I Grandi Viaggi, terzo trimestre a quota 38,43 milioni di euro I Grandi Viaggi archivia il terzo trimestre dell’anno finanziario al 31 luglio 2025 con un fatturato di 38,43 milioni di euro, in aumento rispetto a quello registrato al 31 luglio 2024 (33,97 milioni). Come riporta la relazione finanziaria diffusa dal t.o., nonostante il perdurare dell’instabilità che domina la situazione internazionale, non si sono registrati particolari effetti negativi sulla domanda di viaggi. I dettagli In dettaglio, il fatturato relativo alle strutture di proprietà si è incrementato di 3,45 milioni di euro, passando da 28,72 milioni di euro a 32,17 milioni di euro (+ 12%). Le strutture di proprietà italiane hanno registrato vendite in incremento rispetto al precedente periodo di circa il 9% e le strutture di proprietà estere di circa il 18%. Per quanto riguarda i villaggi commercializzati, il fatturato ha registrato un decremento rispetto al precedente periodo, mentre il comparto tour operating ha registrato un incremento del fatturato pari a 1,13 milioni di euro rispetto al periodo precedente, arrivando a 6,11 milioni di euro, ripartito fra Oriente (47%), America e Canada (27%), Africa e Sud Africa (16 %), Australia (7%), Crociere ed Europa (3%). L’Ebitda è negativo per 1,42 milioni di euro, rispetto ai -0,6 milioni del 31 luglio 2024, principalmente a causa dell’incremento dei costi delle materie prime, del trasporto aereo, dei costi del personale. Rendendo omogenei i due anni, considerando i minori contributi, la differenza con l’anno precedente si riduce a 0,18 milioni di euro. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496985 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo passo nel piano di internazionalizzazione di Avoris. Come riporta Preferente, il gruppo punta ad espandere la propria rete di agenzie di viaggio partner oltre i confini nazionali. Con una quota di mercato che in Spagna si avvicina al 25% grazie alle acquisizioni di Gea e Dit Gestión, nonché alla forza di Geomoon (i tre insieme contano circa 1.800 punti vendita), la priorità di Avoris è ora quella di espandersi in nuovi paesi. L'obiettivo L'obiettivo della divisione guidata da Endika Ormaeche è quello di affermarsi nei paesi in cui è sbarcata o sta per sbarcare anche la divisione tour operator del gruppo. Prima di intraprendere la conquista di nuovi Paesi, si sceglierà quale marchio di agenzia partner utilizzare. Potrebbe essere uno dei tre già esistenti o uno nuovo. Per portare avanti questo progetto, Endika Ormaeche si avvarrà del supporto di Pilar López, che è appena entrata in Avoris da Viajes El Corte Inglés. In qualità di direttrice dei progetti di vendita indiretta, una delle sue responsabilità sarà quella di promuovere il piano di internazionalizzazione per i collaboratori. [post_title] => Avoris, piano di espansione della rete di adv all'estero [post_date] => 2025-09-12T15:39:23+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757691563000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496982 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I Grandi Viaggi archivia il terzo trimestre dell'anno finanziario al 31 luglio 2025 con un fatturato di 38,43 milioni di euro, in aumento rispetto a quello registrato al 31 luglio 2024 (33,97 milioni). Come riporta la relazione finanziaria diffusa dal t.o., nonostante il perdurare dell'instabilità che domina la situazione internazionale, non si sono registrati particolari effetti negativi sulla domanda di viaggi. I dettagli In dettaglio, il fatturato relativo alle strutture di proprietà si è incrementato di 3,45 milioni di euro, passando da 28,72 milioni di euro a 32,17 milioni di euro (+ 12%). Le strutture di proprietà italiane hanno registrato vendite in incremento rispetto al precedente periodo di circa il 9% e le strutture di proprietà estere di circa il 18%. Per quanto riguarda i villaggi commercializzati, il fatturato ha registrato un decremento rispetto al precedente periodo, mentre il comparto tour operating ha registrato un incremento del fatturato pari a 1,13 milioni di euro rispetto al periodo precedente, arrivando a 6,11 milioni di euro, ripartito fra Oriente (47%), America e Canada (27%), Africa e Sud Africa (16 %), Australia (7%), Crociere ed Europa (3%). L'Ebitda è negativo per 1,42 milioni di euro, rispetto ai -0,6 milioni del 31 luglio 2024, principalmente a causa dell'incremento dei costi delle materie prime, del trasporto aereo, dei costi del personale. Rendendo omogenei i due anni, considerando i minori contributi, la differenza con l'anno precedente si riduce a 0,18 milioni di euro. [post_title] => I Grandi Viaggi, terzo trimestre a quota 38,43 milioni di euro [post_date] => 2025-09-12T15:30:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757691048000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496976 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Avanzano i piani di Universal sul Regno Unito, con la richiesta formale all'Intellectual Property Office per la registrazione del marchio “Universal United Kingdom