiano lasciandomi con il fiato sospeso” - Nicola Pagano, antropologo ed esperto Kel 12.[/caption] Passando dagli Emirati Arabi uniti si raggiungerà l’isola più grande dell’arcipelago a bordo di un volo charter. Si dormirà per sette notti in tende mobili-igloo e si viaggerà a bordo di 4x4 con posto finestrino garantito per tutti o passeggeri. Ad accompagnare il gruppo ci saranno gli esperti di Kel 12 che hanno avuto il privilegio di visitare questi luoghi magici decine di volte. L'itinerario L’itinerario di questo viaggio-spedizione prevede l’arrivo ad Abu Dhabi nel tardo pomeriggio a cui seguirà il pernottamento in un hotel nei pressi dell’aeroporto; di notte o nelle prime ore della mattina si partirà per Hadibu. L’orario del volo per Hadibu può variare anche di qualche ora. All’arrivo a Socotra, dopo circa un paio d’ore di volo, potrebbero esser necessarie lunghe attese per il disbrigo delle formalità doganali. Dall’aeroporto ad Hadibu, si percorreranno 15 chilometri di strada panoramica lungo la costa: un concentrato di bellezza che farà dimenticare la stanchezza del viaggio d’andata e le attese. Dopo il pranzo si partirà per Shoab, ubicato sulla costa ovest. Il trasferimento, di circa 3 ore, percorrerà una delle piste più antiche dell’isola attraversando un ambiente primordiale: il cuore occidentale dell’isola, con una vegetazione sempre più rada, è prevalentemente desertico, con falesie e alture rocciose dalle sfumature che virano dal marrone al rosso, dall’ocra al bianco. Si attraverseranno letti secchi di fiumi stagionali e si incroceranno altre piste che conducono in villaggi invisibili e remoti. La tappa terminerà nel villaggio di Shoab dove la sabbia è bianca e l’acqua del mare riflette il colore azzurro intenso del cielo. Il terzo giorno si arriverà a Qalansiya a bordo di un’imbarcazione tradizionale utilizzata dai pescatori, navigando sotto costa, vicino alle falesie che, per la loro imponenza e bellezza, sembrano fondali marini emersi da poco dagli abissi, lavorati in modo straordinario dal vento. Qui si potranno osservare delfini, mante e sule in volo che l’acqua fa sembrare azzurre e cormorani appollaiati con le ali aperte sulle asperità delle rocce. Rose del deserto e alberi di cetriolo crescono solitari con le radici che affondano nelle rocce a picco sul mare. Si doppia il capo di Shoab fino a raggiungere il “porto” di fronte al villaggio di Qalansiyah e da qui a bordo di fuoristrada si salirà in cima a una piccola altura dalla quale si vedrà la laguna di Ditwah per poi raggiungere a piedi la spiaggia. La spedizione continuerà attraverso la valle di Dihrur, salendo sull’altopiano di Diksam, a circa 700 metri sul livello del mare. L’altopiano è calcareo e ricchissimo di Rose del deserto. La foresta di Firmihin ospita circa seimila alberi del sangue di drago che esistono solo nell’isola di Socotra. Qui si potranno vedere i maestosi pinnacoli di granito dell’Haggeher, alti 1600 metri. Il 5 giorno si esploreranno le dune bianche di Zahaq e Omak e la grotta di Digub. Il territorio a sud dell’isola è un piccolo deserto sabbioso con cordoni di basse dune bianche che seguono la costa alle quali fa da sfondo l’alta falesia a picco sulla piana costiera dove gli alberelli di Croton Socotrana sono piegati nella direzione del vento. Qui sorge una delle più grandi grotte dell’isola, la grotta di Digub che offre una bellissima visuale sulla costa sud. La mattina si ripartirà alla volta di Wadi Klisen, una valle profonda, scavata dall’acqua tra due alte e frastagliate falesie. Si percorrerà la vallata quasi fino alla fine per poi salire sull’altopiano di Momi dominato da alberi di rosa del deserto che crescono su affioramenti calcarei. La terra di questa parte dell’isola è molto rossa e punteggiata da piccoli villaggi di pastori delle montagne. Da Homhil si camminerà in discesa fino a una piscina naturale di acqua dolce che si affaccia, a sfioro, sulla piana costiera a nord e sul Mar Arabico; tutto intorno, come in un giardino botanico, si potranno ammirare le piante più particolari dell’isola. La Hoq Cave è una grande apertura sulla falesia a 300 msl e si raggiungerà attraverso un sentiero; è una grande apertura sulla falesia a 300 metri dal livello del mare, ricca di stalagmiti, stalattiti e il suolo è in calcite. Il campo dove si trascinerà la notte ad Arher sorge dove una grande duna di sabbia bianca, portata dal vento durante il periodo del monsone, si è formata appoggiata alla falesia fino a lambire il mare. L’8 giorno si potrà ammirare Ras Iryseil, il capo più a est dell’isola, l’incrocio tra Mare Arabico e Oceano Indiano, dove sorge un villaggio di pescatori dove si cammina su un tappeto croccante di lische secche di pesci. Da qui si farà ritorno a Hadibo per una passeggiata nella città vecchia dove ammirare le case originali costruite in blocchi di corallo e il tipico mercato del pesce. Seguirà il trasferimento in aeroporto e la partenza per Abu Dhabi dove si sosterà fin dopo cena per poi ripartire alla volta dell’Italia. [gallery columns="4" ids="452484,452485,452486,452487"] KEL 12 PROPONE - RITORNO A SOCOTRA, SELVAGGIO PARADISO - YEMEN - EMIRATI ARABI Quote a partire da 4.550€ a persona per 10 giorni di itinerario. La quota include: - Volo internazionale di linea da Milano o da Roma per Abu Dhabi a/r - Volo charter in classe economy da Abu Dhabi a Hadibu a/r - Trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel e viceversa all’estero - Un pernottamento in hotel 4* ad Abu Dhabi - Sette pernottamenti in campo mobile tendato a Socotra con materiale da campo incluso (tenda, materassino, sacco a pelo, cuscino, asciugamano e acqua per lavarsi) - Trasporti in fuoristrada 4x4 a Socotra - Riempimento di 3 persone per auto con posto finestrino garantito - Pensione completa per tutta la durata del viaggio - Acqua a disposizione durante tutto il tour - Autisti/guide locali parlanti inglese a Socotra - Tutte le escursioni, le visite e le attività previste nel programma di viaggio - Esperto Kel 12 della destinazione - Servizio di assistenza in loco e dall’Italia 24/7 Questo viaggio-spedizione è dedicato a viaggiatori esperti e consapevoli della tipologia di viaggio e della destinazione scelta; prevede sette pernottamenti in campo tendato mobile (tenda ad igloo) per cui è richiesto non solo spirito di adattamento ma una predisposizione personale a questo tipo di sistemazione che è l’unica possibile per effettuare un tour itinerante nell’isola. Per info: https://kel12.com/icnc_viaggi/ritorno-a-socotra-selvaggio-paradiso/ [post_title] => Kel 12: ritorno a Socotra, il paradiso selvaggio [post_date] => 2023-10-09T10:45:21+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696848321000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453447 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lynx Air ha ottenuto il via libera dalla Canadian Transportation Agency per volare verso l'Europa. La ultra low cost canadese potrebbe quindi aggiungersi presto all'elenco delle compagnie aeree nordamericane protagoniste delle rotte transatlantiche. Dal lancio nella primavera del 2022, la compagnia aerea basata a Calgary ha progressivamente ampliato il proprio raggio d'azione in Nord America, offrendo rotte da Toronto verso destinazioni canadesi e statunitensi tra cui Vancouver, Halifax, Los Angeles, Orlando, Las Vegas e Phoenix. Lynx Air opera attualmente con una flotta di nove Boeing 737-8, ma ha in ordine altri 38 aeromobili per soddisfare le esigenze della crescente rete internazionale. Con l'approvazione delle autorità canadesi, la compagnia si è garantita i diritti per volare verso gli stati membri dell'Unione