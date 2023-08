Kibo: viaggio in Canada alla scoperta dell’aurora boreale Viaggio alla scoperta dell’aurora boreale fra le terre del Canada: Kibo propone, fra novembre 2023 e aprile 2024, una serie di pacchetti di tre notti che partono da Vancouver per ammirare lo straordinario fenomeno naturale che proprio durante l’inverno e in particolare nel mese di dicembre, se le notti sono serene, garantisce uno spettacolo unico. Yellowknife, la capitale dei Northwest Territories, situata proprio al di sotto dell’ovale aurorale, è considerata la migliore meta canadese, nei territori del Nord Ovest. per l’osservazione delle Luci del Nord. E proprio qui con il tour operator si può attendere l’Aurora in un’atmosfera sospesa tra il sogno e la realtà: si sosta infatti in un tradizionale teepee, scaldandosi accanto a un fuoco e sorseggiando una bevanda calda all’Aurora Village, situato nelle vicinanze della città. Durante il soggiorno in hotel nel centro di Yellowknife, si ha l’opportunità di partecipare anche a varie attività incluse nella proposta, come l’esplorazione della città o la guida di una squadra di bellissimi cani da slitta lungo i sentieri innevati, per spostarsi la sera nelle tende in attesa dell’Aurora. Kibo propone differenti soluzioni di viaggio: le tre notti in Canada sono prenotabili in combinazione con altre destinazioni della programmazione. L’avventura tra le nevi e i ghiacci – molto emozionante anche per i più piccoli – può quindi aprire o concludere una vacanza intercontinentale per assaporare l’inverno nelle città statunitensi, le atmosfere festose del Messico o un soggiorno in resort sulle spiagge dei Caraibi o dell’oceano Pacifico. Condividi

