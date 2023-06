Tucano: una Cina inedita e l’elogio del “minore” cuore del rilancio del to Un ritorno alle origini e qualche meditata apertura verso nuove mete, vicine o lontane, ma rigorosamente in chiave inedita. Così Willy Fassio, motore del Tucano Viaggi Ricerca, festeggia i quaranta anni di una realtà cresciuta nel tempo seguendo le sue personali passioni: un traguardo da festeggiare dopo la ripresa del post Covid. “Mesi difficili che oggi stiamo ancora superando – spiega lo stesso Fassio -. Con un team più ridotto di capaci collaboratori abbiamo migliorato e verificato ogni itinerario della programmazione, dedicandoci anche allo sviluppo del prodotto Italia. Un’Italia minore, secondo la filosofia che da sempre rappresenta le nostre scelte. All’artigianalità delle nostre proposte, curate nei dettagli, abbiamo poi voluto dare il valore aggiunto della copertura assicurativa multirischi-Covid, per la sicurezza e la garanzia dei nostri clienti. Non nascondo che tuttora permangono difficoltà. I prezzi dei voli sono saliti, alcune frequenze ridotte e le capacità ricettive sono limitate. Difficile quindi definire i prezzi. Erroneamente, in molti abbiamo pensato che le dcm avrebbero ribassato le quotazioni per recuperare quanto perso durante la pandemia. Ma la richiesta, al contrario, è salita e i costi dei servizi sono aumentati”. Tra le novità del 2023 ecco allora il ritorno della Cina, “ma di una Cina segreta e inedita disegnata per noi da Simone Sturla, che ha esplorato il Paese negli anni in lungo e in largo lavorando per la dmc Asian Trails”. Insieme al paese del Dragone, tutta l’offerta del to torinese è stata rinnovata: “Ci siamo concentrati maggiormente su proposte personalizzate – prosegue Fassio -, alla ricerca di una cultura minore dell’Europa (dove “minore” acquista un suo preciso valore) e su itinerari in Paesi e continenti dove l’esperienza e la conoscenza ci guidano da anni, accompagnati in molti casi da archeologi, geologi, naturalisti, etnografi o antropologi ed esperti di civiltà orientali, che favoriscono la comprensione di luoghi, ambienti, paesaggi e culture”. Per il 2023 l’obiettivo è quindi quello di raggiungere una consistente crescita delle vendite, “ma soprattutto di consolidare quanto ho costruito con la consapevolezza di aver lavorato bene – conclude Fassio -. La risposta del pubblico sta premiando i nostri sforzi di questi ultimi due anni e non voglio puntare in alto solo per pure velleità economiche. Mi sto inoltre guardando attorno e non escludo di sviluppare un progetto sulle dimore storiche italiane, patrimonio inestimabile e non del tutto valorizzato, e poi magari estenderlo a realtà analoghe in giro per il mondo. Tour brevi da veicolare in Italia e all’estero”. di Federica De Luca

