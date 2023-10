Idee per viaggiare centra gli obiettivi e lancia IDEEmix Ricavi pari a 107 milioni di euro, con un incremento dell’11 per cento rispetto al 2022. Sono questi le previsioni di chiusura di bilancio che Idee per Viaggiare ha condiviso in questi giorni di fiera. L’obiettivo prefissato di 100 milioni di euro è stato quindi superato. “Non si tratta di risultati raggiunti casualmente – spiega Danilo Curzi, ceo del tour operator romano -, ma sono il frutto di impegno costante e di una pianificazione di investimenti lungimirante che abbiamo attuato negli anni precedenti”. Gli investimenti Dopo l’acquisizione del brand Marcelletti, Idee per Viaggiare ha assunto 28 persone e investito in tecnologia adottando il CRM Salesforce. Investimenti che sono stati seguiti dall’acquisizione di Chinasia e dal lancio di un progetto di formazione dedicato alla distribuzione. “Con Chinasia abbiamo attuato lo stesso modello di acquisizione messo in campo con Marcelletti – spiega Curzi -: abbiamo scelto un marchio di nicchia, ben organizzato e abbiamo deciso di non stravolgere la sua impostazione, non fagocitarlo, ma valorizzarlo, portando il suo know how nell’azienda”. Se con Marcelletti l’intenzione era quella di “dare un turbo” a destinazioni già operate dal to, per Chinasia si aprono nuovi territori da presidiare e a cui dare l’impronta ‘by Idee per Viaggiare’. “Siamo in una fase iniziale ma la destinazione è spettacolare, generava volumi importanti e siamo pronti a rilanciarla, ma vogliamo fare le cose in maniera oculata e pianificata, senza la foga del risultato. Per ora stiamo unendo le forze e trasportando la conoscenza del prodotto al nostro staff”. IDEEmix Tra le novità di prodotto, Idee per Viaggiare presenta un nuovo tipo di programmazione, che unisce più destinazioni e tipologia di esperienze da vivere. “Nel catalogo sarà possibile trovare mix che combinano destinazioni molto diverse tra loro ma complementari – racconta Curzi -, lungo raggio con lungo raggio, oppure Europa con lungo raggio, proponendo anche abbinamenti inaspettati, di climi, atmosfere ed esperienze da vivere, con focus anche molto diversi tra loro, come città e safari, cultura e natura, design e soggiorni mare, e così via”. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453955 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453956" align="aligncenter" width="520"] cataloghi Guiness Travel[/caption] Guiness Travel lancia 3 nuovi cataloghi monotematici. “Capodanno … e non solo” è il titolo del catalogo dedicato ai viaggi previsti da Novembre 2023 a Pasqua 2024. Gli itinerari sono divisi in 5 sezioni, realizzate appositamente per informare e ispirare il consumer nella scelta della destinazione. Ponte dell’Avvento, Capodanno e Pasqua scandiscono l’orizzonte temporale degli itinerari, con una proposta ricca e variegata che spazia dai mercatini di Natale al Gran Tour, passando per le classiche città europee e destinazioni Mondo. Deserti d’Inverno e Inverno Esotico evocano, attraverso un significativo ossimoro, i diversi volti della stagione invernale: un modo alternativo di vivere i rigori del freddo, portando in valigia creme solari al posto di maglioni e giacche a vento. Sarà possibile vivere esperienze uniche in giro per il mondo, come aperitivi newyorchesi su rooftop, pernottamenti esclusivi nel deserto giordano, nuotate e snorkeling nel paradiso di Phuket, escursioni diurne e serali alla scoperta di siti Patrimoni Unesco e Meraviglie del Mondo. Il paese lusitano, una delle “leading destination” in Europa, è il protagonista del catalogo “Le luci del Portogallo”, con tutte le date di partenza già pubblicate da Aprile 2024 a Marzo 2025. L’operatore mette in campo 10 itinerari, tra paese continentale e i due arcipelaghi maggiori, avvalendosi della collaborazione con TAP Portugal. Grande novità della programmazione 2024 è un secondo itinerario Azzorre (Azzorre à la carte) di 8 giorni, che si aggiunge al Gran Tour e che offre un’esperienza immersiva nelle isole verdi dell’Atlantico. Il terzo catalogo monotematico, intitolato “Le Atmosfere del Giappone”, conduce i viaggiatori alla scoperta del Sol Levante. Gli itinerari proposti sono preceduti da alcuni approfondimenti culturali e da una selezione di esperienze da vivere nel paese nipponico, che rappresenta ancora oggi un unicum nel panorama mondiale. Sono 3 in tutto le proposte sul Sol Levante, con date partenze già garantite da Marzo 2024 a Marzo 2025: il “Giappone Meraviglioso”, “Tesori del Giappone” e “Giappone in libertà”, tutti di 10 giorni e con volato Emirates e ITA. “Giappone Meraviglioso” è l’itinerario perfetto per tutti i viaggiatori che per la prima volta varcano la soglia di un mondo così particolare come quello del Sol Levante, con i grandi classici di Tokyo, Nara e Kyoto e la visita di Osaka, Yokohama e Kamakura. “Tesori del Giappone” offre un accurato pacchetto di visite guidate (compresa Hiroshima e l’escursione in battello a Miyajima), mentre “Giappone in Libertà” dà più spazio al viaggiatore che ama muoversi in autonomia, senza però rinunciare per questo al comfort e a un eccellente livello di viaggio. Servizi a terra e contingenti allotment acquistati in anticipo permettono una vendibilità a tariffe garantite e bloccate. Una strategia operativa connaturata al DNA dell’operatore e che, insieme alla figura dell’accompagnatore sempre al seguito in partenza dall’Italia, è la scelta naturale dei viaggiatori che vogliono vivere l’esperienza di viaggio senza pensieri e sorprese di alcun genere. [post_title] => Guiness Travel presenta 3 nuovi cataloghi monotematici [post_date] => 2023-10-12T14:09:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => guiness-travel-azzorre [1] => guiness-travel-capondanno [2] => guiness-travel-cataloghi [3] => guiness-travel-deserto [4] => guiness-travel-giappine [5] => guiness-travel-giordania [6] => guiness-travel-grand-tour [7] => guiness-travel-portogallo ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Guiness Travel azzorre [1] => Guiness Travel capondanno [2] => Guiness Travel cataloghi [3] => Guiness Travel deserto [4] => Guiness Travel giappine [5] => Guiness Travel giordania [6] => Guiness Travel grand tour [7] => Guiness Travel portogallo ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697119789000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453949 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453950" align="alignleft" width="310"] Marcella Ercolini, direttrice di Turismo Irlandese in Italia[/caption] L’Irlanda entra a grandi passi nell’autunno, con un focus sulle città di Dublino, Galway, Cork e Belfast “che diventano punti ideali di partenza per scoprire i dintorni molto interessanti, da vivere attraverso le più diverse esperienze: dallo sport alla gastronomia passando dalla natura”. Marcella Ercolini, direttrice di Turismo Irlandese in Italia, vede “una domanda che continua a mantenersi elevata, come confermano operatori e compagnie aeree”. Proprio i collegamenti aerei dall’Italia programmati per l’inverno registrano un significativo incremento “+118% rispetto alla stagione 2019”. In fiera a Rimini con “il meglio della nostra industria turistica, quest’anno rappresentata da nove partner arrivati da tutto il Paese, da Sud a Nord” l’ente punta a “mantenere un dialogo aperto con il trade, con l’obiettivo ultimo di promuovere un viaggio sempre più sostenibile non solo dal punto di vista ambientale ma anche da quello economico e sociale. Ciò significa educare i viaggiatori ma anche gli agenti di viaggio a proporre l’Irlanda lungo tutto l’arco dell’anno e fuori da quelle che sono le mete più trafficate”. [post_title] => Idee per viaggiare centra gli obiettivi e lancia IDEEmix [post_date] => 2023-10-12T13:06:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697116004000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453912 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453913" align="aligncenter" width="559"] Volotea a Strasburgo con Lucie Charteau, la fortunata 55 milionesima passeggera[/caption] Volotea raggiunge il traguardo dei 55 milioni di passeggeri trasportati dal 2012, anno della sua fondazione. Si tratta di un risultato eccezionale nel settore dell’aviazione, che pochi vettori hanno registrato in così poco tempo, e che, per la compagnia arriva in un anno da record a livello di network, grazie all’offerta più ampia di sempre. 12 milioni di posti in vendita, di cui circa 4 milioni offerti in Italia. Sono questi, per il 2023, i numeri dell’offerta record di Volotea che, solo in Italia, da gennaio a settembre, ha trasportato oltre 3 milioni di passeggeri in più di 18.500 voli, confermando una performance costante e consolidando la sua presenza sul mercato italiano. “Il traguardo dei 55 milioni di passeggeri è per Volotea motivo di grande orgoglio. Fin dalla nostra nascita, nel 2012, abbiamo sempre posto al centro della nostra strategia le esigenze e il benessere dei clienti che, giorno dopo giorno, scelgono di affidare alla nostra consolidata esperienza i loro viaggi più belli”, ha commentato Carlos Muñoz, CEO e Fondatore di Volotea. “Questo risultato riflette al meglio il nostro impegno quotidiano nell’offrire un servizio di qualità e attento. Gli elevati standard qualitativi che da sempre garantiamo ai nostri clienti ci hanno permesso di ottenere importanti riconoscimenti a livello mondiale e un tasso di raccomandazione del 90%: questo significa che sono più di 9 su 10 i viaggiatori che ci consiglierebbero a parenti e amici.” [post_title] => Volotea, 55 milioni di passeggeri trasportati dal 2012 [post_date] => 2023-10-12T11:57:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697111825000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453907 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continua lo sviluppo di Ada, il software gestionale delle agenzie di viaggio Bluvacanze e Vivere&Viaggiare, che nell’autunno 2022 è diventata una piattaforma di analisi a tutti gli effetti. Oggi, la funzionalità che va ad aggiungersi riguarda la gestione “gruppi”, come noto ai più un’attività di agenzia articolata e che richiede grande responsabilità da parte degli imprenditori. Da ottobre 2023, in Ada – acronimo di Adaptive Data Automation nonché nome di Ada Lovelace Byron, figlia del poeta romantico inglese Lord Byron e riconosciuta come prima programmatrice di computer al mondo, nel 1800 – entra il prodotto Gruppi organizzato dai punti vendita della rete, aprendosi alla fruibilità da parte di tutte le associate. Questa ulteriore implementazione di Ada, un sistema proprietario esclusivo di Bluvacanze, capace di monitorare seduta stante tutti gli indicatori di performance e mettere a disposizione degli agenti le informazioni strategiche in tempo reale, rappresenta ora un’opportunità ulteriore per accompagnare le agenzie alla realizzazione di attività fortemente redditizie. La rete agenziale del Gruppo Bluvacanze, di fatto l’agenzia di viaggi più grande d’Italia, arriva allo sviluppo della nuova funzionalità Gruppi in Ada dopo innumerevoli esperienze all’attivo degli imprenditori associati, che si distinguono per l’ottima capacità organizzativa e di comunicazione. Via via che vengono creati, gli itinerari verranno pubblicati e, nel loro insieme, comporranno un catalogo B2B vero e proprio, ad uso e consumo di tutti i punti vendita, mentre B2C appariranno in Bluvacanze.it che dalla fine dell’estate è diventato un sito e-commerce con finalizzazione in agenzia [post_title] => Bluvacanze implementa il software Ada con i gruppi [post_date] => 2023-10-12T11:39:37+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697110777000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453901 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Welcome Travel Group entra nella grande distribuzione organizzata e sigla un nuovo accordo con Conad. L'accordo prevede l’integrazione della piattaforma del network nel