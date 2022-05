L’estate di Alpitour a Cuba: tanto prodotto supportato da tre rotazioni Neos a settimana

Si è appena conclusa Fit Cuba, la più importante fiera internazionale dell’Isla: un vero simbolo di rinascita e rilancio che la destinazione ha saputo cogliere al meglio, coinvolgendo partner, investitori e fornitori, nonché dando luogo a un’occasione di ripresa consapevole del turismo. A chiusura dell’evento, il gruppo Alpitour annuncia quindi la sua ricca programmazione Cuba per l’estate. A cominciare dal supporto di Neos, che propone tre collegamenti a settimana dai principali aeroporti italiani su Havana e Holguin, oltre a presentare con la divisione tour operating numerose offerte distribuite tra tutti i brand mainstream, specialties e seamless.

Il Fit Cuba è stata infatti una straordinaria possibilità per il gruppo di andare a verificare la qualità delle strutture proposte, la maggior parte delle quali è stata rinnovata negli ultimi due anni. Sono molte perciò quelle che sono entrate in programmazione dopo aver superato gli standard di qualità del tour operating. Per sostenere le vendite, il gruppo ha inoltre attivato un’iniziativa destinata esclusivamente all’isola caraibica: dal 16 maggio al 30 giugno, “¡De nuevo Cuba!” darà la possibilità di maturare dei premi legati al numero di pratiche effettuate su pacchetti con un minimo di sette notti per due persone e per partenze fino al 31 ottobre. Nella campagna commerciale sono coinvolti tutti i brand tour operating e sono previsti degli incentivi a scalare fino a un massimo di mille euro.

“Siamo appena tornati da Fit Cuba – afferma Franco Campazzo, chief product officer tour operating Alpitour World – e abbiamo trovato un’atmosfera carica, positiva, nonché un’isola molto più forte di prima. Questi due anni sono serviti a Cuba per migliorarsi, rinnovare il proprio prodotto, proprio come abbiamo fatto noi in Alpitour. L’energia è tangibile e siamo decisi a sostenere la meta con iniziative che possano incentivare le vendite di tutto il trade e portare gli italiani a riscoprire un’isola da sempre incredibile, ma che ora vive un importante momento di rinascita”.