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447233 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_371862" align="alignleft" width="300"] Un'immagine di Portopiccolo[/caption] Dopo le voci raccolte già a inizio aprile arriva ora la conferma. L'offerta di ospitalità del complesso di Portopiccolo a Sistiana, vicino a Trieste, sarà brandizzata Tivoli. Il marchio di casa Minor Hotels fa così il proprio debutto nel mercato italiano. Il resort giuliano comprende l’hotel a 5 stelle da 58 camere Falisia Luxury Collection Resort & Spa, 203 appartamenti di lusso e 110 posti barca. La riapertura è prevista entro la fine di giugno, con il nome Tivoli Portopiccolo Sistiana Resort. L'accordo tra il gruppo Minor (che include anche i brand Nh) e la proprietà è stata siglato lo scorso 31 maggio. Il complesso è detenuto da Hig Realty Partners: la divisione dedicata agli investimenti real estate del fondo internazionale Hig Capital aveva rilevato il complesso turistico nel 2020 per 150 milioni di euro, di cui circa 36 milioni per la sola struttura a 5 stelle, in collaborazione con l’asset management company InvestiRe. A vendere era stata la Rilke (società controllata dal gruppo Rizzani de Eccher), che però ha mantenuto una quota di minoranza [post_title] => Portopiccolo sarà brandizzato Tivoli: debutto italiano per il marchio di casa Minor [post_date] => 2023-06-07T14:34:51+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686148491000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447220 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un ritorno alle origini e qualche meditata apertura verso nuove mete, vicine o lontane, ma rigorosamente in chiave inedita. Così Willy Fassio, motore del Tucano Viaggi Ricerca, festeggia i quaranta anni di una realtà cresciuta nel tempo seguendo le sue personali passioni: un traguardo da festeggiare dopo la ripresa del post Covid. "Mesi difficili che oggi stiamo ancora superando - spiega lo stesso Fassio -. Con un team più ridotto di capaci collaboratori abbiamo migliorato e verificato ogni itinerario della programmazione, dedicandoci anche allo sviluppo del prodotto Italia. Un’Italia minore, secondo la filosofia che da sempre rappresenta le nostre scelte. All’artigianalità delle nostre proposte, curate nei dettagli, abbiamo poi voluto dare il valore aggiunto della copertura assicurativa multirischi-Covid, per la sicurezza e la garanzia dei nostri clienti. Non nascondo che tuttora permangono difficoltà. I prezzi dei voli sono saliti, alcune frequenze ridotte e le capacità ricettive sono limitate. Difficile quindi definire i prezzi. Erroneamente, in molti abbiamo pensato che le dcm avrebbero ribassato le quotazioni per recuperare quanto perso durante la pandemia. Ma la richiesta, al contrario, è salita e i costi dei servizi sono aumentati”. Tra le novità del 2023 ecco allora il ritorno della Cina, "ma di una Cina segreta e inedita disegnata per noi da Simone Sturla, che ha esplorato il Paese negli anni in lungo e in largo lavorando per la dmc Asian Trails". Insieme al paese del Dragone, tutta l'offerta del to torinese è stata rinnovata: “Ci siamo concentrati maggiormente su proposte personalizzate - prosegue Fassio -, alla ricerca di una cultura minore dell’Europa (dove “minore” acquista un suo preciso valore) e su itinerari in Paesi e continenti dove l’esperienza e la conoscenza ci guidano da anni, accompagnati in molti casi da archeologi, geologi, naturalisti, etnografi o antropologi ed esperti di civiltà orientali, che favoriscono la comprensione di luoghi, ambienti, paesaggi e culture”. Per il 2023 l'obiettivo è quindi quello di raggiungere una consistente crescita delle vendite, "ma soprattutto di consolidare quanto ho costruito con la consapevolezza di aver lavorato bene - conclude Fassio -. La risposta del pubblico sta premiando i nostri sforzi di questi ultimi due anni e non voglio puntare in alto solo per pure velleità economiche. Mi sto inoltre guardando attorno e non escludo di sviluppare un progetto sulle dimore storiche italiane, patrimonio inestimabile e non del tutto valorizzato, e poi magari estenderlo a realtà analoghe in giro per il mondo. Tour brevi da veicolare in Italia e all’estero”. di Federica De Luca [post_title] => Tucano: una Cina inedita e l'elogio del "minore" cuore del rilancio del to [post_date] => 2023-06-07T13:12:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686143535000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447215 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il brand Curio Collection di casa Hilton debutta a Madrid con una strutture situata nel centro della città. La proprietà, aperta a metà maggio, dispone di 93 camere, tra cui otto suite, nonché di due locali f&b: il ristorante La Braseri di cucina tipica madrilena con un tocco internazionale e il cocktail bar El Cielo de Chicote con vista panoramica a 360 gradi sulla capitale spagnola. A progettare gli interni dell'Hotel Montera Madrid, Curio Collection by Hilton, l'interior designer Lázaro Rosa-Violán, che si è ispirato al carattere eclettico della zona. Il tutto, all'interno di un edificio neoclassico completamente ristrutturato, risalente al 1924. “Siamo lieti di accogliere questo nuovo albergo nel nostro portfolio europeo in espansione - spiega il senior vice president, Continental Europe, Hilton, David Kelly -. La struttura offre agli ospiti un'esperienza autentica nel cuore della vivace capitale spagnola, con camere eleganti, un ristorante alla moda e un rooftop bar con vista mozzafiato. L'Hotel Montera Madrid, sono sicuro, sarà apprezzato sia dagli abitanti del luogo sia dagli ospiti internazionali”. [post_title] => Il brand Curio Collection by Hilton debutta a Madrid con l'hotel Montera [post_date] => 2023-06-07T12:45:53+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686141953000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447212 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha riaperto i propri battenti lo scorso 3 giugno, nella propria nuova