portale HeyConad Viaggi, nuovo progetto di Conad, che consentirà ai titolari della Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card un accesso ad offerte di viaggio dedicate, vacanze a medio-lungo raggio e crociere, prenotabili attraverso le agenzie Welcome Travel che avranno aderito al progetto. La partnership sarà attiva dai primi mesi del 2024. “HeyConad nasce come un ecosistema digitale pensato per offrire una proposta integrata di prodotti e servizi che vada oltre la semplice spesa online” afferma Silvia Bassignani, Direttore Marketing Canali Distributivi e CRM di Conad. “In questo senso, l’implementazione di HeyConad Viaggi, oltre ad offrire vantaggi esclusivi per i nostri clienti, ci permette di avviare un dialogo sempre più personalizzato con loro, offrendo esperienze di viaggio cucite su misura e rivolte in primo luogo alla valorizzazione del patrimonio italiano tra enogastronomia, benessere, avventura e bellezze del territorio. La partnership che annunciamo con Welcome Travel Group rappresenta una grande opportunità di sviluppo di HeyConad Viaggi, che rafforza la nostra strategia di omnicanalità. Mettiamo le persone al centro di ogni progetto e, anche in questo caso, la circolarità fra punti di contatto digitali e punti vendita fisici, attraverso il prezioso supporto delle agenzie di viaggio sul territorio, ci permetterà di ascoltare sempre di più e da più prospettive i bisogni e le abitudini di consumo delle persone trovando soluzioni concrete e personalizzate per soddisfarle, attraverso un canale aggiuntivo di relazione e fidelizzazione con i nostri clienti”. "Consideriamo la partnership con Conad un passo decisivo per offrire alle Agenzie del Network la possibilità di ampliare notevolmente il proprio portafoglio clienti e ottenere maggiore visibilità anche attraverso i piani di comunicazione congiunti che sfruttano nuovi canali reciproci – commenta Adriano Apicella, Amministratore Delegato di Welcome Travel Group –. Per Welcome Travel Group, questa collaborazione rappresenta anche una significativa opportunità per entrare nel settore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) attraverso il canale HeyConad Viaggi, aprendo nuove prospettive di business e conferma l'importanza di favorire il dialogo tra il mondo digitale e quello fisico, valorizzando al contempo la consulenza e la professionalità delle nostre Agenzie di Viaggi". [post_title] => Welcome Travel Group avvia la partnership con Conad [post_date] => 2023-10-12T11:17:13+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697109433000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453671 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' una Spagna dai grandi numeri quella protagonista del 2023: il Paese centra infatti la piena ripresa registrando numeri più alti del 2019 con l'arrivo di quasi 48 milioni di turisti internazionali fino a luglio 2023 di cui il 5,4% sono turisti italiani, ovvero 2,6 milioni. I nostri connazionali registrano in questo modo l’incremento più importante di tutti i paesi europei rispetto allo stesso periodo del 2022 (+26,3%), un aumento che rappresenta un 20,9 % in più rispetto all’anno 2019. "E' importante segnalare - spiega Gonzalo Ceballos, direttore dell'Ente del Turismo Spagnolo a Roma - che questa crescita riguarda anche la spesa media giornaliera degli italiani che visitano la Spagna e che si attesta a 146 euro. Le regioni più visitate dagli italiani fino a luglio 2023 sono in quest’ordine: Catalogna, Isole Baleari, Andalusia, Madrid, Isole Canarie e Comunidad Valenciana. La destagionalizzazione e la diversificazione delle destinazioni restano la nostra priorità con l’obiettivo di migliorare l'esperienza turistica ma anche per favorire l’attività economica per le comunità locali". [post_title] => Spagna: balzo in avanti degli arrivi italiani e della spesa media giornaliera [post_date] => 2023-10-12T11:00:46+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697108446000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453889 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_409469" align="alignleft" width="281"] Gianni Chessa assessore al turismo della Sardegna[/caption] La Regione Sardegna introduce - grazie alla modifica della legge regionale 16/2017 - una grande novità in termini di ricettività e ospitalità: l'albergo nautico diffuso. Una struttura ricettiva di nuova concezione, che unisce i servizi a terra (dove si ubicheranno accoglienza, registrazione e assistenza al cliente, oltre ai normali servizi alberghieri) con l'opportunità di vivere la bellezza delle coste sarde, grazie alla possibilità delle imbarcazioni di muoversi - nelle sole ore diurne - nel raggio di tre miglia dalla propria ubicazione portuale.Gli alberghi nautici diffusi saranno composti da un numero non inferiore a sette unità da diporto per non meno di cinquanta posti letto “in cabina”, e potranno essere concesse in uso ai clienti solo con contratti di locazione di durata compresa fra un minimo di 24 ore ed un massimo di quattro settimane. Non è consentita la navigazione notturna e quella oltre le tre miglia dalle linee base delle acque territoriali delle unità da diporto costituenti albergo nautico diffuso. "L'introduzione di questa nuova tipologia di struttura ricettiva è la dimostrazione di come la Sardegna sappia essere un punto di riferimento per il turismo nazionale, con la normazione tempestiva di nuove frontiere dell'ospitalità, che ci permettono ancora una volta di essere all'avanguardia in Italia e nel mondo", commenta l'Assessore Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio Giovanni Chessa. "Inoltre, l'albergo nautico diffuso ci consente di continuare a lavorare in una direzione che ci sta molto a cuore e in cui la Sardegna è sempre stata un modello: l'ecosostenibilità. La creazione di nuovi posti letto di questo genere, infatti, ci permette di aumentare la capacità ricettiva dell'isola salvaguardando le nostre meravigliose coste". La Sardegna introduce per la prima volta