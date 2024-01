Il gruppo Falkensteiner dà il via al nuovo to Falk Travel Si chiama Falk Travel il nuovo tour operator creato dal gruppo Falkensteiner in collaborazione con Dietmar Gunz, già fondatore e managing director del terzo operatore tedesco Fti Touristik. Il to prende le mosse dalla sussidiaria del gruppo austro-alto atesino Traveleague, di cui cui lo stesso Gunz ha appena acquisito il 37% delle quote. Un ulteriore 40% è andato invece ad Alexej Boiko della società It Ets International di Norimberga. I fondatori di Traveleague Erich e Andreas Falkensteiner, nonché Giovanni Cocco e Andreas Arquin, rimarranno infine nel board come azionisti. Il nuovo to si rivolgerà in particolare al mercato tedesco, austriaco e svizzero, ma esiste già una versione del suo portale in italiano. Con sede a Basilea, in Svizzera, l’operatore punterà come prevedibile sulle 33 strutture presenti nel portfolio Falkensteiner, nonché sui servizi della dmc di casa Falk Tours, attiva in Italia, Croazia, Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria e nelle stesse Germania e Austria. A ciò si aggiungeranno le attività della Rocket Dms, fondata dalla holding della famiglia Gunz, Temple Tree Investment, presente in Turchia, Egitto, Tunisia, alle Canarie e in Uzbekistan, con altri uffici in pipeline in Qatar, Arabia Saudita e Grecia. Sia Falk Tours, sia Rocket Dmc continueranno a operare in maniera indipendente. Giovanni Cocco e Andreas Arquin lasceranno invece i loro precedenti incarichi manageriali in Traveleague, per concentrarsi sulla direzione di Falk Tours. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460116 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_422208" align="alignleft" width="300"] Luigi Ferraris[/caption] «Siamo in linea con l’avanzamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che destina alla rete ferroviaria 25 miliardi di euro. Di questi ne abbiamo spesi 7,5 in opere già realizzate. Entro giugno del 2026 investiremo gli ulteriori 18»: Luigi Ferraris, amministratore delegato del Gruppo Fs, ha sottolineato in un'intervista a Sky TG24 Economia l'impegno della società per la modernizzazione del sistema dei trasporti in Italia, in chiave sostenibile e intermodale. «Per migliorare le infrastrutture ferroviarie del Paese abbiamo un piano di investimenti da 200 miliardi di euro in dieci anni e il 40% di queste risorse, 80 miliardi di euro, sono dedicati al Mezzogiorno per ridurre il gap tra Nord e Sud d’Italia e collegare meglio quest’ultimo al resto d’Europa». Ferraris ha inoltre rimarcato quanto sia importante, per continuare ad investire al meglio nella modernizzazione delle infrastrutture, «trovare delle formule per sostenere il profilo di investimenti in corso, magari coinvolgendo il risparmio privato, attraverso emissioni obbligazionarie in un quadro di regolamentazione rivisto». In questo contesto rientrano a pieno titolo le opere di costruzione della linea alta velocità tra Napoli e Bari. «Un collegamento importante che sta procedendo speditamente e che vedrà un aumento della capacità di trasporto e della velocità. Si viaggerà da Bari a Napoli in due ore. Mentre oggi ce ne vogliono un po’ meno del doppio. Si farà quindi Bari-Roma in tre ore». Un altro esempio di opera strategica in corso di svolgimento è quello del terzo valico di Genova e il raddoppio della Tortona Voghera, che non è nel PNRR e consentiranno di avere un collegamento Genova-Milano in meno di un'ora. «Il che significa che avremo le città del triangolo industriale Genova, Milano e Torino collegate tra loro nel giro di un'ora». Originario di Rimini, si era trasferito in Sardegna con la famiglia alla fine degli anni '60, iniziando un percorso imprenditoriale nel turismo a Baja Sardinia, al confine con la Costa Smeralda, che dal ricettivo lo aveva negli ultimi tempi portato a esplorare anche il comparto del tour operating incoming