Resort”. La società aveva ufficialmente annunciato quest'anno i piani per costruire il suo primo parco nel Regno Unito, vicino a Bedford. La richiesta di registrazione del marchio consentirebbe all'azienda di ottenere i diritti esclusivi sul nome del parco e sui prodotti di merchandising come giocattoli, articoli da regalo e abbigliamento. Il mese scorso ha presentato domanda di protezione del marchio “Universal Studios Grand Hotel”. Il parco a tema da miliardi di dollari dovrebbe aprire nel 2031, con la prevista creazione di oltre 8.000 posti di lavoro. Keir Starmer, primo ministro britannico, ha recentemente dichiarato in merito al progetto: «Questo progetto renderà Bedford famosa tra milioni di persone: appassionati di cinema, turisti e persone che desiderano costruirsi una carriera». [post_title] => Universal avanza nel Regno Unito con la richiesta di registrazione del marchio [post_date] => 2025-09-12T14:25:51+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757687151000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496972 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445904" align="alignright" width="300"] ph. Rossano Di Loreto[/caption] Numeri in costante crescita per il turismo a Ponza: «Le presenze turistiche sull’isola quest’anno sono molto incoraggianti - afferma il sindaco Francesco Ambrosino -. Abbiamo registrato un incremento significativo da maggio ad agosto, con un +18% nel mese di maggio e aumenti più contenuti ma comunque positivi negli altri mesi estivi, attorno al +5%. Siamo soddisfatti di questo andamento». Il turismo rappresenta la principale attività economica dell’isola, che continua a distinguersi grazie al suo patrimonio naturalistico e a una geologia di grande interesse scientifico. «Ponza ha enormi potenzialità – prosegue il sindaco – non solo per le sue bellezze paesaggistiche, ma anche per la sua particolare conformazione geologica. Non a caso, molti geologi la considerano un vero e proprio laboratorio vivente». Tutela dell’ambiente e gestione delle aree protette L'amministrazione comunale, dal suo insediamento, ha posto grande attenzione alla tutela del territorio. «Abbiamo dato massima importanza alla salvaguardia delle ricchezze naturali dell’isola. Un passo importante in questa direzione è stato l’attivazione di un protocollo d’intesa con la Regione Lazio, che ha consentito al Comune di gestire direttamente le aree marine protette attorno a Ponza, Palmarola e Zannone – quest’ultima parte del Parco Nazionale del Circeo. [caption id="attachment_496974" align="alignleft" width="191"] Il sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino[/caption] In parallelo, è stato avviato un accordo con l’Università della Tuscia, in particolare con la Facoltà di Biologia Marina, per sviluppare iniziative concrete a favore della tutela ambientale e della valorizzazione degli ecosistemi marini». Un’isola fuori dagli schemi Ma Ponza non è solo turismo balneare. È un luogo da vivere come un'esperienza autentica, immersi in un ambiente ancora lontano dalle logiche della speculazione edilizia. L'isola ha saputo mantenere intatto il suo tessuto sociale, fatto di lavoro e tradizione. «Qui non ci sono stati grandi investimenti di operatori esterni o forme di urbanizzazione invasiva. Gli ospiti possono apprezzare la vita dei cittadini, la loro laboriosità. Abbiamo ancora una flotta peschereccia attiva e uno stile di vita che ricorda quello di decenni fa». [post_title] => Ponza, perla del Tirreno: tra bellezze naturali, tutela ambientale e turismo consapevole [post_date] => 2025-09-12T13:50:59+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757685059000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496964 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono 200 gli agenti di viaggio spagnoli e italiani che partono oggi con un volo operato da Iberojet alla volta di Cayo Santa María e Trinidad, a Cuba, su invito di Travelplan. Quattro giorni dopo, altri 200 professionisti portoghesi si uniranno per partecipare insieme alla VII Bolsa Turística Destinos Gaviota. L0iniziativa rafforza l'impegno di Travelplan nei confronti della promozione di Cuba. È la prima volta che un tour operator organizza un incontro di tale portata per agenzie di viaggio provenienti da Spagna, Portogallo e Italia. Il viaggio durerà fino al 19 settembre combinando formazione, networking e attvità culturali. L'itinerario prevede tappe a Cayo Santa María e Trinidad, compreso il soggiorno negli esclusivi resort Paradisus Los Cayos e Meliá Trinidad Península. Durante il soggiorno, gli ospiti potranno scoprire il Gran Parque Natural Topes de Collantes, vicino alla città coloniale di Trinidad. Inoltre, parteciperanno a festival culturali e potranno godere della migliore musica cubana. Un premio al trade Il viaggio è il risultato del concorso "Vendere Cuba premia", lanciato da Travelplan per incentivare la commercializzazione della destinazione. «Questo viaggio riflette la nostra passione e il nostro impegno nei confronti delle agenzie di viaggio, sostenendo il loro lavoro