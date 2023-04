Il Diamond Beach e il Radisson Blu El Quseir new entry Going Resort sul mar Rosso Sono il Diamond Beach Resort a Sharm, della catena Sunrise Resorts & Cruises che ha ospitato la recente finale di Top model of the world 2023, e il Radisson Blu El Quseir nei pressi di Marsa Alam, con spa specializzata in trattamenti ayurvedici, le due nuove proposte all inclusive di Going Resort per la summer 2023 sul mar Rosso. Le new entry rispecchiano perfettamente la strategia di riposizionamento verso l’alto del prodotto del to di casa Msc. Beneficeranno inoltre di rotazioni charter settimanali operative da metà giugno dagli aeroporti di Milano Malpensa e di Bergamo Orio Al Serio. Nuova è anche la formula dine around, che darà la possibilità di scegliere due ristoranti diversi nell’arco del soggiorno, in alternativa a quello principale e come parte del pacchetto tutto compreso. «La nostra sfida è quella di volere programmare un altro Egitto balneare, come facciamo in tutte le linee di prodotto: da Going2italy a Going4Cruise, fino ad arrivare a Going Resort – spiega il chief commercial & operating officer del to, Maurizio Casabianca -. E questo per un semplice motivo: essendo diramazione del gruppo Msc, la nostra ricerca non può che essere allineata alla connaturata capacità di scegliere fornitori sempre all’altezza». La struttura dell’intrattenimento è in sintonia con la qualità delle strutture e avrà una caratterizzazione dedicata alle esigenze della clientela italiana di Going. Inoltre, il tour operator renderà disponibili sugli store digital un’applicazione con la quale i viaggiatori potranno gestire in autonomia le prenotazioni delle esperienze nei suoi resort. «I team Going Friends a Sharm e a Marsa esaudiranno ogni desiderio dei clienti con creatività e un pizzico di innovazione all’interno di un programma decisamente stiloso – aggiunge il nuovo direttore di Going Resort, Beppe Pellegrino -: musica dal vivo e meditazione yoga, così come una entusiasmante rassegna di attività on demand attraverso l’app verranno rese disponibili per scandire il ritmo di una vacanza indimenticabile». Le vendite dei due resort sono già aperte e disponibili attraverso le piattaforme digitali di Going e il servizio contact center.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443622 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443623" align="alignleft" width="300"] Il Selinunte Resort riaprirà il 21 aprile[/caption] Sono sette le aperture griffate Mangia's ad aprile, mese che segna a tutti gli effetti l'inizio della stagione per la compagnia siciliana. Dopo l'annuncio del restyling e della ripresa delle attività del 5 stelle Torre del Barone di Sciacca, in Sicilia ripartono domani le operazioni anche dell'Himera Resort e dell'Mclub Cala Regina, mentre il 20 aprile sarà la volta del Pollina Resort e il giorno seguente del Selinunte Resort. Una settimana dopo aprirà anche l'Mclub Alicudi. In Sardegna il calendario prevede invece domani la ripartenza dell'Mclub Marmorata e il 28 aprile quella dell'Mclub del Golfo. “Siamo lieti e orgogliosi di annunciare che la stagione 2023 è ufficialmente ai blocchi di partenza, pronta a dare seguito a tutte le previsioni positive post-Covid - sottolinea il ceo del gruppo Aeroviaggi, Marcello Mangia -. Quest’anno il turismo sembra intenzionato definitivamente a chiudere il capitolo pandemia e noi non possiamo che gioirne, considerate le tante novità in cantiere, non ultima l’apertura a cinque stelle del Torre del Barone. Il nostro obiettivo è da sempre quello di anticipare e soddisfare appieno le esigenze dei nostri ospiti, offrendo un soggiorno all’insegna del made in Italy e delle ricchezze che solo questa terra sa regalarci”. [post_title] => Ad aprile riparte la stagione griffata Mangia's. Sette le aperture da domani a fine mese [post_date] => 2023-04-13T13:45:16+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681393516000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443609 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443619" align="alignleft" width="300"] Il Radisson Blu El Quseir[/caption] Sono il Diamond Beach Resort a Sharm, della catena Sunrise Resorts & Cruises che ha ospitato la recente finale di Top model of the world 2023, e il Radisson Blu El Quseir nei pressi di Marsa Alam, con spa specializzata in trattamenti ayurvedici, le due nuove proposte all inclusive di Going Resort per la summer 2023 sul mar Rosso. Le new entry rispecchiano perfettamente la strategia di riposizionamento verso l'alto del prodotto del to di casa Msc. Beneficeranno inoltre di rotazioni charter settimanali operative da metà giugno dagli aeroporti di Milano Malpensa e di Bergamo Orio Al Serio. Nuova è anche la formula dine around, che darà la possibilità di scegliere due ristoranti diversi nell’arco del soggiorno, in alternativa a quello principale e come parte del pacchetto tutto compreso. [caption id="attachment_443620" align="alignright" width="300"] Il Diamond Beach Resort[/caption] «La nostra sfida è quella di volere programmare un altro Egitto balneare, come facciamo in tutte le linee di prodotto: da Going2italy a Going4Cruise, fino ad arrivare a Going Resort - spiega il chief commercial & operating officer del