Il Tucano Viaggi e Ricerca: una storia ante litteram di turismo esperienziale Tra un ritorno alle origini e qualche meditata apertura verso nuove mete, vicine o lontane, ma rigorosamente in chiave inedita, il Tucano Viaggi e Ricerca si prepara a salire sul treno della ripresa. Il tutto senza perdere la consapevolezza delle sfide del mercato, come il fondatore dell’operatore torinese, Willy Fassio, ha già sottolineato nella prima parte di questa nostra doppia intervista con noi di Travel Quotidiano. La sua è una visione che si addice alla concretezza piemontese. Tutto iniziò infatti negli anni ’60, in una Torino dove Franco Rosso, Beppe Tenti, Stefano Chiaraviglio, Roberto Malan, definiti da Fassio “schegge di genialità che volevano fuggire dal grigiore della Fiat”, iniziarono a scrivere ampi capitoli della storia del turismo italiano. Fra loro, Willy, precursore di quel turismo esperienziale che oggi fa tendenza. Irrequieto e curioso, iniziò giovanissimo a trasformare ogni sua passione, dal volo al paracadutismo, dalla speleologia all’alpinismo, in uno stimolo per sperimentare e conoscere il mondo.

Per pochi mesi dipendente all’Olivetti, sebbene ufficialmente in mutua, Willy si cimentò in una scalata documentata dalla stampa. L’azienda, pur riconoscendone le ottime capacità commerciali, gli propose il trasferimento a Genova. A nulla valse l’appello della mamma di non lasciare il posto fisso. Willy seguì suoi sogni e nel 1968, sull’onda della lettura de “I fiumi scendevano a Oriente” di Leonard Clarke, si unì a un gruppo in partenza per la missione di don Luigi Cocco, a Santa Maria de Los Guaicas, nell’Alto Orinoco: “Un viaggio ottocentesco – ricorda -, 2 mila chilometri di navigazione armati di ami da pesca e di fucile, unica volta in cui nella mia vita sono stato costretto a imbracciarlo, per procurarci il cibo e che ci portò a incontrare otto gruppi tribali che non avevano mai visto l’uomo bianco”. Il germe era innescato. Al rientro butta giù il suo primo programma per l’Amazzonia Venezuelana . “Non avevo una società mia – rammenta – e da travel designer ante litteram mi affidavo all’esperienza delle storiche agenzie Perlo di Torino, di Pupa Colombo di Vacanze Overseas di Milano, di Beppe Tenti fondatore di Trekking International: personalità uniche nel settore, che si distinguevano per le spiccate capacità di progettare e di pensare il nuovo. Senza dimenticare Lufthansa, compagnia allora molto vicina a questa tipologia di viaggi, cosa che per me fu un autentico marchio di qualità e garanzia”. Quando è nato ufficialmente il Tucano? “Reinvestivo l’utile di ogni viaggio organizzato in sopralluoghi alle Galapagos, poi Sahara, Argentina, Cile, Bolivia, Ecuador. Nel’73, il grande passo ispirandomi al detto Se al tramonto senti il canto del Piapoco, fatalmente tornerai all’Orinoco!. Io di piapoco (il tucano nell’idioma locale ndr) ne vedevo stormi ed essendo tornato in zona ben 27 volte, ho pensato fosse di buon augurio”. Scelto prima dal Camel Trophy, per organizzare in situazioni estreme la selezione dei piloti italiani iscritti alla famosa competizione, e poi dalla fondazione Ligabue per spedizioni, campagne archeologiche e di studio con finalità culturali, Fassio fece sue queste esperienze ribattezzandosi Il Tucano Viaggi Ricerca, così da evidenziare la sua visione del turismo. Che cosa conquistava i suoi primi clienti? “Chi sceglieva questi viaggi non badava esclusivamente al confort. Era disposto a sopportare disagi, a spostarsi sulle canoe o lungo avventurose piste sahariane, a dormire in tenda o su amache sospese fra gli alberi per vedere e conoscere luoghi al di fuori del comune e vivere emozioni altrimenti non sperimentabili”. Come è cambiato il turista in questi oltre 40 anni? “Attraverso Internet il mondo è diventato più piccolo e più fruibile. Mete un tempo lontane dal nostro immaginario sono ora alla portata di tutti. La differenza sta nella nostra capacità di portare al pubblico dei viaggiatori realtà autentiche e ancora sconosciute, difficilmente raggiungibili, visitabili solo dopo un’ attenta messa a punto logistica che non può prescindere sia dalla diretta esperienza sia da contatti e relazioni con i locali”. di Federica De Luca