per portare i viaggiatori in destinazioni uniche e affascinanti. Vogliamo che sperimentino in prima persona la magia e la diversità di Cuba, affinché possano trasmettere ai loro clienti quell'esperienza autentica che solo questo paradiso caraibico può offrire» commenta Pura Sevilla, brand manager di Travelplan. Con questo viaggio, Ávoris non solo punta su Cuba come destinazione chiave nella sua offerta a lungo termine, ma rafforza anche un'alleanza strategica con le agenzie, promuovendo insieme una crescita sostenibile e ricca di opportunità. [post_title] => Travelplan a Cuba con gli agenti di viaggio più 'virtuosi' [post_date] => 2025-09-12T13:06:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757682418000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496949 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gestire una crescita che lo scorso anno "ha generato 11,1 trilioni di dollari, creando circa 348 milioni di posti di lavoro, con l'obiettivo di raggiungere l'11,4% del Pil mondiale entro il 2034. Questa è la sfida senza precedenti che il settore turistico globale si trova ad affrontare mentre si dibatte di temi quali sostenibilità, gestione adeguata dei flussi e necessità di nuove strategie di leadership. Solo in Italia, nel periodo giugno settembre si stima un giro d'affari di 14,7 miliardi di euro"i spiega in una nota. Per rispondere a queste sfide, Roma si prepara ad accogliere dal 28 al 30 settembre 2025 il 25/o Global Summit del World Travel & Tourism Council, l'evento più influente nel calendario turistico mondiale che riunirà presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone i principali leader del settore per ridefinire le strategie globali del turismo. Trasformazione epocale Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha sottolineato l'urgenza del momento: "Il settore turistico sta vivendo una trasformazione epocale che richiede una nuova leadership capace di bilanciare crescita economica e sostenibilità. In questa fase di trasformazione è necessario essere ancora più vicini alle imprese e agli operatori del settore favorendo dialogo e sinergie che questo evento intende rafforzare. Roma rappresenta il palcoscenico ideale per questo dialogo globale, essendo un hub di patrimonio, innovazione e cultura. L'Italia, con un governo forte e stabile, è luogo ideale per mettere al centro delle politiche internazionali il turismo". ."Dalle sinergie pubblico-privato possono nascere importanti occasioni di crescita per l'intero comparto. Tutti i player in gioco possono rendere il settore più attraente, competitivo con gli altri mercati, e sostenibile per tutta la filiera, valorizzando tutte le eccellenze del Made in Italy. Il turismo è un volano di sviluppo per l'intero sistema Paese, creando occupazione e trainando la nostra economia", ha dichiarato Ivana Jelinic, ad di Enit. [post_title] => Le grandi sfide del turismo al Global Summit del Wttc di Roma [post_date] => 2025-09-12T12:39:18+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757680758000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496941 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’andamento positivo dell’estate conferma il valore della proposta di Camisa Homes & Villas, una realtà nata a Firenze nel 2018 che oggi segue 500 proprietà tra ville, appartamenti e dimore storiche, nelle destinazioni più iconiche d’Italia, del Mediterraneo e del Golfo Arabico. Tre i criteri utilizzati nella scelta delle strutture: la bellezza autentica, la coerenza stilistica e il potenziale esperienziale. «Le persone non scelgono semplicemente una villa, ma un racconto. - spiega Alessandro Camisa, Sales & Marketing Director di Camisa Homes & Villas - Vogliono respirare il territorio, viverne i ritmi, immergersi in atmosfere che riflettano la cultura locale. È questa la vera forza, soprattutto dell’Italia, agli occhi dei viaggiatori internazionali: la capacità di offrire autenticità e comfort contemporaneo nella stessa esperienza. I nostri ospiti non cercano solo una destinazione, ma un modo di abitarla. Scelgono di vivere l’Italia e il Mediterraneo non come spettatori, ma come abitanti temporanei: cucinando, condividendo, riscoprendo il valore della lentezza. Il soggiorno diventa quindi un’esperienza totale, di cui la dimora è parte integrante». Secondo il bilancio dell’estate 2025 di Camisa Homes & Villas i viaggiatori internazionali di fascia alta hanno privilegiato soggiorni in dimore immerse nella natura, atmosfere autentiche e ritmi più lenti. Un trend che segna l’evoluzione del concetto di lusso high-end: meno ostentazione e più spazi intimi e sartoriali, capaci di restituire tempo e memoria a chi viaggia. Tra le destinazioni più amate la Toscana, culla della dolce vita mediterranea, dove gli ospiti delle dimore di Camisa hanno vissuto intere giornate tra piscine, logge all’aperto e pergolati. Nelle residenze si vive il lusso della semplicità dei gesti quotidiani, vissuti in un contesto di charme e autenticità. In montagna, invece, lusso significa discrezione, da vivere in intimi