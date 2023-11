Incentivi più flessibili tra le novità del nuovo contratto Costa per le adv Con l’approssimarsi del mese di dicembre si avvicina la chiusura dell’anno finanziario di Costa Crociere e con esso il momento del nuovo contratto con le adv, attivo dal prossimo 1° del mese: “Stiamo lavorando sugli ultimi dettagli ma i contenuti sono già pronti – rivela il direttore commerciale Italia, Riccardo Fantoni -. La struttura ricalcherà sostanzialmente quella degli ultimi due anni. Le principali novità riguarderanno, sul fronte dei servizi, l’introduzione di miglioramenti volti soprattutto a rendere più contemporanei alcuni tool informatici, tra cui per esempio quello dedicato al digital management per la comunicazione social, che si arricchirà di nuove funzionalità”. Sul fronte commerciale, invece, l’impianto commissionale ordinario per le agenzie assumerà un carattere più dinamico, dando la possibilità ai migliori partner di ricevere alcuni riconoscimenti prima della fine dell’anno. Modifiche pure sulle strategie di incentivazione in aggiunta a quella annuale. “Al posto dei tradizionali cinque runner spalmati su 12 mesi – specifica Fantoni – ci riserveremo in particolare una maggiore flessibilità, garantendo sempre la continuità annuale ma con runner variabili che saranno definiti di volta in volta”. Nel frattempo, per i consumatori finali, è attiva in questi giorni, e fino al 30 novembre la tradizionale promozione Black Friday: “Un’occasione da cavalcare con una pressione mediatica full-funnel, come si dice in termini di marketing, ossia con campagne su tutti i canali disponibili, televisione inclusa – conclude Fantoni -. La cosa interessante, però, è che il prezzo evidentemente tattico non genera solitamente vendite al ribasso ma permette spesso, una volta attirato il cliente in agenzia, di proporre prodotti di valore, il più delle volte riguardanti pacchetti all inclusive”. Condividi

Proprio per questo motivo, però, si è rivelato a volte complicato trovare disponibilità sufficiente ad accogliere una domanda impetuosa, soprattutto in destinazioni come Roma, Firenze, Venezia, Capri e la costiera amalfitana. Le mete insomma più popolari nell'immaginario a stelle e strisce\". Antonio Lucente Stabile spiega in questo modo la ratio del recente fam trip – workshop organizzato a Senigallia insieme al gruppo Travelshow Marketing.\r

\r

\"L'idea - prosegue il presidente del gruppo BellaVista Mediterranean Tours, operatore Usa specializzato sulla destinazione Italia - è quella che gli agenti coinvolti possano convincere i clienti a venire qui. D'altronde noi come tour operator non entriamo in contatto diretto con loro. Sono gli adv che parlano con i viaggiatori e che possono indirizzarli. Senigallia e le Marche a oggi sono poco conosciuti negli Usa. Eppure sono una meta perfetta per un mercato come quello statunitense, che è poco interessato al prodotto mare Italia. Oltreoceano sono i Caraibi ad andare per la maggiore. Chi viene qui cerca invece esperienze, cultura ed enogastronomia. Tutti elementi che nelle Marche si possono trovare in abbondanza. A partire per esempio dalla caccia al tartufo, molto apprezzata dagli agenti che hanno avuto l'opportunità di parteciparvi\".","post_title":"Fam trip Usa a Senigallia: le Marche, una destinazione perfetta per il mercato a stelle e strisce","post_date":"2023-11-17T15:39:54+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1700235594000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456330","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_456348\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Le Villas Hm Palapas del Mar sull'isola di Holbox[/caption]\r

\r

E' il dominicano Alma de Bayahibe la principale novità di quest'anno dei brand Hm e Whala! Hotels: \"Si tratta di un hotel esclusivo adults onlty, che offre un'atmosfera di intimità e raffinatezza - spiega il direttore commerciale Italia, Ramon Parisi -. Infinite in particolare le opzioni di intrattenimento: dalle feste, agli spettacoli serali e alle attività di animazione coinvolgenti. Molte le opportunità pure per gli amanti dello sport. Per coloro che cercano emozioni sottomarine, poi, il diving è un'esperienza imperdibile. Pure le prelibatezze culinarie sono un punto forte: dai piatti locali autentici alle cucine internazionali, proponiamo vasta gamma di opzioni nei ristoranti a buffet e alla carta\".\r