In vendita da questo mese di giugno, le proposte dei National Geographic Day Tours mirano anche a promuovere uno stile di viaggio responsabile, destinando una parte del ricavato di ogni esperienza alla National Geographic Society per finanziare la ricerca e i programmi sostenibili in tutto il mondo. Inoltre, sono pensate per piccoli gruppi di esploratori per curare il rapporto personale con la guida, nel rispetto della natura.\r

\r

Nel Mediterraneo occidentale Costa propone dunque il monte Raschio a Roma, per un trekking in una foresta di faggi protetta, riconosciuta come Patrimonio naturale dell'umanità Unesco, mentre una guida locale racconta il lavoro dell'esploratore Alfredo di Filippo, per lo studio e la conservazione di questo luogo . A Napoli, gli ospiti andranno invece alla scoperta della vita quotidiana delle tartarughe marine e del lavoro per preservarle dell'esploratrice del Sandra Hochscheid al Turtle Point di Portici: il più grande centro di ricerca dedicato del Mediterraneo e parte della atazione zoologica Anton Dohrn. A Ibiza, la guida erborista mostrerà la campagna autentica dell'isola, per conoscere gli odori e i sapori delle erbe selvatiche e imparare a conoscerne gli usi. Poi, in un allevamento biologico di api, aperto esclusivamente ai viaggiatori del National Geographic, si andrà alla scoperta dell'apicoltura e dell'importanza delle api per l'ecosistema.\r

\r

Nel Mediterraneo orientale, gli ospiti potranno quindi vivere un’autentica esperienza locale a Mykonos insieme a una famiglia del posto che aprirà le porte della propria abitazione esclusivamente per loro, con prodotti tipici, musica, racconti sulla vita dell'isola e aneddoti culturali. A Dubrovnik si potranno scoprire i benefici e i sapori dell’ostricoltura, navigando nelle acque incontaminate della baia di Mali Ston, una riserva naturale speciale, e visitando un allevamento di ostriche. Anche Rodi permetterà di vivere un’esperienza di biologia marina per conoscere la storia della Blutopia: una piccola azienda a conduzione familiare che cerca di far rimanere i giovani scienziati sulla propria isola e di proteggere l’ambiente marino naturale, andando alla scoperta dell’acquacoltura e dell’ecoturismo marino.\r

\r

Nelle isole Canarie, a Lanzarote, si potrà degustare un vino vulcanico coltivato in una fattoria, La Geria, solitamente chiusa al pubblico, immersa in un paesaggio lunare. Un enologo e un biologo spiegheranno come, dopo una serie di eruzioni vulcaniche che hanno cambiato per sempre l’aspetto e il terreno dell’area, gli agricoltori locali hanno trovato un nuovo metodo di coltivazione unico al mondo. A Gran Canaria gli ospiti potranno immergersi nelle foreste lussureggianti e nelle scogliere rocciose delle montagne dell’isola, tra antichi insediamenti e siti sacri. Accompagnati da una guida specializzata, percorreranno sentieri nascosti e scopriranno punti panoramici, assaporando la cucina locale. Ad attendere i passeggeri a Tenerife c’è l’ultima roccaforte dei pastori locali, a Teno Alto: una fortezza delle tradizioni rurali dell'isola. In quest'area protetta gli abitanti si impegnano a tutelare non solo l'ambiente naturale, ma anche le tradizioni culturali. Si potrà conoscere la popolazione del luogo, visitare un’azienda casearia tradizionale e pranzare in un ristorante locale, con i suoi prodotti a chilometro zero. Infine, a Funchal, Madera, Costa Crociere propone la scoperta dell’agricoltura sostenibile nella fattoria Quinta Pedagogica da Camacha, dove si potrà conoscere l'impatto ambientale di alcune pratiche agricole partecipando ad attività e laboratori guidati dal proprietario della fattoria, prima di gustare torte fatte in casa e tè appena preparato.","post_title":"Si rinnova la partnership Costa Crociere - National Geographic con dieci nuove escursioni","post_date":"2023-06-13T14:29:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686666587000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447599","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un evento a Tangeri per celebrare i 30 anni di storia e i 15 di presenza in Marocco di Grandi Navi Veloci. La compagnia di traghetti del gruppo Msc lo ha organizzato presso il palazzo delle Istituzioni italiane, alla presenza del ceo di Gnv, Matteo Catani, del partner della società in loco, Mohammed Kabbaj, dell’ambasciatore italiano, Armando Barucco, nonché di diversi rappresentanti delle istituzioni marocchine e internazionali, oltre che di importanti altri partner della compagnia sul territorio. All’appuntamento ha partecipato inoltre una delegazione del comune di Genova guidata dall’assessore al Patrimonio, porto, mare e pesca, Francesco Maresca.\r

