Lionel Messi icona ufficiale della nuova Icon of the Seas di Rcl Con un simbolico calcio d’inizio, Lionel Messi parteciperà alla celebrazione del battesimo della Icon of the Seas, in programma a Miami il prossimo gennaio. La stella del calcio internazionale è stata infatti nominata official icon della nuova nave di Royal Caribbean International. Messi vanta una lunga lista di record nel corso della sua carriera, tra cui la vittoria per otto volte del prestigioso Pallone d’Oro, nonché la nomina ad Atleta dell’Anno 2023 da parte del Time. Un alloro, quest’ultimo, conquistato per aver inaugurato una nuova era del calcio negli Stati Uniti quando è entrato nella rosa dell’Inter Miami, partner di Royal Caribbean e nuovo campione della Leagues Cup. Come il campione, anche Icon ha peraltro segnato momenti da record: il suo lancio ufficiale a ottobre 2022 ha infatti generato il massimo numero di prenotazioni in un unico giorno e in una settimana, negli interi 53 anni di storia della compagnia. Il nuovo ruolo di Messi segue il recente annuncio della partnership tra Royal Caribbean e l’Inter Miami, di cui la compagnia di crociere è main partner e official vacation partner. Condividi