\r

Hm e Whala! Hotels sono presenti con otto strutture nei Caraibi, tra cui cinque in Repubblica Dominicana e tre in Messico. \"In quest'ultima destinazione - conclude Parisi - mi piace evidenziare Holbox: un'isola particolarmente famosa per la possibilità di nuotare a fianco dello squalo balena. Qui siamo stati dei veri pionieri, con sistemazioni e servizi impeccabili in un'atmosfera rilassante\".","post_title":"Novità Alma de Bayahibe in Repubblica Dominicana per il brand Hm Hotels","post_date":"2023-11-17T15:03:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1700233385000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456293","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

Si è svolta a bordo della Seaview l’edizione 2023 di All Stars of The Sea di Msc Crociere. Nella mini crociera da Genova a Barcellona sono state ospitate oltre 600 agenzie di viaggio provenienti da tutta Italia, per un momento di confronto con focus sulla programmazione del 2024 e per festeggiare i risultati raggiunti. Nell’anno in corso Msc ha immesso sul mercato 7.800 cabine pari a un investimento di 3,5 miliardi di euro, con 15 porti di imbarco e una forza vendite di 40 promotori contrattualizzati su 7 mila adv. L’evento è stato l’occasione per premiare gli agenti che durante l’ultimo anno hanno performato meglio confermandosi partner fondamentali della compagnia.\r

\r

“Avrei voluto avere a bordo tutte le nostre agenzie per ringraziare personalmente anche chi ha venduto una sola crociera”, queste le parole del managing director Leonardo Massa: \"Siamo partiti nel 2003 con 123 mila ospiti insieme agli agenti di viaggio. A fine anno supereremo i 4 milioni di passeggeri movimenti, sempre con gli agenti di viaggio. A distanza di 20 anni il mercato è cresciuto e continuerà a crescere. È un anno record non solo per Msc Crociere, ma per tutto il settore delle crociere”. Msc vanta in particolare vendite per l'80% in b2b e al 20% in b2c.\r

\r

Quest’anno gli italiani in crociera sono stati oltre 1 milione. C’è una grande opportunità di crescita: è in previsione la possibilità di raggiungere i 2 milioni di crocieristi nei prossimi cinque anni. “Avremo sempre più navi, più prodotti, più alternative di vacanza, con novità negli itinerari, nella durata, nei porti e nelle soste. E poiché l’alternativa non può più essere solo il Mediterraneo, occorrerà lavorare ancora per nuovi itinerari nel mondo, attraverso un rapporto sempre più stretto anche con le compagnie aeree”. Oggi Ita Airways, Neos, Qatar e Air Europa sono partner essenziali e strategici della flotta Msc.\r

\r

La crescita della compagnia è confermata inoltre dal recente ordine di due nuove navi della classe World ai cantieri francesi di Saint Nazaire e di una terza in opzione, che si aggiungono alle navi della serie Explora Journeys realizzate da Fincantieri. L’edizione 2023 di All Stars of the Sea ha però celebrato un anno record non solo per Msc, ma per tutto il settore delle crociere, che si conferma tra le soluzioni di viaggio preferite dagli italiani, come dichiarato da Massa.\r

\r

Riconoscimenti e premi sono andati agli agenti e ai partner che si sono distinti nelle diverse categorie. Tra tutti, i best producer sono stati Vivere e Viaggiare Pisa, Spaceland e Groupintown, che hanno totalizzato per Msc un fatturato di oltre 2 milioni di euro ciascuno. Tra i tour operator i riconoscimenti sono andati a Idee per Viaggiare, Naar e Going. Per il network si è distinto Gattinoni Group. Tra i social media, Cruise Topic, Crociere Gratis e Una Vita Viaggiando. In tema di online travel agency, Cruiseline, Crocierissime e Logitravel. Per la vendita del segmento lusso Yacht Club, Mgm, Punto nel Mondo e Zampino Viaggi. Nel world cruise, Dream & Travel, Viaggiare con Averno e Ticket Crociere.\r

