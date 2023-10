Guiness Travel presenta 3 nuovi cataloghi monotematici Guiness Travel lancia 3 nuovi cataloghi monotematici. “Capodanno … e non solo” è il titolo del catalogo dedicato ai viaggi previsti da Novembre 2023 a Pasqua 2024. Gli itinerari sono divisi in 5 sezioni, realizzate appositamente per informare e ispirare il consumer nella scelta della destinazione. Ponte dell’Avvento, Capodanno e Pasqua scandiscono l’orizzonte temporale degli itinerari, con una proposta ricca e variegata che spazia dai mercatini di Natale al Gran Tour, passando per le classiche città europee e destinazioni Mondo. Deserti d’Inverno e Inverno Esotico evocano, attraverso un significativo ossimoro, i diversi volti della stagione invernale: un modo alternativo di vivere i rigori del freddo, portando in valigia creme solari al posto di maglioni e giacche a vento. Sarà possibile vivere esperienze uniche in giro per il mondo, come aperitivi newyorchesi su rooftop, pernottamenti esclusivi nel deserto giordano, nuotate e snorkeling nel paradiso di Phuket, escursioni diurne e serali alla scoperta di siti Patrimoni Unesco e Meraviglie del Mondo. Il paese lusitano, una delle “leading destination” in Europa, è il protagonista del catalogo “Le luci del Portogallo”, con tutte le date di partenza già pubblicate da Aprile 2024 a Marzo 2025. L’operatore mette in campo 10 itinerari, tra paese continentale e i due arcipelaghi maggiori, avvalendosi della collaborazione con TAP Portugal. Grande novità della programmazione 2024 è un secondo itinerario Azzorre (Azzorre à la carte) di 8 giorni, che si aggiunge al Gran Tour e che offre un’esperienza immersiva nelle isole verdi dell’Atlantico. Il terzo catalogo monotematico, intitolato “Le Atmosfere del Giappone”, conduce i viaggiatori alla scoperta del Sol Levante. Gli itinerari proposti sono preceduti da alcuni approfondimenti culturali e da una selezione di esperienze da vivere nel paese nipponico, che rappresenta ancora oggi un unicum nel panorama mondiale. Sono 3 in tutto le proposte sul Sol Levante, con date partenze già garantite da Marzo 2024 a Marzo 2025: il “Giappone Meraviglioso”, “Tesori del Giappone” e “Giappone in libertà”, tutti di 10 giorni e con volato Emirates e ITA. “Giappone Meraviglioso” è l’itinerario perfetto per tutti i viaggiatori che per la prima volta varcano la soglia di un mondo così particolare come quello del Sol Levante, con i grandi classici di Tokyo, Nara e Kyoto e la visita di Osaka, Yokohama e Kamakura. “Tesori del Giappone” offre un accurato pacchetto di visite guidate (compresa Hiroshima e l’escursione in battello a Miyajima), mentre “Giappone in Libertà” dà più spazio al viaggiatore che ama muoversi in autonomia, senza però rinunciare per questo al comfort e a un eccellente livello di viaggio. Servizi a terra e contingenti allotment acquistati in anticipo permettono una vendibilità a tariffe garantite e bloccate. Una strategia operativa connaturata al DNA dell’operatore e che, insieme alla figura dell’accompagnatore sempre al seguito in partenza dall’Italia, è la scelta naturale dei viaggiatori che vogliono vivere l’esperienza di viaggio senza pensieri e sorprese di alcun genere. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453955 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453956" align="aligncenter" width="520"] cataloghi Guiness Travel[/caption] Guiness Travel lancia 3 nuovi cataloghi monotematici. “Capodanno … e non solo” è il titolo del catalogo dedicato ai viaggi previsti da Novembre 2023 a Pasqua 2024. Gli itinerari sono divisi in 5 sezioni, realizzate appositamente per informare e ispirare il consumer nella scelta della destinazione. Ponte dell’Avvento, Capodanno e Pasqua scandiscono l’orizzonte temporale degli itinerari, con una proposta ricca e variegata che spazia dai mercatini di Natale al Gran Tour, passando per le classiche città europee e destinazioni Mondo. Deserti d’Inverno e Inverno Esotico evocano, attraverso un significativo ossimoro, i diversi volti della stagione invernale: un modo alternativo di vivere i rigori del freddo, portando in valigia creme solari al posto di maglioni e giacche a vento. Sarà possibile vivere esperienze uniche in giro per il mondo, come aperitivi newyorchesi su rooftop, pernottamenti esclusivi nel deserto giordano, nuotate e snorkeling nel paradiso di Phuket, escursioni diurne e serali alla scoperta di siti Patrimoni Unesco e Meraviglie del Mondo. Il paese lusitano, una delle “leading destination” in Europa, è il protagonista del catalogo “Le luci del Portogallo”, con tutte le date di partenza già pubblicate da Aprile 2024 a Marzo 2025. L’operatore mette in campo 10 itinerari, tra paese continentale e i due arcipelaghi maggiori, avvalendosi della collaborazione con TAP Portugal. Grande novità della programmazione 2024 è un secondo itinerario Azzorre (Azzorre à la carte) di 8 giorni, che si aggiunge al Gran Tour e che offre un’esperienza immersiva nelle isole verdi dell’Atlantico. Il terzo catalogo monotematico, intitolato “Le Atmosfere del Giappone”, conduce i viaggiatori alla scoperta del Sol Levante. Gli itinerari proposti sono preceduti da alcuni approfondimenti culturali e da una selezione di esperienze da vivere nel paese nipponico, che rappresenta ancora oggi un unicum nel panorama mondiale. Sono 3 in tutto le proposte sul Sol Levante, con date partenze già garantite da Marzo 2024 a Marzo 2025: il “Giappone Meraviglioso”, “Tesori del Giappone” e “Giappone in libertà”, tutti di 10 giorni e con volato Emirates e ITA. “Giappone Meraviglioso” è l’itinerario perfetto per tutti i viaggiatori che per la prima volta varcano la soglia di un mondo così particolare come quello del Sol Levante, con i grandi classici di Tokyo, Nara e Kyoto e la visita di Osaka, Yokohama e Kamakura. “Tesori del Giappone” offre un accurato pacchetto di visite guidate (compresa Hiroshima e l’escursione in battello a Miyajima), mentre “Giappone in Libertà” dà più spazio al viaggiatore che ama muoversi in autonomia, senza però rinunciare per questo al comfort e a un eccellente livello di viaggio. Servizi a terra e contingenti allotment acquistati in anticipo permettono una vendibilità a tariffe garantite e bloccate. Una strategia operativa connaturata al DNA dell’operatore e che, insieme alla figura dell’accompagnatore sempre al seguito in partenza dall’Italia, è la scelta naturale dei viaggiatori che vogliono vivere l’esperienza di viaggio senza pensieri e sorprese di alcun genere. [post_title] => Guiness Travel presenta 3 nuovi cataloghi monotematici [post_date] => 2023-10-12T14:09:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => guiness-travel-azzorre [1] => guiness-travel-capondanno [2] => guiness-travel-cataloghi [3] => guiness-travel-deserto [4] => guiness-travel-giappine [5] => guiness-travel-giordania [6] => guiness-travel-grand-tour [7] => guiness-travel-portogallo ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Guiness Travel azzorre [1] => Guiness Travel capondanno [2] => Guiness Travel cataloghi [3] => Guiness Travel deserto [4] => Guiness Travel giappine [5] => Guiness Travel giordania [6] => Guiness Travel grand tour [7] => Guiness Travel portogallo ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697119789000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453944 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo gli anni complessi del Covid l’advance booking è finalmente tornato sui livelli a cui l’industria delle crociere era abituata in epoca pre-pandemica. Alla fiera di Rimini Leonardo Massa conferma l’ampliamento delle finestre di prenotazione: “Per l’inverno a oggi abbiamo già il 65% delle cabine prenotate; per la prossima estate parliamo del 25%”, rivela il country manager Italia Tante inoltre le novità della compagnia in arrivo nei prossimi mesi. A cominciare dal Mediterraneo d’inverno, area in cui saranno posizionate tre unità, che saliranno a quattro nel periodo di Natale e Capodanno. Il tutto per un prodotto di crescente successo, “tanto che l’anno scorso nei mesi più freddi abbiamo accolto sulle nostre navi quasi 100 mila italiani”. Altra area su cui la compagnia si focalizzerà nei prossimi mesi sarà poi quella degli Stati Uniti. In America Msc sta investendo moltissimo soprattutto con i Caraibi e New York, scalo da quest’anno operativo per 12 mesi. “Avremo inoltre navi alle Antille servite da charter diretti - prosegue Massa -, una unità in Nord Europa, un’altra nel mar Rosso, due negli Emirati. E poi ancora Sud Africa, Sud America e Giappone”. Per l’estate una delle grandi novità è poi la scelta di Bari come home port. A ciò si aggiungerà un itinerario inedito della Divina da Napoli e Civitavecchia verso la Grecia, nonché una crociera new entry della Fantasia. Ma la sfida più grande per il gruppo sarà sicuramente il lancio sul mercato del nuovo brand Explora Jorneys, che ha debuttato con la prima nave la scorsa estate. “A questo riguardo mi aspetto davvero tanto supporto dalle agenzie - è l’appello di Massa -. Perché sono questi i momenti in cui bisogna sentire l’appoggio del trade. Io ricordo ancora con grande piacere chi ci ha aperto le porte una ventina di anni fa, quando cominciò l’avventura Msc. In fondo, parliamoci chiaramente, oggi navi come World Europa si vendono praticamente da sole. Mi piace molto invece chi non si limita a seguire le curve del mercato ma dimostra un approccio imprenditoriale, capace di creare nuova domanda”. [post_title] => Msc a tutto advance booking, ma la sfida Explora Journeys ha bisogno delle agenzie [post_date] => 2023-10-12T13:46:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => explora-journeys-msc-crociere [1] => leonardo-massa-msc-crociere [2] => msc [3] => msc-crociere [4] => msc-crociere-bari [5] => msc-crociere-caraibi [6] => msc-crociere-stati-uniti [7] => msc-crociere-ttg-travel-experience [8] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Explora Journeys Msc Crociere [1] => Leonardo Massa Msc Crociere [2] => msc [3] => msc crociere [4] => Msc Crociere Bari [5] => Msc Crociere Caraibi [6] => Msc Crociere Stati Uniti [7] => Msc Crociere TTg Travel Experience [8] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697118383000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453940 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ricavi pari a 107 milioni di euro, con un incremento dell'11 per cento rispetto al 2022. Sono questi le previsioni di chiusura di bilancio che Idee per Viaggiare ha condiviso in questi giorni di fiera. L'obiettivo prefissato di 100 milioni di euro è stato quindi superato. "Non si tratta di risultati raggiunti casualmente - spiega Danilo Curzi, ceo del tour operator romano -, ma sono il frutto di impegno costante e di una pianificazione di investimenti lungimirante che abbiamo attuato negli anni precedenti". Gli investimenti Dopo l'acquisizione del brand Marcelletti, Idee per Viaggiare ha assunto 28 persone e investito in tecnologia adottando il CRM Salesforce. Investimenti che sono stati seguiti dall'acquisizione di Chinasia e dal lancio di un progetto di formazione dedicato alla distribuzione. "Con Chinasia abbiamo attuato lo stesso modello di acquisizione messo in campo con Marcelletti - spiega Curzi -: abbiamo scelto un marchio di nicchia, ben organizzato e abbiamo deciso di non stravolgere la sua impostazione, non fagocitarlo, ma valorizzarlo, portando il suo know how nell'azienda". Se con Marcelletti l'intenzione era quella di "dare un turbo" a destinazioni già operate dal to, per Chinasia si aprono nuovi territori da presidiare e a cui dare l'impronta 'by Idee per Viaggiare'. "Siamo in una fase iniziale ma la destinazione è spettacolare, generava volumi importanti e siamo pronti a rilanciarla, ma vogliamo fare le cose in maniera oculata e pianificata, senza la foga del risultato. Per ora stiamo unendo le forze e trasportando la conoscenza del prodotto al nostro staff". IDEEmix Tra le novità di prodotto, Idee per Viaggiare presenta un nuovo tipo di programmazione, che unisce più destinazioni e tipologia di esperienze da vivere. "Nel catalogo sarà possibile trovare mix che combinano destinazioni molto diverse tra loro ma complementari - racconta Curzi -, lungo raggio con lungo raggio, oppure Europa con lungo raggio, proponendo anche abbinamenti inaspettati, di climi, atmosfere ed esperienze da vivere, con focus anche molto diversi tra loro, come città e safari, cultura e natura, design e soggiorni mare, e così via". [post_title] => Idee per viaggiare centra gli obiettivi e lancia IDEEmix [post_date] => 2023-10-12T13:06:44+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697116004000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453929 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453932" align="alignleft" width="309"] Frederic Naar[/caption] E’ stato un buon 2023 quello di Naar, che si appresta a chiudere l’anno con un giro d’affari del 15% superiore ai livelli pre-Covid del 2019. “Siamo contenti anche dei nuovi progetti - spiega il fondatore del to, Frederic Naar -. In particolare dell’Europa su misura che ci sta dando parecchie soddisfazioni e che riteniamo possa crescere ancora in maniera importante”. Allo stesso tempo comincia finalmente a prendere forma il processo di internazionalizzazione della compagnia. Iniziato con l’apertura della sede in Francia nel 2019 era stato infatti momentaneamente sospeso a seguito dello scoppio della pandemia ma quest’anno ha iniziato a produrre frutti interessanti. “La sede transalpina conta oggi otto collaboratori e in questi mesi ha già organizzato circa 200 viaggi. Cifra che dovrebbe crescere ulteriormente nel 2023 - prosegue Naar -. Ma non ci fermiamo qui, perché presto, probabilmente nel 2025, apriremo un’ulteriore sede in Europa”. In Francia, Naar ripropone lo stesso modello di viaggi tailor made con assistenza h24 sette giorni su sette già applicato al mercato