Jonas Viaggi: alla scoperta del mondo a piedi, in bicicletta e in barca a vela Jonas Vacanze ha partecipato al workshop “Ci vediamo in Corsica”, realizzato dalla Camera di Commercio Corsa in partnerariato con l’Agence du Turisme della Corsica e Atout France per mettere a confronto gli operatori del turismo dell’isola con quelli italiani. «La nostra filosofia è quella di vivere vacanze a basso impatto ambientale, ovvero in barca a vela, in bicicletta e facendo trekking – afferma Luca Magrin, che ha fondato Jonas 35 anni fa – Da anni uno dei nostri grandi successi in Corsica è la “rotta dei cetacei”, uno degli itinerari più battuti in barca a vela: partiamo da Livorno, passiamo da Capraia e seguiamo la costa del “dito” della Corsica, la propaggine settentrionale. Facciamo anche la splendida parte meridionale della Corsica, con Maddalena, Bonifacio, Lavezzi e Cavallo. «Negli ultimi anni abbiamo pensato di proporre dei percorsi sia in bici che a piedi: trekking incantevoli con vista sul mare e alla portata di tutti sulle vie del GT20, il Sentier de grande randonnée, oppure esperienze in bicicletta lungo il GT20, dove gli sportivi possono sperimentare il grande senso civico dei corsi, che danno sempre la precedenza ai ciclisti». La storia di Jonas viaggi ha preso il via con le vacanze in bici – «Siamo stati i primi in Italia a organizzarle quando è esplosa l’attenzione per le due ruote» – poi è stata la volta delle vacanze in barca a vela – «con la nostra offerta copriamo tutto il Mediterraneo» – quindi è arrivato il trekking. «Prima del Covid facevamo gruppi di 15/30 persone, – sottolinea Magrin – ma oggi si preferisce viaggiare in gruppi di 7/10 persone, così in una settimana si raggiunge una bella dimensione di equilibrio, anche in termini di rapporti interpersonali. Le nostre destinazioni sono in Italia, in Europa e nel mondo. Chi sceglie far vacanze con Jonas sa che sarà una vacanza di gruppo e desidera incontrare altre persone, quindi è tanto importante il lato sociale». La vacanza comincia sempre in loco, dove gli ospiti trovano tutto il necessario per la loro esperienza, ma – se necessario – il to si occupa anche dello spostamento da casa alla destinazione. Interessanti i numeri: «Le cose stanno andando molto bene: nel 2020 abbiamo fatto il 70% del 2019, nel 2021 l’80% e nel 2022 siamo quasi arrivati al 90%. Quest’anno pensiamo di riuscire a superare i numeri del 2019, infatti per la prossima estate abbiamo già 150 prenotazioni settimanali». E sono davvero tante le novità di Jonas per l’estate: oltre 90 programmi, 30 dei quali inediti: “nuove destinazioni, nuovi programmi, nuove emozioni da vivere in bici, con il trekking o sulle onde del mare”, da scoprire sul sito del to.

La quarta edizione di questa giornata dedicata al design, alla progettazione e alla riqualificazione alberghiera si terrà presso il centro congressi palazzo delle Stelline in corso Magenta 61, dalle 9.30 alle 17, con il patrocinio di Poli.Design e la collaborazione dell’Associazione Aipi, del network Newh e di Skal International.\r

\r

Guest/Lab è dedicato agli albergatori, ai proprietari di strutture ricettive, ai direttori e manager, ai responsabili sviluppo di catene e operatori real estate, ai responsabili acquisti di catene e gruppi alberghieri, agli architetti, interior designer, ingegneri, progettisti e tecnici del settore.\r

