Le Vie del Nord: 12 gli agenti coinvolti nel fam trip in Lapponia Svedese Si è concluso lo scorso 13 novembre il fam trip le Vie del Nord nell’incanto invernale della Lapponia Svedese. Al viaggio, pensato per rafforzare i legami del to con la catena di distribuzione del marchio, hanno preso parte i rappresentanti di 12 agenzie di viaggio italiane. L’educational è stato organizzato in collaborazione con Swedish Lapland, Heart of Lapland e Luleå Business Region e accompagnato per Le Vie del Nord dall’Italia da Maurizia Firato e Annalisa Cianfanelli. Giunti all’aeroporto di Luleå lo scorso 9 novembre, gli agenti hanno avuto la possibilità di esplorare in tre giorni sia le maggiori attrazioni della destinazione, da Gammelstad alla cascata di Jockfall, al confine tra Svezia e Finlandia, sia le strutture e i lodge proposti dai pacchetti commercializzati dall’operatore. “Per noi è fondamentale offrire ai nostri partner commerciali la possibilità di conoscere una terra che ha ancora ampi margini di crescita all’interno delle preferenze degli italiani e che quindi può diventare uno strumento di vendita molto interessante per gli agenti stessi – commenta soddisfatta la product manager, Maria Teresa Omedè -. La Lapponia Svedese è una destinazione su cui puntiamo molto, grazie anche ai forti legami professionali che abbiamo costruito negli anni con gli operatori e con le istituzioni del turismo locali”. Condividi