\r

","post_title":"I migliori partner Msc premiati durante la crociera All Star of the Seas","post_date":"2023-11-17T14:42:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1700232122000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456267","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l’approssimarsi del mese di dicembre si avvicina la chiusura dell'anno finanziario di Costa Crociere e con esso il momento del nuovo contratto con le adv, attivo dal prossimo 1° del mese: \"Stiamo lavorando sugli ultimi dettagli ma i contenuti sono già pronti – rivela il direttore commerciale Italia, Riccardo Fantoni -. La struttura ricalcherà sostanzialmente quella degli ultimi due anni. Le principali novità riguarderanno, sul fronte dei servizi, l’introduzione di miglioramenti volti soprattutto a rendere più contemporanei alcuni tool informatici, tra cui per esempio quello dedicato al digital management per la comunicazione social, che si arricchirà di nuove funzionalità\".\r

\r

Sul fronte commerciale, invece, l’impianto commissionale ordinario per le agenzie assumerà un carattere più dinamico, dando la possibilità ai migliori partner di ricevere alcuni riconoscimenti prima della fine dell’anno. Modifiche pure sulle strategie di incentivazione in aggiunta a quella annuale. \"Al posto dei tradizionali cinque runner spalmati su 12 mesi - specifica Fantoni - ci riserveremo in particolare una maggiore flessibilità, garantendo sempre la continuità annuale ma con runner variabili che saranno definiti di volta in volta\".\r

\r

Nel frattempo, per i consumatori finali, è attiva in questi giorni, e fino al 30 novembre la tradizionale promozione Black Friday: \"Un'occasione da cavalcare con una pressione mediatica full-funnel, come si dice in termini di marketing, ossia con campagne su tutti i canali disponibili, televisione inclusa - conclude Fantoni -. La cosa interessante, però, è che il prezzo evidentemente tattico non genera solitamente vendite al ribasso ma permette spesso, una volta attirato il cliente in agenzia, di proporre prodotti di valore, il più delle volte riguardanti pacchetti all inclusive\".","post_title":"Incentivi più flessibili tra le novità del nuovo contratto Costa per le adv","post_date":"2023-11-17T11:12:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1700219566000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456256","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453992\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Davide Galleri[/caption]\r

\r

Una nuova versione del software, che consente ai tour operator di personalizzate i contenuti creati dai fornitori così da proporre un catalogo ancora più unico. Nasce Adalte Pro, evoluzione a pagamento dell'omonima piattaforma b2b che permette di acquistare itinerari e pacchetti only land promossi dalle principali dmc.\r

\r

“Nulla cambia per i tour operator nostri partner che, se non hanno esigenze particolari, possono continuare a lavorare come sono abituati, beneficiando del nostro quality control e della gratuità totale dei servizi - spiega il ceo di Adalte, Davide Galleri -. Tuttavia, riteniamo che sia un grande passo in avanti, se non un vero e proprio cambio di paradigma per la distribuzione online di circuiti o pacchetti in generale”.\r

\r

Importanti gruppi esteri hanno peraltro già acquistato la tecnologia a scatola chiusa e, in virtù dei primi colloqui, ci si aspetta che molti altri buyer compiranno la medesima scelta anche in Italia, quando, nelle prossime settimane, saranno completate le ultime verifiche e sarà presentato il nuovo servizio.\r

\r

Ma non basta: lato fornitori, la novità riguarda l'ingresso nel portfolio della Vive Mexico Dmc, che offre partenze garantite in Messico e Guatemala, sia per il mercato italiano sia per quello spagnolo, in cui Community.Travel, il market place online di casa Adalte, continua a crescere, avendo stretto nuovi accordi esclusivi. I prodotti della new entry si aggiungono a quelli di Alamos Travel, che collabora sin dal principio con Community.Travel e a quelli di Destination Services Mexico, dmc parte del gruppo Tui attivo dal 2020. L'incremento di offerta e il collegamento diretto alla tecnologia del gruppo Tui, che è in via di completamento, sono le principali ragioni per cui ci si aspetta che i numeri sulla destinazione possano anche raddoppiare entro la fine del 2024.\r