La giornata dei lavori presenta un intenso programma di seminari tenuti da esperti, consulenti di marketing e da protagonisti del settore alberghiero, che illustreranno gli orientamenti presenti e futuri che si stanno affermando sul mercato. Il focus si concentrerà in particolare su alcuni temi-chiave: i trend nel design alberghiero; le soluzioni per il food & beverage in hotel; le testimonianze e le case history di successo; i brand e i concept in Italia e nel mondo a cui ispirarsi; il super bonus alberghi 80%. Per l’edizione 2023 sono in programma interventi di 36 speaker per un totale di 42 ore di formazione e informazione, che si terranno in sei sale del palazzo delle Stelline: Bramante, Chagall, Leonardo, Agnesi, San Carlo Borromeo e Solari.","post_title":"A Milano, il prossimo 4 maggio, la quarta edizione di Guest/Lab","post_date":"2023-04-07T12:35:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680870954000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443333","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Pasqua 2023 certifica il potere trainante delle città d'arte per il turismo italiano e il fascino delle mete culturali per i visitatori stranieri. Saranno infatti oltre 1,7 milioni le presenze nei centri del turismo culturale, con un incremento di circa 190 mila pernottamenti rispetto alla Pasqua 2022. Sono previste almeno 780mila presenze di turisti italiani e ben 980mila di turisti internazionali (il 56% del totale).\r

\r

Sono questi i risultati di un'indagine realizzata per Pasqua 2023 da CST Centro studi turistici per Assoturismo Confesercenti.\r

\r

Nel dettaglio, per Pasqua il movimento turistico in città e centri d'arte registrerà il +12% di presenze rispetto al 2022 e la saturazione media delle strutture ricettive è prevista all'80% della disponibilità.\r

\r

Secondo le stime di CST per Assoturismo, sono in aumento i turisti statunitensi, francesi, britannici, spagnoli, austriaci, olandesi, polacchi e svizzeri, mentre vengono rilevate la lenta ripresa di alcuni mercati extraeuropei (come Cina, Giappone, Australia, Corea del Sud, India, Brasile, Canada) e l'assenza dei russi.\r

\r

«Continua la fase di crescita del turismo italiano e sarà magnifico tornare a vedere le città d'arte invase da italiani e, soprattutto, stranieri alla scoperta delle bellezze del nostro territorio - dice Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti -. I numeri di quest'anno si avvicinano molto a quelli del 2019, 1,7 milioni contro 1,8 milioni, anche se l'ultima Pasqua prima della pandemia era legata al ponte del 25 aprile. \r

\r

«I numeri però, nonostante le difficoltà legate alla mancanza di personale e all'aumento dei costi, lasciano ben sperare le imprese del turismo in un 2023 dai grandi numeri e in un settore sempre più fondamentale per la crescita e l'economia italiana. Un comparto da valorizzare come merita e che deve realmente trovare posto al centro degli investimenti e dell'agenda».","post_title":"Assoturismo: 1,7 milioni di stranieri in Italia. Trionfano le città d'arte","post_date":"2023-04-07T12:16:50+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680869810000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443311","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

[caption id=\"attachment_443312\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Luca Magrin[/caption]\r

\r

Jonas Vacanze ha partecipato al workshop “Ci vediamo in Corsica”, realizzato dalla Camera di Commercio Corsa in partnerariato con l’Agence du Turisme della Corsica e Atout France per mettere a confronto gli operatori del turismo dell’isola con quelli italiani.\r

\r

«La nostra filosofia è quella di vivere vacanze a basso impatto ambientale, ovvero in barca a vela, in bicicletta e facendo trekking – afferma Luca Magrin, che ha fondato Jonas 35 anni fa – Da anni uno dei nostri grandi successi in Corsica è la “rotta dei cetacei”, uno degli itinerari più battuti in barca a vela: partiamo da Livorno, passiamo da Capraia e seguiamo la costa del “dito” della Corsica, la propaggine settentrionale. Facciamo anche la splendida parte meridionale della Corsica, con Maddalena, Bonifacio, Lavezzi e Cavallo.\r

\r

«Negli ultimi anni abbiamo pensato di proporre dei percorsi sia in bici che a piedi: trekking incantevoli con vista sul mare e alla portata di tutti sulle vie del GT20, il Sentier de grande randonnée, oppure esperienze in bicicletta lungo il GT20, dove gli sportivi possono sperimentare il grande senso civico dei corsi, che danno sempre la precedenza ai ciclisti».\r