un nuovo riconoscimento, a cui le strutture possono accedere qualora rispettino determinati requisiti previsti, anche in questo caso, dalle nuove modifiche legge regionale 16/2017. I requisiti non comprendono esclusivamente il rispetto della sostenibilità ambientale, ma anche di quella sociale e culturale, che si attuano ad esempio con l'implementazione di best practices aziendali o con iniziative di carattere architettonico, culturale ed enogastronomico che tengano conto delle specificità, della storia e delle tradizioni della Regione Sardegna. Il tutto è finalizzato all'obiettivo di realizzare un turismo sostenibile per lo sviluppo socioeconomico e la tutela della cultura e della biodiversità, oltre a incentivare la conservazione, gestione e valorizzazione delle risorse del territorio e la transizione ecologica e resiliente ai cambiamenti climatici nonché premiare le strutture ricettive che cooperino allo sviluppo socioeconomico dei territori su cui insistono. Rientrano nei criteri di cui è richiesto il rispetto, ad esempio, il controllo e il contenimento dei rifiuti e dei consumi di energia e acqua, la formazione del personale sui temi della sostenibilità, il controllo e il contenimento dell'impatto delle infrastrutture e dei flussi turistici del territorio, ma anche l'utilizzo per la costruzione e la ristrutturazione di materiali naturali e locali, tipici della tradizione costruttiva locale, la presenza degli spazi verdi, l'introduzione di divieti di fumo, la messa a disposizione di biciclette, la corretta gestione della luce e del rumore, la promozione delle realtà artigianali ed enogastronomiche locali, frutto delle tradizioni del territorio e la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, dell’identità e delle risorse locali. Le strutture ricettive che dimostreranno di essere in possesso dei requisiti previsti potranno utilizzare uno speciale segno distintivo che le categorizzerà come strutture “ecosostenibili”. Oltre all'introduzione del riconoscimento di struttura ecosostenibile, le strutture del territorio regionale potranno ambire inoltre anche al riconoscimento di "Struttura ricettiva ad accessibilità universale", qualora dimostrino di essere in possesso dei requisiti di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche. "Il turismo della nostra meravigliosa regione mostra di essere sempre più inclusivo, aperto, accogliente e di qualità", conclude l'Assessore Chessa. "Vogliamo lavorare in una direzione che ci consenta di continuare a fare della Sardegna la punta di diamante del turismo nazionale, facendo attenzione a tutti i dettagli che possano garantire ai nostri turisti un'offerta d'eccellenza e diversificata, non solo in termini di accoglienza ma anche dal punto di vista della promozione della cultura e delle tradizioni del nostro territorio, quelle che garantiscono una proposta attrattiva non solo estiva, ma in tutte le stagioni dell'anno, partendo dalle coste ma valorizzando anche l'interno dell'isola". I dati premiano la strada intrapresa in questo senso, con un incremento degli arrivi 2023 (6.377.247 tra porti e aeroporti contro i 6.005.971 del 2022) che conferma che la Sardegna è ancora e sempre in cima alla lista dei desideri turistici internazionali. Anche le scelte fatte per valorizzare e promuovere il territorio nella prossima stagione turistica vanno in un'ottica slow e di attenzione alla sostenibilità, con la presenza di eventi sportivi di valore (dai campionati mondiali di scacchi a Pula agli sport acquatici, dal campionato di Formula 1 di motonautica a Olbia ai rally storici dell'Isola, passando per il tennis e le arti marziali). [post_title] => La Regione Sardegna lancia l'albergo nautico diffuso [post_date] => 2023-10-12T09:49:37+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697104177000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453654 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Staremo a vedere quali piani ha per noi la Casa Madre”: Steffen Harbarth, ceo di Air Dolomiti, risponde così alla domanda su una prossima, ulteriore crescita del raggio d'azione della compagnia aerea all'interno del gruppo Lufthansa. "In flotta abbiamo oggi 19 Embraer: 17 E195 e due E190, e non escludiamo un futuro, ulteriore ampliamento. Siamo cresciuti in termini di macchine e capacità negli ultimi anni e parallelamente abbiamo aumentato il personale presente negli uffici e in volo. La nostra sta diventando una struttura sempre più ampia ed articolata che necessita di una organizzazione pianificata. Non possiamo che augurarci una continuazione di questo percorso per il 2024". Intanto Air Dolomiti, tra gennaio e agosto 2023 ha trasportato "1.900.634 passeggeri, con un load factor di 72,9%. Gli obiettivi sono molteplici, abbiamo in corso una grande campagna di reclutamento con relative assunzioni dal punto di vista del personale e sono appena state pubblicate le nostre tratte per la winter". Qui a Rimini il vettore incontra il trade con una novità sostanziale: dalla metà di settembre, infatti, il prodotto Air Dolomiti è accessibile attraverso Ndc: "Si tratta di un grande passo di allineamento con le altre compagnie aeree del Gruppo. I nostri voli sono ora distribuiti e venduti attraverso il canale Ndc dalle agenzie di viaggio attraverso la piattaforma Sprk, l'interfaccia web-based gratuita disponibile per i partner con un numero Iata valido". [post_title] => Air Dolomiti e la crescita, Harbarth: "Vedremo quali piani ha per noi la Casa Madre" [post_date] => 2023-10-12T09:45:06+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697103906000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "idee viaggiare centra gli obiettivi lancia ideemix" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":47,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3304,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453955","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453956\" align=\"aligncenter\" width=\"520\"] cataloghi Guiness Travel[/caption]\r

