Il brand Bravo di casa Alpitour rinnova la partnership con House of Talent Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di otre 14 mila ragazzi e ragazze, House of Talent, la crew italiana di influencer da 6 milioni di follower, continua il proprio percorso insieme il brand di villaggi Bravo di casa Alpitour. Tra i progetti più importanti della partnership per l’estate 2024, ci sarà ancora la Bravo Special Academy House of Talent: workshop multi-tematico grazie al quale i ragazzi potranno coltivare passioni e talenti con numerose attività (tv, TikTok, fotografia, radio, murales). Le academy saranno presenti in alcuni villaggi Bravo, il Baia di Tindari, l’Alimini, il Budoni, il Caesar Bay, il Gemma Beach, il Nubian e lo Yadis, all’interno dei quali saranno allestite delle nuove aree B.Free e lo young club di Bravo per i teenager dai 14 anni in su. Inoltre, nel corso dell’estate i villaggi selezionati ospiteranno per una settimana gli influencer della crew di House of Talent che parteciperanno alle attività B.Free. Per dare ulteriore visibilità a questo progetto e al brand Bravo la partnership vedrà inoltre confermata l’attività di influencer marketing pre-estiva. Infine, grazie a questa collaborazione, durante l’estate 2024 in tutti i villaggi Bravo saranno presenti due nuovi laboratori firmati House of Talent con una serie di appuntamenti volti a insegnare ai teenager i trucchi per realizzare i contenuti TikTok più di tendenza e per approfondire la conoscenza del mondo della radio, creando insieme un format radiofonico gestito dai ragazzi. “Il divertimento è un’emozione da provare! Questo è il motto distintivo di Bravo – commenta Cecilia Ferraresi, Bravo marketing manager -. Proprio per questo motivo la continuazione della partnership con House of Talent, ci rende molto soddisfatti. Sarà un’altra estate in cui coinvolgeremo migliaia di teenager aiutandoli a coltivare le loro passioni e a far emergere i loro migliori talenti”. Condividi