e outgoing, nonché della ristorazione. Giusto un anno fa annunciava in occasione della Bit 2023 la riorganizzazione della propria compagnia sotto il cappello Baja Way. Un marchio che include, oltre al brand alberghiero Baja Hotels, la dmc Sardinia 360, il tour operator Gastaldi Holidays e la divisione f&b Somu. Marco Bongiovanni lascia la moglie, quattro figli e i genitori Renzo Bongiovanni ed Eliana Testoni. Tutto Travel Quotidiano è vicino alla famiglia in questo momento difficile. [post_title] => E' mancato l'a.d. di Baja Hotels Travel Management, Marco Bongiovanni [post_date] => 2024-01-25T10:55:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706180122000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460080 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cathay Pacific ha compiuto "progressi significativi" nel recupero del traffico passeggeri 2023 e guarda con ottimismo al futuro, benché restino "continue" sfide operative. Complessivamente il Gruppo Cathay, che comprende oltre a Cathay Pacific anche la divisione HK Express, ha raggiunto un importante traguardo trasportando oltre 20 milioni di passeggeri. Si tratta di un aumento sostanziale rispetto ai circa tre milioni di passeggeri trasportati nell'intero 2022. Ricordiamo che quello appena chiuso è stato per Cathay il primo anno di attività dopo l'allentamento delle restrizioni alle frontiere dovute alla pandemia. Nel solo mese di dicembre, Cathay ha trasportato oltre 1,7 milioni di passeggeri, circa il doppio rispetto al periodo dell'anno precedente. Lavinia Lau, chief customer and commercial officer di Cathay, ha dichiarato che a dicembre la compagnia aerea ha registrato una "forte domanda" per i viaggi a corto raggio, sottolineando che il Giappone e il Sud-Est asiatico sono stati "particolarmente popolari". «Nella prima metà di dicembre abbiamo registrato una buona domanda di viaggi dagli Stati Uniti e dal Pacifico sud-occidentale. La domanda di viaggi dal Regno Unito è stata particolarmente forte, poiché ha coinciso con il periodo di picco per gli studenti internazionali che tornano a Hong Kong (...) Nonostante le continue sfide che stanno interessando l'intero settore dell'aviazione globale, siamo pronti ad affrontarle, come sempre, con determinazione». Prevedendo una forte domanda durante l'avvicinarsi del Capodanno cinese, la compagnia ha anche annunciato la ripresa del collegamento su Barcellona, dal prossimo 17 giugno e fino al 26 ottobre, con tre frequenze settimanali operate da un Airbus A350-900. [post_title] => Cathay Pacific: il gruppo torna in quota con un 2023 da oltre 20 milioni di passeggeri [post_date] => 2024-01-25T10:48:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706179727000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460094 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il turismo in Italia continua il suo percorso di rapida ripresa. Il comparto ricettivo ha raggiunto quota 36,6 miliardi di euro nel 2023 e si stima potrà proseguire la sua crescita anche nel 2024, arrivando ad un totale compreso tra i 37,2 e i 41,2 miliardi di euro. Nell'arco di 4 anni l'e-commerce ha aumentato di 12 punti la propria incidenza: nel 2023 il canale digitale vale 20,4 miliardi, ossia il 56% del totale (online + offline) del comparto. Anche i trasporti dimostrano il pieno recupero dalla pandemia, raggiungendo un totale di 23,8 miliardi di euro nel 2023 e una previsione di crescita del 12% (6% nello scenario pessimistico, 18% in quello ottimistico) per il 2024. Anche in questo caso è la componente digitale a trainare il settore: con un totale di 16,9 miliardi di euro, nel 2023 oltre 7 euro su 10 spesi nell'ambito dei trasporti (71%) derivano infatti dall'e-commerce. Questi alcuni dei dati emersi dalla decima edizione dell'Osservatorio travel innovation della school of management del Politecnico di Milano, insieme alla ricerca dell'Osservatorio business travel, svolta in partnership con il Center for advanced