veste griffata Essence Hotels, il resort Cala di Luna di Favignana, primo hotel siciliano del gruppo Omega Hospitality. Situata all'interno della riserva nazionale delle isole Egadi, la struttura, di proprietà del gruppo Bulgarella, è stata oggetto di un restyling che ha interessato l’animazione, le aree verdi e il concept ristorativo. Ma l'avvio delle operazioni al Cala di Luna è solo il primo step degli ambiziosi piani di sviluppo di Essence Hotels, che prevede l'aggiunta al proprio portfolio di dieci resort entro il 2027: “Le prossime destinazioni – spiega il seo, Antonio Cafarelli - riguardano gli Essence Olbia Costa Smeralda e Isola D'Elba. In campo internazionale, stiamo inoltre lavorando in maniera molto concreta per l'inaugurazione entro il 2024 dell'Essence Dar Es Salaam in Tanzania e di un ulteriore resort 5 stelle a Zanzibar per il 2025”. "È un privilegio unire le forze con Omega Hospitality per la riapertura del Cala La Luna - aggiunge Andrea Bulgarella, presidente del gruppo omonimo - e instaurare rapporti di sinergia con un partner che ha a cuore progetti nati in armonia con l'ambiente e che mostra l’impegno di voler conservare lo spirito del luogo”. [post_title] => Essence Hotels debutta in Sicilia con il Cala di Luna. In arrivo altri dieci resort entro il 2027 [post_date] => 2023-06-07T12:33:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686141212000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447188 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => British Airways è tornata a collegare Londra con l'aeroporto di Pechino Daxing, per la prima volta dal gennaio 2020, quando la rotta era stata sospesa a causa della pandemia. La ripresa dell'attività rivendica l'esclusività della compagnia aerea come unico vettore britannico che opera un collegamento diretto tra Pechino e il Regno Unito. Sulla rotta sono previste quattro frequenze alla settimana con partenza dall'aeroporto di Daxing il martedì, mercoledì, venerdì e domenica. British Airways e il partner commerciale congiunto China Southern operano entrambi da Daxing, offrendo ai passeggeri una maggiore connettività tra il Regno Unito e la Cina, con trasferimenti più semplici, una scelta più ampia di voli successivi e maggiori vantaggi. I vantaggi per i frequent flyer offerti dalla joint business includono maggiori opportunità di accumulare punti, la possibilità di prenotare attraverso i siti web o le app di entrambe le compagnie aeree, un migliore accesso alle lounge e l'accesso a prodotti e servizi cinesi e britannici di alta qualità in volo e a terra. I clienti che viaggiano tra le due città possono usufruire della cabina Club Suite (classe business) di nuova concezione della compagnia aerea, con accesso diretto al corridoio, porta della suite per una maggiore privacy e lussuosi sedili a letto piatto in configurazione 1-2-1. Nell'ottobre 2019 British Airways è stata la prima compagnia di bandiera internazionale a trasferire le operazioni nel nuovo aeroporto di Daxing, progettato dall'architetto britannico-iracheno, Zaha Hadid. I clienti che volano a Daxing possono beneficiare di un collegamento ferroviario ad alta velocità con la città e godere di strutture all'avanguardia, tra cui una lounge recentemente ridisegnata. [post_title] => British Airways ha riattivato i voli diretti fra Londra e Pechino Daxing [post_date] => 2023-06-07T11:09:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686136198000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447184 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Chantal Bernini torna nella sua Val d'Aosta: dopo quasi dieci anni trascorsi nel to di casa Uvet, lascia infatti Settemari per assumere l'incarico di room division manager del Grand Hotel Billia di Saint-Vincent. Già direttore marketing presso Eurotravel e, in seguito, primo direttore generale dell’Office Régional du Tourisme della stessa Valle d’Aosta, Chantal Bernini è entrata nell'operatore torinese a settembre 2014. Qui ha ricoperto fino a questo mese di giugno la carica di marketing communication manager. Un'altra figura di spicco di Settemari si muove insomma verso altri lidi. Il to di casa Uvet però sta provando a ripartire con nuovi volti, quali il general manager di Amo il Mondo, Luigi Giussani, e un'estate all'insegna di due club in Italia, l’offerta Settemari Style in Grecia, Turchia, Egitto, Cipro e Maldive e i tour, con particolare attenzione alla destinazione Turchia [post_title] => Chantal Bernini lascia Settemari. E' la nuova room division manager del Grand Hotel Bilia di Sain-Vincent [post_date] => 2023-06-07T11:04:38+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686135878000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447175 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Partirà il prossimo 16 giugno il fam trip organizzato in Giordania da Sand Tour, che coinvolgerà 25 tra le agenzie partner più performanti del to fiorentino: "Si tratta di una destinazione fiore all'occhiello del nostro catalogo Medioriente - spiega il sales & marketing director della compagnia, Dario Dell’Aversana -: organizziamo questo educational proprio per far conoscere i nostri tour, i nostri hotel e far toccare con mano agli adv i servizi di qualità che proponiamo in loco. In questa occasione si potranno infatti visitare le strutture che offriamo, visitare le attrattive turistiche della destinazione, conoscere le nostre guide e vivere le esperienze meravigliose che suggeriamo ai clienti, come la notte nel campo tendato nel deserto". In concomitanza con l'educational, "proponiamo pure tariffe nette alle adv molto aggressive per i nostro tour dedicati alle partenze estive - conclude Dell’Aversana -. Voliamo con prodotto charter sulla Giordania da Malpensa, Venezia e Fiumicino. In catalogo abbiamo quattro itinerari differenti: Tour classico sette notti, Tour classico sette notti con notte nel deserto o notte sul mar Morto, Tour Petra & Mare (quattro notti di viaggio + tre notti mare), Petra Express (tre notti solo