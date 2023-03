Rcl: cresce la domanda. A maggio una crociera per le adv europee Royal Caribbean International sta vivendo le settimane migliori di sempre con un aumento delle prenotazioni del 30% rispetto alla fine del 2019 e con ottimi ricavi netti per passeggero. La flotta è in continua crescita, con una costante attenzione alla sostenibilità e all’ambiente. Mentre è grande l’attesa per l’arrivo di Icon of the Seas, la più grande nave a gnl oggi disponibile e in partenza a dicembre verso i Caraibi, Gianni Rotondo, general manager Emea region di Rcl, parla dell’Italia: «Quest’anno anche il nostro Paese è rientrato in schemi di prenotazione anticipata simili a quelli del 2019, ma la capacità delle navi europee si sta riempiendo molto velocemente ed è quindi necessario prenotare per tempo. Tre unità Royal Caribbean sono in particolare basate in Italia. Da Roma partono la Simphony of the Seas, che offre itinerari nel Mediterraneo occidentale, e la nuova Odissey of the Seas, che farà il Mediterraneo orientale. Poi c’è la Explorer of the Seas da Ravenna, porto esclusivo di Rcl in Italia. Sulle navi in partenza dalla nostra Penisola, in particolare a luglio e ad agosto, personalizziamo il prodotto: il canale televisivo e le informazioni a bordo sono anche in lingua italiana e molti uomini dell’equipaggio sono connazionali. Abbiamo poi formato degli Italian Ambassador che saranno a esclusiva disposizione dei viaggiatori, migliorando l’esperienza di bordo». Tra le promozioni in corso, le cabine a prezzi agevolati per il secondo ospite e, pensando alle famiglie, l’offerta per i ragazzi a 99 euro per il terzo e quarto letto. Infine, un grande progetto di Royal Caribbean rivolto al mondo del trade: «Dal 7 all’11 maggio organizzeremo il più grande Seminar at Sea – conclude infatti Rotondo -: un programma di formazione aperto a 450 agenti europei, 40 dei quali italiani. Vorremmo avere a bodo agenti che vendono il nostro prodotto, ma non hanno mai provato l’esperienza Royal Caribbean: la mini-crociera si svolgerà sulla Simphony of the Seas, nel corso del suo riposizionamento da Barcellona a Roma, prima di cominciare la stagione nel Mediterraneo».