\r

Nel frattempo sono stati siglati anche altri contratti che dovrebbero portare, entro la fine dell'anno, altri prodotti dedicati al mercato italiano, con destinazione Nord Europa e Nord America. Nel 2024 i fornitori che offriranno servizi in Nord America, con collegamento diretto xml, saliranno quindi a quattro, rendendo ancora più unica e completa l'offerta per i buyer che vendono tour con Stati Uniti e Canada.","post_title":"Nasce Adalte Pro: permette ai to di personalizzare i contenuti dei fornitori","post_date":"2023-11-17T10:43:53+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1700217833000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456247","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Kenya Tourism Board ha nuovamente affidato la propria rappresentanza sul mercato italiano a Pr & Go Up Communication Partners, per l’anno 2023/2024.\r

\r

L'agenzia si occuperà di promuovere e valorizzare la destinazione attraverso attività di marketing dedicate al settore del trade, come l’organizzazione di workshop, incontri di formazione e l’implementazione di campagne paneuropee con gli operatori del settore. Pr & Go Up sarà inoltre il punto di riferimento per i principali stakeholder della filiera turistica come tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree e incentive house.\r

\r

La collaborazione mira a consolidare i rapporti già esistenti con gli operatori del mercato italiano e stabilirne di nuovi, implementando una rete di tour operator e agenti di viaggi specializzati nella destinazione e nella sua offerta.\r

\r

Si punta in particolare a rafforzare il percepito della destinazione in Italia, promuovendo non solo la sua ampia offerta di safari, ma soprattutto le attività e le meraviglie che la destinazione offre ai visitatori. Dalle attività più avventurose e adrenaliniche per appassionati di natura e sport, passando per le numerose proposte per scoprire la cultura e l’heritage del Paese e le spiagge bianche per godere del sole e del mare in tutti i mesi dell’anno, fino alle vivaci e dinamiche città come Nairobi o Mombasa.\r

\r

\"La conferma della nostra agenzia e delle agenzie del Travel Lifestyle Network per la rappresentanza del Kenya nei mercati di riferimento è un’ulteriore prova della nostra expertise e conferma la leadership del nostro network nel settore del turismo - ha dichiarato Albert Redusa Levy, ceo di Pr & Go Up Communication Partners -. Grazie alle solide relazioni costruite negli anni con i principali stakeholder della filiera turistica come tour operator, agenzie di viaggi e incentive house, siamo certi di essere il partner ideale per consolidare e amplificare la conoscenza di questa meravigliosa destinazione in Italia e la sua ampia offerta di attività e bellezze naturali.”","post_title":"Il Kenya si affida ancora a Pr & Go Up per la rappresentanza in Italia","post_date":"2023-11-17T10:35:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1700217324000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456248","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dieci gli agenti di viaggi coinvolti da King Holidays in un fam trip alle Azzorre in collaborazione con l’ente del turismo e Tap Portugal. Il to capitolino torna a investire fortemente sulla meta atlantica. L’educational, che si è svolto dal 7 al 12 novembre, ha permesso agli adv di riscoprire da vicino la vivibilità e la vivacità delle Azzorre grazie a un programma di viaggio che non si è limitato solo all’immagine classica della destinazione, ma che ha permesso di conoscere anche i suoi volti più inediti. Accanto ai principali highlights dell’isola, il focus del fam-trip sono state le numerose strutture alberghiere che, in seguito a forti investimenti, hanno portato a un notevole potenziamento dell’offerta ricettiva con proprietà anche di alto livello, come i 5 stelle Grand Hotel Açores Atlântico, Octant Ponta Delgada o Verde Mar & Spa.\r