to, Maurizio Casabianca -. E questo per un semplice motivo: essendo diramazione del gruppo Msc, la nostra ricerca non può che essere allineata alla connaturata capacità di scegliere fornitori sempre all’altezza». La struttura dell’intrattenimento è in sintonia con la qualità delle strutture e avrà una caratterizzazione dedicata alle esigenze della clientela italiana di Going. Inoltre, il tour operator renderà disponibili sugli store digital un’applicazione con la quale i viaggiatori potranno gestire in autonomia le prenotazioni delle esperienze nei suoi resort. «I team Going Friends a Sharm e a Marsa esaudiranno ogni desiderio dei clienti con creatività e un pizzico di innovazione all’interno di un programma decisamente stiloso – aggiunge il nuovo direttore di Going Resort, Beppe Pellegrino -: musica dal vivo e meditazione yoga, così come una entusiasmante rassegna di attività on demand attraverso l’app verranno rese disponibili per scandire il ritmo di una vacanza indimenticabile». Le vendite dei due resort sono già aperte e disponibili attraverso le piattaforme digitali di Going e il servizio contact center. [post_title] => Il Diamond Beach e il Radisson Blu El Quseir new entry Going Resort sul mar Rosso [post_date] => 2023-04-13T13:27:22+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681392442000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443590 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con l'Hotel Waldschlösschen a Schleswig, in Germania, vicino al mar Baltico, tra Kiel e Flensburg, Romantik Hotels & Restaurants si fregia di un nuovo hotel premium. La casa, che colpisce per la sua grande Garten-Spa e l'ottima cucina, è gestita dalla famiglia Behmer da ben 65 anni. Dopo due hotel di proprietà della famiglia Brennfleck, il Meisenheimer Hof in Germania, il Parc Broekhuizen nei Paesi Bassi e una storica finca hotel in Spagna a Maiorca, il Waldschlösschen è il sesto hotel ad entrare a far parte del marchio Romantik nel 2023. «Nel settore alberghiero si sta diffondendo la voce che negli ultimi anni abbiamo fatto i compiti - afferma Thomas Edelkamp, ​​​​ceo di Romantik -. Oltre a un marchio forte e di appeal, ora offriamo agli albergatori, che vogliono condividere i nostri valori e la nostra mission, un pacchetto completo per il marketing e la distribuzione, che siamo in grado di personalizzare per ogni albergo». «Non vediamo l'ora di lavorare con Romantik - afferma l'albergatore Hans-Werner Behmer, che gestisce il nuovo Romantik Hotel Waldschlösschen insieme alla moglie Marion e al figlio Söhnke - La nostra offerta di ospitalità di alta qualità è in linea con i valori del marchio. Sappiamo quale forza di vendita porti Romantik e quanti ospiti siano fidelizzati al marchio. Insieme potremo ottenere molto per il Waldschlösschen». Il Waldschlösschen offre 100 camere di charme, benessere e cucina raffinata. La casa propone anche due ristoranti conosciuti ben oltre i confini della regione. La grande Garten-Spa, con il suo giardino profumato e il padiglione delle erbe, invita invece a rigenerarsi: a disposizione una piscina coperta, la vasca idromassaggio e diverse saune nel giardino. Le sale meeting modernamente attrezzate sono infine pensate per conferenze, seminari, workshop o riunioni. L’offerta è supportata da un servizio di catering su misura. [post_title] => Il Waldschlösschen di Schleswig new entry tedesca dei Romantik Hotels [post_date] => 2023-04-13T12:21:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681388494000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443601 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una flotta totalmente rinnovata - oggi a quota 15 velivoli -, offerta aumentata, diversificazione del traffico - dal leisure all'etnico - il contributo del cargo. Sono alcuni degli atout che hanno consentito a Neos di archiviare l'ultimo esercizio con un utile di 12 milioni di euro. A spiegarlo è l'amministratore delegato, Carlo Stradiotti, in un'intervista a Il Corriere della Sera. L'ad precisa come nell'ultimo anno pre-pandemia (2018-19) il vettore del gruppo Alpitour ha chiuso con un fatturato di 465 milioni di euro e 1,8 milioni di passeggeri; "nei due anni successivi abbiamo chiuso rispettivamente con 260 milioni e 236 milioni. Abbiamo sostenuto le entrate di fatto con il cargo e non abbiamo toccato un contratto di lavoro". Il bilancio 2021-22 (chiuso lo scorso ottobre) "con il ritorno dei passeggeri abbiamo chiuso con 585 milioni di euro di ricavi e quasi 12 milioni di utile. In questo caso devo dire che sono inclusi anche gli aiuti pubblici per il Covid, la rata del 2020". Un indennizzo da 52 milioni di euro, sottolinea Stradiotti, sempre in attesa della "rata per i danni del 2021 che per il nostro bilancio sono stati più significativi". L'andamento degli ultimo anni evidenzia una volta di più il cambio di passo sostenuto da Neos, che proprio durante la pandemia ha cercato "passeggeri e ricavi anche al di fuori del nostro segmento tradizionale che è quello charter. Questo vuole dire, tra le altre cose, esplorare il trasporto merci ("849 voli operati dal 2020"), aprire la rotta Milano-New York e investire sulle direttrici etniche. Il tutto su una flotta che oggi conta 15 aerei: 5 Boeing 737-800, 4 Boeing 737 Max e 6 Boeing 787-9". Le prime stime per l'anno in corso - l'esercizio che