italiano. “Oltralpe la richiesta si rivolge mediamente verso strutture alberghiere di livello leggermente più basso ma per soggiorni più lunghi. Si cercano inoltre meno combinati ma più occasioni per conoscere in profondità le destinazioni. Non solo: grazie alle sinergie tra i nostri uffici, i francesi oggi cominciano a scoprire alcune mete maggiormente popolari in Italia, mentre i nostri connazionali si avvicinano ad aree solitamente più frequentate dai viaggiatori d’Oltralpe. Nel primo caso mi riferisco per esempio al Giappone. Nel secondo al Sud degli Usa, al Quebec francese e ad alcune aree del Pacifico come la Nuova Caledonia”. Qualche piccola differenza anche per quanto riguarda lo scontrino medio: sui 9 mila euro a viaggio per il mercato italiano; attorno ai 7.500 euro per quello francese. Infine una parola sull’operazione cambio immagine annunciata in occasione della fiera di Rimini: “L’obiettivo è quello di accrescere la visibilità del nostro marchio tra i consumatori, secondo uno schema che seguirà però sempre il format vendite b2b e branding b2c - conclude Naar -. Ogni nostro viaggio necessita infatti di almeno otto ore di consulenza. Un’attività che solo le agenzie di viaggio possono garantire e che noi non abbiamo alcuna intenzione di internalizzare”. [post_title] => Naar sopra i livelli del 2019. Proseguono i piani di internazionalizzazione [post_date] => 2023-10-12T12:57:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697115424000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453919 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => KLM annuncia il suo nuovo progetto di mobilità sostenibile urbana, “Adotta una ciclabile”, nato in collaborazione con PisteCiclabili.com e sostenuto dal Vicepresidente Vicario del Senato, Gian Marco Centinaio. KLM si occuperà della copertura dei costi per il mantenimento e la riqualificazione delle piste ciclabili presenti nelle città italiane. Per il 2023, la compagnia aerea si impegna a sostenere la gestione equivalente a 2 km. Per il 2024, invece, KLM coprirà le spese di ulteriori 5 km (in totale) di pista. Le città presenti al momento sono Genova, Napoli e Roma. Grazie alla collaborazione di PisteCiclabili.com, KLM inviterà gli utenti a unirsi per supportare lo sviluppo del progetto. Maggiori saranno i chilometri che i ciclisti percorreranno, maggiori saranno le chance per le loro città di appartenenza di ricevere il contributo per la manutenzione. La classifica verrà stilata grazie ad un’apposita app per smartphone, sviluppata e gestita da PisteCiclabili.com, dove i cittadini potranno facilmente registrarsi. “La vicinanza al cliente e l’attenzione per l’ambiente sono elementi chiave per noi - spiega Eleonore Tramus, General Manager KLM per l’Italia -. KLM lavora costantemente per rendere il viaggio più sostenibile. Con “Adotta una ciclabile” vogliamo estendere il nostro impegno anche al di fuori del classico perimetro aeroportuale. Grazie al sostegno dei cittadini e delle istituzioni, contribuiremo a migliorare la viabilità di diverse città, invitando anche ad uno stile di vita più salutare. La bicicletta è, inoltre, uno dei simboli chiave dell’Olanda: un ulteriore modo per avvicinare i nostri paesi". “L’iniziativa di KLM dimostra una sensibilità alle tematiche ambientali e un’attenzione per il nostro Paese e le sue grandi città, che meritano di essere sostenute. È questo il motivo che mi ha spinto a incoraggiare questo progetto. Sono molto contento del riscontro che l’idea ha ricevuto dalle diverse Amministrazioni Comunali coinvolte. È il segno che la collaborazione tra pubblico e privato e tra le Istituzioni, anche di diverso colore politico, è la strada giusta per ottenere risultati positivi per tutti i cittadini”, commenta il Vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio. [post_title] => KLM presenta “Adotta una ciclabile”, nuovo progetto di mobilità sostenibile [post_date] => 2023-10-12T12:20:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697113214000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453916 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’e-commerce turistico in Italia raggiunge i 16,9 miliardi di euro nel settore dei trasporti (71% della spesa complessiva) e i 19,4 miliardi in quello dell’ospitalità (54% del totale). Questi i dati presentati al TTG Travel Experience dall'Osservatorio Travel Innovation della School of Management del Politecnico di Milano. Nel 2023 il comparto dei Trasporti vale complessivamente (come somma di online e offline nelle tre componenti incoming, domestica e outgoing) 23,7 miliardi di €, con una crescita del 41% sul 2022 ma soprattutto del 9% sul 2019, l’ultimo anno pre-pandemia che aveva fatto segnare un valore complessivo di 21,7 miliardi. Anche quest’anno l’eCommerce ha giocato un ruolo primario, crescendo più velocemente del mercato totale (+50% sul 2022 se confrontiamo i soli acquisti online) per un totale di 16,9 miliardi di euro. Se nel 2019 l’incidenza degli acquisti online di comparto era del 55% sul totale, nel 2023 oltre 7 euro spesi su 10 (71%) derivano dal canale digitale; in particolare gli utenti digitali sono molto più propensi a prenotare attraverso canali diretti che indiretti. “Ad oggi, possiamo affermare che il comparto dei trasporti ha abbondantemente superato i valori del periodo pre-pandemia, in particolare per quanto riguarda il noleggio delle auto a finalità turistica e i viaggi aerei, con entrambi i settori in crescita del 13% rispetto al 2019 soprattutto a causa dell’aumento delle tariffe che, in alcuni casi, sono perfino raddoppiate rispetto al 2022. L’unico leggero dato in controtendenza è quello dei trasporti di terra (treni e bus), sostanzialmente stabile rispetto a quattro anni fa, complice il ritorno dei viaggi di lunga tratta” afferma Filippo Renga, Direttore dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano. Anche il settore Ricettivo, inteso come somma di alberghiero e extra-alberghiero, è in forte recupero. Considerando sia i flussi incoming che quelli domestici, nel 2023 raggiunge quota 35,8 miliardi, in crescita dell’11% rispetto al 2022, superando del 7% il livello del 2019 quando il totale del comparto (offline più online) valeva 33,4 miliardi di euro. In questo contesto l’eCommerce raggiunge i 19,4 miliardi di € (2,9 miliardi in più rispetto al 2022) e continua a crescere a tassi più alti rispetto al totale del mercato soprattutto nella componente diretta, rappresentando nel complesso il 54% del comparto a valore. Anche il turismo organizzato conferma la ripresa, sebbene i valori del tour operating (crociere escluse) siano ancora leggermente inferiori al 2019 (-2%). Le agenzie di viaggio che sono riuscite a superare il periodo pandemico, invece, registrano per il 2023 un +2% del transato rispetto al 2019. “I dati incoraggianti che possiamo osservare oggi, sebbene risultino in parte drogati da un incremento dei prezzi soprattutto dei vettori a lungo raggio, derivano dal recupero del turismo