\r

Guiness Travel lancia 3 nuovi cataloghi monotematici. \r

\r

“Capodanno … e non solo” è il titolo del catalogo dedicato ai viaggi previsti da Novembre 2023 a Pasqua 2024. Gli itinerari sono divisi in 5 sezioni, realizzate appositamente per informare e ispirare il consumer nella scelta della destinazione.\r

\r

Ponte dell’Avvento, Capodanno e Pasqua scandiscono l’orizzonte temporale degli itinerari, con una proposta ricca e variegata che spazia dai mercatini di Natale al Gran Tour, passando per le classiche città europee e destinazioni Mondo.\r

\r

Deserti d’Inverno e Inverno Esotico evocano, attraverso un significativo ossimoro, i diversi volti della stagione invernale: un modo alternativo di vivere i rigori del freddo, portando in valigia creme solari al posto di maglioni e giacche a vento.\r

\r

Sarà possibile vivere esperienze uniche in giro per il mondo, come aperitivi newyorchesi su rooftop, pernottamenti esclusivi nel deserto giordano, nuotate e snorkeling nel paradiso di Phuket, escursioni diurne e serali alla scoperta di siti Patrimoni Unesco e Meraviglie del Mondo.\r

\r

Il paese lusitano, una delle “leading destination” in Europa, è il protagonista del catalogo “Le luci del Portogallo”, con tutte le date di partenza già pubblicate da Aprile 2024 a Marzo 2025. L’operatore mette in campo 10 itinerari, tra paese continentale e i due arcipelaghi maggiori, avvalendosi della collaborazione con TAP Portugal. Grande novità della programmazione 2024 è un secondo itinerario Azzorre (Azzorre à la carte) di 8 giorni, che si aggiunge al Gran Tour e che offre un’esperienza immersiva nelle isole verdi dell’Atlantico.\r

\r

Il terzo catalogo monotematico, intitolato “Le Atmosfere del Giappone”, conduce i viaggiatori alla scoperta del Sol Levante. Gli itinerari proposti sono preceduti da alcuni approfondimenti culturali e da una selezione di esperienze da vivere nel paese nipponico, che rappresenta ancora oggi un unicum nel panorama mondiale.\r

\r

Sono 3 in tutto le proposte sul Sol Levante, con date partenze già garantite da Marzo 2024 a Marzo 2025: il “Giappone Meraviglioso”, “Tesori del Giappone” e “Giappone in libertà”, tutti di 10 giorni e con volato Emirates e ITA.\r

\r

“Giappone Meraviglioso” è l’itinerario perfetto per tutti i viaggiatori che per la prima volta varcano la soglia di un mondo così particolare come quello del Sol Levante, con i grandi classici di Tokyo, Nara e Kyoto e la visita di Osaka, Yokohama e Kamakura.\r

\r

“Tesori del Giappone” offre un accurato pacchetto di visite guidate (compresa Hiroshima e l’escursione in battello a Miyajima), mentre “Giappone in Libertà” dà più spazio al viaggiatore che ama muoversi in autonomia, senza però rinunciare per questo al comfort e a un eccellente livello di viaggio.\r

\r

Servizi a terra e contingenti allotment acquistati in anticipo permettono una vendibilità a tariffe garantite e bloccate. Una strategia operativa connaturata al DNA dell’operatore e che, insieme alla figura dell’accompagnatore sempre al seguito in partenza dall’Italia, è la scelta naturale dei viaggiatori che vogliono vivere l’esperienza di viaggio senza pensieri e sorprese di alcun genere.","post_title":"Guiness Travel presenta 3 nuovi cataloghi monotematici","post_date":"2023-10-12T14:09:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["guiness-travel-azzorre","guiness-travel-capondanno","guiness-travel-cataloghi","guiness-travel-deserto","guiness-travel-giappine","guiness-travel-giordania","guiness-travel-grand-tour","guiness-travel-portogallo"],"post_tag_name":["Guiness Travel azzorre","Guiness Travel capondanno","Guiness Travel cataloghi","Guiness Travel deserto","Guiness Travel giappine","Guiness Travel giordania","Guiness Travel grand tour","Guiness Travel portogallo"]},"sort":[1697119789000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453949","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453950\" align=\"alignleft\" width=\"310\"] Marcella Ercolini, direttrice di Turismo Irlandese in Italia[/caption]\r

\r

L’Irlanda entra a grandi passi nell’autunno, con un focus sulle città di Dublino, Galway, Cork e Belfast “che diventano punti ideali di partenza per scoprire i dintorni molto interessanti, da vivere attraverso le più diverse esperienze: dallo sport alla gastronomia passando dalla natura”. Marcella Ercolini, direttrice di Turismo Irlandese in Italia, vede “una domanda che continua a mantenersi elevata, come confermano operatori e compagnie aeree”.\r

\r

Proprio i collegamenti aerei dall’Italia programmati per l’inverno registrano un significativo incremento “+118% rispetto alla stagione 2019”.\r

\r

In fiera a Rimini con “il meglio della nostra industria turistica, quest’anno rappresentata da nove partner arrivati da tutto il Paese, da Sud a Nord” l’ente punta a “mantenere un dialogo aperto con il trade, con l’obiettivo ultimo di promuovere un viaggio sempre più sostenibile non solo dal punto di vista ambientale ma anche da quello economico e sociale. Ciò significa educare i viaggiatori ma anche gli agenti di viaggio a proporre l’Irlanda lungo tutto l’arco dell’anno e fuori da quelle che sono le mete più trafficate”.","post_title":"Irlanda, Ercolini: “Destinazione da vivere fuori dai circuiti più battuti, in ottica sostenibile”","post_date":"2023-10-12T13:59:37+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["cork-e-belfast","dublino","ente-del-turismo-irlandese","galway","irlanda","marcella-ercolini"],"post_tag_name":["Cork e Belfast","Dublino","ente del turismo irlandese","Galway","Irlanda","Marcella Ercolini"]},"sort":[1697119177000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453940","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ricavi pari a 107 milioni di euro, con un incremento dell'11 per cento rispetto al 2022. Sono questi le previsioni di chiusura di bilancio che Idee per Viaggiare ha condiviso in questi giorni di fiera. \r