studies in tourism dell'Università di Bologna. Anche il turismo organizzato in Italia ha vissuto un forte rimbalzo rispetto al 2022 con i valori che tornano in linea con quelli pre-pandemia. Il comparto del tour operating cresce del 40%, mentre quello delle agenzie di viaggio del 26%. In particolare, prosegue il processo di trasformazione digitale delle agenzie di viaggio: si cominciano a utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per creare contenuti, svolgere attività di marketing, gestire la relazione con il cliente e creare nuovi itinerari, sebbene manchi ancora una piena conoscenza di questi strumenti. Le agenzie di viaggio offrono in modo piuttosto diffuso anche soluzioni di flessibilità nei pagamenti come il buy now pay later (18%). A fine 2022 le aziende del turismo organizzato, tramite un capitolo dedicato del Pnrr, hanno avuto la possibilità di presentare domanda per l'accesso al credito d'imposta per la digitalizzazione, con una dotazione finanziaria complessiva di 19 milioni di euro. L'opportunità è stata sfruttata da circa un'agenzia su quattro tra quelle partecipanti all'indagine, principalmente per innovare soluzioni hardware (81%) e software (67%). [post_title] => Turismo: balzo in avanti di agenzie di viaggio e tour operating [post_date] => 2024-01-25T10:32:57+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706178777000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460089 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Importante riconoscimento green per il siciliano Mangia’s Torre del Barone Resort & Spa che lo scorso 15 gennaio ha ottenuto il certificato Breeam in-use very good (58.2%). Breeam è l’acronimo che unisce le sigle Bre (Building research establishment) ed Eam (Environmental assessment method). Il gruppo Bre, in particolare, è un’organizzazione privata britannica con più di 100 anni di esperienza, impegnata nella ricerca della sostenibilità e nella misurazione degli impatti ambientali del settore edilizio; assicura standard di progetto e di costruzione ecosostenibili, applicabili a edifici, infrastrutture e progetti di scala urbana. Certificare un edificio con il Breeam significa garantirne un basso impatto ambientale, l’impiego di procedimenti e materiali ecosostenibili, un’attenzione particolare alle innovazioni edilizie e progettuali in direzione green, una qualità edilizia superiore rispetto agli standard legislativi, l’abbattimento dei costi di manutenzione e gestione, e alti standard di comfort interni. "Con la certificazione Breeam in-use very good, la nostra compagnia continua nel proprio percorso di creazione di valore anche in ambito esg partendo subito con un riconoscimento di altissimo livello di cui siamo molto orgogliosi - sottolinea il presidente e ceo del gruppo alberghiero, Marcello Mangia -. Ringrazio il nostro splendido giovane team esg aziendale ed Esg Solutions (consulenti per l'ottenimento della certificazione, ndr), che hanno reso possibile il conseguimento di questo primo traguardo in tempi record!". [post_title] => Il Mangia’s Torre del Barone ottiene la certificazione Breeam very good [post_date] => 2024-01-25T10:30:48+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706178648000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460083 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Piero Pastore è il nuovo direttore generale del Nolinski di Venezia, la struttura del gruppo Evok inaugurata a giugno dello scorso anno. Prende il posto di Alessandro Caristo, che ne ha curato la start-up. Dopo aver conseguito un master in hospitality management, Pastore è entrato a far parte di Starhotels, compagnia per la quale ha lavorato per oltre dieci anni, passando dalle relazioni con gli ospiti al ruolo di resident manager. La sua esperienza si è formata a Firenze, Venezia e Milano, fino al raggiungimento della carica di hotel manager presso l’hotel Portici di Bologna. Nell’aprile del 2023 è approdato nella Evok Collection, in