KappaViaggi potenzia l’offerta con nuovi club e tour Nuovi club e nuovi tour per KappaViaggi, che si presenta ai nastri di partenza del prossimo 2024 con le carte in regola per venire incontro alle esigenze di una domanda finalmente ritrovata dopo gli anni del Covid. Nel dettaglio, si parla del nuovo Club Coralia Fihalhohi Island Resort Maldive, 4 stelle per un soggiorno accessibile, basato su piaceri semplici. A ciò si aggiungono due inediti Kappa Club per vivere il turismo in modo ecosensibile, con un’esperienza diversa, basata sul viaggio, la scoperta e l’impegno. Si tratta del Kappa Club Preskil Island Resort 4 stelle a Mauritius e del Kappa Club Sifawy Boutique Hotel 4 stelle in Oman. Infine c’è il nuovo Club Eldorador Kenzi Agadal Medina 5 stelle in Marocco, per gli amanti dello sport alla ricerca di perfezionamento o nuove attività, in un contesto di alta qualità. A livello di tour l’Egitto sta riacquistando la posizione che merita nel mondo del turismo. Per questo motivo, KappaViaggi ha ampliato la propria offerta di tour e crociere sul Nilo per la stagione invernale. A ciò si aggiungono nuove partenze che si sommano alle destinazioni già affermate: Giordania, Giappone, Vietnam, India e Oman. KappaViaggi offre inoltre l’opportunità di viaggiare in Martinica o Guadalupa con una semplice carta d’identità. L’operatore sarà presente alla fiera di Rimini, in programma da domani sino al 13 settembre, al padiglione A3, stand 513, dove si potrà scoprire il nuovo catalogo 2023 / 2024. Condividi