\r

L'obiettivo prefissato di 100 milioni di euro è stato quindi superato.\r

\r

\"Non si tratta di risultati raggiunti casualmente - spiega Danilo Curzi, ceo del tour operator romano -, ma sono il frutto di impegno costante e di una pianificazione di investimenti lungimirante che abbiamo attuato negli anni precedenti\". \r

\r

Gli investimenti \r

\r

Dopo l'acquisizione del brand Marcelletti, Idee per Viaggiare ha assunto 28 persone e investito in tecnologia adottando il CRM Salesforce. Investimenti che sono stati seguiti dall'acquisizione di Chinasia e dal lancio di un progetto di formazione dedicato alla distribuzione.\r

\r

\"Con Chinasia abbiamo attuato lo stesso modello di acquisizione messo in campo con Marcelletti - spiega Curzi -: abbiamo scelto un marchio di nicchia, ben organizzato e abbiamo deciso di non stravolgere la sua impostazione, non fagocitarlo, ma valorizzarlo, portando il suo know how nell'azienda\". Se con Marcelletti l'intenzione era quella di \"dare un turbo\" a destinazioni già operate dal to, per Chinasia si aprono nuovi territori da presidiare e a cui dare l'impronta 'by Idee per Viaggiare'. \"Siamo in una fase iniziale ma la destinazione è spettacolare, generava volumi importanti e siamo pronti a rilanciarla, ma vogliamo fare le cose in maniera oculata e pianificata, senza la foga del risultato. Per ora stiamo unendo le forze e trasportando la conoscenza del prodotto al nostro staff\".\r

\r

IDEEmix\r

\r

Tra le novità di prodotto, Idee per Viaggiare presenta un nuovo tipo di programmazione, che unisce più destinazioni e tipologia di esperienze da vivere. \"Nel catalogo sarà possibile trovare mix che combinano destinazioni molto diverse tra loro ma complementari - racconta Curzi -, lungo raggio con lungo raggio, oppure Europa con lungo raggio, proponendo anche abbinamenti inaspettati, di climi, atmosfere ed esperienze da vivere, con focus anche molto diversi tra loro, come città e safari, cultura e natura, design e soggiorni mare, e così via\".\r

","post_title":"Idee per viaggiare centra gli obiettivi e lancia IDEEmix","post_date":"2023-10-12T13:06:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1697116004000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453912","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453913\" align=\"aligncenter\" width=\"559\"] Volotea a Strasburgo con Lucie Charteau, la fortunata 55 milionesima passeggera[/caption]\r

\r

Volotea raggiunge il traguardo dei 55 milioni di passeggeri trasportati dal 2012, anno della sua fondazione. Si tratta di un risultato eccezionale nel settore dell’aviazione, che pochi vettori hanno registrato in così poco tempo, e che, per la compagnia arriva in un anno da record a livello di network, grazie all’offerta più ampia di sempre.\r

\r

12 milioni di posti in vendita, di cui circa 4 milioni offerti in Italia. Sono questi, per il 2023, i numeri dell’offerta record di Volotea che, solo in Italia, da gennaio a settembre, ha trasportato oltre 3 milioni di passeggeri in più di 18.500 voli, confermando una performance costante e consolidando la sua presenza sul mercato italiano.\r

\r

“Il traguardo dei 55 milioni di passeggeri è per Volotea motivo di grande orgoglio. Fin dalla nostra nascita, nel 2012, abbiamo sempre posto al centro della nostra strategia le esigenze e il benessere dei clienti che, giorno dopo giorno, scelgono di affidare alla nostra consolidata esperienza i loro viaggi più belli”, ha commentato Carlos Muñoz, CEO e Fondatore di Volotea. “Questo risultato riflette al meglio il nostro impegno quotidiano nell’offrire un servizio di qualità e attento. Gli elevati standard qualitativi che da sempre garantiamo ai nostri clienti ci hanno permesso di ottenere importanti riconoscimenti a livello mondiale e un tasso di raccomandazione del 90%: questo significa che sono più di 9 su 10 i viaggiatori che ci consiglierebbero a parenti e amici.”","post_title":"Volotea, 55 milioni di passeggeri trasportati dal 2012","post_date":"2023-10-12T11:57:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697111825000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453907","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continua lo sviluppo di Ada, il software gestionale delle agenzie di viaggio Bluvacanze e Vivere&Viaggiare, che nell’autunno 2022 è diventata una piattaforma di analisi a tutti gli effetti. Oggi, la funzionalità che va ad aggiungersi riguarda la gestione “gruppi”, come noto ai più un’attività di agenzia articolata e che richiede grande responsabilità da parte degli imprenditori.\r

\r

Da ottobre 2023, in Ada – acronimo di Adaptive Data Automation nonché nome di Ada Lovelace Byron, figlia del poeta romantico inglese Lord Byron e riconosciuta come prima programmatrice di computer al mondo, nel 1800 – entra il prodotto Gruppi organizzato dai punti vendita della rete, aprendosi alla fruibilità da parte di tutte le associate.\r

\r

Questa ulteriore implementazione di Ada, un sistema proprietario esclusivo di Bluvacanze, capace di monitorare seduta stante tutti gli indicatori di performance e mettere a disposizione degli agenti le informazioni strategiche in tempo reale, rappresenta ora un’opportunità ulteriore per accompagnare le agenzie alla realizzazione di attività fortemente redditizie.\r

\r

La rete agenziale del Gruppo Bluvacanze, di fatto l’agenzia di viaggi più grande d’Italia, arriva allo sviluppo della nuova funzionalità Gruppi in Ada dopo innumerevoli esperienze all’attivo degli imprenditori associati, che si distinguono per l’ottima capacità organizzativa e di comunicazione.\r