chiuderà quindi il prossimo 31 ottobre - sono improntate su "un budget di fatturato da 683 milioni di euro, ma puntiamo ai 730-740 milioni, grazie soprattutto all’aumento dell’offerta, del 30-40% rispetto al 2019". E con una suddivisione dei ricavi che si attesterà "al 70% sulle operazioni leisure, al 2% per il cargo e al 28% su quelle ad hoc/nuove". [post_title] => Neos centra un utile da 12 milioni di euro. E mira a oltre 730 mln di fatturato nel 2023 [post_date] => 2023-04-13T12:13:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681388002000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443570 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => JetBlue Airways aprirà un nuovo collegamento da New York ad Amsterdam, sfruttando la fortissima domanda di viaggio prevista sulle rotte transatlantiche. A questo, che verrà inaugurato a fine estate, seguirà anche un volo da Boston. Amsterdam sarà la terza destinazione transatlantica servita da JetBlue, dopo il lancio versgo gli aeroporti londinesi di Heathrow e Gatwick nel 2021 e il prossimo debutto su Parigi, a partire dal prossimo giugno. La mossa arriva pochi giorni dopo che un tribunale olandese ha respinto un piano governativo per limitare i voli all'aeroporto Schiphol di Amsterdam nel 2023-2024 e in un momento in cui le ricerche online degli americani per i voli verso l'Europa sono in aumento nonostante l'impennata delle tariffe aeree e i rischi di disservizi in alcuni aeroporti del continente. Secondo la società di analisi dell'aviazione Cirium, i tre grandi vettori statunitensi hanno aumentato la capacità transatlantica del 22% quest'anno. Sulla rotta per Amsterdam sarà impiegato un Airbus A321 Long Range configurato con 24 poltrone Mint Suite e 114 in economy class. [post_title] => JetBlue Airways aprirà a fine estate la New York-Amsterdam, terza destinazione transatlantica [post_date] => 2023-04-13T10:45:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681382722000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443549 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_443551" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Andrea Tucci, Stylianos Bekyras e Luigi Bordoni[/caption] Cyprus Airways è pronta a raddoppiare sull'Italia con l'apertura dal prossimo 1° giugno del collegamento diretto Larnaca-Milano Malpensa che sarà operativo due volte alla settimana (il martedì e il giovedì). La rotta si affianca a quella attiva dallo scorso dicembre su Roma Fiumicino ed "entrambe saranno operate lungo tutto l'arco dell'anno, poiché sono per noi destinazioni chiave" sottolinea Stylianos Bekyras, sales manager overseas and ota's del vettore di bandiera cipriota. Bekyras delinea anche i progetti di sviluppo a più ampio respiro che puntano "entro il 2026 ad espandere il network fino a coprire buona parte di Europa e Medio Oriente" facendo perno "sull'hub di Larnaca, situato in una posizione strategica" fra queste aree geografiche. In parallelo verrà quindi ampliata la flotta che già quest'anno passerà dagli attuali due A320 a quattro velivoli, per poi diventare sei nel 2024. "Ma il business plan prevede il futuro passaggio agli Airbus A220-300: una volta a regime la flotta sarà composta esclusivamente da questi velivoli, 12 per l'esattezza, che saranno configurati con due classi di servizio, business ed economy". Intanto l'espansione del network prevede quest'anno l'aggiunta, oltre che di Milano, delle città di Parigi, Basilea, Nantes, Zurigo e Praga; nel 2024 sarà la volta di Lione, Bruxelles, Amsterdam e Amman; nel 2025 toccherà invece a Londra, Birmingham, Manchester, Monaco, Dusseldorf e Riyadh per poi arrivare al 2026 con le ultime new entry di Madrid e Barcellona. "Anche Dubai, recentemente annunciata, sarà operativa dal 2024, mentre Kuwait City è ancora in fase decisionale". La rotta per Larnaca "si aggiunge alle 175 rotte attive da Malpensa per l'estate - aggiunge Andrea Tucci, vp aviation business development di Sea - mentre Cyprus Airways è la 76esima compagnia operativa sull'aeroporto. Quello di Cipro rappresenta un ritorno interessante e la scelta di Milano è fondata considerando che da qui parte il 45% del traffico leisure italiano". In vista del lancio del volo, sono già disponibili "tariffe dedicate per i tour operator che lavorano sulla destinazione così come le agevolazioni per la programmazione dei gruppi" aggiunge Luigi Bordoni di Edograf Helpfly, gsa della compagnia in Italia. [post_title] => Cyprus Airways decolla il 1° giugno sulla Larnaca-Milano con voli annuali [post_date] => 2023-04-13T10:07:15+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681380435000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443499 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il primo a riaprire è stato il concept village Piccola Gardiola, a San Felice del Benaco, vicino al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera. Poi in questo mese di aprile stanno seguendo tutti gli altri indirizzi open air di Baia Holiday. A partire dall'inizio del mese hanno per esempio ripreso le attività ben quattro strutture sarde: il centro vacanze Isuledda è aperto dal 1° aprile con una nuova gelateria e un nuovo chiosco in legno sulla spiaggia; negli stessi giorni è ripartito anche il camping village Laguna Blu, situato nel nord-ovest della Sardegna, a pochi