\r

Quello marocchino è un mercato molto importante per Gnv, che quest’anno ha già aperto due nuove strutture a Tangeri (un ufficio commerciale e amministrativo) e a Nador (un ufficio di biglietteria e di gestione di tutte le operazioni portuali), nonché assunto 30 risorse (con l’obiettivo di ingaggiarne il doppio entro la fine dell’anno). Anche quest’anno è inoltre impegnata e collabora attivamente con tutte le amministrazioni interessate per garantire il successo della grande operazione Marhaba 2023 (5 giugno - 15 settembre), che consentirà a più di 3 milioni di cittadini marocchini di tutto il mondo di viaggiare d’estate tra il loro Paese di residenza e quello di origine.\r

\r

“Il Marocco rappresenta il secondo mercato più importante in assoluto per noi, preceduto soltanto dall’Italia - ha sottolineato Catani -. L’anno scorso abbiamo trasportato 375 mila passeggeri sulle sole linee verso il Paese maghrebino e quest’anno puntiamo a superare il mezzo milione. Uno dei punti sui quali ci stiamo concentrando è la ricerca della puntualità che cerchiamo di massimizzare attraverso la control tower, la nostra centrale altamente tecnologica attiva 24/7 che ci permette di monitorare in maniera costante tutta la flotta e in particolare una serie di fattori chiave per la sua efficienza, tra cui la velocità, eventuali variazioni di rotta e l’impatto delle previsioni metereologiche sul viaggio e quindi di intervenire in caso di necessità”.\r

\r

","post_title":"Gnv in Marocco per celebrare i 15 anni di attività nel Paese, secondo mercato della compagnia","post_date":"2023-06-13T12:07:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686658078000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447560","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines celebra i suoi primi 90 anni di attività con un nuovo filmato pubblicitario che accompagna gli spettatori in un viaggio nel tempo.\r

\r

Il film racconta la storia dei 90 anni della compagnia aerea di bandiera turca, iniziata nel 1933 con soli cinque aerei e meno di 30 dipendenti. Il vettore, che si è particolarmente sviluppata negli ultimi 20 anni, opera attualmente una flotta di 418 aeromobili, serve 344 destinazioni internazionali e ha aumentato la sua forza lavoro a 82.000 dipendenti con un numero crescente di filiali.\r

\r

Il film inizia con la firma di Ghazi Mustafa Kemal Atatürk sul documento di fondazione della Turkish Airlines e con un aereo che decolla nel 1933 per poi atterrare a Istanbul nel 2023, molto lontano dalla destinazione prevista. Il capitano, prima sconcertato e poi orgoglioso, si rende conto che i sogni che aveva immaginato anni fa sono stati di gran lunga superati dal successo ottenuto dall'industria aeronautica negli ultimi 90 anni.\r

\r

Il presidente del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo di Turkish Airlines, Ahmet Bolat, ha dichiarato: \"Oggi Turkish Airlines è uno dei marchi di maggior valore nel nostro Paese e nel mondo. Ciò che ci ha portato a questo giorno sono i nostri valori e il sostegno dei nostri 82.000 dipendenti durante il nostro viaggio. Questo film, che è un omaggio a ciascuno dei nostri elementi costitutivi, racconta la storia di un viaggio lungo 90 anni da una prospettiva diversa. Siamo anche orgogliosi di realizzare qualcosa di cui essere fieri nel 90° anniversario di Turkish Airlines e nel 100° anniversario della Repubblica di Türkiye\".\r