europea, nonché Regno Unito, Islanda, Messico, Repubblica Dominicana, Giamaica, Costa Rica, Colombia, Bahamas e Barbados. Lynx non ha fornito dettagli sulla data di lancio delle nuove rotte e neppure su quale tipo di velivolo intenda utilizzare. Attualmente la low cost serve un network di 16 destinazioni tra Canada e Stati Uniti. [post_title] => Lynx Air ottiene i diritti per volare dal Canada all'Europa [post_date] => 2023-10-06T09:21:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696584116000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453413 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono dieci le serate del roadshow tutto argentino dedicato agli agenti di viaggio organizzato da Tour2000AmericaLatina: dieci cene nei migliori ristoranti argentini delle città italiane per un tour partito il 19 settembre a Senigallia per approdare a Bologna, Terni, Roma, Napoli, Firenze, Milano, Bergamo, e che si concluderà in grande stile il 10 ottobre a Rimini in occasione della fiera romagnola Protagonisti assoluti delle serate le bellezze di una delle destinazioni più affascinanti dell’America Latina, l’Argentina, e i #viaggiimperdibili di Tour2000AmericaLatina: partenze garantite con voli, hotel, trasferimenti e guida in italiano inclusi nella quota a persona. “Siamo molto soddisfatti del successo ottenuto dalle prime tappe del nostro roadshow e della partnership con Inprotur, che ci permette di far conoscere agli agenti di viaggio tutta la nostra offerta: dai tour più classici a quelli enogastronomici, dagli itinerari in moto fino ai soggiorni ecoluxury esclusivi, per una delle nostre destinazioni di punta, l’Argentina: – afferma Marino Pagni, general manager di Tour2000AmericaLatina -. Come tributo all’enogastronomia argentina, rinomata ormai in tutto il mondo e da poco entrata nel prestigioso mondo della guida Michelin, abbiamo selezionato i migliori ristoranti argentini nelle città coinvolte”. [post_title] => L’Argentina, e la sua cucina, protagonista dell’ultimo roadshow Tour2000AmericaLatina [post_date] => 2023-10-05T12:31:59+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696509119000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453337 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Delphina Hotels & Resorts aumenta gli investimenti in sostenibilità con il progetto di un nuovo impianto fotovoltaico, il terzo, da realizzarsi nel 2024. L'annuncio giunge in concomitanza dell'assegnazione del premio come migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa ai World Travel Awards 2023. Il primo impianto fotovoltaico è stato realizzato nel Resort & Spa Le Dune di Badesi e servirà per la produzione di energia a consumo interno e per la ricarica delle auto elettriche. Il parcheggio che ospita le pensiline comprende 276 posti auto e 45 prese di ricarica elettrica. Il secondo impianto è stato invece installato a servizio del Park Hotel & Spa Cala di Lepre a Palau e consta di 421 pannelli fotovoltaici montati sui tetti di vari edifici, che saranno utilizzati per coprire il fabbisogno energetico della struttura. A questi si aggiungerà quindi il terzo impianto all’interno di una società del gruppo e che potenzierà notevolmente la produzione. Delphina è stata premiata quale migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa, migliore gruppo alberghiero italiano, migliore green resort d’Europa e d'Italia al Resort Valle dell’Erica, migliore beach resort d'Italia al Resort & Spa Le Dune di Badesi: in totale 5 riconoscimenti, compresi tre premi green che ne dimostrano la lungimiranza in tema di sostenibilità. Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e che ha raggiunto un nuovo traguardo con il completamento dei primi due impianti fotovoltaici: «Abbiamo completato la prima fase di un importante progetto di produzione diretta dichiara Libero Muntoni, direttore generale Delphina- e questi premi sono la dimostrazione che la strada intrapresa trenta anni fa era quella giusta. Continueremo a seguirla con altri importanti investimenti che vanno nella direzione di un’impronta ambientale sempre più ridotta». Numerosi i progetti di sostenibilità già avviati, primo fra tutti l’utilizzo di energia al 100% verde proveniente da fonti rinnovabili in tutte le strutture Delphina e nella sede centrale, con un risparmio di circa 20.663 tonnellate di Co2eq negli ultimi sei anni, quantità assorbita da circa 146.089 alberi in un anno. Un percorso confluito nel marchio “We are green®”, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo impegno a favore dell’ambiente. [post_title] => Delphina rilancia gli investimenti in sostenibilità con il completamento di due impianti fotovoltaici [post_date] => 2023-10-04T12:59:12+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696424352000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453316 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Boris Iraheta è il nuovo segretario generale della Cata, Agenzia Centroamericana di Promozione Turistica, per il periodo 2023-2028: obiettivo primario del suo mandato sarà quello di elevare gli standard di promozione del turismo in America Centrale e nella Repubblica Dominicana sui mercati internazionali, al fine di consolidare la regione come multi-destinazione di riferimento a livello globale. Iraheta intraprende questa missione con la ferma convinzione «che la diversità e la ricchezza culturale, naturale e storica della regione meritino il riconoscimento e la preferenza dei viaggiatori di tutto il mondo, in particolare di quelli dei mercati target della Cata in Europa». Il nuovo segretario mira a promuovere la collaborazione tra le amministrazioni nazionali del turismo dei Paesi membri del Cata e il settore privato rappresentato dalle Camere del Turismo della regione; concentrandosi sullo sviluppo sostenibile dell'industria turistica. La vision è quella di creare solide sinergie con la catena di valore dell'industria rappresentata nella Federazione delle Camere del Turismo dell'America Centrale, incoraggiando l'adozione di standard di qualità e di buone pratiche che miglioreranno l'esperienza del viaggiatore e rafforzeranno la competitività delle aziende turistiche dell'istmo. Iraheta, originario del Salvador, è una figura di spicco nel panorama turistico centroamericano, con una vasta esperienza nella gestione aziendale del marketing, della market intelligence, della comunicazione del turismo. La sua esperienza si è formata in vari ambiti, tra cui l'impresa privata, le organizzazioni non governative, il mondo accademico e le istituzioni statali. [post_title] => Cata: Boris Iraheta è il nuovo segretario generale, in carica fino al 2028 [post_date] => 2023-10-04T10:30:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696415417000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453251 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da venerdì 6 ottobre ritorna Gardaland Magic Halloween, l’appuntamento mostruosamente divertente di Gardaland Resort pensato in doppia versione: la prima con i Venerdì da Paura, appunto ogni venerdì dalle 17 alle 22, dedicati ai più temerari e la seconda, tutti i sabati e le domeniche, per le famiglie con bimbi di tutte le età. Il divertimento a tema inizierà già dal Welcome Show con il corpo di ballo di Gardaland Resort che, per l’occasione, riserverà agli ospiti ben due sorprese coinvolgendoli in un’esibizione da paura. Divertimento raddoppiato nelle Scary Zone, le aree delimitate e infestate di zombie, mostri e creature spaventose che, dopo il grande successo dello scorso anno, metteranno di nuovo alla prova il coraggio degli ospiti di Gardaland Park: un’avventura forte