chilometri da Alghero, lungo la riviera del Corallo; il 6 aprile è quindi toccato al camping village Baia Blu La Tortuga in Gallura che, come l’Isuledda, ha una nuova gelateria; a completare la scelta sarda, il 20 aprile, aprirà anche l’oasi di relax camping village Capo d’Orso, a pochi chilometri da Palau e dall’arcipelago della Maddalena, con un'inedita area poll che includerà pure una vasca circolare su due livelli, con effetto infinity. In Puglia, il centro turistico San Nicola, già aperto, è la new entry tra i camping village di Baia Holiday. Sempre dall'inizio di aprile è inoltre disponibile il camping Roma Capitol di Ostia Antica, impreziosito dal gigantesco nuovo parco acquatico di 11.500 metri quadrati, con piscina olimpionica, piscina laguna per bambini, spray park, wellness park e solarium, nonché dalla nuova viabilità pavimentata con sanpietrini. Battenti aperti anche per il camping village Cavallino Treporti, affacciato sull’omonima spiaggia. Fiore all’occhiello, la spa Panta Rei, recente novità. Sempre a inizio mese ha ripreso le attività in Croazia il camping village Poljana, sull'omonima isola del golfo del Quarnaro. Dal 6 aprile, l’offerta mare a nord-est di Baia Holiday ha visto la riapertura anche del camping village Mare Pineta, affacciato sul golfo di Trieste [post_title] => Baia Holiday: aprile è il mese delle riaperture. New entry il pugliese San Nicola [post_date] => 2023-04-12T11:33:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681299180000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443444 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' un vero e proprio viaggio tra le eccellenze enogastronomiche dell'Argentina quello organizzato da Inprotur ieri a Milano, in collaborazione con Aerolineas Argentinas, al ristorante El Porteño Arena, in occasione del prossimo potenziamento delle frequenze dei voli sulla Roma-Buenos Aires. Un viaggio da Nord a Sud attraverso le regioni del Paese sudamericano, "che nel 2019 contava oltre 170.000 arrivi di turisti dall'Italia - ricorda Vanesa Di Martino, responsabile ufficio promozione turistica presso l'Ambasciata dell'Argentina a Roma -. Ora siamo al 40-50% dei livelli pre-pandemia, ma allora i voli di Aerolineas erano giornalieri, quindi ci attendiamo una crescita con l'aggiunta delle nuove frequenze a partire da luglio". Norte, Patagonia, Cuyo, Buenos Aires, Litoral e Cordoba: le sei regioni garantiscono un'esperienza sopraffina per i palati dei viaggiatori e, al contempo, riservano più di una sorpresa legata alla storia della viticoltura argentina. Una tradizione che risale al "1825 con l'apertura della prima cantina a Salta", spiega il noto importatore di vini argentini, Guido Favaro "ma che negli ultimi 20 anni ha subito una trasformazione radicale. L'offerta, a differenze di quella di altri Paesi come il Sudafrica, l'Australia, il Cile o gli Usa, si distingue per la grande diversità del territorio che si riflette nella presenza di vitigni differenti". In altre parole, "non soltanto Malbec, di cui comunque il Paese produce circa 75% a livello mondiale, malgrado il vitigno non sia autoctono dell'Argentina ma arrivato qui dal sud-ovest della Francia a metà Ottocento". [post_title] => L'Argentina conta sul grande ritorno dei turisti italiani [post_date] => 2023-04-12T11:18:46+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681298326000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 443486 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo Versace, Salvatore Ferragamo con la Lungarno Collection, Armani, Fendi e Philipp Plein, solo per citarne alcuni, un'altra firma della moda decide di entrare nel mondo dell'hotellerie. Dolce & Gabbana ha infatti avviato un progetto di ospitalità alle Maldive in collaborazione con Dar Global, divisione internazionale dello sviluppatore saudita Dar Al Arkan. L'iniziativa è ancora nelle sue fasi iniziali, con la data di inaugurazione della struttura ancora da stabilire. "Siamo entusiasti di portare un brand rinomato a livello mondiale come Dolce & Gabbana nel mondo del real estate e dell'ospitalità", commenta il ceo di Dar Global, Ziad El Chaar. La compagnia saudita è anche a monte di altri progetti in partnership con operatori dell'universo fashion, quali lo sviluppo residenziale fronte mare qatariota Les Vagues by Elie Saab, nonché l'Urban Oasis by Missoni Home a Dubai e le Upside Living Villas a Riyadh, con gli interni disegnati da Versace. In concomitanza con l'annuncio dell'investimento alle Maldive, Dolce & Gabbana ha avviato due ulteriori iniziative immobiliari, questa volta di carattere residenziale, a Miami, negli Stati Uniti, e a Marbella, in Spagna [post_title] => Dolce & Gabbana debutta nell'hotellerie con un progetto alle Maldive [post_date] => 2023-04-12T11:05:57+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1681297557000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "il diamond beach e il radisson blu el quseir new entry going resort sul mar rosso" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":89,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2286,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443622","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443623\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Selinunte Resort riaprirà il 21 aprile[/caption]\r