ed esclusivi chalet e rifugi immersi in splendidi paesaggi dove il silenzio e la natura incontaminata diventano un privilegio. Oppure nelle isole mediterranee - da Mykonos a Paros, fino a Ibiza e Formentera – dove anche l’eleganza informale diventa una sfumatura del lusso, immersi nella luce. Un equilibrio sottile tra la semplicità e la raffinatezza che caratterizza l’offerta di Camisa Resorts & Villas. Chiara Ambrosioni [post_title] => Camisa Homes & Villas: una proposta di autenticità e comfort [post_date] => 2025-09-12T12:23:41+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757679821000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496934 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Disney Cruise Line posticipa il debutto della Disney Adventure, con base a Singapore, dal 15 dicembre al 10 marzo a causa di imprevisti ritardi nella costruzione della nave. «Questa nave rappresenta un nuovo, audace capitolo per Disney Cruise Line - spiega la compagnia in una nota ripresa da Travel Weekly - poiché trasformiamo una nave parzialmente costruita in un'esperienza Disney in mare completamente reinventata. Durante la realizzazione della nave, abbiamo riscontrato ritardi imprevisti nel processo di costruzione. Per garantire che ogni dettaglio soddisfi gli elevati standard che i nostri clienti si aspettano da Disney, abbiamo preso la decisione di posticipare il viaggio inaugurale dei Disney Adventure al 10 marzo». Una nave in stile Disney Originariamente, la nave avrebbe dovuto navigare con il nome di Global Dream per Dream Cruises quando era di proprietà di Genting Hong Kong. Tuttavia, Genting Hong Kong è fallita e ha chiuso i battenti nel 2022. Disney ha acquistato la nave dai liquidatori e il cantiere Meyer Werft in Germania ha continuato a costruirla secondo le nuove specifiche Disney e con un nuovo nome, Disney Adventure. La nave ha completato la prima serie di prove in mare all'inizio di questo mese. Gli ospiti che hanno prenotato il viaggio inaugurale originale saranno trasferiti al nuovo viaggio inaugurale con uno sconto del 50% sulla tariffa. Se gli ospiti non potessero imbarcarsi in quella data, potranno richiedere un rimborso completo e applicare uno sconto del 50% a una crociera futura. Gli ospiti delle altre crociere cancellate riceveranno rimborsi automatici più uno sconto del 50% su una crociera futura. Il credito dovrà essere utilizzato entro il 31 marzo per le crociere in partenza entro il 31 marzo 2027. [post_title] => Disney Cruise Line posticipa il debutto di Adventure [post_date] => 2025-09-12T11:43:26+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757677406000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 496930 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Trenitalia conferma per il secondo anno consecutivo, attraverso il suo brand Regionale, la partnership con X Factor lo show Sky Original prodotto da Fremantle che riparte il prossimo 11 settembre su Sky e in streaming su Now. Per l'occasione, è stato presentato ieri alla stazione di Milano Centrale il Regionale con livrea dedicata, con il messaggio “X Factor Accende il talento. Viaggia con la musica” e i volti dei giudici e della conduttrice dello show.. Inoltre, Regionale di Trenitalia, accompagnerà gli aspiranti concorrenti nel loro viaggio per partecipare alle audizioni dello show ed esaudire il loro sogno e ogni venerdì dal 24 ottobre al 28 novembre, in occasione degli showcase “Music Tracks”, ospiterà alla stazione di Milano Centrale gli artisti eliminati nel corso dei Live Show, offrendo loro la possibilità di esibirsi nella prima performance ufficiale dopo l’uscita dal programma. Un’occasione per mostrare al pubblico di X Factor 2025 l’ammodernamento della flotta del Regionale, che accompagna quotidianamente chi viaggia per motivi di studio, lavoro o tempo libero. Dal 1° al 15 ottobre, infine, gli iscritti al Programma X-GO potranno partecipare al Concorso “Direzione X FACTOR” e vincere il biglietto per assistere alla finale, che si terrà in Piazza del Plebiscito a Napoli. «La partnership - spiega una nota della società - testimonia l’impegno di Regionale di Trenitalia nel dialogare con le nuove generazioni e nel promuovere una mobilità sostenibile in costante evoluzione. Una collaborazione che unisce questi due aspetti grazie a iniziative volte a diffondere la musica su tutto il territorio italiano». [post_title] => Trenitalia: il Regionale fa di nuovo coppia con X Factor per l'edizione 2025 [post_date] => 2025-09-12T10:49:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1757674148000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "i grandi viaggi" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":23,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":5735,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496985","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo passo nel piano di internazionalizzazione di Avoris. Come riporta Preferente, il gruppo punta ad espandere la propria rete di agenzie di viaggio partner oltre i confini nazionali.\r