\r

La storia di Jonas viaggi ha preso il via con le vacanze in bici - «Siamo stati i primi in Italia a organizzarle quando è esplosa l’attenzione per le due ruote» - poi è stata la volta delle vacanze in barca a vela - «con la nostra offerta copriamo tutto il Mediterraneo» - quindi è arrivato il trekking.\r

\r

«Prima del Covid facevamo gruppi di 15/30 persone, - sottolinea Magrin - ma oggi si preferisce viaggiare in gruppi di 7/10 persone, così in una settimana si raggiunge una bella dimensione di equilibrio, anche in termini di rapporti interpersonali. Le nostre destinazioni sono in Italia, in Europa e nel mondo. Chi sceglie far vacanze con Jonas sa che sarà una vacanza di gruppo e desidera incontrare altre persone, quindi è tanto importante il lato sociale».\r

\r

La vacanza comincia sempre in loco, dove gli ospiti trovano tutto il necessario per la loro esperienza, ma - se necessario - il to si occupa anche dello spostamento da casa alla destinazione. Interessanti i numeri: «Le cose stanno andando molto bene: nel 2020 abbiamo fatto il 70% del 2019, nel 2021 l'80% e nel 2022 siamo quasi arrivati al 90%. Quest'anno pensiamo di riuscire a superare i numeri del 2019, infatti per la prossima estate abbiamo già 150 prenotazioni settimanali».\r

\r

E sono davvero tante le novità di Jonas per l’estate: oltre 90 programmi, 30 dei quali inediti: “nuove destinazioni, nuovi programmi, nuove emozioni da vivere in bici, con il trekking o sulle onde del mare”, da scoprire sul sito del to.\r

\r

","post_title":"Jonas Viaggi: alla scoperta del mondo a piedi, in bicicletta e in barca a vela","post_date":"2023-04-07T11:51:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680868312000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443231","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La notizia è arrivata improvvisa, con una lettera di Josh Weinstein, presidente e ceo del gruppo Carnival, a cui appartiene Costa: «Michael Thamm non fa più parte della compagnia, con effetto immediato. Il ruolo di amministratore delegato della compagnia genovese non sarà ricoperto da altri\". Al comando della compagnia italiana rimarrà dunque Mario Zanetti che, nel suo ruolo di direttore generale, riporterà direttamente allo stesso Weinstein.\r

\r

La mossa ha ovviamente ripercussioni pure sul brand tedesco Aida Cruises, che fa capo sempre a Costa. Anche in questo caso la posizione di amministratore delegato di Thamm rimarrà scoperta, con il presidente Felix Eichhorn che assumerà la direzione, relazionando per via diretta al ceo del gruppo Carnival. “Si tratta di due dirigenti che sono stati capaci di guidare verso grandi risultati sia Costa, sia Aida”, sottolinea Weinstein.\r

\r

Thamm era stato nominato a.d. di Costa nel luglio 2012. Aveva preso il posto di Pier Luigi Foschi, poco tempo dopo il naufragio della Concordia al largo dell'isola del Giglio, avvenuto a gennaio di quello stesso anno.","post_title":"Michael Tamm lascia Costa. Al vertice rimane Mario Zanetti","post_date":"2023-04-06T11:42:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1680781354000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443205","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova collaborazione tra il gruppo Belmond e Dior Beauty per il treno Royal Scotsman, che quest'anno presenta anche inediti viaggi a tema all'insegna all'insegna dell'avventura e della cucina gourmet, tra cui l'Highland Survival Adventure (dal 30 giugno al 3 luglio) ed a Taste of Scotland (dal 4 al 6 settembre).\r