ma in perfetto stile con il mood di Gardaland Magic Halloween, disponibile tutti i venerdì. Lungo i viali del parco tanti saranno poi i momenti di divertimento: dalla postazione make-up a tema horror alle mostroband itineranti, fino alle novità pensate ad hoc per la nuova stagione come Trick or Treat, la caccia all’ultimo dolcetto. Imperdibili gli appuntamenti con i nuovi e coinvolgenti spettacoli a partire dal Buffalo Stage con Windigo, al teatro della Fantasia con l’eclettico Wondy e la pozione magica fino al Gardaland Theatre dove, oltre al nuovo live show Nautilus, andrà in scena uno spettacolo tematizzato: Midnight, L’ora del Duca. Per tutto il periodo di Gardaland Magic Halloween ogni area del parco si vestirà a tema offrendo agli ospiti nuove e coinvolgenti avventure: la Foresta Incantata, infatti, si trasformerà nel Bosco Stregato e, anche il Cinema 4D si animerà di un mostruoso divertimento con una nuova programmazione tutta da scoprire. Il divertimento sarà davvero no-stop e si raddoppierà il 31 ottobre quando, in occasione dell’Halloween Party, piazza Jumanji si trasformerà in un’area dance aperta fino a tarda notte con ospiti da paura. [post_title] => Dal 6 ottobre torna l'appuntamento con il Gardaland Magic Halloween [post_date] => 2023-10-03T12:49:59+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696337399000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453186 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453189" align="alignleft" width="300"] Socotra dragon tree[/caption] Quale location migliore del Mudec, il museo delle Culture di Milano per la presentazione dei due nuovi loghi di Kel 12 e Viaggi Levi? I due brand hanno presentato una inedita veste grafica del proprio marchio, che intreccia le radici della propria storia alle nuove tendenze e ai mutamenti dei viaggiatori del terzo millennio. Il nuovo logo di Kel 12 nasce in particolare dall’influenza profonda del popolo Tuareg nel deserto algerino. Da qui eredita il nome, letteralmente la dodicesima tribù. Una lettura moderna della simbologia arcaica che rimanda alla sella del dromedario, usata proprio dal Popolo Blu. Anche i tre punti, che tratteggiano un triangolo, corrispondono alla iak, la lettera “K” nella lingua scritta Tuareg. Non a caso, il nuovo logo si tinge dei pigmenti regali dell’indaco, sigillo di autentica eleganza e di una tradizione antichissima. Nel nuovo logo di Viaggi Levi invece il richiamo all’avventura e all’esplorazione è immediato. Nella figura iconica di un uomo a dorso di dromedario, è impossibile non trovare un riferimento al padre di Maurizio Levi, che per primo ha ispirato il figlio nella sua incredibile esperienza di esploratore di deserti. «Due nuovi loghi e tre cataloghi, per una azienda certificata B Corp (la prima impresa turistica italiana e la settima nell’Unione europea) e Travelife, che da sempre ha fatto della sostenibilità il suo principio ispiratore. E che oggi è diventato un percorso che lega agenzie, viaggiatori e dipendenti, dove ognuno è chiamato a fare la propria parte, per condividere un futuro orizzonte di viaggi sempre più sostenibili», ha dichiarato Massimo Grossi di Kel 12. Anche la realizzazione dei nuovi cataloghi è improntata all’insegna della sostenibilità, prodotti con inchiostri green biodegradabili. Definirli cataloghi forse è anche riduttivo: sono dei veri e propri coffee table book, immaginati sulla stessa scia stilistica adottata per il restyling dei loghi. Il catalogo “Kel 12, cultura del viaggio” consegna al viaggiatore una raffinata selezione esperienziale, con servizi di alto livello, che prima di raggiungere le mete, propone una filosofia di viaggio per immergersi nelle tradizioni, attraverso occhi nuovi. Grazie allo sguardo di un professionista, dall’archeologo all’egittologo, dall’antropologo all’indologo che accompagna i viaggiatori in tour condividendo la quotidianità dei ritmi locali, si agevola l’incontro e l’accoglienza di mondi differenti. Il dono più prezioso e il maggiore insegnamento che un’esperienza di viaggio riesce a offrire. La curiosità e la passione per la scoperta filtrano in ogni tappa degli itinerari del catalogo “Viaggi Levi, la scoperta dell’insolito”. La profonda conoscenza dei luoghi guida l’ago della bussola attraverso itinerari in tutto il mondo, a elevato contenuto culturale, naturalistico, storico e antropologico, in paesi e aree affascinanti e ancora poco noti al turismo: dal Sahara ai paesaggi in quota, correndo lungo i paralleli che uniscono distese sabbiose a imprevedibili formazioni rocciose dal Medio Oriente ai più insoliti scenari dell’Asia Centrale. Lo spirito pioneristico del brand che si ritrova nelle proposte, è destinato a contagiare il mood dell’esperienza, per rapire infine il cuore dei viaggiatori. La semplicità, talvolta, delle sistemazioni valorizza l’opportunità dell’esperienza. Sono viaggi che aprono porte in destinazioni sconosciute ai più, con la garanzia di un’organizzazione consolidata e la possibilità di condividere in piccoli gruppi la magnificenza di luoghi quasi segreti. “Dune, viaggi spedizione”, proposti da entrambi i brand, sono itinerari emozionanti, eppure rigorosi, in cui avventura e poesia si bilanciano, complice la collaudata esperienza di Kel 12 e Viaggi Levi. Una passione che spinge ogni viaggio un passo oltre il precedente, verso luoghi in cui felicemente smarrirsi, e farsi cogliere dall’inaspettato. La natura offre una successione di scenografie che riportano agli elementi più essenziali, dagli immensi spazi dove incontrare nuove genti. La spedizione porta con sé il valore dell’umiltà e dell’adattamento necessario per godere a pieno della scoperta, ascoltare il vento di nuovi progetti, sentire il soffio dei sogni… La scoperta di nuovi orizzonti, passando attraverso i deserti più importanti del mondo, soffermando lo sguardo in luoghi remoti e offrendo il comfort di un servizio curato/di alta gamma. Così Kel 12, insieme a Viaggi Levi, ritrova la semplicità originaria, per mostrarsi al pubblico con la vera cultura del viaggio. «Il 2023 è stato uno degli anni migliori per ricavi, passeggeri e marginalità. E i dati ci restituiscono una prospettiva ottimistica anche per il 2024: abbiamo una anticipazione di domanda che va oltre i 120 giorni. Il rebranding è stata una operazione fortemente voluta - ha dichiarato Gianluca Rubino di Kel 12 -: un investimento importante per l’esercizio 2023/2024, insieme ai nuovi cataloghi». [caption id="attachment_453201" align="aligncenter" width="300"] I nuovi cataloghi Kel 12 e Viaggi Levi[/caption] [post_title] => Kel 12 e Viaggi Levi: restyling dell'immagine e nuovi cataloghi [post_date] => 2023-10-03T09:50:10+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1696326610000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "magical colombia esperienze di lusso rigenerativo nel cuore dellamerica latina" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":50,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":374,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453657","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Esperienze su misura che portano i viaggiatori alla scoperta della bellezza inesplorata della Colombia, nonché a rivisitare in chiave sostenibile e rigenerativa le destinazioni più celebri, come Bogotá, Medellín, Cali, la zona cafetera, Villa de Leyva, Barichara e Cartagena de Indias. Sono le proposte di Magical Colombia: la dmc specializzata in lusso rigenerativo sarà presente alla prossima fiera di Rimini, in programma da domani fino al 13 ottobre, presso lo stand dell’ente del turismo nazionale, al padiglione C3 / 533, tavolo 2.\r