\r

Gli agenti hanno inoltre provato in prima persona le experiences proposte ai clienti: oltre a fare un bagno rilassante nelle piscine termali del giardino botanico Terra Nostra e ad assaggiare il famoso cozido, uno spezzatino di carne e verdure cucinato in modo naturale grazie al calore del sottosuolo, hanno avuto il tempo prima per un’escursione in catamarano dedicata all’osservazione dei cetacei e successivamente per una visita nella zona di Nordeste, considerata l’area più ricca di fiori in tutta Europa. Dopo una sosta al Lagoa do Fogo, uno dei più bei laghi vulcanici dell'isola, l’educational si è concluso a Lisbona, dove il gruppo ha ammirato alcuni quartieri della capitale lusitana, come Belem e le sue famosissime torre di Belem e monumento alle Scoperte, per poi rifarsi il palato con le pastel de nata, piccole tortine di sfoglia cotte al forno e farcite con crema caramellata.\r

\r

“King Holidays – dichiara Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays, che ha personalmente accompagnato il fam trip – punta da sempre tanto sulla qualità degli itinerari quanto sulla formazione degli intermediari. Per questa ragione, pur essendo impegnativi da un punto di vista economico, continuiamo a puntare sugli educational: una risorsa fondamentale per conoscere fino in fondo tutti i segreti e le novità di una destinazione, ideali da proporre sia a chi la visita per la prima volta sia a chi ci è già stato”.\r

\r

E a dimostrazione dell’importanza degli educational, King Holidays ne ha recentemente organizzati altri due, oltre a quello nelle Azzorre: uno si è svolto a settembre in Egitto, a cui hanno partecipato 30 agenti di viaggio, in occasione del lancio della destinazione nella programmazione del to con il progetto Crociera + Cairo in 5 stelle, mentre l’altro è previsto in Marocco dal 23 al 29 novembre, con un programma che include il tour delle Città Imperiali e un’estensione a Tangeri e alla città blu Chefchaouen.","post_title":"King Holidays fa rotta sulle Azzorre: dieci gli adv in fam trip nella meta atlantica","post_date":"2023-11-17T10:30:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1700217022000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456238","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Delta Air Lines non smette di investire sulle rotte transatlantiche: dal prossimo 22 novembre la compagnia volerà in codeshare con airBaltic, fornendo ai passeggeri collegamenti convenienti e opzioni più flessibili di prenotazione ed emissione di biglietti tra il Nord America e la Lettonia.\r

\r

“Le partnership rafforzate sono parte integrante della nostra strategia a lungo termine per collegare meglio i passeggeri Delta a più parti del mondo - ha affermato Alain Bellemare, president - International di Delta -. Lavorare a stretto contatto con airBaltic rafforzerà ulteriormente il collegamento di Delta con questa vivace regione europea e offrirà ai clienti dei Paesi Baltici un accesso senza uguali alle destinazioni in tutti gli Stati Uniti”.\r

\r

Il codeshare consentirà a Delta di inserire il proprio codice su venti rotte operate da airBaltic verso tre delle principali città della compagnia lettone - Riga, Tallinn e Vilnius.\r

\r

“Si tratta di un risultato storico per airBaltic e per la Lettonia, e ci prepariamo ora ad espandere il nostro network attraverso l’oceano Atlantico - ha aggiunto Martin Gauss, president e ceo di airBaltic -. La collaborazione con Delta, conosciuta per il suo vasto network e per l’infrastruttura di cooperazione internazionale, offre enormi opportunità. Non porterà solo nuovi passeggeri per airBaltic, ma aumenterà anche la visibilità e la connettività globale dei Paesi Baltici”.","post_title":"Delta volerà in codeshare con airBaltic dal prossimo 22 novembre","post_date":"2023-11-17T09:30:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1700213458000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"456200","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_456201\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Sergio Testi[/caption]\r

\r

“La potenza della Rete” è il titolo della convention dedicata alle agenzie di proprietà del Gruppo Gattinoni, che si riuniscono a Marrakech dal 14 al 17 novembre 2023.\r

\r

Le agenzie di proprietà rientrano tutte sotto l’insegna di Gattinoni Travel Store: non si tratta solo un naming comune, quanto di un modo unico di presentarsi e condividere la filosofia aziendale, facendo squadra. E proprio la rete, unita, diventa una potenza sul mercato. La convention rappresenta l’occasione per incontrarsi di persona e proseguire i festeggiamenti del significativo traguardo raggiunto proprio nel 2023: 40 anni di azienda.\r

