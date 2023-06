L’8 luglio sarà Gardaland Summer Party. Tra gli ospiti, Annalisa e Alfa Una notte tutta dedicata al divertimento e alla buona musica che va ad ampliare l’offerta di attrazioni, show e intrattenimento del parco. Arriva sabato 8 luglio il Gardaland Summer Festival, con apertura prolungata fino all’1 di notte e look rivisitato per il complesso gardesano, che diventa una vera discoteca all’aperto. A partire dalle ore 18 l’appuntamento è quindi in piazza Jumanji con i primi dj Set della giornata, tra cui dj Zeno, Teo Mandrelli e a seguire i Vida Loca con dj Giulia Alberti, il vocalist Luca Giglio e il loro corpo di ballo, che avranno il compito di scaldare quella che, da lì a poco, diventerà una vera pista del divertimento. In chiusura della prima parte della serata ci sarà Ginevra Lamborghini, protagonista dell’estate musicale con il nuovo singolo Equatore. Dalle ore 22:30 gli ospiti saranno poi coinvolti dalla musica e dall’animazione di Rtl 102.5 con Diego Zappone, Simone Palmieri e Fabrizio Ferrari, che presenteranno Annalisa, in cima alle classifiche con Disco Paradise e Mon Amour, e Alfa, con la sua bellissimissima <3, il cui video è stato girato a bordo dello Shaman, iconica attrazione del parco. Seguirà uno special guest a sorpresa: un artista molto amato del panorama musicale nazionale. Dalle ore 24 fino all’1 di notte, la serata si concluderà quindi con la Discoteca Nazionale di Rtl 102.5, con Fabrizio Ferrari e dj Sautufau, che farà ballare Gardaland e l’Italia intera in diretta in Radiovisione (sul canale 36 del digitale terrestre e sul canale 736 di Sky, e in streaming su Rtl 102.5 Play), con la migliore musica dance di tutti i tempi che abbraccia ogni generazione.