tour). [post_title] => Il prossimo 16 giugno Sand Tour porta 25 agenzie in Giordania [post_date] => 2023-06-07T10:35:15+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686134115000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447168 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tantissimi posti in allotment sui voli, che garantiscono il prezzo bloccato e garantito. Guiness Travel si presenta all’appuntamento con gli States con tutte le carte in regola per sfruttare la piena ripresa della destinazione Usa che, nonostante rincari di voli e servizi a terra, continua ad attirare molti viaggiatori. “La nostra è una strategia commerciale dalla parte di viaggiatori e adv - spiega la sales manager del to, Elvira D’Aversa -: i primi possono prenotare anche sotto data senza ulteriori supplementi; le seconde sanno di potersi affidare, senza bisogno di troppe ricerche, a un tour operator solido e in grado di risolvere i loro problemi”. Si parte da New York, porta d’ingresso degli States, per un ricchissimo ventaglio di visite guidate abbinato al giusto tempo libero e un esclusivo soggiorno nel cuore di Manhattan, a due passi da Times Square, presso il Marriot Marquis. Due gli itinerari sulla Grande Mela, con un totale di 16 date di partenza fino a Capodanno, per chiudere il 2023 tra i fuochi d’artificio più famosi del mondo. Se New York risulta essere in testa ai desideri dei viaggiatori, la richiesta si concentra anche su viaggi più complessi, come per esempio la grande regione del West (Colorado, Wyoming, South Dakota, Idaho, Nevada), cuore pulsante degli Usa. Gli intramontabili classici dei parchi nazionali, il mito dell’Arizona e della California sono poi sempre sugli scudi, così come il combinato Usa & Canada, Il grande Est Prestige, che unisce il meglio dei due paesi nordamericani sul versante orientale (Toronto, cascate del Niagara, Washinghton, Philadelphia, New York). Disponibili pure grandi metropoli iconiche come Chicago e Boston, a cui si aggiungono la leggenda di una music city quale New Orleans e l’accoglienza celebre di Miami. “Per quanto riguarda l’estate e l’autunno, le richieste sono in costante aumento e notiamo favorevolmente un’impennata dei viaggi di nozze", conclude Elvira D’Aversa. [post_title] => Gli Usa di Guiness Travel: posti in allotment e prezzo bloccato e garantito [post_date] => 2023-06-07T10:22:31+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686133351000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 447115 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_447116" align="alignleft" width="300"] Leonardo Massa[/caption] La divisione crociere del gruppo Msc intende supportare ancora meglio la community dei suoi partner commerciali in Italia, riunendo le funzioni di vendita e altre risorse di brand di Explora Journeys sotto la stessa struttura. Leonardo Massa, managing director di Msc per l'Italia, assumerà la responsabilità del mercato italiano anche per Explora Journeys, dando vita a sinergie ancora più efficaci a vantaggio degli operatori turistici. Gli accordi commerciali esistenti con i partner del settore rimarranno invariati. Analogamente, anche le condizioni di vendita per i due brand rimarranno separate e invariate per il futuro. Pierfrancesco Vago, executive chairman della divisione crociere del gruppo Msc, ha dichiarato: “Questa è un'ulteriore dimostrazione di quanto il gruppo MSC intenda sviluppare ulteriormente la relazione con i partner commerciali, che ha ricoperto un ruolo fondamentale nella nostra crescita fino a oggi e continuerà a farlo con entrambi i nostri brand. Questa struttura semplificata fornirà un accesso migliore agli operatori turistici, soprattutto ai consulenti di viaggio, generando vantaggi per tutte le parti coinvolte. E ciò che più importa, consentirà agli operatori turistici di beneficiare dei nostri continui investimenti in entrambi i brand e in questo modo di crescere a loro volta.” Leonardo Massa, managing director di Msc per l’Italia e managing director di Explora Journeys Italia ha detto: “Sono entusiasta di questo nuovo incarico e ringrazio l’azienda per la fiducia che ha riposto in me e nel team per promuovere al meglio il nuovo brand di lusso della divisione crociere, la cui prima nave - costruita in Italia da Fincantieri - si appresta a prendere il mare a luglio. Il mercato mostra ottimismo e un forte interesse per viaggi e vacanze di lusso, mete inusuali e particolari che si possono raggiungere con navi dagli standard altissimi sia i termini di servizio che di sostenibilità. Accolgo questo incarico con grande determinazione ed entusiasmo, certo che il mercato italiano saprà apprezzare questa nuova proposta di vacanze di lusso senza eguali”. In Italia, Explora Journeys continuerà ad avere un team dedicato per le attività di vendita, marketing, centri di contatto e pubbliche relazioni, mentre risorse aggiuntive dedicate al brand sosterranno le operazioni in ogni mercato, garantendo il successo immediato di questo nuovo approccio. Lo stesso tipo di struttura sarà adottato anche in Francia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Sudafrica, Brasile, Cina e Giappone. La prima nave di Explora Journeys, Explora I, partirà per il suo viaggio inaugurale il 17 luglio da Southampton, nel Regno Unito, per un viaggio di 15 notti tra i fiordi norvegesi e oltre il circolo polare, arrivando infine a Copenaghen. [post_title] => Msc: Leonardo Massa a capo delle vendite di Explora Journeys in Italia [post_date] => 2023-06-06T12:08:51+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1686053331000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "tucano una cina inedita e lelogio del minore cuore del rilancio del to" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":80,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2177,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447233","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_371862\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Un'immagine di Portopiccolo[/caption]\r