\r

\"La Colombia - si legge in una nota dell'operatore - sta diventando una destinazione sempre più popolare per i viaggiatori che cercano esperienze autentiche. Con una combinazione unica di natura, culture e un impegno consistente per la sostenibilità ambientale, economica e sociale, il Paese offre esperienze di alta gamma per i visitatori più esigenti. La costa caraibica della Colombia è in particolare un vero tesoro nascosto: luoghi come il parco naturale Tayrona, le isole San Bernardo e Providencia offrono esperienze di lusso incontaminate. Le regioni del Chocó, La Guajira, il Guaviare, il Casanare, il Caquetá e la valle del Cauca dispongono poi di paesaggi spettacolari e danno la possibilità di un'immersione nella cultura locale davvero unica, dove è possibile trovare boutique hotel, eco-lodge, glamping, haciendas e case private dal gusto raffinato\".\r

\r

","post_title":"Magical Colombia: esperienze di lusso rigenerativo nel cuore dell'America Latina","post_date":"2023-10-10T10:42:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696934534000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453705","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' rientrato in Italia la scorsa settimana il fam trip targato Go Asia che ha portato nove agenzie partner alla scoperta del Triangolo d’oro in India. Accompagnati dall’area manager Liguria Adriano Bertolini, gli adv hanno visitato le città più conosciute del Nord del paese: Delhi, Jaipur e Agra, dove ad attenderli hanno trovato la sublime bellezza del Taj Mahal.\r

\r

“Siamo felici e orgogliosi di aver riaperto la stagione dei fam trip dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia - sottolinea Marco Berettini, direttore commerciale del gruppo Go World -. La ripartenza ci ha portati già a marzo nel continente africano con un tour Sud Africa molto particolare, e nel quadrante asiatico successivamente, con questo tour in India e uno splendido quanto inusitato tour dell’Iran a inizio ottobre. Riteniamo da sempre che il valore aggiunto offerto da esperienze dirette nelle destinazioni, oggetto della nostra programmazione, costituisca un plus d’eccezione a livello conoscitivo per gli agenti, che possono così concretamente affinare le proprie competenze e al contempo consolidare il rapporto di fiducia con noi”.\r

\r

Gli agenti che hanno preso parte a questa iniziativa sono Mario Bosia (Verytravel, Cuneo), Chiara De Matteo (Vivere e Viaggiare, Pinerolo), Patrizia Giuseppa Di Dio (Miano Tour, Barcellona Pozzo di Gotto), Natale Ficano (Baharja Travel, Bagheria), Vera Kermez (Aurora Viaggi, Trieste), Samantha Verzaro (Vivere e Viaggiare, Ravenna) Claudia Vittone (Sahara Blu, Latina), Nicoletta Zarulli (Roseline, La Spezia).\r