\r

[gallery ids=\"447565,447568,447566,447567,447569,447570\"]\r

\r

","post_title":"Turkish Airlines compie 90 anni e celebra l'anniversario con un filmato pubblicitario","post_date":"2023-06-13T10:37:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686652644000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447554","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania, ha approvato il bilancio 2022 con un utile di esercizio di 9,673 milioni di euro al netto delle imposte.\r

\r

“Per il comparto aeroportuale, dopo i difficili anni della pandemia, è finalmente iniziata la ripresa. Tecnicamente il bilancio di quest’anno è ancora più positivo rispetto all’anno scorso, soprattutto perché i ricavi provengono tutti da attività operative e quindi il margine non è influenzato da eventi straordinari, come avvenuto invece per il 2021, con plusvalenze e sopravvenienze eccezionali derivate dal contributo statale a parziale copertura dei danni causati dal Covid”- dichiara l’ad di Sac, Nico Torrisi -. Per quanto riguarda l’aeroporto di Catania è un momento di grande crescita - nel 2023 ci avvicineremo agli 11 milioni di passeggeri, miglior risultato della storia - e ovviamente di grandi investimenti. Siamo consapevoli delle difficoltà dei passeggeri dovuti alla cronica mancanza di spazio in una struttura concepita per un traffico molto minore, e proprio per questo lavoriamo da tempo per procedere al più presto all’avvio del progetto di ristrutturazione del Terminal B.\r

\r

Per quanto riguarda la connettività di rotte, i numeri parlano chiaro: con 112 destinazioni collegate, 88 delle quali internazionali, siamo un vero e proprio hub nel cuore del Mediterraneo, la cui importanza strategica può solo aumentare. Come società e come rete aeroportuale del Sud-Est stiamo inoltre affrontando la grande sfida di rendere lo scalo di Comiso, per noi naturale aeroporto alternato e asset strategico, sempre più centrale rispetto alle politiche commerciali di diverse compagnie aeree, con le quali portiamo incessantemente avanti le doverose interlocuzioni. Lo scopo è quello di valorizzare sempre di più un territorio, quello ragusano, in grande sviluppo in termini di economia e turismo”.\r

\r

Le novità 2023 includono una destinazione domestica e sei internazionali: Belgrado, Edimburgo, Lourdes , Riyadh, Cairo, Luxor e Foggia. \r

\r

Il 2022 ha consentito all’aeroporto di Catania di raggiungere e superare i 10 milioni di passeggeri in transito, recuperando del tutto il gap causato dal Covid-19: numeri che saranno superati nel corso del 2023. Le previsioni dall’Ufficio commerciale e marketing riportano infatti, al 30 giugno 2023, un numero di passeggeri pari a 5.074.000, con una crescita del +17,1% rispetto al 2022 e dell’8,9% rispetto al 2019.\r

\r

Significativo il dato dei passeggeri internazionali che sono notevolmente aumentati, arrivando a far registrare un +5,35 rispetto al 2019 e +31,2% rispetto al 2022.","post_title":"Catania: la Sac approva il bilancio 2022 in utile e mira agli 11 milioni di passeggeri per il 2023","post_date":"2023-06-13T10:14:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686651288000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447537","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'ente del Turismo del Portogallo e Tap Air Portugal insieme per raccontare le opportunità e le ricchezze della destinazione.\r

\r

In occasione della Festa della Repubblica del Portogallo, le due realtà hanno accolto stampa e operatori presso Villa Barberini, la prestigiosa residenza dell'ambasciatore del Portogallo in Italia.\r

\r

Al centro della presentazione, gli asset di sviluppo del Portogallo, sempre più amato dai viaggiatori italiani, e le novità del network di Tap, che oggi serve 93 collegamenti settimanali dall'Italia.\r

\r

[gallery columns=\"4\" ids=\"447538,447539,447540,447541\"]\r

\r

Marcelo Rebanda, direttore per l’Italia dell’ufficio turistico del Portogallo, ha snocciolato i numeri registrati dal Paese negli ultimi anni. \"Abbiamo avuto 25,6 milioni di ospiti nel 2022, con un aumento dell'83% rispetto all'anno precedente - racconta - e del +2,3% rispetto al 2019\".\r

Ancora più performante la metrica relativa ai ricavi turistici, che rispetto all'anno che ha preceduto la pandemia ha visto un incremento del 19%, con 21 miliardi di euro.\r