\r

Sono sette le aperture griffate Mangia's ad aprile, mese che segna a tutti gli effetti l'inizio della stagione per la compagnia siciliana. Dopo l'annuncio del restyling e della ripresa delle attività del 5 stelle Torre del Barone di Sciacca, in Sicilia ripartono domani le operazioni anche dell'Himera Resort e dell'Mclub Cala Regina, mentre il 20 aprile sarà la volta del Pollina Resort e il giorno seguente del Selinunte Resort. Una settimana dopo aprirà anche l'Mclub Alicudi. In Sardegna il calendario prevede invece domani la ripartenza dell'Mclub Marmorata e il 28 aprile quella dell'Mclub del Golfo.\r

\r

“Siamo lieti e orgogliosi di annunciare che la stagione 2023 è ufficialmente ai blocchi di partenza, pronta a dare seguito a tutte le previsioni positive post-Covid - sottolinea il ceo del gruppo Aeroviaggi, Marcello Mangia -. Quest’anno il turismo sembra intenzionato definitivamente a chiudere il capitolo pandemia e noi non possiamo che gioirne, considerate le tante novità in cantiere, non ultima l’apertura a cinque stelle del Torre del Barone. Il nostro obiettivo è da sempre quello di anticipare e soddisfare appieno le esigenze dei nostri ospiti, offrendo un soggiorno all’insegna del made in Italy e delle ricchezze che solo questa terra sa regalarci”.","post_title":"Ad aprile riparte la stagione griffata Mangia's. Sette le aperture da domani a fine mese","post_date":"2023-04-13T13:45:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681393516000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443609","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443619\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Radisson Blu El Quseir[/caption]\r

\r

Sono il Diamond Beach Resort a Sharm, della catena Sunrise Resorts & Cruises che ha ospitato la recente finale di Top model of the world 2023, e il Radisson Blu El Quseir nei pressi di Marsa Alam, con spa specializzata in trattamenti ayurvedici, le due nuove proposte all inclusive di Going Resort per la summer 2023 sul mar Rosso. Le new entry rispecchiano perfettamente la strategia di riposizionamento verso l'alto del prodotto del to di casa Msc. Beneficeranno inoltre di rotazioni charter settimanali operative da metà giugno dagli aeroporti di Milano Malpensa e di Bergamo Orio Al Serio. Nuova è anche la formula dine around, che darà la possibilità di scegliere due ristoranti diversi nell’arco del soggiorno, in alternativa a quello principale e come parte del pacchetto tutto compreso.\r

\r

[caption id=\"attachment_443620\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Il Diamond Beach Resort[/caption]\r

\r

«La nostra sfida è quella di volere programmare un altro Egitto balneare, come facciamo in tutte le linee di prodotto: da Going2italy a Going4Cruise, fino ad arrivare a Going Resort - spiega il chief commercial & operating officer del to, Maurizio Casabianca -. E questo per un semplice motivo: essendo diramazione del gruppo Msc, la nostra ricerca non può che essere allineata alla connaturata capacità di scegliere fornitori sempre all’altezza».\r

\r

La struttura dell’intrattenimento è in sintonia con la qualità delle strutture e avrà una caratterizzazione dedicata alle esigenze della clientela italiana di Going. Inoltre, il tour operator renderà disponibili sugli store digital un’applicazione con la quale i viaggiatori potranno gestire in autonomia le prenotazioni delle esperienze nei suoi resort. «I team Going Friends a Sharm e a Marsa esaudiranno ogni desiderio dei clienti con creatività e un pizzico di innovazione all’interno di un programma decisamente stiloso – aggiunge il nuovo direttore di Going Resort, Beppe Pellegrino -: musica dal vivo e meditazione yoga, così come una entusiasmante rassegna di attività on demand attraverso l’app verranno rese disponibili per scandire il ritmo di una vacanza indimenticabile». Le vendite dei due resort sono già aperte e disponibili attraverso le piattaforme digitali di Going e il servizio contact center.","post_title":"Il Diamond Beach e il Radisson Blu El Quseir new entry Going Resort sul mar Rosso","post_date":"2023-04-13T13:27:22+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1681392442000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443590","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con l'Hotel Waldschlösschen a Schleswig, in Germania, vicino al mar Baltico, tra Kiel e Flensburg, Romantik Hotels & Restaurants si fregia di un nuovo hotel premium. La casa, che colpisce per la sua grande Garten-Spa e l'ottima cucina, è gestita dalla famiglia Behmer da ben 65 anni.\r

