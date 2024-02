Il gruppo Nicolaus raddoppia in Tunisia: new entry ad Hammamet e a Mahdia Sono i Nicolaus Club Nozha Beach di Hammamet ed El Fatimi di Mahdia le due new entry tunisine del gruppo di Ostuni, che in questo modo raddoppia la propria presenza nella destinazione nordafricana. Le novità si aggiungono al Nicolaus Club Helios Beach e al Valtur Djerba Golf Resort & Spa, con una pacchettizzazione che prevede un fitto piano voli con collegamenti da Malpensa, Verona, Bergamo, Roma Fiumicino e Bologna per Monastir e Tunisi. Al Nicolaus Club Nozha Beach, precedentemente gestito dalla rinomata catena Vincci, è in corso una vasta ristrutturazione, che riguarda tutta la struttura, il ristorante principale, il mini acquapark, la spa e il centro congressi. Riaprirà i battenti in primavera caratterizzato da tenui colori pastello che andranno a impreziosire l’immagine delle camere, pensate dalla nuova gestione con un occhio di riguardo per il gusto prettamente italiano nella scelta dei materiali, delle cromie e dei dettagli. Con la nuova apertura non mancheranno anche novità quali il ristorante à la carte mediterraneo connotato da un tocco boho style e il beach barbecue El Maro, aperto a pranzo e dislocato tra la piscina e la spiaggia. Il Nicolaus Club El Fatimi segna invece il debutto dell’operatore in una località richiestissima dal mercato italiano. Anche questo resort è in fase di totale ristrutturazione, con ingenti opere sia nelle sistemazioni sia nelle aree comuni, e come l’altra new entry aprirà nella sua inedita veste a fine aprile 2024. “Con grande soddisfazione presentiamo al mercato queste due novità che ci vedono affiancare i nomi più importanti dell’outgoing legato alla Tunisia – sottolinea la product manager Tunisia, Laura Mangialardi -. Volevamo ampliare la programmazione con strutture che garantissero un forte vantaggio competitivo, sia a noi, sia alla distribuzione. E abbiamo centrato l’obiettivo. Concentrandoci sul prodotto, possiamo dire che ci piace pensare il Nicolaus Club Nozha Beach come una struttura completa e raffinata ma al tempo stesso raccolta per avere tutto sotto mano. È una vera chicca, una sorta di bomboniera tunisina, rinnovata con gusto prettamente italiano dopo il ritorno nelle mani del proprietario: una persona giovane e dinamica che ama lo stile del made in Italy e che ha fortemente attualizzato tutta l’impostazione”. “La Tunisia si caratterizza per un unicum che vede stare insieme un mare caraibico, siti di interesse storico e culturale e un’offerta benessere di alto livello arricchita dalle proposte di talassoterapia, il fascino del deserto e una miriade di possibilità legate allo sport, allo shopping, all’esplorazione della natura e alla nightlife – aggiunge il direttore prodotto, Paola Coccarelli -. Debuttando con due strutture, ad Hammamet e in un’area come quella di Mahdia molto amata dagli italiani, andiamo ad ampliare strategicamente e in modo competitivo il nostro raggio di azione proprio in funzione di vivere al meglio la bellezza di una meta, che è quasi un piccolo continente e che già ci vede operare in qualità di primo to a Djerba”. Condividi