\r

Con una quota di mercato che in Spagna si avvicina al 25% grazie alle acquisizioni di Gea e Dit Gestión, nonché alla forza di Geomoon (i tre insieme contano circa 1.800 punti vendita), la priorità di Avoris è ora quella di espandersi in nuovi paesi.\r

L'obiettivo\r

L'obiettivo della divisione guidata da Endika Ormaeche è quello di affermarsi nei paesi in cui è sbarcata o sta per sbarcare anche la divisione tour operator del gruppo.\r

\r

Prima di intraprendere la conquista di nuovi Paesi, si sceglierà quale marchio di agenzia partner utilizzare. Potrebbe essere uno dei tre già esistenti o uno nuovo.\r

\r

Per portare avanti questo progetto, Endika Ormaeche si avvarrà del supporto di Pilar López, che è appena entrata in Avoris da Viajes El Corte Inglés. In qualità di direttrice dei progetti di vendita indiretta, una delle sue responsabilità sarà quella di promuovere il piano di internazionalizzazione per i collaboratori.","post_title":"Avoris, piano di espansione della rete di adv all'estero","post_date":"2025-09-12T15:39:23+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1757691563000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496982","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I Grandi Viaggi archivia il terzo trimestre dell'anno finanziario al 31 luglio 2025 con un fatturato di 38,43 milioni di euro, in aumento rispetto a quello registrato al 31 luglio 2024 (33,97 milioni).\r

\r

\r

\r

Come riporta la relazione finanziaria diffusa dal t.o., nonostante il perdurare dell'instabilità che domina la situazione internazionale, non si sono registrati particolari effetti negativi sulla domanda di viaggi.\r

I dettagli\r

In dettaglio, il fatturato relativo alle strutture di proprietà si è incrementato di 3,45 milioni di euro, passando da 28,72 milioni di euro a 32,17 milioni di euro (+ 12%).\r

\r

Le strutture di proprietà italiane hanno registrato vendite in incremento rispetto al precedente periodo di circa il 9% e le strutture di proprietà estere di circa il 18%. Per quanto riguarda i villaggi commercializzati, il fatturato ha registrato un decremento rispetto al precedente periodo, mentre il comparto tour operating ha registrato un incremento del fatturato pari a 1,13 milioni di euro rispetto al periodo precedente, arrivando a 6,11 milioni di euro, ripartito fra Oriente (47%), America e Canada (27%), Africa e Sud Africa (16 %), Australia (7%), Crociere ed Europa (3%).\r

\r

L'Ebitda è negativo per 1,42 milioni di euro, rispetto ai -0,6 milioni del 31 luglio 2024, principalmente a causa dell'incremento dei costi delle materie prime, del trasporto aereo, dei costi del personale. Rendendo omogenei i due anni, considerando i minori contributi, la differenza con l'anno precedente si riduce a 0,18 milioni di euro.","post_title":"I Grandi Viaggi, terzo trimestre a quota 38,43 milioni di euro","post_date":"2025-09-12T15:30:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1757691048000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496976","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Avanzano i piani di Universal sul Regno Unito, con la richiesta formale all'Intellectual Property Office per la registrazione del marchio “Universal United Kingdom Resort”.\r

\r

La società aveva ufficialmente annunciato quest'anno i piani per costruire il suo primo parco nel Regno Unito, vicino a Bedford. La richiesta di registrazione del marchio consentirebbe all'azienda di ottenere i diritti esclusivi sul nome del parco e sui prodotti di merchandising come giocattoli, articoli da regalo e abbigliamento.\r

\r

Il mese scorso ha presentato domanda di protezione del marchio “Universal Studios Grand Hotel”.\r

\r

Il parco a tema da miliardi di dollari dovrebbe aprire nel 2031, con la prevista creazione di oltre 8.000 posti di lavoro.\r