\r

Gli italiani rappresentano un mercato chiave per il Paese: \"È il secondo mercato più importante per visitatori dopo gli Usa - spiega Rebanda - e il terzo per ricavi\".\r

\r

Tra i segmenti di mercato e i prodotti più interessanti, il direttore ha citato l'attenzione alla sostenibilità, la storia, la cultura e il folklore, il rapporto qualità/prezzo, l'accoglienza, la sicurezza, l'attitudine ad accogliere un turismo sportivo e outdoor e il particolare appeal del patrimonio vitivinicolo e gastronomico, al quale è stato dedicato il sito portugueswinestourism.com e il concept della serata di festeggiamenti, con la presenza dei prodotti enogastronomici locali più premiati e rinomati.\r

\r

Tap Air Portugal: gli investimenti sull'Italia\r

\r

La compagnia offre oggi 93 voli settimanali dall'italia, con partenze dirette per Lisbona da 6 aeroporti: Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Firenze, Boogna e Napoli. A questo network si aggiungono le destinazioni raggiunte grazie agli accordi di codeshare con Ita Airways (Brindisi, Bologna, Bari, Catania, Genova, Napoli, Palermo, Lamezia Terme, Torino, Trieste e Verona) e con AccesRail per la mobilità integrata aereo-alta velocità.\r

\r

Tra i punti di forza, lo Stopover Portugal, \"che permette di sostare fino a 10 giorni a Lisbona o a Porto senza costi aggiuntivi - come spiega Davide Calicchia, market manager Italia di TAP - e la presenza di una flotta giovane, che vanta la presenza del nuovo A330-900 neo\".\r

\r

Non meno importante la funzionalità dell'aeroporto di Lisbona, un hub centrale ed efficiente. Inoltre, \"rappresenta la porta ideale per l'ingresso in Europa da oltreoceano - spiega Calicchia - ma anche, viceversa, la porta per gli Usa per chi viaggia dall'Europa, grazie alla sua posizione strategica che la rende circa 1.250km più vicina al continente americano\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"Portogallo: i piani di sviluppo di Tap e dell'ente del turismo","post_date":"2023-06-13T09:24:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686648245000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447455","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un fam trip ad hoc realizzato in collaborazione con Ita Airways è stato l'occasione per presentare la nuova programmazione India griffata Columbus. Riservato a un ristretto numero di agenzie selezionate proveniente da tutta Italia e accompagnato dalla nuova direttrice del to, Manuela Altinier, nonché dalla business sales per il Triveneto di Ita Airways, Stefania Carraro, il viaggio si è sviluppato nella zona pre-Himalayana, sul tema delle tre religioni. L'itinerario ha quindi toccato Haridwar, città sacra per la religione Indù, ogni 12 anni sede del Kumbh Mela, Dharamsala, capitale buddista e sede del governo tibetano in esilio, e Amritsar, dove è situato il più importante tempio per la religione Sikh, il Golden Temple.\r

\r

\"Abbiamo voluto che il nostro fam rappresentasse cosa significa viaggiare Columbus Explorer. E grazie alla disponibilità e all’estrema professionalità dei partecipanti, siamo riusciti a condensare in sei giorni un programma che solitamente ne necessita quasi il doppio - racconta la stessa Manuela Altinier -. La parte esperienziale è stata il fulcro del viaggio: i partecipanti hanno potuto vivere una benedizione privata durante la cerimonia serale Aarti lungo il Gange ad Haridwar; pranzare in un tempio Sikh lungo le rive dello Yamuna; festeggiare in un moderno Sky Bar a Chandigarh; raggiungere in barca un tempio parzialmente sommerso; provare il punjabi street food e immergersi nel tifo da stadio nella Wagah Beating Retreat Border Ceremony: la cerimonia dell'ammaina bandiera al confine Attari-Wagah, caratterizzata da elaborate e rapide manovre simili a danze e dall'alzare le gambe il più in alto possibile; un simbolo della rivalità ma anche una dimostrazione di fratellanza e cooperazione tra le due nazioni\".\r

