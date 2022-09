Lorena Poldrugo nuova strategy director di Idee per Viaggiare

New entry nello staff di Idee per Viaggiare: dallo scorso settembre Lorena Poldrugo è la nuova strategy director del to capitolino. Nella sua vicenda professionale ha maturato oltre venti anni di esperienza nell’industria del turismo ricoprendo ruoli di responsabilità in tour operator, rent a car e in ultimo presso il gds Travelport.

Con la sua formazione accademica in psicologia, una grande esperienza in psicologia del lavoro e delle organizzazioni nonché nell’ area commerciale, Lorena Poldrugo affiancherà la direzione generale nell’organizzazione, nell’analisi e nella valutazione di opportunità commerciali, per supportare i processi strategici. La nuova manager sarà inoltre responsabile dello sviluppo e dell’esecuzione delle strategie complessive dell’azienda, della creazione di piani per il raggiungimento di obiettivi e nel supporto del business attraverso l’analisi, il monitoraggio e la valutazione di dati, informazioni e del potenziale delle risorse umane. In sostanza, il suo ruolo sarà un collegamento fondamentale tra la strategia, le vendite e le business unit produttive.

“Lorena Poldrugo sarà una figura cruciale negli anni a venire in Idee Per Viaggiare – commenta il ceo del to, Danilo Curzi -. Oltre a occuparsi dell’esecuzione delle strategie complessive dell’azienda, guiderà anche la talent discovery attraverso l’approfondimento e la definizione dei profili professionali, delle posizioni e delle potenzialità per far crescere e valorizzare i diversi team, nell’ottica di migliorare l’efficienza e la produttività. Questo è un passo che fa parte di un insieme di cambiamenti e di evoluzioni di cui non può fare a meno un’azienda che cresce in fretta e punta in alto come Idee Per Viaggiare”.