\r

Keir Starmer, primo ministro britannico, ha recentemente dichiarato in merito al progetto: «Questo progetto renderà Bedford famosa tra milioni di persone: appassionati di cinema, turisti e persone che desiderano costruirsi una carriera».","post_title":"Universal avanza nel Regno Unito con la richiesta di registrazione del marchio","post_date":"2025-09-12T14:25:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1757687151000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496972","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

[caption id=\"attachment_445904\" align=\"alignright\" width=\"300\"] ph. Rossano Di Loreto[/caption]\r

Numeri in costante crescita per il turismo a Ponza: «Le presenze turistiche sull’isola quest’anno sono molto incoraggianti - afferma il sindaco Francesco Ambrosino -. Abbiamo registrato un incremento significativo da maggio ad agosto, con un +18% nel mese di maggio e aumenti più contenuti ma comunque positivi negli altri mesi estivi, attorno al +5%. Siamo soddisfatti di questo andamento».\r

Il turismo rappresenta la principale attività economica dell’isola, che continua a distinguersi grazie al suo patrimonio naturalistico e a una geologia di grande interesse scientifico. «Ponza ha enormi potenzialità – prosegue il sindaco – non solo per le sue bellezze paesaggistiche, ma anche per la sua particolare conformazione geologica. Non a caso, molti geologi la considerano un vero e proprio laboratorio vivente».\r

\r

Tutela dell’ambiente e gestione delle aree protette\r

L'amministrazione comunale, dal suo insediamento, ha posto grande attenzione alla tutela del territorio. «Abbiamo dato massima importanza alla salvaguardia delle ricchezze naturali dell’isola. Un passo importante in questa direzione è stato l’attivazione di un protocollo d’intesa con la Regione Lazio, che ha consentito al Comune di gestire direttamente le aree marine protette attorno a Ponza, Palmarola e Zannone – quest’ultima parte del Parco Nazionale del Circeo.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_496974\" align=\"alignleft\" width=\"191\"] Il sindaco di Ponza, Francesco Ambrosino[/caption]\r

In parallelo, è stato avviato un accordo con l’Università della Tuscia, in particolare con la Facoltà di Biologia Marina, per sviluppare iniziative concrete a favore della tutela ambientale e della valorizzazione degli ecosistemi marini».\r

\r

Un’isola fuori dagli schemi\r

Ma Ponza non è solo turismo balneare. È un luogo da vivere come un'esperienza autentica, immersi in un ambiente ancora lontano dalle logiche della speculazione edilizia. L'isola ha saputo mantenere intatto il suo tessuto sociale, fatto di lavoro e tradizione. «Qui non ci sono stati grandi investimenti di operatori esterni o forme di urbanizzazione invasiva. Gli ospiti possono apprezzare la vita dei cittadini, la loro laboriosità. Abbiamo ancora una flotta peschereccia attiva e uno stile di vita che ricorda quello di decenni fa».\r

\r

","post_title":"Ponza, perla del Tirreno: tra bellezze naturali, tutela ambientale e turismo consapevole","post_date":"2025-09-12T13:50:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1757685059000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496964","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono 200 gli agenti di viaggio spagnoli e italiani che partono oggi con un volo operato da Iberojet alla volta di Cayo Santa María e Trinidad, a Cuba, su invito di Travelplan. Quattro giorni dopo, altri 200 professionisti portoghesi si uniranno per partecipare insieme alla VII Bolsa Turística Destinos Gaviota. L0iniziativa rafforza l'impegno di Travelplan nei confronti della promozione di Cuba.\r

\r

È la prima volta che un tour operator organizza un incontro di tale portata per agenzie di viaggio provenienti da Spagna, Portogallo e Italia. Il viaggio durerà fino al 19 settembre combinando formazione, networking e attvità culturali.\r

L'itinerario prevede tappe a Cayo Santa María e Trinidad, compreso il soggiorno negli esclusivi resort Paradisus Los Cayos e Meliá Trinidad Península.\r

\r

Durante il soggiorno, gli ospiti potranno scoprire il Gran Parque Natural Topes de Collantes, vicino alla città coloniale di Trinidad. Inoltre, parteciperanno a festival culturali e potranno godere della migliore musica cubana.\r

Un premio al trade\r

Il viaggio è il risultato del concorso \"Vendere Cuba premia\", lanciato da Travelplan per incentivare la commercializzazione della destinazione. «Questo viaggio riflette la nostra passione e il nostro impegno nei confronti delle agenzie di viaggio, sostenendo il loro lavoro per portare i viaggiatori in destinazioni uniche e affascinanti. Vogliamo che sperimentino in prima persona la magia e la diversità di Cuba, affinché possano trasmettere ai loro clienti quell'esperienza autentica che solo questo paradiso caraibico può offrire» commenta Pura Sevilla, brand manager di Travelplan.\r