incoming e outgoing, oltre che da una parziale ripresa dei viaggi d’affari. Il canale digitale si dimostra, ancora una volta, un elemento portante e preferito sia dai viaggiatori che dagli operatori. Questi ultimi dimostrano anche una decisa sensibilità verso le tematiche sociali e ambientali della sostenibilità, che stanno ridefinendo i modelli di business all’insegna della cosiddetta twin transition, dove verde e digitale vanno a braccetto” conclude Eleonora Lorenzini, Direttrice dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano. [post_title] => E-commerce turistico in Italia: 16,9 mld di euro nei trasporti, 19,4 mld nel ricettivo [post_date] => 2023-10-12T12:06:48+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697112408000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453912 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_453913" align="aligncenter" width="559"] Volotea a Strasburgo con Lucie Charteau, la fortunata 55 milionesima passeggera[/caption] Volotea raggiunge il traguardo dei 55 milioni di passeggeri trasportati dal 2012, anno della sua fondazione. Si tratta di un risultato eccezionale nel settore dell’aviazione, che pochi vettori hanno registrato in così poco tempo, e che, per la compagnia arriva in un anno da record a livello di network, grazie all’offerta più ampia di sempre. 12 milioni di posti in vendita, di cui circa 4 milioni offerti in Italia. Sono questi, per il 2023, i numeri dell’offerta record di Volotea che, solo in Italia, da gennaio a settembre, ha trasportato oltre 3 milioni di passeggeri in più di 18.500 voli, confermando una performance costante e consolidando la sua presenza sul mercato italiano. “Il traguardo dei 55 milioni di passeggeri è per Volotea motivo di grande orgoglio. Fin dalla nostra nascita, nel 2012, abbiamo sempre posto al centro della nostra strategia le esigenze e il benessere dei clienti che, giorno dopo giorno, scelgono di affidare alla nostra consolidata esperienza i loro viaggi più belli”, ha commentato Carlos Muñoz, CEO e Fondatore di Volotea. “Questo risultato riflette al meglio il nostro impegno quotidiano nell’offrire un servizio di qualità e attento. Gli elevati standard qualitativi che da sempre garantiamo ai nostri clienti ci hanno permesso di ottenere importanti riconoscimenti a livello mondiale e un tasso di raccomandazione del 90%: questo significa che sono più di 9 su 10 i viaggiatori che ci consiglierebbero a parenti e amici.” [post_title] => Volotea, 55 milioni di passeggeri trasportati dal 2012 [post_date] => 2023-10-12T11:57:05+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697111825000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453910 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair presenta oggi il suo operativo da Forlì: 4 voli settimanali verso Katowice, vibrante città nel sud della Polonia e 6 voli settimanali per Palermo. La compagnia attende 100mila passeggeri nel FY24, +63% rispetto all’anno precedente. “Con oltre due milioni di passeggeri trasportati fino ad oggi, l’operativo invernale’23 sottolinea il ruolo vitale di Ryanair per il territorio, - dichiara Mauro Bolla, Country Manager per Ryanair Italia -, contribuendo alla crescita ed alla connettività dell’aeroporto di Forlì. Per celebrare il nostro nuovo operativo da Forlì, stiamo lanciando una promozione speciale, con tariffe a partire da soli 24.99€ per viaggi compresi tra novembre ’23 e marzo ’24, prenotabile entro la mezzanotte del 14 Ottobre solo su Ryanair.com”. “Siamo molto felici dell’annuncio che oggi diamo assieme a Ryanair circa il lancio dell’operativo invernale sulle destinazioni di Katowice (Polonia) e Palermo (Sicilia) - prosegue Andrea Stefano Gilardi, Business Aviation, Communication & Marketing Director Forlì Airport -. Ciò a sottolineare il percorso di consolidamento che ci vede al fianco del vettore primo in Italia ed Europa in un’ottica di continuità strategica sia per il nostro scalo sia per tutto il sistema di relazioni che gravita attorno al comparto economico-turistico della Romagna. L’ottima stagione estiva appena conclusa - dalla quale si possono evincere numeri davvero importanti - è il miglior auspicio affinché i risultati di traffico Ryanair trovino conferma e ulteriore slancio nel corso di tutta la Winter 2023-2024. La promozione speciale voluta dalla compagnia aerea a celebrare il nuovo operativo da Forlì rappresenta un’occasione da cogliere al volo”. [post_title] => Ryanair nuovi operativi da Forlì in Polonia e Sicilia [post_date] => 2023-10-12T11:50:57+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697111457000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 453907 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Continua lo sviluppo di Ada, il software gestionale delle agenzie di viaggio Bluvacanze e Vivere&Viaggiare, che nell’autunno 2022 è diventata una piattaforma di analisi a tutti gli effetti. Oggi, la funzionalità che va ad aggiungersi riguarda la gestione “gruppi”, come noto ai più un’attività di agenzia articolata e che richiede grande responsabilità da parte degli imprenditori. Da ottobre 2023, in Ada – acronimo di Adaptive Data Automation nonché nome di Ada Lovelace Byron, figlia del poeta romantico inglese Lord Byron e riconosciuta come prima programmatrice di computer al mondo, nel 1800 – entra il prodotto Gruppi organizzato dai punti vendita della rete, aprendosi alla fruibilità da parte di tutte le associate. Questa ulteriore implementazione di Ada, un sistema proprietario esclusivo di Bluvacanze, capace di monitorare seduta stante tutti gli indicatori di performance e mettere a disposizione degli agenti le informazioni strategiche in tempo reale, rappresenta ora un’opportunità ulteriore per accompagnare le agenzie alla realizzazione di attività fortemente redditizie. La rete agenziale del Gruppo Bluvacanze, di fatto l’agenzia di viaggi più grande d’Italia, arriva allo sviluppo della nuova funzionalità Gruppi in Ada dopo innumerevoli esperienze all’attivo degli imprenditori associati, che si distinguono per l’ottima capacità organizzativa e di comunicazione. Via via che vengono creati, gli itinerari verranno pubblicati e, nel loro insieme, comporranno un catalogo B2B vero e proprio, ad uso e consumo di tutti i punti vendita, mentre B2C appariranno in Bluvacanze.it che dalla fine dell’estate è diventato un sito e-commerce con finalizzazione in agenzia [post_title] => Bluvacanze implementa il software Ada con i gruppi [post_date] => 2023-10-12T11:39:37+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1697110777000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "guiness travel presenta 3 nuovi cataloghi monotematici" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":39,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3963,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453955","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453956\" align=\"aligncenter\" width=\"520\"] cataloghi Guiness Travel[/caption]\r

