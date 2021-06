Korakané Travel rilancia il brand del bus tour operating Seriana

Dopo l’acquisizione dello scorso ottobre di Seriana Viaggi, Korakané Travel si prepara al rilancio dello storico marchio torinese del bus tour operating nazionale. L’operazione si inscrive nelle strategie di espansione della società Ston, già proprietaria dei marchi Korakané Travel (attivo dal 2017) e Baubus Tour. Con l’ingresso di Seriana, che porta in dote un prodotto apprezzato sul territorio da una clientela fidelizzata, l’azienda di Bra, guidata dai soci Stefania Reale e Norberto Zazzeron, intende così consolidare la propria presenza sul mercato locale e nazionale dei viaggi di gruppo, scegliendo di investire sulla crescita nonostante il momento non facile per l’intero comparto.

La nuova acquisizione risulta peraltro coerente con l’attuale core-business del gruppo, tanto per caratteristiche di prodotto quanto per filosofia aziendale delle due realtà coinvolte. Una filosofia riassumibile in alcuni punti fermi quali l’ampia gamma di destinazioni e itinerari, la chiarezza nell’offerta dei servizi, l’attenzione speciale alla ristorazione, l’impiego di accompagnatori qualificati, la flessibilità e l’assistenza al cliente 24 ore su 24. Con l’integrazione dei due marchi, ormai in dirittura d’arrivo, si completa quindi la nuova offerta di Korakané nel segmento gruppi, articolata su tre linee di prodotto: i viaggi Seriana, per gli itinerari classici in Italia e in Europa, in autopullman e treni Alta velocità; i viaggi Korakané Travel, per tour culturali in tutto il mondo, per lo più inediti o realizzati in occasione di eventi speciali, con elevata qualità dei servizi, destinati a un pubblico curioso ed esigente; i viaggi Baubus, per le partenze di gruppo rivolte a tutti coloro che, anche in viaggio, non intendono rinunciare alla compagnia del loro animale domestico preferito. Allo scopo, Korakané mette a disposizione autopullman dotati di appositi vani per ospitare a bordo animali di varie taglie al seguito dei viaggiatori

Due i punti vendita aperti al pubblico: Korakané Travel a Bra, in via Audisio,18, (tel 0172 244032) e i Viaggi di Seriana by Korakané a Torino, in via F. Juvarra 18 (tel 011 4171271). L’azienda non pubblica cataloghi cartacei, ma si avvale dei seguenti canali digitali per veicolare informazioni e proposte di viaggio: www.serianaviaggi.it; www.korakanetravel.com. Digitando il primo, si accede solo alla sezione dei Viaggi di Seriana; digitando il secondo, si accede a tutte le proposte di viaggio Korakané Travel, i Viaggi di Seriana e Baubus Tour.