\r

Curata dal product manager Ernesto Adiletta che vanta un’esperienza decennale sulla destinazione, l'offerta India è stata sviluppata seguendo la filosofia delle linee di prodotto che contraddistingue il tour operator: \"Per la linea Columbus Vacanze abbiamo pensato a itinerari basati sui grandi classici, suddivisi in partenze di gruppo e partenze private con guide in italiano. Per quanto riguarda la linea Columbus Explorer dedicata ai viaggiatori, oltre agli itinerari suggestivi spesso fuori dai circuiti turistici, abbiamo pensato a proposte dalla forte impronta esperienziale, come esplorare lo Shekhawati a cavallo o navigare il Brahmaputra per assaporare il Kaziranga e conoscere da vicino le etnie che vivono la regione. La linea Platinum dedicata al lusso nasce dalla stretta collaborazione con i grandi brand indiani, come Oberoi, Taj e Leela, ma anche dalla ricerca sul territorio di suggestivi lodge Safari e di palazzi gestiti da Maharaja, nonché soprattutto dall’esclusivo rapporto con la catena Aman: un lusso con personalità, legato al territorio e rispettoso dell’ambiente e della popolazione locale\".\r

\r

Ita Airways collega con quattro voli settimanali Roma Fiumicino a Delhi con tratte dirette. I collegamenti aumenteranno a cinque con l’entrata in flotta dei nuovissimi Airbus A330 Neo","post_title":"Un gruppo di agenti in viaggio con Columbus per scoprire la nuova programmazione India del to","post_date":"2023-06-12T10:48:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686566885000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447375","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aegean vola spedita nel 2023 con oltre 5 milioni di passeggeri trasportati nel periodo gennaio-maggio, pari ad un aumento del 50% sul corrispondente periodo del 2022 e superando il traffico passeggeri dello stesso periodo pre-pandemico.\r

\r

In particolare, il traffico internazionale su Atene è aumentato del 65% rispetto al 2022 e del 12% rispetto al 2019. Per lo stesso periodo, il traffico internazionale verso Salonicco è cresciuto in modo ancor più significativo, raggiungendo il 72% rispetto all'anno precedente e il 30% rispetto al 2019.\r

\r

Questo incremento è stato ottenuto sia grazie all'espansione complessiva dell'attività di Aegean con nuove rotte all'estero, visto che quest'anno opera con il più grande network internazionale di destinazioni della sua storia, sia grazie al puntuale aumento della frequenza dei voli, su rotte già esistenti come Italia, Spagna, Germania, Scandinavia, Israele, Egitto e Arabia Saudita.\r

\r

Da notare che con l'inizio della stagione estiva, iniziata in anticipo rispetto agli anni precedenti, sono partiti i voli diretti da Atene per Bristol, Birmingham, Riga e Lille, i voli diretti da Salonicco per Barcellona e Colonia e i voli diretti da Chania, Ioannina, Mykonos, Rodi e Kalamata per Tel Aviv.\r

\r

Nei prossimi giorni è previsto il lancio di 9 nuove rotte da/per Atene (Lubiana, Dammam, Newcastle, Siviglia, Lubiana, Lubiana, Lubiana, Newcastle, Siviglia, Lubiana, Cuba, Pisa, Palma di Maiorca e Spalato), 3 nuove rotte da/per Salonicco (Venezia, Erevan, Tbilisi), mentre allo stesso tempo 5 rotte da/per Heraklion (Vienna, Marsiglia, Larnaca, Tirana e Belgrado) e la rotta che collega Rodi a Belgrado tornano in programma dopo la pausa invernale.\r

\r

Complessivamente la compagnia offrirà quest'anno 18 milioni di posti, di cui 11 milioni sulle rotte internazionali, 2 milioni in più rispetto al 2022 e 800.000 in più rispetto al 2019. La compagnia aerea opererà verso 165 destinazioni in 46 Paesi con 272 rotte dirette dalle sue 10 basi in Grecia e all'estero, con una flotta di 76 aeromobili, tra cui i nuovi Airbus A320 e A321 neo.","post_title":"Aegean: oltre 5 milioni di passeggeri nei primi 5 mesi dell'anno. Superati i livelli 2019","post_date":"2023-06-09T11:51:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686311510000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447364","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono stati quelli dedicati ai travel designer e al turismo sostenibile i corsi di maggior successo del programma formativo per i nuovi professionisti del viaggio lanciati con l'avvio della partnership tra IpV e l'Accademia Creativa del Turismo (Act by Idee per Viaggiare). La figura del travel designer intercetta in particolare la domanda di specialisti del turismo esperienziale. Si tratta del ruolo tecnico e pratico dell’agente di viaggio, con un taglio più personalizzato, con una vocazione all’essere consulente, flessibile in base alle esigenze e ai tempi del cliente. Originariamente questo corso era scelto dalla fascia d’età 22-30 anni, ma dopo la pandemia si sono iscritti anche molti 40enni, persone già occupate, motivate a diversificare la propria attività. Per questo target l’Accademia ha quindi esteso la partecipazione nei weekend, attrezzando tre aule in contemporanea, sia in modalità a distanza sia all’interno della sede capitolina di IpV, inaugurata nell’ottobre 2022, e della sede di Milano.\r