\r

Questo fam trip ha acceso i riflettori su una delle destinazioni di punta di casa Go Asia: ricca e variegata infatti la programmazione India 2023/2024, tra cui spicca il calendario di partenze esclusive. Otto gli itinerari proposti per il Capodanno, tra cui il Triangolo d’Oro & Varanasi (da 2.210 euro, voli inclusi, partenze da Roma e Milano), India del Sud, il sentiero dei templi (da 2.620 euro voli inclusi, partenza da Milano) e Fascino antico e misteriosa natura, con safari al parco nazionale Ranthambore (da 2.390 euro voli inclusi, partenza da Roma).\r

\r

Già aperte le vendite delle prime esclusive per Pasqua: Mumbai e le meraviglie del Maharashtra, viaggio sorprendente in una zona insolita del Paese (da 2.390 euro voli inclusi, partenza da Milano) e India Classica: Speciale Holi Festival!, in occasione della celebre festa dei colori (da 2.450 euro voli inclusi, partenza da tutta Italia).","post_title":"Fam trip Go Asia in India per lanciare la ricca programmazione 2023/2024","post_date":"2023-10-10T10:22:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696933378000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452481","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo più di 10 anni Kel 12 torna a posare i piedi sull’isola mitologica di Socotra: un sogno che si perde tra i tempi del nostro mondo. Un luogo quasi magico, dove il tempo si è fermato e la biodiversità si è espansa.\r

\r

Kel 12 è stato tra i primi tour operator a programmare quest’isola mitologica e ha organizzando decine di spedizioni e viaggi di esplorazione su questo territorio aspro e selvaggio finché, nel 2011, il conflitto Yemenita ha fermato tutto.\r

\r

Un paradiso perduto a cui è giunto il momento di fare ritorno. E così, da ottobre, riprenderanno le spedizioni in questa terra fatta di spiagge deserte e vergini, altopiani tutti da scoprire, ambienti incontaminati perché rimasti a lungo dimenticati.\r

\r

[caption id=\"attachment_452483\" align=\"aligncenter\" width=\"400\"] “Dopo un breve volo l’isola si svela solo all’ultimo momento, si avvista all’improvviso come un miraggio ingannevole: le vette dei monti Haghier perennemente avvolte nelle nubi, la laguna di Qalansiya dai colori smerigliati e la spiaggia dorata di Nooget. Una virata e Socotra scompare di nuovo, inghiottita dal blu dell’Oceano Indiano lasciandomi con il fiato sospeso” - Nicola Pagano, antropologo ed esperto Kel 12.[/caption]\r

\r

Passando dagli Emirati Arabi uniti si raggiungerà l’isola più grande dell’arcipelago a bordo di un volo charter. Si dormirà per sette notti in tende mobili-igloo e si viaggerà a bordo di 4x4 con posto finestrino garantito per tutti o passeggeri. Ad accompagnare il gruppo ci saranno gli esperti di Kel 12 che hanno avuto il privilegio di visitare questi luoghi magici decine di volte.\r

\r

L'itinerario\r

\r

L’itinerario di questo viaggio-spedizione prevede l’arrivo ad Abu Dhabi nel tardo pomeriggio a cui seguirà il pernottamento in un hotel nei pressi dell’aeroporto; di notte o nelle prime ore della mattina si partirà per Hadibu. L’orario del volo per Hadibu può variare anche di qualche ora. All’arrivo a Socotra, dopo circa un paio d’ore di volo, potrebbero esser necessarie lunghe attese per il disbrigo delle formalità doganali.\r

\r

Dall’aeroporto ad Hadibu, si percorreranno 15 chilometri di strada panoramica lungo la costa: un concentrato di bellezza che farà dimenticare la stanchezza del viaggio d’andata e le attese.\r

\r

Dopo il pranzo si partirà per Shoab, ubicato sulla costa ovest. Il trasferimento, di circa 3 ore, percorrerà una delle piste più antiche dell’isola attraversando un ambiente primordiale: il cuore occidentale dell’isola, con una vegetazione sempre più rada, è prevalentemente desertico, con falesie e alture rocciose dalle sfumature che virano dal marrone al rosso, dall’ocra al bianco. Si attraverseranno letti secchi di fiumi stagionali e si incroceranno altre piste che conducono in villaggi invisibili e remoti. La tappa terminerà nel villaggio di Shoab dove la sabbia è bianca e l’acqua del mare riflette il colore azzurro intenso del cielo.\r

\r

Il terzo giorno si arriverà a Qalansiya a bordo di un’imbarcazione tradizionale utilizzata dai pescatori, navigando sotto costa, vicino alle falesie che, per la loro imponenza e bellezza, sembrano fondali marini emersi da poco dagli abissi, lavorati in modo straordinario dal vento. Qui si potranno osservare delfini, mante e sule in volo che l’acqua fa sembrare azzurre e cormorani appollaiati con le ali aperte sulle asperità delle rocce. Rose del deserto e alberi di cetriolo crescono solitari con le radici che affondano nelle rocce a picco sul mare.\r

Si doppia il capo di Shoab fino a raggiungere il “porto” di fronte al villaggio di Qalansiyah e da qui a bordo di fuoristrada si salirà in cima a una piccola altura dalla quale si vedrà la laguna di Ditwah per poi raggiungere a piedi la spiaggia.\r

\r

La spedizione continuerà attraverso la valle di Dihrur, salendo sull’altopiano di Diksam, a circa 700 metri sul livello del mare. L’altopiano è calcareo e ricchissimo di Rose del deserto. La foresta di Firmihin ospita circa seimila alberi del sangue di drago che esistono solo nell’isola di Socotra. Qui si potranno vedere i maestosi pinnacoli di granito dell’Haggeher, alti 1600 metri.\r

\r

Il 5 giorno si esploreranno le dune bianche di Zahaq e Omak e la grotta di Digub.\r

Il territorio a sud dell’isola è un piccolo deserto sabbioso con cordoni di basse dune bianche che seguono la costa alle quali fa da sfondo l’alta falesia a picco sulla piana costiera dove gli alberelli di Croton Socotrana sono piegati nella direzione del vento.\r

Qui sorge una delle più grandi grotte dell’isola, la grotta di Digub che offre una bellissima visuale sulla costa sud.\r