\r

Dopo le voci raccolte già a inizio aprile arriva ora la conferma. L'offerta di ospitalità del complesso di Portopiccolo a Sistiana, vicino a Trieste, sarà brandizzata Tivoli. Il marchio di casa Minor Hotels fa così il proprio debutto nel mercato italiano. Il resort giuliano comprende l’hotel a 5 stelle da 58 camere Falisia Luxury Collection Resort & Spa, 203 appartamenti di lusso e 110 posti barca. La riapertura è prevista entro la fine di giugno, con il nome Tivoli Portopiccolo Sistiana Resort.\r

L'accordo tra il gruppo Minor (che include anche i brand Nh) e la proprietà è stata siglato lo scorso 31 maggio. Il complesso è detenuto da Hig Realty Partners: la divisione dedicata agli investimenti real estate del fondo internazionale Hig Capital aveva rilevato il complesso turistico nel 2020 per 150 milioni di euro, di cui circa 36 milioni per la sola struttura a 5 stelle, in collaborazione con l’asset management company InvestiRe. A vendere era stata la Rilke (società controllata dal gruppo Rizzani de Eccher), che però ha mantenuto una quota di minoranza","post_title":"Portopiccolo sarà brandizzato Tivoli: debutto italiano per il marchio di casa Minor","post_date":"2023-06-07T14:34:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686148491000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447220","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un ritorno alle origini e qualche meditata apertura verso nuove mete, vicine o lontane, ma rigorosamente in chiave inedita. Così Willy Fassio, motore del Tucano Viaggi Ricerca, festeggia i quaranta anni di una realtà cresciuta nel tempo seguendo le sue personali passioni: un traguardo da festeggiare dopo la ripresa del post Covid. \"Mesi difficili che oggi stiamo ancora superando - spiega lo stesso Fassio -. Con un team più ridotto di capaci collaboratori abbiamo migliorato e verificato ogni itinerario della programmazione, dedicandoci anche allo sviluppo del prodotto Italia. Un’Italia minore, secondo la filosofia che da sempre rappresenta le nostre scelte. All’artigianalità delle nostre proposte, curate nei dettagli, abbiamo poi voluto dare il valore aggiunto della copertura assicurativa multirischi-Covid, per la sicurezza e la garanzia dei nostri clienti. Non nascondo che tuttora permangono difficoltà. I prezzi dei voli sono saliti, alcune frequenze ridotte e le capacità ricettive sono limitate. Difficile quindi definire i prezzi. Erroneamente, in molti abbiamo pensato che le dcm avrebbero ribassato le quotazioni per recuperare quanto perso durante la pandemia. Ma la richiesta, al contrario, è salita e i costi dei servizi sono aumentati”.\r

\r

Tra le novità del 2023 ecco allora il ritorno della Cina, \"ma di una Cina segreta e inedita disegnata per noi da Simone Sturla, che ha esplorato il Paese negli anni in lungo e in largo lavorando per la dmc Asian Trails\". Insieme al paese del Dragone, tutta l'offerta del to torinese è stata rinnovata: “Ci siamo concentrati maggiormente su proposte personalizzate - prosegue Fassio -, alla ricerca di una cultura minore dell’Europa (dove “minore” acquista un suo preciso valore) e su itinerari in Paesi e continenti dove l’esperienza e la conoscenza ci guidano da anni, accompagnati in molti casi da archeologi, geologi, naturalisti, etnografi o antropologi ed esperti di civiltà orientali, che favoriscono la comprensione di luoghi, ambienti, paesaggi e culture”.\r