\r

Dopo due hotel di proprietà della famiglia Brennfleck, il Meisenheimer Hof in Germania, il Parc Broekhuizen nei Paesi Bassi e una storica finca hotel in Spagna a Maiorca, il Waldschlösschen è il sesto hotel ad entrare a far parte del marchio Romantik nel 2023. «Nel settore alberghiero si sta diffondendo la voce che negli ultimi anni abbiamo fatto i compiti - afferma Thomas Edelkamp, ​​​​ceo di Romantik -. Oltre a un marchio forte e di appeal, ora offriamo agli albergatori, che vogliono condividere i nostri valori e la nostra mission, un pacchetto completo per il marketing e la distribuzione, che siamo in grado di personalizzare per ogni albergo».\r

\r

«Non vediamo l'ora di lavorare con Romantik - afferma l'albergatore Hans-Werner Behmer, che gestisce il nuovo Romantik Hotel Waldschlösschen insieme alla moglie Marion e al figlio Söhnke - La nostra offerta di ospitalità di alta qualità è in linea con i valori del marchio. Sappiamo quale forza di vendita porti Romantik e quanti ospiti siano fidelizzati al marchio. Insieme potremo ottenere molto per il Waldschlösschen».\r

\r

Il Waldschlösschen offre 100 camere di charme, benessere e cucina raffinata. La casa propone anche due ristoranti conosciuti ben oltre i confini della regione. La grande Garten-Spa, con il suo giardino profumato e il padiglione delle erbe, invita invece a rigenerarsi: a disposizione una piscina coperta, la vasca idromassaggio e diverse saune nel giardino. Le sale meeting modernamente attrezzate sono infine pensate per conferenze, seminari, workshop o riunioni. L’offerta è supportata da un servizio di catering su misura.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il Waldschlösschen di Schleswig new entry tedesca dei Romantik Hotels","post_date":"2023-04-13T12:21:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681388494000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443601","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una flotta totalmente rinnovata - oggi a quota 15 velivoli -, offerta aumentata, diversificazione del traffico - dal leisure all'etnico - il contributo del cargo. Sono alcuni degli atout che hanno consentito a Neos di archiviare l'ultimo esercizio con un utile di 12 milioni di euro. A spiegarlo è l'amministratore delegato, Carlo Stradiotti, in un'intervista a Il Corriere della Sera.\r

\r

L'ad precisa come nell'ultimo anno pre-pandemia (2018-19) il vettore del gruppo Alpitour ha chiuso con un fatturato di 465 milioni di euro e 1,8 milioni di passeggeri; \"nei due anni successivi abbiamo chiuso rispettivamente con 260 milioni e 236 milioni. Abbiamo sostenuto le entrate di fatto con il cargo e non abbiamo toccato un contratto di lavoro\". Il bilancio 2021-22 (chiuso lo scorso ottobre) \"con il ritorno dei passeggeri abbiamo chiuso con 585 milioni di euro di ricavi e quasi 12 milioni di utile. In questo caso devo dire che sono inclusi anche gli aiuti pubblici per il Covid, la rata del 2020\". Un indennizzo da 52 milioni di euro, sottolinea Stradiotti, sempre in attesa della \"rata per i danni del 2021 che per il nostro bilancio sono stati più significativi\".\r

\r

L'andamento degli ultimo anni evidenzia una volta di più il cambio di passo sostenuto da Neos, che proprio durante la pandemia ha cercato \"passeggeri e ricavi anche al di fuori del nostro segmento tradizionale che è quello charter. Questo vuole dire, tra le altre cose, esplorare il trasporto merci (\"849 voli operati dal 2020\"), aprire la rotta Milano-New York e investire sulle direttrici etniche. Il tutto su una flotta che oggi conta 15 aerei: 5 Boeing 737-800, 4 Boeing 737 Max e 6 Boeing 787-9\".\r

\r

\r

\r

Le prime stime per l'anno in corso - l'esercizio che chiuderà quindi il prossimo 31 ottobre - sono improntate su \"un budget di fatturato da 683 milioni di euro, ma puntiamo ai 730-740 milioni, grazie soprattutto all’aumento dell’offerta, del 30-40% rispetto al 2019\". E con una suddivisione dei ricavi che si attesterà \"al 70% sulle operazioni leisure, al 2% per il cargo e al 28% su quelle ad hoc/nuove\".\r