\r

La mattina si ripartirà alla volta di Wadi Klisen, una valle profonda, scavata dall’acqua tra due alte e frastagliate falesie. Si percorrerà la vallata quasi fino alla fine per poi salire sull’altopiano di Momi dominato da alberi di rosa del deserto che crescono su affioramenti calcarei. La terra di questa parte dell’isola è molto rossa e punteggiata da piccoli villaggi di pastori delle montagne.\r

\r

Da Homhil si camminerà in discesa fino a una piscina naturale di acqua dolce che si affaccia, a sfioro, sulla piana costiera a nord e sul Mar Arabico; tutto intorno, come in un giardino botanico, si potranno ammirare le piante più particolari dell’isola.\r

La Hoq Cave è una grande apertura sulla falesia a 300 msl e si raggiungerà attraverso un sentiero; è una grande apertura sulla falesia a 300 metri dal livello del mare, ricca di stalagmiti, stalattiti e il suolo è in calcite. Il campo dove si trascinerà la notte ad Arher sorge dove una grande duna di sabbia bianca, portata dal vento durante il periodo del monsone, si è formata appoggiata alla falesia fino a lambire il mare.\r

\r

L’8 giorno si potrà ammirare Ras Iryseil, il capo più a est dell’isola, l’incrocio tra Mare Arabico e Oceano Indiano, dove sorge un villaggio di pescatori dove si cammina su un tappeto croccante di lische secche di pesci. Da qui si farà ritorno a Hadibo per una passeggiata nella città vecchia dove ammirare le case originali costruite in blocchi di corallo e il tipico mercato del pesce.\r

\r

Seguirà il trasferimento in aeroporto e la partenza per Abu Dhabi dove si sosterà fin dopo cena per poi ripartire alla volta dell’Italia.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"452484,452485,452486,452487\"]\r

\r

KEL 12 PROPONE - RITORNO A SOCOTRA, SELVAGGIO PARADISO - YEMEN - EMIRATI ARABI\r

Quote a partire da 4.550€ a persona per 10 giorni di itinerario.\r

\r

La quota include:\r

- Volo internazionale di linea da Milano o da Roma per Abu Dhabi a/r\r

- Volo charter in classe economy da Abu Dhabi a Hadibu a/r\r

- Trasferimenti privati dall’aeroporto all’hotel e viceversa all’estero\r

- Un pernottamento in hotel 4* ad Abu Dhabi\r

- Sette pernottamenti in campo mobile tendato a Socotra con materiale da campo incluso (tenda, materassino, sacco a pelo, cuscino, asciugamano e acqua per lavarsi)\r

- Trasporti in fuoristrada 4x4 a Socotra\r

- Riempimento di 3 persone per auto con posto finestrino garantito\r

- Pensione completa per tutta la durata del viaggio\r

- Acqua a disposizione durante tutto il tour\r

- Autisti/guide locali parlanti inglese a Socotra\r

- Tutte le escursioni, le visite e le attività previste nel programma di viaggio\r

- Esperto Kel 12 della destinazione\r

- Servizio di assistenza in loco e dall’Italia 24/7\r

\r

Questo viaggio-spedizione è dedicato a viaggiatori esperti e consapevoli della tipologia di viaggio e della destinazione scelta; prevede sette pernottamenti in campo tendato mobile (tenda ad igloo) per cui è richiesto non solo spirito di adattamento ma una predisposizione personale a questo tipo di sistemazione che è l’unica possibile per effettuare un tour itinerante nell’isola.\r

\r

Per info: https://kel12.com/icnc_viaggi/ritorno-a-socotra-selvaggio-paradiso/","post_title":"Kel 12: ritorno a Socotra, il paradiso selvaggio","post_date":"2023-10-09T10:45:21+00:00","category":["informazione-pr"],"category_name":["Informazione PR"],"post_tag":[]},"sort":[1696848321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453447","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lynx Air ha ottenuto il via libera dalla Canadian Transportation Agency per volare verso l'Europa. La ultra low cost canadese potrebbe quindi aggiungersi presto all'elenco delle compagnie aeree nordamericane protagoniste delle rotte transatlantiche.\r

\r

\r

\r

Dal lancio nella primavera del 2022, la compagnia aerea basata a Calgary ha progressivamente ampliato il proprio raggio d'azione in Nord America, offrendo rotte da Toronto verso destinazioni canadesi e statunitensi tra cui Vancouver, Halifax, Los Angeles, Orlando, Las Vegas e Phoenix.\r

\r

Lynx Air opera attualmente con una flotta di nove Boeing 737-8, ma ha in ordine altri 38 aeromobili per soddisfare le esigenze della crescente rete internazionale.\r

\r

Con l'approvazione delle autorità canadesi, la compagnia si è garantita i diritti per volare verso gli stati membri dell'Unione europea, nonché Regno Unito, Islanda, Messico, Repubblica Dominicana, Giamaica, Costa Rica, Colombia, Bahamas e Barbados.\r

\r

Lynx non ha fornito dettagli sulla data di lancio delle nuove rotte e neppure su quale tipo di velivolo intenda utilizzare. Attualmente la low cost serve un network di 16 destinazioni tra Canada e Stati Uniti.","post_title":"Lynx Air ottiene i diritti per volare dal Canada all'Europa","post_date":"2023-10-06T09:21:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1696584116000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453413","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono dieci le serate del roadshow tutto argentino dedicato agli agenti di viaggio organizzato da Tour2000AmericaLatina: dieci cene nei migliori ristoranti argentini delle città italiane per un tour partito il 19 settembre a Senigallia per approdare a Bologna, Terni, Roma, Napoli, Firenze, Milano, Bergamo, e che si concluderà in grande stile il 10 ottobre a Rimini in occasione della fiera romagnola\r

\r

Protagonisti assoluti delle serate le bellezze di una delle destinazioni più affascinanti dell’America Latina, l’Argentina, e i #viaggiimperdibili di Tour2000AmericaLatina: partenze garantite con voli, hotel, trasferimenti e guida in italiano inclusi nella quota a persona.\r

\r

“Siamo molto soddisfatti del successo ottenuto dalle prime tappe del nostro roadshow e della partnership con Inprotur, che ci permette di far conoscere agli agenti di viaggio tutta la nostra offerta: dai tour più classici a quelli enogastronomici, dagli itinerari in moto fino ai soggiorni ecoluxury esclusivi, per una delle nostre destinazioni di punta, l’Argentina: – afferma Marino Pagni, general manager di Tour2000AmericaLatina -. Come tributo all’enogastronomia argentina, rinomata ormai in tutto il mondo e da poco entrata nel prestigioso mondo della guida Michelin, abbiamo selezionato i migliori ristoranti argentini nelle città coinvolte”.\r