\r

In omaggio all'amore di Christian Dior per la Scozia, che ha accolto lo stilista in occasione della sua sfilata più celebre nel 1955, una delle carrozze del treno ospiterà dunque la nuova Dior spa Royal Scotsman, con due sale riservate ai trattamenti realizzate in legno laccato e ridecorate con il motivo Toile de Jouy caratteristico di Dior in bordeaux. La nuova offerta dedicata prevede tre trattamenti su misura.\r

\r

Dal 30 giugno al 3 luglio 2023, il nuovo itinerario Highland Survival Adventure accompagnerà invece gli ospiti alla ricerca di emozioni forti, attraverso varie sfide nei luoghi più remoti e selvaggi delle Highlands occidentali. Con l'aiuto delle guide Wildnis George MacHardy (ex sergente dei Royal Marines) ed Eliza Brown (esperta survivalista), i passeggeri del Royal Scotsman avranno l'opportunità di misurarsi con i loro istinti primordiali e le loro capacità di sopravvivenza, immergendosi nella natura lontano dalla frenesia del quotidiano.\r

\r

Gli amanti della buona tavola sono invitati a partire per questo viaggio di fine estate insieme alla star culinaria più celebre della Scozia: lo chef stellato Tom Kitchin. Dal 4 al 6 settembre, questi guiderà A Taste of Scotland with Tom Kitchin: un viaggio gastronomico di due notti nelle Highlands scozzesi. Durante il percorso, che da Edimburgo attraverserà Boat of Garten, Inverness e Dundee per poi fare ritorno nella capitale, lo chef illustrerà la filosofia della cucina naturale dall'orto alla tavola, guidando gli ospiti alla scoperta dei prodotti agricoli tipici della regione.\r

\r

","post_title":"Sul treno Belmond Royal Scotsman arriva la nuova Dior spa","post_date":"2023-04-06T10:45:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680777958000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443200","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lumiwings sbarca a Milano Linate dove, dal prossimo 7 maggio, trasferirà i voli da Foggia operati la domenica per tutta la stagione estiva (fine ottobre). Al collegamento della domenica si aggiungerà poi, dal 3 giugno, un'altra frequenza il sabato. La compagnia opererà quindi le nuove tratte in sostituzione di quelle attualmente programmate su Milano Malpensa, ma non è esclusa la possibilità che vengano effettuate frequenze aggiuntive su Malpensa in periodi di traffico elevato.\r

\r

\"Questo è un momento importante per la nostra compagnia aerea che, in prossimità dell’estate, si sta preparando a soddisfare volumi di traffico decisivi - ha dichiarato Dimitris Kremiotis, accountable manager Lumiwings -. La nuova tratta sull’aeroporto di Milano Linate, che dista soli 7 km dal capoluogo lombardo, darà la possibilità a molti passeggeri della Capitanata di poter accorciare notevolmente i loro spostamenti verso la Lombardia. Viceversa, la nuova tratta da Linate porterà sicuramente un aumento di passeggeri verso le più belle località costiere e dell’entroterra pugliese potenziando un’area geografica al momento scoperta”\r

\r

“Aver ottenuto gli slot su Milano Linate, a pochi mesi dall’inizio delle operazioni di Foggia, è un risultato che ci rende orgogliosi del lavoro fatto - ha sottolineato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Poter operare su Milano Linate, oltre che su Malpensa, amplia e qualifica l’offerta del vettore su Foggia, a tutto vantaggio della clientela che potrà contare su opzioni di viaggio più in linea con le proprie esigenze. Ci avviciniamo alla prossima stagione estiva, la prima nella quale la Capitanata potrà contare su un aeroporto pienamente operativo e con collegamenti efficienti con i principali mercati turistici nazionali, con rinnovata fiducia e ottimismo\r

\r

Riteniamo fondamentale che lo sforzo industriale di Aeroporti di Puglia, abbia fortissimo impatto sugli operatori turistici del Gargano che molto presto potranno migliorare la propria offerta anche con prodotti, si pensi al week end, sino a qualche mese fa impensabili. Il consolidamento dei collegamenti di linea, la possibilità di programmare collegamenti charter, sono solo uno dei tasselli del mosaico al quale Aeroporti di Puglia, di concerto con la Regione Puglia, sta lavorando per fare del “Gino Lisa” una struttura polifunzionale e strategica anche per le aree di regioni limitrofe che gravitano sullo scalo”.\r