\r

Per il 2023 l'obiettivo è quindi quello di raggiungere una consistente crescita delle vendite, \"ma soprattutto di consolidare quanto ho costruito con la consapevolezza di aver lavorato bene - conclude Fassio -. La risposta del pubblico sta premiando i nostri sforzi di questi ultimi due anni e non voglio puntare in alto solo per pure velleità economiche. Mi sto inoltre guardando attorno e non escludo di sviluppare un progetto sulle dimore storiche italiane, patrimonio inestimabile e non del tutto valorizzato, e poi magari estenderlo a realtà analoghe in giro per il mondo. Tour brevi da veicolare in Italia e all’estero”.\r

\r

di Federica De Luca","post_title":"Tucano: una Cina inedita e l'elogio del \"minore\" cuore del rilancio del to","post_date":"2023-06-07T13:12:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1686143535000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447215","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il brand Curio Collection di casa Hilton debutta a Madrid con una strutture situata nel centro della città. La proprietà, aperta a metà maggio, dispone di 93 camere, tra cui otto suite, nonché di due locali f&b: il ristorante La Braseri di cucina tipica madrilena con un tocco internazionale e il cocktail bar El Cielo de Chicote con vista panoramica a 360 gradi sulla capitale spagnola. A progettare gli interni dell'Hotel Montera Madrid, Curio Collection by Hilton, l'interior designer Lázaro Rosa-Violán, che si è ispirato al carattere eclettico della zona. Il tutto, all'interno di un edificio neoclassico completamente ristrutturato, risalente al 1924.\r

\r

“Siamo lieti di accogliere questo nuovo albergo nel nostro portfolio europeo in espansione - spiega il senior vice president, Continental Europe, Hilton, David Kelly -. La struttura offre agli ospiti un'esperienza autentica nel cuore della vivace capitale spagnola, con camere eleganti, un ristorante alla moda e un rooftop bar con vista mozzafiato. L'Hotel Montera Madrid, sono sicuro, sarà apprezzato sia dagli abitanti del luogo sia dagli ospiti internazionali”.","post_title":"Il brand Curio Collection by Hilton debutta a Madrid con l'hotel Montera","post_date":"2023-06-07T12:45:53+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686141953000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447212","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha riaperto i propri battenti lo scorso 3 giugno, nella propria nuova veste griffata Essence Hotels, il resort Cala di Luna di Favignana, primo hotel siciliano del gruppo Omega Hospitality. Situata all'interno della riserva nazionale delle isole Egadi, la struttura, di proprietà del gruppo Bulgarella, è stata oggetto di un restyling che ha interessato l’animazione, le aree verdi e il concept ristorativo.\r

\r

Ma l'avvio delle operazioni al Cala di Luna è solo il primo step degli ambiziosi piani di sviluppo di Essence Hotels, che prevede l'aggiunta al proprio portfolio di dieci resort entro il 2027: “Le prossime destinazioni – spiega il seo, Antonio Cafarelli - riguardano gli Essence Olbia Costa Smeralda e Isola D'Elba. In campo internazionale, stiamo inoltre lavorando in maniera molto concreta per l'inaugurazione entro il 2024 dell'Essence Dar Es Salaam in Tanzania e di un ulteriore resort 5 stelle a Zanzibar per il 2025”.\r

\r

\"È un privilegio unire le forze con Omega Hospitality per la riapertura del Cala La Luna - aggiunge Andrea Bulgarella, presidente del gruppo omonimo - e instaurare rapporti di sinergia con un partner che ha a cuore progetti nati in armonia con l'ambiente e che mostra l’impegno di voler conservare lo spirito del luogo”.","post_title":"Essence Hotels debutta in Sicilia con il Cala di Luna. In arrivo altri dieci resort entro il 2027","post_date":"2023-06-07T12:33:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1686141212000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447188","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"British Airways è tornata a collegare Londra con l'aeroporto di Pechino Daxing, per la prima volta dal gennaio 2020, quando la rotta era stata sospesa a causa della pandemia. La ripresa dell'attività rivendica l'esclusività della compagnia aerea come unico vettore britannico che opera un collegamento diretto tra Pechino e il Regno Unito.\r

\r

Sulla rotta sono previste quattro frequenze alla settimana con partenza dall'aeroporto di Daxing il martedì, mercoledì, venerdì e domenica.\r