\r

","post_title":"L’Argentina, e la sua cucina, protagonista dell’ultimo roadshow Tour2000AmericaLatina","post_date":"2023-10-05T12:31:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696509119000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453337","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Delphina Hotels & Resorts aumenta gli investimenti in sostenibilità con il progetto di un nuovo impianto fotovoltaico, il terzo, da realizzarsi nel 2024. L'annuncio giunge in concomitanza dell'assegnazione del premio come migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa ai World Travel Awards 2023.\r

\r

Il primo impianto fotovoltaico è stato realizzato nel Resort & Spa Le Dune di Badesi e servirà per la produzione di energia a consumo interno e per la ricarica delle auto elettriche. Il parcheggio che ospita le pensiline comprende 276 posti auto e 45 prese di ricarica elettrica. Il secondo impianto è stato invece installato a servizio del Park Hotel & Spa Cala di Lepre a Palau e consta di 421 pannelli fotovoltaici montati sui tetti di vari edifici, che saranno utilizzati per coprire il fabbisogno energetico della struttura. A questi si aggiungerà quindi il terzo impianto all’interno di una società del gruppo e che potenzierà notevolmente la produzione.\r

\r

Delphina è stata premiata quale migliore gruppo alberghiero indipendente green d’Europa, migliore gruppo alberghiero italiano, migliore green resort d’Europa e d'Italia al Resort Valle dell’Erica, migliore beach resort d'Italia al Resort & Spa Le Dune di Badesi: in totale 5 riconoscimenti, compresi tre premi green che ne dimostrano la lungimiranza in tema di sostenibilità.\r

\r

Un percorso iniziato ancor prima della nascita delle strutture e che ha raggiunto un nuovo traguardo con il completamento dei primi due impianti fotovoltaici: «Abbiamo completato la prima fase di un importante progetto di produzione diretta dichiara Libero Muntoni, direttore generale Delphina- e questi premi sono la dimostrazione che la strada intrapresa trenta anni fa era quella giusta. Continueremo a seguirla con altri importanti investimenti che vanno nella direzione di un’impronta ambientale sempre più ridotta».\r

\r

Numerosi i progetti di sostenibilità già avviati, primo fra tutti l’utilizzo di energia al 100% verde proveniente da fonti rinnovabili in tutte le strutture Delphina e nella sede centrale, con un risparmio di circa 20.663 tonnellate di Co2eq negli ultimi sei anni, quantità assorbita da circa 146.089 alberi in un anno. Un percorso confluito nel marchio “We are green®”, creato e registrato da Delphina per rappresentare il suo impegno a favore dell’ambiente. ","post_title":"Delphina rilancia gli investimenti in sostenibilità con il completamento di due impianti fotovoltaici","post_date":"2023-10-04T12:59:12+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1696424352000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453316","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Boris Iraheta è il nuovo segretario generale della Cata, Agenzia Centroamericana di Promozione Turistica, per il periodo 2023-2028: obiettivo primario del suo mandato sarà quello di elevare gli standard di promozione del turismo in America Centrale e nella Repubblica Dominicana sui mercati internazionali, al fine di consolidare la regione come multi-destinazione di riferimento a livello globale.\r

\r

Iraheta intraprende questa missione con la ferma convinzione «che la diversità e la ricchezza culturale, naturale e storica della regione meritino il riconoscimento e la preferenza dei viaggiatori di tutto il mondo, in particolare di quelli dei mercati target della Cata in Europa».\r

\r

Il nuovo segretario mira a promuovere la collaborazione tra le amministrazioni nazionali del turismo dei Paesi membri del Cata e il settore privato rappresentato dalle Camere del Turismo della regione; concentrandosi sullo sviluppo sostenibile dell'industria turistica.\r

\r

La vision è quella di creare solide sinergie con la catena di valore dell'industria rappresentata nella Federazione delle Camere del Turismo dell'America Centrale, incoraggiando l'adozione di standard di qualità e di buone pratiche che miglioreranno l'esperienza del viaggiatore e rafforzeranno la competitività delle aziende turistiche dell'istmo.\r

\r

Iraheta, originario del Salvador, è una figura di spicco nel panorama turistico centroamericano, con una vasta esperienza nella gestione aziendale del marketing, della market intelligence, della comunicazione del turismo. La sua esperienza si è formata in vari ambiti, tra cui l'impresa privata, le organizzazioni non governative, il mondo accademico e le istituzioni statali.","post_title":"Cata: Boris Iraheta è il nuovo segretario generale, in carica fino al 2028","post_date":"2023-10-04T10:30:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1696415417000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453251","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da venerdì 6 ottobre ritorna Gardaland Magic Halloween, l’appuntamento mostruosamente divertente di Gardaland Resort pensato in doppia versione: la prima con i Venerdì da Paura, appunto ogni venerdì dalle 17 alle 22, dedicati ai più temerari e la seconda, tutti i sabati e le domeniche, per le famiglie con bimbi di tutte le età. Il divertimento a tema inizierà già dal Welcome Show con il corpo di ballo di Gardaland Resort che, per l’occasione, riserverà agli ospiti ben due sorprese coinvolgendoli in un’esibizione da paura.\r

\r

Divertimento raddoppiato nelle Scary Zone, le aree delimitate e infestate di zombie, mostri e creature spaventose che, dopo il grande successo dello scorso anno, metteranno di nuovo alla prova il coraggio degli ospiti di Gardaland Park: un’avventura forte ma in perfetto stile con il mood di Gardaland Magic Halloween, disponibile tutti i venerdì.\r

\r

Lungo i viali del parco tanti saranno poi i momenti di divertimento: dalla postazione make-up a tema horror alle mostroband itineranti, fino alle novità pensate ad hoc per la nuova stagione come Trick or Treat, la caccia all’ultimo dolcetto. Imperdibili gli appuntamenti con i nuovi e coinvolgenti spettacoli a partire dal Buffalo Stage con Windigo, al teatro della Fantasia con l’eclettico Wondy e la pozione magica fino al Gardaland Theatre dove, oltre al nuovo live show Nautilus, andrà in scena uno spettacolo tematizzato: Midnight, L’ora del Duca.\r

