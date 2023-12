iGv: prende sempre più corpo il prodotto linea; contratto ad hoc separato dalla villaggistica Due tipologie di contratto differenti, l’una dedicata alla villaggistica e l’altra alla linea. Insieme alla piattaforma di cloud marketing realizzata in collaborazione con Salesforce è l’altra grande novità 2024 dei Grandi Viaggi. “Le agenzie ci hanno sempre identificato prevalentemente per il nostro prodotto villaggi – spiega l’amministratore delegato, Corinne Clementi -. Negli ultimi tempi la nostra linea ha però ripreso vigore. All’inizio di quest’anno abbiamo in particolare dato il via a un processo di ridefinizione del nostro team di product manager, che ora è composto da ben otto persone coordinate da Gabriella Miranda, per una proposta che è un tailor made puro”. La linea griffata iGv prende in particolare le mosse dal segmento dei viaggi di nozze, in cui l’operatore milanese è sempre stato un punto di riferimento del mercato: “Ci siamo resi conto che venivamo selezionati per pacchetti tailor made di medio – alto livello – prosegue Corinne Clementi -. Da qui la decisione di portare a bordo persone con una profonda conoscenza delle destinazioni da noi trattate, in modo da creare un’offerta di linea specifica e di qualità. Il nostro è un approccio un po’ old style, che mira a garantire un’esperienza vera ai nostri ospiti e che il mercato sta finalmente ripagando”. La strategia commerciale della linea prevede in particolare l’inserimento delle agenzie di viaggio in due cluster distinti: il Silver e il Gold. Quest’ultimo riguarda in particolare più di 250 adv distribuite sull’intero territorio nazionale (contro le 340 del Silver) e include i punti vendita che producono almeno quattro pratiche all’anno. A loro sono riservate over commission, la partecipazione privilegiata agli educational, webinar dedicati e un premio ad hoc di 1.500 euro a fine campagna. Per quanto riguarda infine il contratto della villaggistica del brand iGv Club, le agenzie partner sono attualmente oltre 1.200, la stragrande maggioranza delle quali già visitate dai 22 commerciali dell’operatore, che hanno proposto loro accordi one-to-one comprensivi, tra le altre cose, di over e partecipazioni a educational sulla base delle caratteristiche specifiche di ogni singolo punto vendita. Condividi

