La Cambogia di Kibo: un percorso tra natura e storia attorno alla riserva Unesco del Tonle Sap E’ la natura la vera protagonista della nuova proposta Kibo Cambogia Magia e Sorrisi. Guardando il tracciato su di una mappa si vede come si venga a creare un anello intorno al Tonle Sap: un sistema combinato tra lago e fiume di enorme importanza per il Paese. È il più grande lago di acqua dolce del Sud Est asiatico ed è un punto ecologicamente critico, dichiarato riserva della Biosfera dall’Unesco nel 1997. Uno dei casi in cui il percorso ha lo stesso valore delle tappe stabilite come meta. Il tour inizia dalla capitale della Cambogia, Phnom Penh, situata nel centro del paese, alla confluenza del Tonle Sap e dei fiumi del Mekong. Spostandosi poi verso l’isola di Koh Dach su un traghetto locale e poi in tuk tuk si può notare quanto velocemente il paesaggio e l’ambiente passino da una città energica a una vita rurale di fattorie, case di legno e piccole e affascinanti pagode. Situata a nord-ovest di Phnom Penh, Battambang è la seconda città del tour. Lungo il tragitto si effettuano interessanti tappe: un villaggio di fabbri e la collina di Oudong, attuale luogo di pellegrinaggio e antica capitale del regno della Cambogia. La visita prosegue con il villaggio di Kampong Chhnang situato sul lago Tonle Sap, sul quale si trovano numerosi piccoli centri abitati galleggianti. Per raggiungere Siem Reap, dove si trova il sito archeologico di Angkor Wat, si percorre una strada panoramica lungo la sponda nord del lago. Qui si può partecipare allo spettacolo del Phare Circo Cambogiano: una ong fondata nel 1994 per offrire una formazione artistica ai giovani più poveri. Tutta la zona vive del fascino antico di Angkor Wat. Il museo nazionale di Angkor si concentra sull’eredità costituita dal complesso di templi. Nel corso del viaggio di ritorno verso Phnom Pen si raggiunge quindi il villaggio galleggiante di Kompong Kleang. Durante le escursioni e le visite si ha la possibilità di interagire concretamente con la popolazione: sono previsti pranzi e cene in ristoranti locali a gestione familiare e soste in mercati di autentico artigianato. Da segnalate la partnership con il Travelife e Childsafe Certificate, al fine di rispettare i Paesi e le popolazioni ospitanti, a partire dai più piccoli. Il viaggio di Kibo è previsto con partenze in date fisse fino a dicembre 2023, ha una durata di otto giorni e sette notti, e si svolge con guida in italiano e sistemazione in hotel di categoria superior. Il prezzo parte da 1.095 euro a persona, con voli esclusi che partono da 690 euro con Singapore Airlines, ed è possibile fare un’estensione mare con soggiorno in Thailandia. Condividi

\r

\r

","post_title":"La Spezia, 98° Palio del Golfo con il Patrocinio del ministero per le Politiche del Mare","post_date":"2023-07-14T11:21:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1689333699000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449667","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroporto di Bologna e Digit’Ed hanno avviato il primo corso di formazione in Italia finalizzato alla certificazione degli SDG Action Manager come definiti dalla prassi di riferimento UNI/PdR 109.2:2021 con un percorso strutturato di 32 ore in aula.\r

\r

I partecipanti – i 15 componenti del Comitato di Sostenibilità e del Comitato pari Opportunità – hanno poi sostenuto e superato l’esame finalizzato alla certificazione e iscrizione nel registro nazionale di Accredia con il profilo di SdgAction Manager, ossia gli “Ambasciatori della sostenibilità”, con il compito di applicare nella propria realtà organizzativa gli obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall’Onu nell’Agenda 2030, contribuire alla diffusione della cultura correlata agli SDGs all’interno della propria realtà organizzativa, supportare l’azienda nell’implementazione degli SDGs, attivare azioni di social business planning orientate agli SDGs e condividere a ogni livello aziendale le informazioni, le azioni e i correlati risultati attesi e i risultati ottenuti.\r

\r

Il Marconi è dunque tra le prime realtà aziendali, e la prima in ambito aeroportuale, a fare ottenere ai propri dipendenti questa importante certificazione, con il duplice obiettivo: di crescita personale per i partecipanti e di costante miglioramento aziendale, per quanto riguarda gli argomenti più sfidanti in ottica di sostenibilità. Aeroporto di Bologna, in particolare, ha deciso di affidare a Digit’Ed la struttura e l’erogazione del corso, basato su contenuti innovativi e all’avanguardia. Strutturato in collaborazione con il Training Center del Marconi, Digit’Ed ha fornito il proprio know-how ai partecipanti, attraverso lezioni tenute da professionisti di primo livello nel settore dell’alta formazione.\r

\r

Il Gruppo Aeroporto di Bologna sta portando avanti un importante piano di sviluppo che vede al centro i temi della sostenibilità, nelle sue diverse componenti ambientali, sociali e di governance. Nell’ambito di questo percorso è nata la partnership con Digit’Ed, azienda leader in Italia nel settore dell’education e del digital learning che vanta più di 300 professionisti/docenti ed un Comitato Scientifico di altissimo valore accademico, 10 sedi in tutta Italia, 500 progetti annuali di formazione e più di 10.000 titoli formativi.","post_title":"Bologna: l'aeroporto Marconi certifica i dipendenti come 'ambasciatori della sostenibilità'","post_date":"2023-07-14T09:44:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1689327864000]}]}}