\r

Per tutto il periodo di Gardaland Magic Halloween ogni area del parco si vestirà a tema offrendo agli ospiti nuove e coinvolgenti avventure: la Foresta Incantata, infatti, si trasformerà nel Bosco Stregato e, anche il Cinema 4D si animerà di un mostruoso divertimento con una nuova programmazione tutta da scoprire. Il divertimento sarà davvero no-stop e si raddoppierà il 31 ottobre quando, in occasione dell’Halloween Party, piazza Jumanji si trasformerà in un’area dance aperta fino a tarda notte con ospiti da paura.\r

\r

","post_title":"Dal 6 ottobre torna l'appuntamento con il Gardaland Magic Halloween","post_date":"2023-10-03T12:49:59+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696337399000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453186","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453189\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Socotra dragon tree[/caption]\r

\r

Quale location migliore del Mudec, il museo delle Culture di Milano per la presentazione dei due nuovi loghi di Kel 12 e Viaggi Levi? I due brand hanno presentato una inedita veste grafica del proprio marchio, che intreccia le radici della propria storia alle nuove tendenze e ai mutamenti dei viaggiatori del terzo millennio.\r

\r

\r

Il nuovo logo di Kel 12 nasce in particolare dall’influenza profonda del popolo Tuareg nel deserto algerino. Da qui eredita il nome, letteralmente la dodicesima tribù. Una lettura moderna della simbologia arcaica che rimanda alla sella del dromedario, usata proprio dal Popolo Blu. Anche i tre punti, che tratteggiano un triangolo, corrispondono alla iak, la lettera “K” nella lingua scritta Tuareg. Non a caso, il nuovo logo si tinge dei pigmenti regali dell’indaco, sigillo di autentica eleganza e di una tradizione antichissima.\r

\r

\r

\r

Nel nuovo logo di Viaggi Levi invece il richiamo all’avventura e all’esplorazione è immediato. Nella figura iconica di un uomo a dorso di dromedario, è impossibile non trovare un riferimento al padre di Maurizio Levi, che per primo ha ispirato il figlio nella sua incredibile esperienza di esploratore di deserti.\r

\r

«Due nuovi loghi e tre cataloghi, per una azienda certificata B Corp (la prima impresa turistica italiana e la settima nell’Unione europea) e Travelife, che da sempre ha fatto della sostenibilità il suo principio ispiratore. E che oggi è diventato un percorso che lega agenzie, viaggiatori e dipendenti, dove ognuno è chiamato a fare la propria parte, per condividere un futuro orizzonte di viaggi sempre più sostenibili», ha dichiarato Massimo Grossi di Kel 12.\r

\r

\r

\r

Anche la realizzazione dei nuovi cataloghi è improntata all’insegna della sostenibilità, prodotti con inchiostri green biodegradabili. Definirli cataloghi forse è anche riduttivo: sono dei veri e propri coffee table book, immaginati sulla stessa scia stilistica adottata per il restyling dei loghi.\r

\r

\tIl catalogo “Kel 12, cultura del viaggio” consegna al viaggiatore una raffinata selezione esperienziale, con servizi di alto livello, che prima di raggiungere le mete, propone una filosofia di viaggio per immergersi nelle tradizioni, attraverso occhi nuovi. Grazie allo sguardo di un professionista, dall’archeologo all’egittologo, dall’antropologo all’indologo che accompagna i viaggiatori in tour condividendo la quotidianità dei ritmi locali, si agevola l’incontro e l’accoglienza di mondi differenti. Il dono più prezioso e il maggiore insegnamento che un’esperienza di viaggio riesce a offrire.\r

\r

\r

\tLa curiosità e la passione per la scoperta filtrano in ogni tappa degli itinerari del catalogo “Viaggi Levi, la scoperta dell’insolito”. La profonda conoscenza dei luoghi guida l’ago della bussola attraverso itinerari in tutto il mondo, a elevato contenuto culturale, naturalistico, storico e antropologico, in paesi e aree affascinanti e ancora poco noti al turismo: dal Sahara ai paesaggi in quota, correndo lungo i paralleli che uniscono distese sabbiose a imprevedibili formazioni rocciose dal Medio Oriente ai più insoliti scenari dell’Asia Centrale. Lo spirito pioneristico del brand che si ritrova nelle proposte, è destinato a contagiare il mood dell’esperienza, per rapire infine il cuore dei viaggiatori. La semplicità, talvolta, delle sistemazioni valorizza l’opportunità dell’esperienza. Sono viaggi che aprono porte in destinazioni sconosciute ai più, con la garanzia di un’organizzazione consolidata e la possibilità di condividere in piccoli gruppi la magnificenza di luoghi quasi segreti. \r

\t“Dune, viaggi spedizione”, proposti da entrambi i brand, sono itinerari emozionanti, eppure rigorosi, in cui avventura e poesia si bilanciano, complice la collaudata esperienza di Kel 12 e Viaggi Levi. Una passione che spinge ogni viaggio un passo oltre il precedente, verso luoghi in cui felicemente smarrirsi, e farsi cogliere dall’inaspettato. La natura offre una successione di scenografie che riportano agli elementi più essenziali, dagli immensi spazi dove incontrare nuove genti. La spedizione porta con sé il valore dell’umiltà e dell’adattamento necessario per godere a pieno della scoperta, ascoltare il vento di nuovi progetti, sentire il soffio dei sogni…\r

\r

La scoperta di nuovi orizzonti, passando attraverso i deserti più importanti del mondo, soffermando lo sguardo in luoghi remoti e offrendo il comfort di un servizio curato/di alta gamma. Così Kel 12, insieme a Viaggi Levi, ritrova la semplicità originaria, per mostrarsi al pubblico con la vera cultura del viaggio.\r

\r

«Il 2023 è stato uno degli anni migliori per ricavi, passeggeri e marginalità. E i dati ci restituiscono una prospettiva ottimistica anche per il 2024: abbiamo una anticipazione di domanda che va oltre i 120 giorni. Il rebranding è stata una operazione fortemente voluta - ha dichiarato Gianluca Rubino di Kel 12 -: un investimento importante per l’esercizio 2023/2024, insieme ai nuovi cataloghi».\r

\r

[caption id=\"attachment_453201\" align=\"aligncenter\" width=\"300\"] I nuovi cataloghi Kel 12 e Viaggi Levi[/caption]","post_title":"Kel 12 e Viaggi Levi: restyling dell'immagine e nuovi cataloghi","post_date":"2023-10-03T09:50:10+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1696326610000]}]}}