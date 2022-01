Harmonia Travel e One People Travels uniscono le forze

Harmonia Travel e One People Travels hanno unito le loro forze per proporre al mercato italiano una importante novità di prodotto che potrà essere di aiuto a chi è in cerca per il proprio cliente un qualcosa che possa stuzzicare la sua propensione al viaggio, alla scoperta e all’abbinamento di due mete tanto diverse quanto molto simili.

«Ci siamo cercati e alla fine ci siamo trovati – commenta così il founder di Harmonia Travel Ahmed Mabruk -. Volevamo un qualcosa di diverso, che elevasse il contesto leisure in una nuova dimensione, abbiamo unito i viaggi in Arabia Saudita con l’emirato di Abu Dhabi e lo andiamo a fare in partnership con due delle più importanti compagnie aeree del Medio Oriente: Saudia ed Etihad Airways».

La sfida si presenta importante, l’emozione di un viaggio che sfila ai limiti del fiabesco, da mille e una notte.

«Ci siamo incontrati circa un anno fa ed è scattata subito la scintilla lavorativa. Noi siamo specializzati per Israele, ci siamo poi espansi in Arabia Saudita ed ora andiamo a prendere quella nicchia di mercato che vuole unire più culture in un unico itinerario – continua Sara Sampieri, ceo di One People Travels Italia -. immaginiamo di portare i nostri viaggiatori dapprima alla Mecca e poi alla Grande Moschea emiratina, per un susseguirsi di grandi emozioni».

Da non tralasciare la collaborazione tutta “italiana” tra Antonella Cataldi (Country Manager di Etihad) e Fabio Zinanni (Sales & Marketing Manager di Saudia) che si sono messi a tavolino (si fa per dire) e hanno deciso di portare avanti un esperimento che sta già dando i suoi frutti.

Lo sguardo è teso alla ripartenza e a quei posti dove agli Italiani è permesso entrare, e anche facilmente. Tampone molecolare 72 ore prima della partenza, visto turistico, valigia, macchina fotografica, scarpe comode e… si parte alla scoperta di due tra i più bei Paesi di tutto il golfo!