\r

British Airways e il partner commerciale congiunto China Southern operano entrambi da Daxing, offrendo ai passeggeri una maggiore connettività tra il Regno Unito e la Cina, con trasferimenti più semplici, una scelta più ampia di voli successivi e maggiori vantaggi. I vantaggi per i frequent flyer offerti dalla joint business includono maggiori opportunità di accumulare punti, la possibilità di prenotare attraverso i siti web o le app di entrambe le compagnie aeree, un migliore accesso alle lounge e l'accesso a prodotti e servizi cinesi e britannici di alta qualità in volo e a terra.\r

\r

I clienti che viaggiano tra le due città possono usufruire della cabina Club Suite (classe business) di nuova concezione della compagnia aerea, con accesso diretto al corridoio, porta della suite per una maggiore privacy e lussuosi sedili a letto piatto in configurazione 1-2-1.\r

\r

Nell'ottobre 2019 British Airways è stata la prima compagnia di bandiera internazionale a trasferire le operazioni nel nuovo aeroporto di Daxing, progettato dall'architetto britannico-iracheno, Zaha Hadid. I clienti che volano a Daxing possono beneficiare di un collegamento ferroviario ad alta velocità con la città e godere di strutture all'avanguardia, tra cui una lounge recentemente ridisegnata.","post_title":"British Airways ha riattivato i voli diretti fra Londra e Pechino Daxing","post_date":"2023-06-07T11:09:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1686136198000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447184","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Chantal Bernini torna nella sua Val d'Aosta: dopo quasi dieci anni trascorsi nel to di casa Uvet, lascia infatti Settemari per assumere l'incarico di room division manager del Grand Hotel Billia di Saint-Vincent. Già direttore marketing presso Eurotravel e, in seguito, primo direttore generale dell’Office Régional du Tourisme della stessa Valle d’Aosta, Chantal Bernini è entrata nell'operatore torinese a settembre 2014. Qui ha ricoperto fino a questo mese di giugno la carica di marketing communication manager.\r

\r

Un'altra figura di spicco di Settemari si muove insomma verso altri lidi. Il to di casa Uvet però sta provando a ripartire con nuovi volti, quali il general manager di Amo il Mondo, Luigi Giussani, e un'estate all'insegna di due club in Italia, l’offerta Settemari Style in Grecia, Turchia, Egitto, Cipro e Maldive e i tour, con particolare attenzione alla destinazione Turchia","post_title":"Chantal Bernini lascia Settemari. E' la nuova room division manager del Grand Hotel Bilia di Sain-Vincent","post_date":"2023-06-07T11:04:38+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686135878000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447175","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Partirà il prossimo 16 giugno il fam trip organizzato in Giordania da Sand Tour, che coinvolgerà 25 tra le agenzie partner più performanti del to fiorentino: \"Si tratta di una destinazione fiore all'occhiello del nostro catalogo Medioriente - spiega il sales & marketing director della compagnia, Dario Dell’Aversana -: organizziamo questo educational proprio per far conoscere i nostri tour, i nostri hotel e far toccare con mano agli adv i servizi di qualità che proponiamo in loco. In questa occasione si potranno infatti visitare le strutture che offriamo, visitare le attrattive turistiche della destinazione, conoscere le nostre guide e vivere le esperienze meravigliose che suggeriamo ai clienti, come la notte nel campo tendato nel deserto\".\r

\r

In concomitanza con l'educational, \"proponiamo pure tariffe nette alle adv molto aggressive per i nostro tour dedicati alle partenze estive - conclude Dell’Aversana -. Voliamo con prodotto charter sulla Giordania da Malpensa, Venezia e Fiumicino. In catalogo abbiamo quattro itinerari differenti: Tour classico sette notti, Tour classico sette notti con notte nel deserto o notte sul mar Morto, Tour Petra & Mare (quattro notti di viaggio + tre notti mare), Petra Express (tre notti solo tour).","post_title":"Il prossimo 16 giugno Sand Tour porta 25 agenzie in Giordania","post_date":"2023-06-07T10:35:15+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686134115000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447168","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tantissimi posti in allotment sui voli, che garantiscono il prezzo bloccato e garantito. Guiness Travel si presenta all’appuntamento con gli States con tutte le carte in regola per sfruttare la piena ripresa della destinazione Usa che, nonostante rincari di voli e servizi a terra, continua ad attirare molti viaggiatori.\r

\r

“La nostra è una strategia commerciale dalla parte di viaggiatori e adv - spiega la sales manager del to, Elvira D’Aversa -: i primi possono prenotare anche sotto data senza ulteriori supplementi; le seconde sanno di potersi affidare, senza bisogno di troppe ricerche, a un tour operator solido e in grado di risolvere i loro problemi”.\r

