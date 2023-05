La Moby Fantasy è partita da Guangzhou. Inizierà a operare sulla Livorno – Olbia da fine giugno Una nave da 237 metri di lunghezza per 32 di larghezza e una stazza lorda di 69.500 tonnellate. La Moby Fantasy, il traghetto passeggeri più grande finora costruito a livello mondiale, con una capacità di 3 mila passeggeri e 3.850 metri lineari di carico rotabile, ha lasciato sabato scorso gli ormeggi dal cantiere navale cinese Guangzhou Shipyard alla volta del porto di Livorno. La nuova ammiraglia della flotta Moby, al comando del capitano genovese Massimo Pinsolo attraverserà due oceani e il canale di Suez per giungere poi nel Tirreno e iniziare a operare da fine giugno sulla tratta Livorno-Olbia. Da segnalare anche gli elevati standard di sostenibilità ambientali adottati per la costruzione della nave,