\r

","post_title":"Lumiwings debutta a Milano Linate e trasferisce sul city airport i voli da Foggia","post_date":"2023-04-06T10:33:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680777227000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443192","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo la stagione invernale trascorsa nel golfo Arabico, la Toscana torna a Napoli per il secondo anno consecutivo. L'ammiraglia della flotta Costa Crociere ha infatti effettuato ieri il suo primo scalo del 2023 nella città partenopea. La Toscana visiterà il capoluogo campano ogni settimana, tutti i mercoledì, sino al 22 novembre 2023, per un totale di 43 scali, dieci in più rispetto a quelli del 2022. L’itinerario andrà alla scoperta di alcune delle più belle destinazioni di Italia, Francia e Spagna, con tappe a Napoli, Civitavecchia/Roma, Genova, Marsiglia, Barcellona e Cagliari. Oltre alla Toscana, nel 2023, in primavera e autunno, anche la Pacifica effettuerà alcuni scali a Napoli nell’ambito di un itinerario di due settimane diretto in Israele ed Egitto.\r

\r

La Toscana porterà i suoi ospiti alla scoperta di Napoli e del suo territorio con una proposta rinnovata di esperienze a terra, pensata per vivere in maniera più autentica le destinazioni. Una delle novità principali è relativa a un nuovo tour a piedi interamente dedicato al rione Sanità, che è previsto debuttare a fine aprile. L'escursione si snoderà attraverso le vie del quartiere, che negli ultimi anni si è aperto a diverse iniziative culturali, economiche, turistiche e sociali, grazie al lavoro appassionato di cooperative come la Paranza. Da piazzetta Crociferi a palazzo dello Spagnuolo, dal vicolo della Cultura alla casa di Totò, dalla cappella dei Bianchi, dove è esposto il Figlio Velato di Jago, alla basilica di Santa Maria alla Sanità, con il suo presepe Favoloso, a palazzo Sanfelice, il tour durerà oltre quattro ore e permetterà di gustare anche alcune prelibatezze gastronomiche del quartiere, come la pizza fritta.","post_title":"Il rione Sanità protagonista del ritorno delle navi Costa a Napoli","post_date":"2023-04-06T10:08:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680775702000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443187","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è concluso con successo il fam trip dei Viaggi del Mappamondo effettuato in collaborazione con Emirates, Dubai Tourism e Arabian Adventure, che dal 20 al 25 marzo ha visto un ristretto gruppo di agenti selezionati del network Robintur e Gattinoni volare da Bologna a Dubai alla scoperta del Paese emiratino.\r

\r

Durante il programma di viaggio, gli agenti, accompagnati da Giorgia Carosi, responsabile booking Roma, Mariano Zanchetta, sales per la regione veneto e Marco Bianchi, senior sales executive di Emirates, hanno vissuto l’esperienza di Dubai e Abu Dhabi così come l’operatore da sempre la propone ai propri clienti: ovvero, con un pacchetto ricco di molti plus esclusivi e dedicati ai soli clienti Mappamondo.\r

\r

Nel corso dei cinque giorni, il gruppo ha avuto momenti di lavoro con la visita di alcune strutture ricettive scelte e commercializzate da Mappamondo, alternati a escursioni, relax e divertimento ed esperienze uniche, quali l’Emirates Training College, per poter vivere e toccare con mano tutti gli aspetti di questa destinazione. “Dubai è da sempre una delle nostre destinazioni di punta – sottolinea il ceo di Mappamondo, Andrea Mele –. La consolidata collaborazione con Emirates e l’ente del turismo locale ci vede affiancati da diversi anni con l’obiettivo di promuovere la meta sia come vero e proprio viaggio inclusivo di molti servizi ed esperienze, sia come stop over per vacanze in tutte le principali destinazioni dell’oceano Indiano e del Sud est Asiatico”.\r

