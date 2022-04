L’Adler Sicilia completa il Grantour Ecoluxury dell’isola dei Viaggi dell’Elefante

Situato nei pressi della riserva naturale di Torre Salsa, nel comune di Siculiana, l’Adler Spa Resort Sicilia è l’ultima new entry della collezione Ecoluxury, Retreats of the World, dei Viaggi dell’Elefante. La struttura è un grande esempio di ospitalità sostenibile, a basso impatto ambientale e costruita nel pieno rispetto del paesaggio circostante. Affacciata sul mare, riesce a mimetizzarsi tra la macchia mediterranea e gli aranceti che dominano il territorio per offrire agli ospiti un’oasi di quiete e benessere. L’utilizzo di materiali autoctoni come il legno e la terracruda, confermano l’impegno della proprietà Sanoner nel valorizzare l’autenticità del luogo e nel rispettare le tradizioni.

“Siamo onorati di avere nella nostra collection, l’Adler Spa Resort Sicilia: un gioiello di eleganza e ricercatezza perfettamente incastonato in un paesaggio scenografico – sottolinea Enrico Ducrot, ceo di Ecoluxury e a.d. di Viaggi dell’Elefante –. Perché interpreta al meglio la nostra filosofia, per cui alta gamma e sostenibilità coesistono e sono complementari, in modo da soddisfare una domanda sempre più esigente e attenta all’impatto che ha il turismo sull’ambiente e sulle comunità ospitanti. Con l’Adler Spa Resort Sicilia abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati lo scorso anno, ovvero quello di realizzare un Grantour Ecoluxury della Sicilia che includesse solo strutture partner di grande prestigio come Villa Tasca a Palermo, il San Corrado a Noto e la Foresteria Planeta a Menfi.”

L’Adler è un nuovissimo 5 stelle, aprirà il prossimo 7 luglio, composto da più strutture di un solo piano in cui si trovano le suite degli ospiti per un totale di 90 camere. La ristorazione, ispirata alla cucina tipica siciliana, è reinterpretata in chiave gourmet mentre il centro wellness & spa permetterà di godere della vista mare durante i trattamenti di thalassoterapia e le applicazioni vulcaniche. L’Ecolido, a soli 300 metri dalla struttura, offre un rifugio di tranquillità e riservatezza in una zona esclusiva della spiaggia raggiungibile a piedi in 10 minuti o con un servizio di navetta elettrica. Un variegato programma di attività outdoor e indoor (sportive, culturali e ricreative) arricchiranno quindi il soggiorno di adulti e bambini con esperienze rivolte alla scoperta del patrimonio naturale e artistico della zona.

Ma ciò che rende realmente il resort un esempio virtuoso di buone pratiche sostenibili è il suo saper dialogare con la natura, grazie alla una architettura caratterizzata da tetti ipogei ricoperti di vegetazione, all’utilizzo di materiali naturali autoctoni e biocompatibili, all’oculata gestione delle risorse, ai moderni sistemi di approvvigionamento energetico, all’uso di veicoli elettrici e alla creazione di piccole aree coltivate per il consumo di prodotti a chilometri zero.