\r

Guiness Travel lancia 3 nuovi cataloghi monotematici. \r

\r

“Capodanno … e non solo” è il titolo del catalogo dedicato ai viaggi previsti da Novembre 2023 a Pasqua 2024. Gli itinerari sono divisi in 5 sezioni, realizzate appositamente per informare e ispirare il consumer nella scelta della destinazione.\r

\r

Ponte dell’Avvento, Capodanno e Pasqua scandiscono l’orizzonte temporale degli itinerari, con una proposta ricca e variegata che spazia dai mercatini di Natale al Gran Tour, passando per le classiche città europee e destinazioni Mondo.\r

\r

Deserti d’Inverno e Inverno Esotico evocano, attraverso un significativo ossimoro, i diversi volti della stagione invernale: un modo alternativo di vivere i rigori del freddo, portando in valigia creme solari al posto di maglioni e giacche a vento.\r

\r

Sarà possibile vivere esperienze uniche in giro per il mondo, come aperitivi newyorchesi su rooftop, pernottamenti esclusivi nel deserto giordano, nuotate e snorkeling nel paradiso di Phuket, escursioni diurne e serali alla scoperta di siti Patrimoni Unesco e Meraviglie del Mondo.\r

\r

Il paese lusitano, una delle “leading destination” in Europa, è il protagonista del catalogo “Le luci del Portogallo”, con tutte le date di partenza già pubblicate da Aprile 2024 a Marzo 2025. L’operatore mette in campo 10 itinerari, tra paese continentale e i due arcipelaghi maggiori, avvalendosi della collaborazione con TAP Portugal. Grande novità della programmazione 2024 è un secondo itinerario Azzorre (Azzorre à la carte) di 8 giorni, che si aggiunge al Gran Tour e che offre un’esperienza immersiva nelle isole verdi dell’Atlantico.\r

\r

Il terzo catalogo monotematico, intitolato “Le Atmosfere del Giappone”, conduce i viaggiatori alla scoperta del Sol Levante. Gli itinerari proposti sono preceduti da alcuni approfondimenti culturali e da una selezione di esperienze da vivere nel paese nipponico, che rappresenta ancora oggi un unicum nel panorama mondiale.\r

\r

Sono 3 in tutto le proposte sul Sol Levante, con date partenze già garantite da Marzo 2024 a Marzo 2025: il “Giappone Meraviglioso”, “Tesori del Giappone” e “Giappone in libertà”, tutti di 10 giorni e con volato Emirates e ITA.\r

\r

“Giappone Meraviglioso” è l’itinerario perfetto per tutti i viaggiatori che per la prima volta varcano la soglia di un mondo così particolare come quello del Sol Levante, con i grandi classici di Tokyo, Nara e Kyoto e la visita di Osaka, Yokohama e Kamakura.\r

\r

“Tesori del Giappone” offre un accurato pacchetto di visite guidate (compresa Hiroshima e l’escursione in battello a Miyajima), mentre “Giappone in Libertà” dà più spazio al viaggiatore che ama muoversi in autonomia, senza però rinunciare per questo al comfort e a un eccellente livello di viaggio.\r

\r

Servizi a terra e contingenti allotment acquistati in anticipo permettono una vendibilità a tariffe garantite e bloccate. Una strategia operativa connaturata al DNA dell’operatore e che, insieme alla figura dell’accompagnatore sempre al seguito in partenza dall’Italia, è la scelta naturale dei viaggiatori che vogliono vivere l’esperienza di viaggio senza pensieri e sorprese di alcun genere.","post_title":"Guiness Travel presenta 3 nuovi cataloghi monotematici","post_date":"2023-10-12T14:09:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["guiness-travel-azzorre","guiness-travel-capondanno","guiness-travel-cataloghi","guiness-travel-deserto","guiness-travel-giappine","guiness-travel-giordania","guiness-travel-grand-tour","guiness-travel-portogallo"],"post_tag_name":["Guiness Travel azzorre","Guiness Travel capondanno","Guiness Travel cataloghi","Guiness Travel deserto","Guiness Travel giappine","Guiness Travel giordania","Guiness Travel grand tour","Guiness Travel portogallo"]},"sort":[1697119789000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453944","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo gli anni complessi del Covid l’advance booking è finalmente tornato sui livelli a cui l’industria delle crociere era abituata in epoca pre-pandemica. Alla fiera di Rimini Leonardo Massa conferma l’ampliamento delle finestre di prenotazione: “Per l’inverno a oggi abbiamo già il 65% delle cabine prenotate; per la prossima estate parliamo del 25%”, rivela il country manager Italia\r

\r

Tante inoltre le novità della compagnia in arrivo nei prossimi mesi. A cominciare dal Mediterraneo d’inverno, area in cui saranno posizionate tre unità, che saliranno a quattro nel periodo di Natale e Capodanno. Il tutto per un prodotto di crescente successo, “tanto che l’anno scorso nei mesi più freddi abbiamo accolto sulle nostre navi quasi 100 mila italiani”. \r