\r

","post_title":"Gli agenti Robintur e Gattinoni con Mappamondo alla scoperta degli Emirati","post_date":"2023-04-06T09:59:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680775172000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443110","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In primavera proseguono le iniziative per festeggiare con il pubblico i trent’anni dell’Acquario di Genova: ad aprile la struttura propone “DA 30 ANNI IMMERSI NELLA NATURA”, contest on line a cui possono partecipare coloro che hanno comprato un biglietto per la visita all’Acquario e si sono iscritti al mini sito dedicato https://concorso30anni.acquariodigenova.it/. A maggio, l’Acquario offre al suo pubblico un palinsesto di incontri quotidiani con i suoi esperti.\r

\r

Il contest di aprile mette in palio 30 posti per un’escursione in mare aperto di avvistamento cetacei per seguire le rotte dei mammiferi marini nel cuore del Santuario Pelagos\r

\r

Oltre alle novità primaverili, l’Acquario di Genova propone le esperienze collaterali alla visita:\r

\r

- il tour “Dietro le quinte”, per scoprire tutti i segreti della struttura con un percorso guidato nelle aree curatoriali e nei laboratori dell’Acquario. necessarie al mantenimento delle vasche e alla cura e allevamento degli animali e tante curiosità.\r

\r

- “L’esperto con te” – disponibile su prenotazione tutti i giorni - è una visita guidata esclusiva di 2 ore che comprende sia l’osservazione delle vasche espositive, sia l’accesso ad alcune aree tecniche, per un gruppo di max 10 persone (conviventi o amici). È possibile scegliere giorno, ora e anche il tema della visita.\r

\r

- “A tu per tu con i delfini” è l’esperienza, fruibile dai 5 anni di età, per far vivere l’emozione dell’incontro con questi splendidi animali. Accompagnati da un esperto, si ha l’opportunità di conoscere gli addestratori che hanno cura dei delfini e di scoprire come si svolge il loro lavoro anche attraverso la partecipazione ad alcune attività quotidiane.\r

\r

- “A tu per tu con i pinguini” è una speciale esperienza su prenotazione per gruppi di max 5 persone (età minima 5 anni) che, guidati da un biologo, scoprono le attività relative alla gestione e alla cura delle due specie di pinguino ospiti dell’Acquario, assistendo alla distribuzione del cibo da parte dello staff.\r

\r

- Esclusivamente per i giovanissimi, proseguono le Notti con gli squali. I ragazzi, dai 7 agli 11 anni, sono invitati a partecipare a uno straordinario e misterioso viaggio alla scoperta dell'affascinante mondo marino dell’Acquario di Genova nel contesto insolito e suggestivo della notte.\r

\r

Ogni sabato e domenica La Città dei Bambini e dei Ragazzi propone i “Science snack” per approfondire di volta in volta temi diversi in maniera coinvolgente e divertente.\r

\r

Gli speciali appuntamenti arricchiscono l’esperienza di visita all’experience museum dedicato ai cinque sensi dove i bambini e i ragazzi dai 2 ai 12 anni, insieme ai genitori o adulti accompagnatori, si possono mettere in gioco insieme per scoprire in maniera divertente il funzionamento di udito, tatto, gusto, olfatto e vista.\r

\r

CrocierAcquario Dal 2 aprile ripartono le escursioni di avvistamento cetacei. Pensata per unire l’emozione della visita all’Acquario di Genova con l’esperienza di whale-watching in mare aperto, CrocierAcquario prevede un’escursione in battello per seguire le rotte dei mammiferi marini nel cuore del Santuario Pelagos. Un biologo a bordo racconta al pubblico tutti i segreti degli animali avvistati ed illustra il codice di comportamento corretto per osservare senza disturbare.","post_title":"Primavera all’Acquario Genova, dagli eventi per i 30 anni alle crociere per avvistare i cetacei","post_date":"2023-04-05T10:55:03+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1680692103000]}]}}