\r

\r

","post_title":"Neos centra un utile da 12 milioni di euro. E mira a oltre 730 mln di fatturato nel 2023","post_date":"2023-04-13T12:13:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1681388002000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443570","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"JetBlue Airways aprirà un nuovo collegamento da New York ad Amsterdam, sfruttando la fortissima domanda di viaggio prevista sulle rotte transatlantiche. A questo, che verrà inaugurato a fine estate, seguirà anche un volo da Boston. Amsterdam sarà la terza destinazione transatlantica servita da JetBlue, dopo il lancio versgo gli aeroporti londinesi di Heathrow e Gatwick nel 2021 e il prossimo debutto su Parigi, a partire dal prossimo giugno.\r

\r

La mossa arriva pochi giorni dopo che un tribunale olandese ha respinto un piano governativo per limitare i voli all'aeroporto Schiphol di Amsterdam nel 2023-2024 e in un momento in cui le ricerche online degli americani per i voli verso l'Europa sono in aumento nonostante l'impennata delle tariffe aeree e i rischi di disservizi in alcuni aeroporti del continente. Secondo la società di analisi dell'aviazione Cirium, i tre grandi vettori statunitensi hanno aumentato la capacità transatlantica del 22% quest'anno.\r

\r

Sulla rotta per Amsterdam sarà impiegato un Airbus A321 Long Range configurato con 24 poltrone Mint Suite e 114 in economy class.","post_title":"JetBlue Airways aprirà a fine estate la New York-Amsterdam, terza destinazione transatlantica","post_date":"2023-04-13T10:45:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681382722000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443549","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_443551\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Andrea Tucci, Stylianos Bekyras e Luigi Bordoni[/caption]\r

\r

Cyprus Airways è pronta a raddoppiare sull'Italia con l'apertura dal prossimo 1° giugno del collegamento diretto Larnaca-Milano Malpensa che sarà operativo due volte alla settimana (il martedì e il giovedì). La rotta si affianca a quella attiva dallo scorso dicembre su Roma Fiumicino ed \"entrambe saranno operate lungo tutto l'arco dell'anno, poiché sono per noi destinazioni chiave\" sottolinea Stylianos Bekyras, sales manager overseas and ota's del vettore di bandiera cipriota. \r

\r

Bekyras delinea anche i progetti di sviluppo a più ampio respiro che puntano \"entro il 2026 ad espandere il network fino a coprire buona parte di Europa e Medio Oriente\" facendo perno \"sull'hub di Larnaca, situato in una posizione strategica\" fra queste aree geografiche. In parallelo verrà quindi ampliata la flotta che già quest'anno passerà dagli attuali due A320 a quattro velivoli, per poi diventare sei nel 2024. \"Ma il business plan prevede il futuro passaggio agli Airbus A220-300: una volta a regime la flotta sarà composta esclusivamente da questi velivoli, 12 per l'esattezza, che saranno configurati con due classi di servizio, business ed economy\".\r

\r

Intanto l'espansione del network prevede quest'anno l'aggiunta, oltre che di Milano, delle città di Parigi, Basilea, Nantes, Zurigo e Praga; nel 2024 sarà la volta di Lione, Bruxelles, Amsterdam e Amman; nel 2025 toccherà invece a Londra, Birmingham, Manchester, Monaco, Dusseldorf e Riyadh per poi arrivare al 2026 con le ultime new entry di Madrid e Barcellona. \"Anche Dubai, recentemente annunciata, sarà operativa dal 2024, mentre Kuwait City è ancora in fase decisionale\".\r

\r

La rotta per Larnaca \"si aggiunge alle 175 rotte attive da Malpensa per l'estate - aggiunge Andrea Tucci, vp aviation business development di Sea - mentre Cyprus Airways è la 76esima compagnia operativa sull'aeroporto. Quello di Cipro rappresenta un ritorno interessante e la scelta di Milano è fondata considerando che da qui parte il 45% del traffico leisure italiano\". \r

\r

In vista del lancio del volo, sono già disponibili \"tariffe dedicate per i tour operator che lavorano sulla destinazione così come le agevolazioni per la programmazione dei gruppi\" aggiunge Luigi Bordoni di Edograf Helpfly, gsa della compagnia in Italia.\r

\r

","post_title":"Cyprus Airways decolla il 1° giugno sulla Larnaca-Milano con voli annuali","post_date":"2023-04-13T10:07:15+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1681380435000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il primo a riaprire è stato il concept village Piccola Gardiola, a San Felice del Benaco, vicino al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera. Poi in questo mese di aprile stanno seguendo tutti gli altri indirizzi open air di Baia Holiday. A partire dall'inizio del mese hanno per esempio ripreso le attività ben quattro strutture sarde: il centro vacanze Isuledda è aperto dal 1° aprile con una nuova gelateria e un nuovo chiosco in legno sulla spiaggia; negli stessi giorni è ripartito anche il camping village Laguna Blu, situato nel nord-ovest della Sardegna, a pochi chilometri da Alghero, lungo la riviera del Corallo; il 6 aprile è quindi toccato al camping village Baia Blu La Tortuga in Gallura che, come l’Isuledda, ha una nuova gelateria; a completare la scelta sarda, il 20 aprile, aprirà anche l’oasi di relax camping village Capo d’Orso, a pochi chilometri da Palau e dall’arcipelago della Maddalena, con un'inedita area poll che includerà pure una vasca circolare su due livelli, con effetto infinity.\r