\r

Altra area su cui la compagnia si focalizzerà nei prossimi mesi sarà poi quella degli Stati Uniti. In America Msc sta investendo moltissimo soprattutto con i Caraibi e New York, scalo da quest’anno operativo per 12 mesi. “Avremo inoltre navi alle Antille servite da charter diretti - prosegue Massa -, una unità in Nord Europa, un’altra nel mar Rosso, due negli Emirati. E poi ancora Sud Africa, Sud America e Giappone”.\r

\r

Per l’estate una delle grandi novità è poi la scelta di Bari come home port. A ciò si aggiungerà un itinerario inedito della Divina da Napoli e Civitavecchia verso la Grecia, nonché una crociera new entry della Fantasia.\r

\r

Ma la sfida più grande per il gruppo sarà sicuramente il lancio sul mercato del nuovo brand Explora Jorneys, che ha debuttato con la prima nave la scorsa estate. “A questo riguardo mi aspetto davvero tanto supporto dalle agenzie - è l’appello di Massa -. Perché sono questi i momenti in cui bisogna sentire l’appoggio del trade. Io ricordo ancora con grande piacere chi ci ha aperto le porte una ventina di anni fa, quando cominciò l’avventura Msc. In fondo, parliamoci chiaramente, oggi navi come World Europa si vendono praticamente da sole. Mi piace molto invece chi non si limita a seguire le curve del mercato ma dimostra un approccio imprenditoriale, capace di creare nuova domanda”. \r

","post_title":"Msc a tutto advance booking, ma la sfida Explora Journeys ha bisogno delle agenzie","post_date":"2023-10-12T13:46:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["explora-journeys-msc-crociere","leonardo-massa-msc-crociere","msc","msc-crociere","msc-crociere-bari","msc-crociere-caraibi","msc-crociere-stati-uniti","msc-crociere-ttg-travel-experience","nofascione"],"post_tag_name":["Explora Journeys Msc Crociere","Leonardo Massa Msc Crociere","msc","msc crociere","Msc Crociere Bari","Msc Crociere Caraibi","Msc Crociere Stati Uniti","Msc Crociere TTg Travel Experience","nofascione"]},"sort":[1697118383000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453940","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ricavi pari a 107 milioni di euro, con un incremento dell'11 per cento rispetto al 2022. Sono questi le previsioni di chiusura di bilancio che Idee per Viaggiare ha condiviso in questi giorni di fiera. \r

\r

L'obiettivo prefissato di 100 milioni di euro è stato quindi superato.\r

\r

\"Non si tratta di risultati raggiunti casualmente - spiega Danilo Curzi, ceo del tour operator romano -, ma sono il frutto di impegno costante e di una pianificazione di investimenti lungimirante che abbiamo attuato negli anni precedenti\". \r

\r

Gli investimenti \r

\r

Dopo l'acquisizione del brand Marcelletti, Idee per Viaggiare ha assunto 28 persone e investito in tecnologia adottando il CRM Salesforce. Investimenti che sono stati seguiti dall'acquisizione di Chinasia e dal lancio di un progetto di formazione dedicato alla distribuzione.\r

\r

\"Con Chinasia abbiamo attuato lo stesso modello di acquisizione messo in campo con Marcelletti - spiega Curzi -: abbiamo scelto un marchio di nicchia, ben organizzato e abbiamo deciso di non stravolgere la sua impostazione, non fagocitarlo, ma valorizzarlo, portando il suo know how nell'azienda\". Se con Marcelletti l'intenzione era quella di \"dare un turbo\" a destinazioni già operate dal to, per Chinasia si aprono nuovi territori da presidiare e a cui dare l'impronta 'by Idee per Viaggiare'. \"Siamo in una fase iniziale ma la destinazione è spettacolare, generava volumi importanti e siamo pronti a rilanciarla, ma vogliamo fare le cose in maniera oculata e pianificata, senza la foga del risultato. Per ora stiamo unendo le forze e trasportando la conoscenza del prodotto al nostro staff\".\r

\r

IDEEmix\r

\r

Tra le novità di prodotto, Idee per Viaggiare presenta un nuovo tipo di programmazione, che unisce più destinazioni e tipologia di esperienze da vivere. \"Nel catalogo sarà possibile trovare mix che combinano destinazioni molto diverse tra loro ma complementari - racconta Curzi -, lungo raggio con lungo raggio, oppure Europa con lungo raggio, proponendo anche abbinamenti inaspettati, di climi, atmosfere ed esperienze da vivere, con focus anche molto diversi tra loro, come città e safari, cultura e natura, design e soggiorni mare, e così via\".\r

","post_title":"Idee per viaggiare centra gli obiettivi e lancia IDEEmix","post_date":"2023-10-12T13:06:44+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1697116004000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453929","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453932\" align=\"alignleft\" width=\"309\"] Frederic Naar[/caption]\r

\r

E’ stato un buon 2023 quello di Naar, che si appresta a chiudere l’anno con un giro d’affari del 15% superiore ai livelli pre-Covid del 2019. “Siamo contenti anche dei nuovi progetti - spiega il fondatore del to, Frederic Naar -. In particolare dell’Europa su misura che ci sta dando parecchie soddisfazioni e che riteniamo possa crescere ancora in maniera importante”.\r

\r

Allo stesso tempo comincia finalmente a prendere forma il processo di internazionalizzazione della compagnia. Iniziato con l’apertura della sede in Francia nel 2019 era stato infatti momentaneamente sospeso a seguito dello scoppio della pandemia ma quest’anno ha iniziato a produrre frutti interessanti. “La sede transalpina conta oggi otto collaboratori e in questi mesi ha già organizzato circa 200 viaggi. Cifra che dovrebbe crescere ulteriormente nel 2023 - prosegue Naar -. Ma non ci fermiamo qui, perché presto, probabilmente nel 2025, apriremo un’ulteriore sede in Europa”.\r

\r

In Francia, Naar ripropone lo stesso modello di viaggi tailor made con assistenza h24 sette giorni su sette già applicato al mercato italiano. “Oltralpe la richiesta si rivolge mediamente verso strutture alberghiere di livello leggermente più basso ma per soggiorni più lunghi. Si cercano inoltre meno combinati ma più occasioni per conoscere in profondità le destinazioni. Non solo: grazie alle sinergie tra i nostri uffici, i francesi oggi cominciano a scoprire alcune mete maggiormente popolari in Italia, mentre i nostri connazionali si avvicinano ad aree solitamente più frequentate dai viaggiatori d’Oltralpe. Nel primo caso mi riferisco per esempio al Giappone. Nel secondo al Sud degli Usa, al Quebec francese e ad alcune aree del Pacifico come la Nuova Caledonia”. Qualche piccola differenza anche per quanto riguarda lo scontrino medio: sui 9 mila euro a viaggio per il mercato italiano; attorno ai 7.500 euro per quello francese.\r