\r

La figura dello specialista di turismo sostenibile e responsabile poggia le basi sulla specializzazione di Act, che aveva ideato un master già nel 2005 con Atir. Quando il tema non era in voga, l’Accademia promosse un percorso dall’approccio operativo e tecnico. Il 2023 presenta anche la nuova edizione del master in tourism management, che vedrà per la prima volta la partecipazione attiva di Idee per Viaggiare, attraverso i propri collaboratori specialisti di destinazione e le proprie risorse strutturali e tecniche. Tra gli altri corsi disponibili si segnalano poi quelli riguardanti l'alberghiero e il turismo outdoor che forma anche guide ambientali\r

\r

“È nostra intenzione contribuire a colmare il gap che attualmente esiste fra la domanda di persone qualificate e le risorse realmente disponibili - spiega il ceo di IpV, Danilo Curzi -. Formare risorse per il mercato è un processo sfidante, dedicato a persone motivate; ci impegniamo a strutturare corsi con personale che conosce la concretezza, che sa tramettere la passione per il lavoro più bello del mondo”.\r

\r

Generalmente i master si sviluppano nell’arco di quattro mesi, per un totale di 500 ore di formazione, mentre i corsi hanno una durata media di due mesi. Il calendario si snoda in tre sessioni principali, che si tengono nel periodo compreso tra ottobre - maggio, anche in base alle esigenze/disponibilità degli iscritti. Comprendono lezioni in aula, contenuti in streaming, sportello per esercitazioni, anche percorsi didattici personalizzati, visite didattiche. Rispondono al mutato target che dallo studente post diploma o post laurea si è esteso anche ai professionisti. Il prossimo 16 giugno è in programma un open day sui corsi, a partire dalle ore 14 presso la sede di Idee per Viaggiare, in via dei Magazzini Generali 18/20, Roma.\r

\r

","post_title":"Turismo sostenibile e travel designer i corsi più richiesti della Act by Idee per Viaggiare","post_date":"2023-06-09T10:49:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686307751000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447302","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"SunExpress ha inaugurato lo scorso 4 giugno la nuova rotta fra l'aeroporto Marco Polo di Venezia e la città di Smirne, con due voli settimanali (mercoledì e domenica). A Smirne è poi possibile usufruire dei voli in collegamento su nove destinazioni in Turchia: Adana, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Mardin, Samsun, Van.\r

\r

«È difficile superare l'Italia per la raffinatezza della cucina e il patrimonio culturale, ma i nostri ospiti dall'Italia possono ora cogliere le opportunità che Smirne, definita la “'Perla dell'Egeo”, ha da offrire - ha dichiarato Peter Glade, direttore commerciale di SunExpress. -. E possono arrivarci direttamente con la migliore compagnia aerea leisure del mondo».\r

\r

Nell’attuale stagione estiva la compagnia - joint venture tra Lufthansa e Turkish Airlines e premiata da Skytrax come \"World's Best Leisure Airline\" - ha realizzato la sua più grande espansione di rotte e di network, con 26 nuovi collegamenti e cinque nuove destinazioni, tra le quali Venezia.\r

\r

Città ricca di storia, Smirne deve la sua fama anche al sito archeologico di Efeso, Patrimonio dell'Umanità. Per conoscere le attrazioni e le offerte della città, l'applicazione Visit Izmir, sviluppata con il supporto di SunExpress, propone itinerari turistici e culturali. \r

\r

","post_title":"SunExpress è operativa sulla rotta da Venezia a Smirne con due voli settimanali","post_date":"2023-06-08T12:12:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686226350000]}]}}