\r

In Puglia, il centro turistico San Nicola, già aperto, è la new entry tra i camping village di Baia Holiday. Sempre dall'inizio di aprile è inoltre disponibile il camping Roma Capitol di Ostia Antica, impreziosito dal gigantesco nuovo parco acquatico di 11.500 metri quadrati, con piscina olimpionica, piscina laguna per bambini, spray park, wellness park e solarium, nonché dalla nuova viabilità pavimentata con sanpietrini. Battenti aperti anche per il camping village Cavallino Treporti, affacciato sull’omonima spiaggia. Fiore all’occhiello, la spa Panta Rei, recente novità.\r

\r

Sempre a inizio mese ha ripreso le attività in Croazia il camping village Poljana, sull'omonima isola del golfo del Quarnaro. Dal 6 aprile, l’offerta mare a nord-est di Baia Holiday ha visto la riapertura anche del camping village Mare Pineta, affacciato sul golfo di Trieste","post_title":"Baia Holiday: aprile è il mese delle riaperture. New entry il pugliese San Nicola","post_date":"2023-04-12T11:33:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681299180000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443444","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' un vero e proprio viaggio tra le eccellenze enogastronomiche dell'Argentina quello organizzato da Inprotur ieri a Milano, in collaborazione con Aerolineas Argentinas, al ristorante El Porteño Arena, in occasione del prossimo potenziamento delle frequenze dei voli sulla Roma-Buenos Aires.\r

\r

Un viaggio da Nord a Sud attraverso le regioni del Paese sudamericano, \"che nel 2019 contava oltre 170.000 arrivi di turisti dall'Italia - ricorda Vanesa Di Martino, responsabile ufficio promozione turistica presso l'Ambasciata dell'Argentina a Roma -. Ora siamo al 40-50% dei livelli pre-pandemia, ma allora i voli di Aerolineas erano giornalieri, quindi ci attendiamo una crescita con l'aggiunta delle nuove frequenze a partire da luglio\".\r

\r

Norte, Patagonia, Cuyo, Buenos Aires, Litoral e Cordoba: le sei regioni garantiscono un'esperienza sopraffina per i palati dei viaggiatori e, al contempo, riservano più di una sorpresa legata alla storia della viticoltura argentina. Una tradizione che risale al \"1825 con l'apertura della prima cantina a Salta\", spiega il noto importatore di vini argentini, Guido Favaro \"ma che negli ultimi 20 anni ha subito una trasformazione radicale. L'offerta, a differenze di quella di altri Paesi come il Sudafrica, l'Australia, il Cile o gli Usa, si distingue per la grande diversità del territorio che si riflette nella presenza di vitigni differenti\". In altre parole, \"non soltanto Malbec, di cui comunque il Paese produce circa 75% a livello mondiale, malgrado il vitigno non sia autoctono dell'Argentina ma arrivato qui dal sud-ovest della Francia a metà Ottocento\". ","post_title":"L'Argentina conta sul grande ritorno dei turisti italiani","post_date":"2023-04-12T11:18:46+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1681298326000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"443486","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo Versace, Salvatore Ferragamo con la Lungarno Collection, Armani, Fendi e Philipp Plein, solo per citarne alcuni, un'altra firma della moda decide di entrare nel mondo dell'hotellerie. Dolce & Gabbana ha infatti avviato un progetto di ospitalità alle Maldive in collaborazione con Dar Global, divisione internazionale dello sviluppatore saudita Dar Al Arkan. L'iniziativa è ancora nelle sue fasi iniziali, con la data di inaugurazione della struttura ancora da stabilire.\r

\r

\"Siamo entusiasti di portare un brand rinomato a livello mondiale come Dolce & Gabbana nel mondo del real estate e dell'ospitalità\", commenta il ceo di Dar Global, Ziad El Chaar. La compagnia saudita è anche a monte di altri progetti in partnership con operatori dell'universo fashion, quali lo sviluppo residenziale fronte mare qatariota Les Vagues by Elie Saab, nonché l'Urban Oasis by Missoni Home a Dubai e le Upside Living Villas a Riyadh, con gli interni disegnati da Versace. In concomitanza con l'annuncio dell'investimento alle Maldive, Dolce & Gabbana ha avviato due ulteriori iniziative immobiliari, questa volta di carattere residenziale, a Miami, negli Stati Uniti, e a Marbella, in Spagna","post_title":"Dolce & Gabbana debutta nell'hotellerie con un progetto alle Maldive","post_date":"2023-04-12T11:05:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1681297557000]}]}}