\r

Si parte da New York, porta d’ingresso degli States, per un ricchissimo ventaglio di visite guidate abbinato al giusto tempo libero e un esclusivo soggiorno nel cuore di Manhattan, a due passi da Times Square, presso il Marriot Marquis. Due gli itinerari sulla Grande Mela, con un totale di 16 date di partenza fino a Capodanno, per chiudere il 2023 tra i fuochi d’artificio più famosi del mondo.\r

\r

Se New York risulta essere in testa ai desideri dei viaggiatori, la richiesta si concentra anche su viaggi più complessi, come per esempio la grande regione del West (Colorado, Wyoming, South Dakota, Idaho, Nevada), cuore pulsante degli Usa. Gli intramontabili classici dei parchi nazionali, il mito dell’Arizona e della California sono poi sempre sugli scudi, così come il combinato Usa & Canada, Il grande Est Prestige, che unisce il meglio dei due paesi nordamericani sul versante orientale (Toronto, cascate del Niagara, Washinghton, Philadelphia, New York).\r

\r

Disponibili pure grandi metropoli iconiche come Chicago e Boston, a cui si aggiungono la leggenda di una music city quale New Orleans e l’accoglienza celebre di Miami. “Per quanto riguarda l’estate e l’autunno, le richieste sono in costante aumento e notiamo favorevolmente un’impennata dei viaggi di nozze\", conclude Elvira D’Aversa.","post_title":"Gli Usa di Guiness Travel: posti in allotment e prezzo bloccato e garantito","post_date":"2023-06-07T10:22:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686133351000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"447115","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_447116\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Leonardo Massa[/caption]\r

La divisione crociere del gruppo Msc intende supportare ancora meglio la community dei suoi partner commerciali in Italia, riunendo le funzioni di vendita e altre risorse di brand di Explora Journeys sotto la stessa struttura.\r

Leonardo Massa, managing director di Msc per l'Italia, assumerà la responsabilità del mercato italiano anche per Explora Journeys, dando vita a sinergie ancora più efficaci a vantaggio degli operatori turistici.\r

Gli accordi commerciali esistenti con i partner del settore rimarranno invariati. Analogamente, anche le condizioni di vendita per i due brand rimarranno separate e invariate per il futuro. \r

Pierfrancesco Vago, executive chairman della divisione crociere del gruppo Msc, ha dichiarato: “Questa è un'ulteriore dimostrazione di quanto il gruppo MSC intenda sviluppare ulteriormente la relazione con i partner commerciali, che ha ricoperto un ruolo fondamentale nella nostra crescita fino a oggi e continuerà a farlo con entrambi i nostri brand. Questa struttura semplificata fornirà un accesso migliore agli operatori turistici, soprattutto ai consulenti di viaggio, generando vantaggi per tutte le parti coinvolte. E ciò che più importa, consentirà agli operatori turistici di beneficiare dei nostri continui investimenti in entrambi i brand e in questo modo di crescere a loro volta.”\r

Leonardo Massa, managing director di Msc per l’Italia e managing director di Explora Journeys Italia ha detto: “Sono entusiasta di questo nuovo incarico e ringrazio l’azienda per la fiducia che ha riposto in me e nel team per promuovere al meglio il nuovo brand di lusso della divisione crociere, la cui prima nave - costruita in Italia da Fincantieri - si appresta a prendere il mare a luglio. Il mercato mostra ottimismo e un forte interesse per viaggi e vacanze di lusso, mete inusuali e particolari che si possono raggiungere con navi dagli standard altissimi sia i termini di servizio che di sostenibilità. Accolgo questo incarico con grande determinazione ed entusiasmo, certo che il mercato italiano saprà apprezzare questa nuova proposta di vacanze di lusso senza eguali”.\r

In Italia, Explora Journeys continuerà ad avere un team dedicato per le attività di vendita, marketing, centri di contatto e pubbliche relazioni, mentre risorse aggiuntive dedicate al brand sosterranno le operazioni in ogni mercato, garantendo il successo immediato di questo nuovo approccio.\r

Lo stesso tipo di struttura sarà adottato anche in Francia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Sudafrica, Brasile, Cina e Giappone. La prima nave di Explora Journeys, Explora I, partirà per il suo viaggio inaugurale il 17 luglio da Southampton, nel Regno Unito, per un viaggio di 15 notti tra i fiordi norvegesi e oltre il circolo polare, arrivando infine a Copenaghen.","post_title":"Msc: Leonardo Massa a capo delle vendite di Explora Journeys in Italia","post_date":"2023-06-06T12:08:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1686053331000]}]}}