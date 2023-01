Il gruppo Ncl lancia il nuovo brand Experiences at Sea dedicato alle crociere-evento Un nuovo brand dedicato alle crociere-evento e alle crociere-festival sulle navi di tutti i marchi del portfolio del gruppo Norwegian Cruise Line Holdings: Oceania e Regent Seven Seas Cruises, oltre all’omonimo Ncl. Experiences at Sea nasce dall’integrazione tra la società specializzata Sixthman Festivals at Sea, già controllata da Norwegian Cruise, e la sezione Charters, meetings and incentives (Cm&i) della compagnia. “In occasione dell’inizio del 2023, siamo entusiasti di collaborare con il nostro vasto portfolio di artisti e con i nostri partner grazie all’organizzazione record di 13 crociere eventi e crociere-festival in mare a bordo della Norwegian Pearl. Queste riuniranno gli ospiti di una serie di community che condividono le stesse passioni e interessi, per vivere vacanze speciali a fianco dei loro artisti, atleti, attori, comici e altri dei loro personaggi preferiti”, spiega Anthony Diaz, ceo di Sixthman e svp of Charters, meetings and incentives della Norwegian Cruise Line Holdings. Il gruppo accompagna la nuova sezione con una piattaforma ad hoc che include varie proposte, tra cui una collaborazione con Infinity Sports & Events per offrire la prima esperienza charter in Europa in occasione della Coppa del mondo di Rugby 2023. L’iniziativa metterà a disposizione dei viaggiatori una serie di pacchetti crociera da una a dieci notti a bordo della Epic, in occasione delle partite che si disputeranno tra l’8 settembre e il 16 ottobre 2023. Gli ospiti a bordo potranno tra l’altro beneficiare di biglietti ufficiali per una selezione di match giocati a Marsiglia, Nizza, Bordeaux e Nantes. Per far crescere ulteriormente il proprio business al di fuori di Stati Uniti, Canada e Messico, il team di Experiences at Sea è stato arricchito con due nuovi innesti europei: Sabrina Greca, basata a Southampton, nel Regno Unito, ricopre il nuovo ruolo di international senior corporate sales manager, supervisionando lo sviluppo del business Cm&i nel Vecchio continente, in Medio Oriente, in Africa, nell’area Asia-Pacifico e in America Latina. Jake Leighton Pope è invece entrato a far parte del team Sixthman in qualità di senior director of event development con sede a Londra, per esplorare nuovi concept di festival in mare in Europa. Dal wrestling ai comici resi famosi dal web, alla comunità Lgtbqia+, a generi musicali come il rock, l’americana, il country, il pop, la dance elettronica e il blues, e molto altro ancora, la Pearl ospiterà dunque 13 crociere a tema in successione dal 20 gennaio al 27 marzo 2023. I viaggi partiranno da Miami con scalo in diverse isole caraibiche, tra cui le destinazioni private della compagnia, Great Stirrup Cay alle Bahamas e Harvest Caye in Belize.