\r

L’evento, inoltre, offre l’opportunità di vivere un momento di confronto sulle strategie future e sulla vision di mercato, per parlare degli step raggiunti e dei nuovi obiettivi, nonché per approfondire i plus della proposta firmata Gruppo Gattinoni in merito a organizzazione, prodotto, tecnologia. La convention sarà anche l’opportunità per presentare alcune novità.\r

\r

All’evento in Marocco sono coinvolte le proprietà del Gruppo provenienti dal Nord e Centro Italia. Gli agenti voleranno da Milano, Bologna e Roma con i collegamenti del partner Royal Air Maroc. La struttura ospitante è Aqua Mirage Marrakech, resort 4 stelle, commercializzata dal partner Kappa Viaggi.\r

\r

Il programma prevede due mattinate di lavoro, dedicate alla plenaria. In questo ambito sarà presentato ufficialmente il nuovo direttore delle agenzie di proprietà, Luca Prandini, che si avvicenda a Tina Giglio. \r

\r

[caption id=\"attachment_456202\" align=\"alignleft\" width=\"169\"] Luca Prandini[/caption]\r

\r

“Questa nuovo incarico rappresenta per me un onore e una sfida - commenta Luca Prandini, direttore rete diretta di Gattinoni Travel Store -, sarò impegnato in un importante lavoro di allineamento di due diverse anime – le ex Robintur e Gattinoni - che dal 2024 lavorano con un solo spirito, quello della rete diretta Gattinoni. Il mio compito mi vedrà concentrato nel supporto della crescita della rete, per performare e presentarsi al mercato attraverso un unico modus operandi, mantenendo le peculiarità di ogni persona che è parte del team, e per questo capace di fare la differenza all’interno di un punto vendita e di una squadra.”.\r

Doppia cifra\r

Il Marocco ha rappresentato per il Gruppo Gattinoni un risultato a doppia cifra nella composizione dei fatturati, spaziando fra tour di gruppo, itinerari individuali, eventi firmati dalla business unit MICE. Nel 2023 la domanda è raddoppiata rispetto al 2019, che era stato un anno record. In autunno si è verificata una temporanea impasse, in concomitanza del terremoto che ha colpito una parte del Paese, determinando lo slittamento di alcuni eventi prenotati e una dilatazione dei tempi per alcune pratiche pending. Tuttavia, la gestione del Governo ha favorito la ripresa delle attività, infatti in vista del Capodanno si registrano molte richieste.\r

\r

Dalla prossima primavera, i viaggiatori avranno a disposizione sia itinerari in esclusiva - Tour Experience da 8 a 11 giorni – come “Marocco autentico”, per un numero mai superiore a 16 partecipanti, che offre una versione privé del circuito delle città imperiali unita all’esperienza nel deserto di Merzouga, nelle ore in cui le luci sono migliori; sia una programmazione monografica, con ampia gamma di tour a partenza garantita e idee di viaggio su misura, oltre ai pacchetti ad hoc dedicati ai gruppi, quali gli storici tour “City Passion a Marrakech e Fez”.\r

\r

Conclude Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Group “Con l’operazione di incorporamento di Robintur Travel Group, conclusa l’anno scorso, il numero delle agenzie di proprietà nel Centro e Nord Italia è diventato di assoluto rilievo. Oggi le Gattinoni Travel Store sono una realtà distributiva significativa sul mercato, rappresentando una responsabilità e un’opportunità per il Gruppo. La convention in Marocco risponde alla volontà di fare sistema tutti insieme, senza dimenticare il piacere del leisure, insito nell’anima del nostro core business. Il Marocco è una meta importante per noi, dove abbiamo sempre registrato volumi rilevanti e da cui ci aspettiamo nuove soddisfazioni.”.","post_title":"Gruppo Gattinoni riunito in convention a Marrakech fino al 17 novembre","post_date":"2023-11-16T11:43:00+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1700134980000]}]}}