\r

Infine una parola sull’operazione cambio immagine annunciata in occasione della fiera di Rimini: “L’obiettivo è quello di accrescere la visibilità del nostro marchio tra i consumatori, secondo uno schema che seguirà però sempre il format vendite b2b e branding b2c - conclude Naar -. Ogni nostro viaggio necessita infatti di almeno otto ore di consulenza. Un’attività che solo le agenzie di viaggio possono garantire e che noi non abbiamo alcuna intenzione di internalizzare”.","post_title":"Naar sopra i livelli del 2019. Proseguono i piani di internazionalizzazione","post_date":"2023-10-12T12:57:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1697115424000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453919","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"KLM annuncia il suo nuovo progetto di mobilità sostenibile urbana, “Adotta una ciclabile”, nato in collaborazione con PisteCiclabili.com e sostenuto dal Vicepresidente Vicario del Senato, Gian Marco Centinaio.\r

\r

KLM si occuperà della copertura dei costi per il mantenimento e la riqualificazione delle piste ciclabili presenti nelle città italiane. Per il 2023, la compagnia aerea si impegna a sostenere la gestione equivalente a 2 km. Per il 2024, invece, KLM coprirà le spese di ulteriori 5 km (in totale) di pista.\r

\r

Le città presenti al momento sono Genova, Napoli e Roma.\r

\r

Grazie alla collaborazione di PisteCiclabili.com, KLM inviterà gli utenti a unirsi per supportare lo sviluppo del progetto. Maggiori saranno i chilometri che i ciclisti percorreranno, maggiori saranno le chance per le loro città di appartenenza di ricevere il contributo per la manutenzione. La classifica verrà stilata grazie ad un’apposita app per smartphone, sviluppata e gestita da PisteCiclabili.com, dove i cittadini potranno facilmente registrarsi.\r

\r

“La vicinanza al cliente e l’attenzione per l’ambiente sono elementi chiave per noi - spiega Eleonore Tramus, General Manager KLM per l’Italia -. KLM lavora costantemente per rendere il viaggio più sostenibile. Con “Adotta una ciclabile” vogliamo estendere il nostro impegno anche al di fuori del classico perimetro aeroportuale. Grazie al sostegno dei cittadini e delle istituzioni, contribuiremo a migliorare la viabilità di diverse città, invitando anche ad uno stile di vita più salutare. La bicicletta è, inoltre, uno dei simboli chiave dell’Olanda: un ulteriore modo per avvicinare i nostri paesi\". \r

\r

“L’iniziativa di KLM dimostra una sensibilità alle tematiche ambientali e un’attenzione per il nostro Paese e le sue grandi città, che meritano di essere sostenute. È questo il motivo che mi ha spinto a incoraggiare questo progetto. Sono molto contento del riscontro che l’idea ha ricevuto dalle diverse Amministrazioni Comunali coinvolte. È il segno che la collaborazione tra pubblico e privato e tra le Istituzioni, anche di diverso colore politico, è la strada giusta per ottenere risultati positivi per tutti i cittadini”, commenta il Vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio.","post_title":"KLM presenta “Adotta una ciclabile”, nuovo progetto di mobilità sostenibile","post_date":"2023-10-12T12:20:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697113214000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453916","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’e-commerce turistico in Italia raggiunge i 16,9 miliardi di euro nel settore dei trasporti (71% della spesa complessiva) e i 19,4 miliardi in quello dell’ospitalità (54% del totale). Questi i dati presentati al TTG Travel Experience dall'Osservatorio Travel Innovation della School of Management del Politecnico di Milano.\r

\r

Nel 2023 il comparto dei Trasporti vale complessivamente (come somma di online e offline nelle tre componenti incoming, domestica e outgoing) 23,7 miliardi di €, con una crescita del 41% sul 2022 ma soprattutto del 9% sul 2019, l’ultimo anno pre-pandemia che aveva fatto segnare un valore complessivo di 21,7 miliardi.\r

Anche quest’anno l’eCommerce ha giocato un ruolo primario, crescendo più velocemente del mercato totale (+50% sul 2022 se confrontiamo i soli acquisti online) per un totale di 16,9 miliardi di euro. \r

\r

Se nel 2019 l’incidenza degli acquisti online di comparto era del 55% sul totale, nel 2023 oltre 7 euro spesi su 10 (71%) derivano dal canale digitale; in particolare gli utenti digitali sono molto più propensi a prenotare attraverso canali diretti che indiretti.\r

\r

“Ad oggi, possiamo affermare che il comparto dei trasporti ha abbondantemente superato i valori del periodo pre-pandemia, in particolare per quanto riguarda il noleggio delle auto a finalità turistica e i viaggi aerei, con entrambi i settori in crescita del 13% rispetto al 2019 soprattutto a causa dell’aumento delle tariffe che, in alcuni casi, sono perfino raddoppiate rispetto al 2022. L’unico leggero dato in controtendenza è quello dei trasporti di terra (treni e bus), sostanzialmente stabile rispetto a quattro anni fa, complice il ritorno dei viaggi di lunga tratta” afferma Filippo Renga, Direttore dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano.\r

\r

Anche il settore Ricettivo, inteso come somma di alberghiero e extra-alberghiero, è in forte recupero. Considerando sia i flussi incoming che quelli domestici, nel 2023 raggiunge quota 35,8 miliardi, in crescita dell’11% rispetto al 2022, superando del 7% il livello del 2019 quando il totale del comparto (offline più online) valeva 33,4 miliardi di euro.\r

\r

In questo contesto l’eCommerce raggiunge i 19,4 miliardi di € (2,9 miliardi in più rispetto al 2022) e continua a crescere a tassi più alti rispetto al totale del mercato soprattutto nella componente diretta, rappresentando nel complesso il 54% del comparto a valore.\r

\r

Anche il turismo organizzato conferma la ripresa, sebbene i valori del tour operating (crociere escluse) siano ancora leggermente inferiori al 2019 (-2%). Le agenzie di viaggio che sono riuscite a superare il periodo pandemico, invece, registrano per il 2023 un +2% del transato rispetto al 2019.\r