Con questo viaggio, Ávoris non solo punta su Cuba come destinazione chiave nella sua offerta a lungo termine, ma rafforza anche un'alleanza strategica con le agenzie, promuovendo insieme una crescita sostenibile e ricca di opportunità.","post_title":"Travelplan a Cuba con gli agenti di viaggio più 'virtuosi'","post_date":"2025-09-12T13:06:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1757682418000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496949","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gestire una crescita che lo scorso anno \"ha generato 11,1 trilioni di dollari, creando circa 348 milioni di posti di lavoro, con l'obiettivo di raggiungere l'11,4% del Pil mondiale entro il 2034. Questa è la sfida senza precedenti che il settore turistico globale si trova ad affrontare mentre si dibatte di temi quali sostenibilità, gestione adeguata dei flussi e necessità di nuove strategie di leadership.\r

\r

Solo in Italia, nel periodo giugno settembre si stima un giro d'affari di 14,7 miliardi di euro\"i spiega in una nota. Per rispondere a queste sfide, Roma si prepara ad accogliere dal 28 al 30 settembre 2025 il 25/o Global Summit del World Travel & Tourism Council, l'evento più influente nel calendario turistico mondiale che riunirà presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone i principali leader del settore per ridefinire le strategie globali del turismo.\r

Trasformazione epocale\r

Il ministro del turismo Daniela Santanchè ha sottolineato l'urgenza del momento: \"Il settore turistico sta vivendo una trasformazione epocale che richiede una nuova leadership capace di bilanciare crescita economica e sostenibilità. In questa fase di trasformazione è necessario essere ancora più vicini alle imprese e agli operatori del settore favorendo dialogo e sinergie che questo evento intende rafforzare. Roma rappresenta il palcoscenico ideale per questo dialogo globale, essendo un hub di patrimonio, innovazione e cultura. L'Italia, con un governo forte e stabile, è luogo ideale per mettere al centro delle politiche internazionali il turismo\". \r

\r

.\"Dalle sinergie pubblico-privato possono nascere importanti occasioni di crescita per l'intero comparto. Tutti i player in gioco possono rendere il settore più attraente, competitivo con gli altri mercati, e sostenibile per tutta la filiera, valorizzando tutte le eccellenze del Made in Italy. Il turismo è un volano di sviluppo per l'intero sistema Paese, creando occupazione e trainando la nostra economia\", ha dichiarato Ivana Jelinic, ad di Enit.","post_title":"Le grandi sfide del turismo al Global Summit del Wttc di Roma","post_date":"2025-09-12T12:39:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1757680758000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496941","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’andamento positivo dell’estate conferma il valore della proposta di Camisa Homes & Villas, una realtà nata a Firenze nel 2018 che oggi segue 500 proprietà tra ville, appartamenti e dimore storiche, nelle destinazioni più iconiche d’Italia, del Mediterraneo e del Golfo Arabico. Tre i criteri utilizzati nella scelta delle strutture: la bellezza autentica, la coerenza stilistica e il potenziale esperienziale.\r

\r

«Le persone non scelgono semplicemente una villa, ma un racconto. - spiega Alessandro Camisa, Sales & Marketing Director di Camisa Homes & Villas - Vogliono respirare il territorio, viverne i ritmi, immergersi in atmosfere che riflettano la cultura locale. È questa la vera forza, soprattutto dell’Italia, agli occhi dei viaggiatori internazionali: la capacità di offrire autenticità e comfort contemporaneo nella stessa esperienza. I nostri ospiti non cercano solo una destinazione, ma un modo di abitarla. Scelgono di vivere l’Italia e il Mediterraneo non come spettatori, ma come abitanti temporanei: cucinando, condividendo, riscoprendo il valore della lentezza. Il soggiorno diventa quindi un’esperienza totale, di cui la dimora è parte integrante».\r

\r

Secondo il bilancio dell’estate 2025 di Camisa Homes & Villas i viaggiatori internazionali di fascia alta hanno privilegiato soggiorni in dimore immerse nella natura, atmosfere autentiche e ritmi più lenti. Un trend che segna l’evoluzione del concetto di lusso high-end: meno ostentazione e più spazi intimi e sartoriali, capaci di restituire tempo e memoria a chi viaggia.\r

\r

Tra le destinazioni più amate la Toscana, culla della dolce vita mediterranea, dove gli ospiti delle dimore di Camisa hanno vissuto intere giornate tra piscine, logge all’aperto e pergolati. Nelle residenze si vive il lusso della semplicità dei gesti quotidiani, vissuti in un contesto di charme e autenticità. In montagna, invece, lusso significa discrezione, da vivere in intimi ed esclusivi chalet e rifugi immersi in splendidi paesaggi dove il silenzio e la natura incontaminata diventano un privilegio.\r