qualità di hotel manager dello stesso Nolinski Venezia, di cui ora è diventato direttore generale. [post_title] => Piero Pastore nuovo direttore generale del Nolinski di Venezia [post_date] => 2024-01-25T10:18:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706177929000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460077 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_460079" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Denise Galbusera e Mariana Ardito[/caption] Parole chiave, flessibilità, dialogo, tecnologia che si traducono in efficienza, efficacia e professionalità. Travel Experience To, il tour operator di casa Gwart Group di cui fanno parte anche Nuovevacanze, EasyCrs e Aria Web Agency, cresce e cerca nuovi product manager. L'obiettivo è rafforzare il business, con un raggio di azione internazionale che spazia dall’America all’Asia, dal Pacifico all’Estremo Oriente. “Nel cuore della nostra filosofia di viaggio si cela un impegno profondo: progettiamo ogni itinerario con cura e amore, con l'obiettivo di offrire un'immersione autentica nelle bellezze del mondo - spiega la product manager, Mariana Ardito -. Ogni passo di questo processo è intriso di dedizione, poiché crediamo che viaggiare debba essere più di una semplice traversata di luoghi, ma un'autentica scoperta dell'anima del mondo. Per poter operare seguendo queste linee guida, soddisfacendo il crescente numero di agenzie di viaggio che ci sceglie, abbiamo bisogno di potenziare la nostra squadra”. “La nostra attenzione alla cura si manifesta attraverso una pianificazione attenta, dove ogni dettaglio è ponderato con precisione - le fa eco Denise Galbusera, product manager esperta delle destinazioni Asia, Africa e Oceania -. Ogni luogo che selezioniamo per i nostri itinerari è scelto con cura, tenendo conto delle sue peculiarità, della sua storia e della sua autenticità. Un approccio che si è rivelato vincente. Per la nostra crescita cerchiamo perciò persone che lo condividano da una prospettiva dinamica e aperta all’innovazione”. [post_title] => Travel Experience To cresce e cerca nuovi product manager [post_date] => 2024-01-25T10:08:18+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1706177298000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 460075 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'isola di Anguilla sarà raggiungibile da St.Thomas (Isole Vergini Americane) con un nuovo collegamento diretto operato da Cape Air: dal prossimo 8 marzo la compagnia aerea effettuerà un volo giornaliero tra l'aeroporto internazionale Cyril E. King a St. Thomas e il Clayton J. Lloyd ad Anguilla. L'orario dei voli è ottimizzato per le coincidenze a St. Thomas. «Cape Air è presente nella regione dei Caraibi da oltre venticinque anni - ha dichiarato Linda Markham, presidente e ceo del vettore -. Una parte significativa della nostra attività è incentrata sul collegamento delle comunità insulari alle città hub e sul fornire un accesso conveniente ai voli sui nostri vettori partner». «Come ministro dell'Aviazione e del Turismo, mi fa molto piacere vedere il ripristino del servizio di Cape Air tra Anguilla e le Isole Vergini americane - ha sottolineato Haydn Hughes -. I legami tra Anguilla e le Isole Vergini americane sono profondi e non c'è dubbio che questo servizio sarà accolto con favore dagli anguillani per i loro spostamenti e da coloro che vogliono visitare le nostre rispettive destinazioni». Il commissario Joseph Boschulte, dipartimento del turismo delle Isole Vergini americane ha commentato: «Questo collegamento amplia la connettività regionale del nostro territorio e facilita gli spostamenti tra i paesi vicini in tutto il resto delle Antille». Cape Air, che vola nei Caraibi dal 1998, opera con Cessna 402 da nove posti: Con i suoi hub caraibici a San Juan e St. Thomas, effettua più di 80 voli giornalieri per St. Thomas, St. Croix, Tortola, Vieques, Anguilla, Nevis, Mayaguez, Culebra e Virgin Gorda. 