\r

“I dati incoraggianti che possiamo osservare oggi, sebbene risultino in parte drogati da un incremento dei prezzi soprattutto dei vettori a lungo raggio, derivano dal recupero del turismo incoming e outgoing, oltre che da una parziale ripresa dei viaggi d’affari. Il canale digitale si dimostra, ancora una volta, un elemento portante e preferito sia dai viaggiatori che dagli operatori. Questi ultimi dimostrano anche una decisa sensibilità verso le tematiche sociali e ambientali della sostenibilità, che stanno ridefinendo i modelli di business all’insegna della cosiddetta twin transition, dove verde e digitale vanno a braccetto” conclude Eleonora Lorenzini, Direttrice dell’Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano.","post_title":"E-commerce turistico in Italia: 16,9 mld di euro nei trasporti, 19,4 mld nel ricettivo","post_date":"2023-10-12T12:06:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697112408000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453912","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_453913\" align=\"aligncenter\" width=\"559\"] Volotea a Strasburgo con Lucie Charteau, la fortunata 55 milionesima passeggera[/caption]\r

\r

Volotea raggiunge il traguardo dei 55 milioni di passeggeri trasportati dal 2012, anno della sua fondazione. Si tratta di un risultato eccezionale nel settore dell’aviazione, che pochi vettori hanno registrato in così poco tempo, e che, per la compagnia arriva in un anno da record a livello di network, grazie all’offerta più ampia di sempre.\r

\r

12 milioni di posti in vendita, di cui circa 4 milioni offerti in Italia. Sono questi, per il 2023, i numeri dell’offerta record di Volotea che, solo in Italia, da gennaio a settembre, ha trasportato oltre 3 milioni di passeggeri in più di 18.500 voli, confermando una performance costante e consolidando la sua presenza sul mercato italiano.\r

\r

“Il traguardo dei 55 milioni di passeggeri è per Volotea motivo di grande orgoglio. Fin dalla nostra nascita, nel 2012, abbiamo sempre posto al centro della nostra strategia le esigenze e il benessere dei clienti che, giorno dopo giorno, scelgono di affidare alla nostra consolidata esperienza i loro viaggi più belli”, ha commentato Carlos Muñoz, CEO e Fondatore di Volotea. “Questo risultato riflette al meglio il nostro impegno quotidiano nell’offrire un servizio di qualità e attento. Gli elevati standard qualitativi che da sempre garantiamo ai nostri clienti ci hanno permesso di ottenere importanti riconoscimenti a livello mondiale e un tasso di raccomandazione del 90%: questo significa che sono più di 9 su 10 i viaggiatori che ci consiglierebbero a parenti e amici.”","post_title":"Volotea, 55 milioni di passeggeri trasportati dal 2012","post_date":"2023-10-12T11:57:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697111825000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453910","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair presenta oggi il suo operativo da Forlì: 4 voli settimanali verso Katowice, vibrante città nel sud della Polonia e 6 voli settimanali per Palermo. La compagnia attende 100mila passeggeri nel FY24, +63% rispetto all’anno precedente. \r

\r

“Con oltre due milioni di passeggeri trasportati fino ad oggi, l’operativo invernale’23 sottolinea il ruolo vitale di Ryanair per il territorio, - dichiara Mauro Bolla, Country Manager per Ryanair Italia -, contribuendo alla crescita ed alla connettività dell’aeroporto di Forlì. Per celebrare il nostro nuovo operativo da Forlì, stiamo lanciando una promozione speciale, con tariffe a partire da soli 24.99€ per viaggi compresi tra novembre ’23 e marzo ’24, prenotabile entro la mezzanotte del 14 Ottobre solo su Ryanair.com”.\r

\r

“Siamo molto felici dell’annuncio che oggi diamo assieme a Ryanair circa il lancio dell’operativo invernale sulle destinazioni di Katowice (Polonia) e Palermo (Sicilia) - prosegue Andrea Stefano Gilardi, Business Aviation, Communication & Marketing Director Forlì Airport -. Ciò a sottolineare il percorso di consolidamento che ci vede al fianco del vettore primo in Italia ed Europa in un’ottica di continuità strategica sia per il nostro scalo sia per tutto il sistema di relazioni che gravita attorno al comparto economico-turistico della Romagna. L’ottima stagione estiva appena conclusa - dalla quale si possono evincere numeri davvero importanti - è il miglior auspicio affinché i risultati di traffico Ryanair trovino conferma e ulteriore slancio nel corso di tutta la Winter 2023-2024. La promozione speciale voluta dalla compagnia aerea a celebrare il nuovo operativo da Forlì rappresenta un’occasione da cogliere al volo”.","post_title":"Ryanair nuovi operativi da Forlì in Polonia e Sicilia","post_date":"2023-10-12T11:50:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1697111457000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"453907","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Continua lo sviluppo di Ada, il software gestionale delle agenzie di viaggio Bluvacanze e Vivere&Viaggiare, che nell’autunno 2022 è diventata una piattaforma di analisi a tutti gli effetti. Oggi, la funzionalità che va ad aggiungersi riguarda la gestione “gruppi”, come noto ai più un’attività di agenzia articolata e che richiede grande responsabilità da parte degli imprenditori.\r

\r

Da ottobre 2023, in Ada – acronimo di Adaptive Data Automation nonché nome di Ada Lovelace Byron, figlia del poeta romantico inglese Lord Byron e riconosciuta come prima programmatrice di computer al mondo, nel 1800 – entra il prodotto Gruppi organizzato dai punti vendita della rete, aprendosi alla fruibilità da parte di tutte le associate.\r

\r

Questa ulteriore implementazione di Ada, un sistema proprietario esclusivo di Bluvacanze, capace di monitorare seduta stante tutti gli indicatori di performance e mettere a disposizione degli agenti le informazioni strategiche in tempo reale, rappresenta ora un’opportunità ulteriore per accompagnare le agenzie alla realizzazione di attività fortemente redditizie.\r

\r

La rete agenziale del Gruppo Bluvacanze, di fatto l’agenzia di viaggi più grande d’Italia, arriva allo sviluppo della nuova funzionalità Gruppi in Ada dopo innumerevoli esperienze all’attivo degli imprenditori associati, che si distinguono per l’ottima capacità organizzativa e di comunicazione.\r

\r

Via via che vengono creati, gli itinerari verranno pubblicati e, nel loro insieme, comporranno un catalogo B2B vero e proprio, ad uso e consumo di tutti i punti vendita, mentre B2C appariranno in Bluvacanze.it che dalla fine dell’estate è diventato un sito e-commerce con finalizzazione in agenzia","post_title":"Bluvacanze implementa il software Ada con i gruppi","post_date":"2023-10-12T11:39:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1697110777000]}]}}