\r

Via via che vengono creati, gli itinerari verranno pubblicati e, nel loro insieme, comporranno un catalogo B2B vero e proprio, ad uso e consumo di tutti i punti vendita, mentre B2C appariranno in Bluvacanze.it che dalla fine dell’estate è diventato un sito e-commerce con finalizzazione in agenzia","post_title":"Bluvacanze implementa il software Ada con i gruppi","post_date":"2023-10-12T11:39:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697110777000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453901","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Welcome Travel Group entra nella grande distribuzione organizzata e sigla un nuovo accordo con Conad. L'accordo prevede l’integrazione della piattaforma del network nel portale HeyConad Viaggi, nuovo progetto di Conad, che consentirà ai titolari della Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card un accesso ad offerte di viaggio dedicate, vacanze a medio-lungo raggio e crociere, prenotabili attraverso le agenzie Welcome Travel che avranno aderito al progetto.\r

\r

La partnership sarà attiva dai primi mesi del 2024. \r

\r

“HeyConad nasce come un ecosistema digitale pensato per offrire una proposta integrata di prodotti e servizi che vada oltre la semplice spesa online” afferma Silvia Bassignani, Direttore Marketing Canali Distributivi e CRM di Conad. “In questo senso, l’implementazione di HeyConad Viaggi, oltre ad offrire vantaggi esclusivi per i nostri clienti, ci permette di avviare un dialogo sempre più personalizzato con loro, offrendo esperienze di viaggio cucite su misura e rivolte in primo luogo alla valorizzazione del patrimonio italiano tra enogastronomia, benessere, avventura e bellezze del territorio. La partnership che annunciamo con Welcome Travel Group rappresenta una grande opportunità di sviluppo di HeyConad Viaggi, che rafforza la nostra strategia di omnicanalità. Mettiamo le persone al centro di ogni progetto e, anche in questo caso, la circolarità fra punti di contatto digitali e punti vendita fisici, attraverso il prezioso supporto delle agenzie di viaggio sul territorio, ci permetterà di ascoltare sempre di più e da più prospettive i bisogni e le abitudini di consumo delle persone trovando soluzioni concrete e personalizzate per soddisfarle, attraverso un canale aggiuntivo di relazione e fidelizzazione con i nostri clienti”.\r

\r

\"Consideriamo la partnership con Conad un passo decisivo per offrire alle Agenzie del Network la possibilità di ampliare notevolmente il proprio portafoglio clienti e ottenere maggiore visibilità anche attraverso i piani di comunicazione congiunti che sfruttano nuovi canali reciproci – commenta Adriano Apicella, Amministratore Delegato di Welcome Travel Group –. Per Welcome Travel Group, questa collaborazione rappresenta anche una significativa opportunità per entrare nel settore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) attraverso il canale HeyConad Viaggi, aprendo nuove prospettive di business e conferma l'importanza di favorire il dialogo tra il mondo digitale e quello fisico, valorizzando al contempo la consulenza e la professionalità delle nostre Agenzie di Viaggi\".\r

\r

","post_title":"Welcome Travel Group avvia la partnership con Conad","post_date":"2023-10-12T11:17:13+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697109433000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453671","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' una Spagna dai grandi numeri quella protagonista del 2023: il Paese centra infatti la piena ripresa registrando numeri più alti del 2019 con l'arrivo di quasi 48 milioni di turisti internazionali fino a luglio 2023 di cui il 5,4% sono turisti italiani, ovvero 2,6 milioni.\r

\r

I nostri connazionali registrano in questo modo l’incremento più importante di tutti i paesi europei rispetto allo stesso periodo del 2022 (+26,3%), un aumento che rappresenta un 20,9 % in più rispetto all’anno 2019.\r

\r

\"E' importante segnalare - spiega Gonzalo Ceballos, direttore dell'Ente del Turismo Spagnolo a Roma - che questa crescita riguarda anche la spesa media giornaliera degli italiani che visitano la Spagna e che si attesta a 146 euro. Le regioni più visitate dagli italiani fino a luglio 2023 sono in quest’ordine: Catalogna, Isole Baleari, Andalusia, Madrid, Isole Canarie e Comunidad Valenciana.\r

La destagionalizzazione e la diversificazione delle destinazioni restano la nostra priorità con l’obiettivo di migliorare l'esperienza turistica ma anche per favorire l’attività economica per le comunità locali\".\r

","post_title":"Spagna: balzo in avanti degli arrivi italiani e della spesa media giornaliera","post_date":"2023-10-12T11:00:46+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1697108446000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453889","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_409469\" align=\"alignleft\" width=\"281\"] Gianni Chessa assessore al turismo della Sardegna[/caption]\r

\r

La Regione Sardegna introduce - grazie alla modifica della legge regionale 16/2017 - una grande novità in termini di ricettività e ospitalità: l'albergo nautico diffuso. Una struttura ricettiva di nuova concezione, che unisce i servizi a terra (dove si ubicheranno accoglienza, registrazione e assistenza al cliente, oltre ai normali servizi alberghieri) con l'opportunità di vivere la bellezza delle coste sarde, grazie alla possibilità delle imbarcazioni di muoversi - nelle sole ore diurne - nel raggio di tre miglia dalla propria ubicazione portuale.Gli alberghi nautici diffusi saranno composti da un numero non inferiore a sette unità da diporto per non meno di cinquanta posti letto “in cabina”, e potranno essere concesse in uso ai clienti solo con contratti di locazione di durata compresa fra un minimo di 24 ore ed un massimo di quattro settimane.\r

\r

Non è consentita la navigazione notturna e quella oltre le tre miglia dalle linee base delle acque territoriali delle unità da diporto costituenti albergo nautico diffuso.\r

\r

\"L'introduzione di questa nuova tipologia di struttura ricettiva è la dimostrazione di come la Sardegna sappia essere un punto di riferimento per il turismo nazionale, con la normazione tempestiva di nuove frontiere dell'ospitalità, che ci permettono ancora una volta di essere all'avanguardia in Italia e nel mondo\", commenta l'Assessore Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio Giovanni Chessa. \"Inoltre, l'albergo nautico diffuso ci consente di continuare a lavorare in una direzione che ci sta molto a cuore e in cui la Sardegna è sempre stata un modello: l'ecosostenibilità. La creazione di nuovi posti letto di questo genere, infatti, ci permette di aumentare la capacità ricettiva dell'isola salvaguardando le nostre meravigliose coste\".\r