\r

Oppure nelle isole mediterranee - da Mykonos a Paros, fino a Ibiza e Formentera – dove anche l’eleganza informale diventa una sfumatura del lusso, immersi nella luce. Un equilibrio sottile tra la semplicità e la raffinatezza che caratterizza l’offerta di Camisa Resorts & Villas.\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

","post_title":"Camisa Homes & Villas: una proposta di autenticità e comfort","post_date":"2025-09-12T12:23:41+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1757679821000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496934","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Disney Cruise Line posticipa il debutto della Disney Adventure, con base a Singapore, dal 15 dicembre al 10 marzo a causa di imprevisti ritardi nella costruzione della nave.\r

«Questa nave rappresenta un nuovo, audace capitolo per Disney Cruise Line - spiega la compagnia in una nota ripresa da Travel Weekly - poiché trasformiamo una nave parzialmente costruita in un'esperienza Disney in mare completamente reinventata. Durante la realizzazione della nave, abbiamo riscontrato ritardi imprevisti nel processo di costruzione. Per garantire che ogni dettaglio soddisfi gli elevati standard che i nostri clienti si aspettano da Disney, abbiamo preso la decisione di posticipare il viaggio inaugurale dei Disney Adventure al 10 marzo».\r

Una nave in stile Disney\r

Originariamente, la nave avrebbe dovuto navigare con il nome di Global Dream per Dream Cruises quando era di proprietà di Genting Hong Kong. Tuttavia, Genting Hong Kong è fallita e ha chiuso i battenti nel 2022. Disney ha acquistato la nave dai liquidatori e il cantiere Meyer Werft in Germania ha continuato a costruirla secondo le nuove specifiche Disney e con un nuovo nome, Disney Adventure.\r

\r

La nave ha completato la prima serie di prove in mare all'inizio di questo mese.\r

\r

Gli ospiti che hanno prenotato il viaggio inaugurale originale saranno trasferiti al nuovo viaggio inaugurale con uno sconto del 50% sulla tariffa. Se gli ospiti non potessero imbarcarsi in quella data, potranno richiedere un rimborso completo e applicare uno sconto del 50% a una crociera futura. Gli ospiti delle altre crociere cancellate riceveranno rimborsi automatici più uno sconto del 50% su una crociera futura. Il credito dovrà essere utilizzato entro il 31 marzo per le crociere in partenza entro il 31 marzo 2027.\r

\r

","post_title":"Disney Cruise Line posticipa il debutto di Adventure","post_date":"2025-09-12T11:43:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1757677406000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"496930","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Trenitalia conferma per il secondo anno consecutivo, attraverso il suo brand Regionale, la partnership con X Factor lo show Sky Original prodotto da Fremantle che riparte il prossimo 11 settembre su Sky e in streaming su Now. \r

\r

Per l'occasione, è stato presentato ieri alla stazione di Milano Centrale il Regionale con livrea dedicata, con il messaggio “X Factor Accende il talento. Viaggia con la musica” e i volti dei giudici e della conduttrice dello show..\r

\r

Inoltre, Regionale di Trenitalia, accompagnerà gli aspiranti concorrenti nel loro viaggio per partecipare alle audizioni dello show ed esaudire il loro sogno e ogni venerdì dal 24 ottobre al 28 novembre, in occasione degli showcase “Music Tracks”, ospiterà alla stazione di Milano Centrale gli artisti eliminati nel corso dei Live Show, offrendo loro la possibilità di esibirsi nella prima performance ufficiale dopo l’uscita dal programma.\r

\r

Un’occasione per mostrare al pubblico di X Factor 2025 l’ammodernamento della flotta del Regionale, che accompagna quotidianamente chi viaggia per motivi di studio, lavoro o tempo libero.\r

\r

Dal 1° al 15 ottobre, infine, gli iscritti al Programma X-GO potranno partecipare al Concorso “Direzione X FACTOR” e vincere il biglietto per assistere alla finale, che si terrà in Piazza del Plebiscito a Napoli.\r

\r

«La partnership - spiega una nota della società - testimonia l’impegno di Regionale di Trenitalia nel dialogare con le nuove generazioni e nel promuovere una mobilità sostenibile in costante evoluzione. Una collaborazione che unisce questi due aspetti grazie a iniziative volte a diffondere la musica su tutto il territorio italiano».\r

\r

","post_title":"Trenitalia: il Regionale fa di nuovo coppia con X Factor per l'edizione 2025","post_date":"2025-09-12T10:49:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1757674148000]}]}}