\r

La Sardegna introduce per la prima volta un nuovo riconoscimento, a cui le strutture possono accedere qualora rispettino determinati requisiti previsti, anche in questo caso, dalle nuove modifiche legge regionale 16/2017.\r

\r

I requisiti non comprendono esclusivamente il rispetto della sostenibilità ambientale, ma anche di quella sociale e culturale, che si attuano ad esempio con l'implementazione di best practices aziendali o con iniziative di carattere architettonico, culturale ed enogastronomico che tengano conto delle specificità, della storia e delle tradizioni della Regione Sardegna. Il tutto è finalizzato all'obiettivo di realizzare un turismo sostenibile per lo sviluppo socioeconomico e la tutela della cultura e della biodiversità, oltre a incentivare la conservazione, gestione e valorizzazione delle risorse del territorio e la transizione ecologica e resiliente ai cambiamenti climatici nonché premiare le strutture ricettive che cooperino allo sviluppo socioeconomico dei territori su cui insistono.\r

\r

Rientrano nei criteri di cui è richiesto il rispetto, ad esempio, il controllo e il contenimento dei rifiuti e dei consumi di energia e acqua, la formazione del personale sui temi della sostenibilità, il controllo e il contenimento dell'impatto delle infrastrutture e dei flussi turistici del territorio, ma anche l'utilizzo per la costruzione e la ristrutturazione di materiali naturali e locali, tipici della tradizione costruttiva locale, la presenza degli spazi verdi, l'introduzione di divieti di fumo, la messa a disposizione di biciclette, la corretta gestione della luce e del rumore, la promozione delle realtà artigianali ed enogastronomiche locali, frutto delle tradizioni del territorio e la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, dell’identità e delle risorse locali. Le strutture ricettive che dimostreranno di essere in possesso dei requisiti previsti potranno utilizzare uno speciale segno distintivo che le categorizzerà come strutture “ecosostenibili”.\r

\r

Oltre all'introduzione del riconoscimento di struttura ecosostenibile, le strutture del territorio regionale potranno ambire inoltre anche al riconoscimento di \"Struttura ricettiva ad accessibilità universale\", qualora dimostrino di essere in possesso dei requisiti di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche.\r

\r

\"Il turismo della nostra meravigliosa regione mostra di essere sempre più inclusivo, aperto, accogliente e di qualità\", conclude l'Assessore Chessa. \"Vogliamo lavorare in una direzione che ci consenta di continuare a fare della Sardegna la punta di diamante del turismo nazionale, facendo attenzione a tutti i dettagli che possano garantire ai nostri turisti un'offerta d'eccellenza e diversificata, non solo in termini di accoglienza ma anche dal punto di vista della promozione della cultura e delle tradizioni del nostro territorio, quelle che garantiscono una proposta attrattiva non solo estiva, ma in tutte le stagioni dell'anno, partendo dalle coste ma valorizzando anche l'interno dell'isola\".\r

\r

I dati premiano la strada intrapresa in questo senso, con un incremento degli arrivi 2023 (6.377.247 tra porti e aeroporti contro i 6.005.971 del 2022) che conferma che la Sardegna è ancora e sempre in cima alla lista dei desideri turistici internazionali. Anche le scelte fatte per valorizzare e promuovere il territorio nella prossima stagione turistica vanno in un'ottica slow e di attenzione alla sostenibilità, con la presenza di eventi sportivi di valore (dai campionati mondiali di scacchi a Pula agli sport acquatici, dal campionato di Formula 1 di motonautica a Olbia ai rally storici dell'Isola, passando per il tennis e le arti marziali).","post_title":"La Regione Sardegna lancia l'albergo nautico diffuso","post_date":"2023-10-12T09:49:37+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1697104177000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453654","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Staremo a vedere quali piani ha per noi la Casa Madre”: Steffen Harbarth, ceo di Air Dolomiti, risponde così alla domanda su una prossima, ulteriore crescita del raggio d'azione della compagnia aerea all'interno del gruppo Lufthansa.\r

\r

\"In flotta abbiamo oggi 19 Embraer: 17 E195 e due E190, e non escludiamo un futuro, ulteriore ampliamento. Siamo cresciuti in termini di macchine e capacità negli ultimi anni e parallelamente abbiamo aumentato il personale presente negli uffici e in volo. La nostra sta diventando una struttura sempre più ampia ed articolata che necessita di una organizzazione pianificata. Non possiamo che augurarci una continuazione di questo percorso per il 2024\".\r

\r

Intanto Air Dolomiti, tra gennaio e agosto 2023 ha trasportato \"1.900.634 passeggeri, con un load factor di 72,9%. Gli obiettivi sono molteplici, abbiamo in corso una grande campagna di reclutamento con relative assunzioni dal punto di vista del personale e sono appena state pubblicate le nostre tratte per la winter\".\r

\r

Qui a Rimini il vettore incontra il trade con una novità sostanziale: dalla metà di settembre, infatti, il prodotto Air Dolomiti è accessibile attraverso Ndc: \"Si tratta di un grande passo di allineamento con le altre compagnie aeree del Gruppo. I nostri voli sono ora distribuiti e venduti attraverso il canale Ndc dalle agenzie di viaggio attraverso la piattaforma Sprk, l'interfaccia web-based gratuita disponibile per i partner con un numero Iata valido\".","post_title":"Air Dolomiti e la crescita, Harbarth: \"Vedremo quali piani ha per noi la Casa Madre\"","post_date":"2023-10-12T09:45:06+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697103906000]}]}}