Il gruppo Msc vicino all’acquisizione del Secolo XIX Nuova operazione in vista per il gruppo Msc che, dopo aver acquisito il 50% di Italo, punta ora lo sguardo sul Secolo XIX. In una nota congiunta la società di shipping italo-svizzera e il gruppo Gedi, che controlla il quotidiano genovese, comunicano infatti di “aver raggiunto un’intesa preliminare per la cessione de Il Secolo XIX a una società interamente controllata dal gruppo Msc. Le parti entreranno ora in negoziazioni in esclusiva per consentire lo svolgimento della due diligence e, parallelamente, procederanno alla predisposizione e discussione dei documenti contrattuali che disciplineranno l’operazione”.

L’accordo include anche le attività digitali e di raccolta pubblicitaria relative al quotidiano ligure, “nonché quattro testate a esso collegate, quali The MediTelegraph, L’Avvisatore Marittimo, Il Giornale del Ponente Ligure e Ttm – Tecnologie Trasporti Mare“. Con questa operazione, la società editoriale controllata dalla Exor di John Elkann, che pubblica La Repubblica e La Stampa, va a completare il processo di dismissione delle testate locali avviato in questi ultimi anni, per concentrarsi sull’editoria nazionale. Condividi

\r

L’offerta del tour operator è di 240 itinerari e più di 1000 partenze lungo tutto l'arco dell’anno verso oltre 100 destinazioni in tutto il mondo.\r

\r

Partendo dall’Asia Orientale, una esclusiva new entry è il Bhutan (Gran Tour Bhutan & Nepal Prestige) , uno dei paesi meno accessibili al turismo e allo stesso tempo depositario di una grande ricchezza naturale e spirituale. In Thailandia, gli itinerari proposti sono aumentati a 5, coniugando le attrazioni più belle della capitale e del nord del paese con le meraviglie dell’arcipelago thailandese (Gran Tour Thailandia, Thailandia & Phuket, Bangkok & Ko Samui, Bangkok e Khao Lak, Meraviglie della Natura).\r

\r

Anche nella vicina Indonesia la programmazione ha visto ampliare il numero di itinerari: Gran Tour Indonesia - Java & Bali, Amazing Bali -, l’isola degli Dei e la novità Bali & Lombok. Grande rientro la Cina, presente anche in un combinato con il Tibet.\r

\r

Spostandoci in America Latina, le Galapagos impreziosiscono un nuovo tour in Ecuador, mentre il Cile si allarga a comprendere anche l’Isola di Pasqua, una delle destinazioni più remote del pianeta.\r

\r

In Africa e nel Vicino Oriente, le novità sono rispettivamente l’Algeria e l’Arabia Saudita.\r

\r

I primi mesi dell’anno sono più che promettenti e confermano in larga parte le proiezioni di fine 2023: il mercato è sicuramente in netta ripresa, con alcune destinazioni in particolare sulla cresta dell’onda. Il Giappone continua a registrare numeri da sold-out, gli Usa sono in costante ascesa e l’Europa attira sempre con i suoi evergreen.","post_title":"In casa Guiness tante novità sulle destinazioni Mondo nel 2024-2025","post_date":"2024-03-28T15:57:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711641444000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464558","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_418443\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gianluigi Aponte, ceo di Msg Group[/caption]\r

\r

Nuova operazione in vista per il gruppo Msc che, dopo aver acquisito il 50% di Italo, punta ora lo sguardo sul Secolo XIX. In una nota congiunta la società di shipping italo-svizzera e il gruppo Gedi, che controlla il quotidiano genovese, comunicano infatti di \"aver raggiunto un’intesa preliminare per la cessione de Il Secolo XIX a una società interamente controllata dal gruppo Msc. Le parti entreranno ora in negoziazioni in esclusiva per consentire lo svolgimento della due diligence e, parallelamente, procederanno alla predisposizione e discussione dei documenti contrattuali che disciplineranno l’operazione\".\r

L’accordo include anche le attività digitali e di raccolta pubblicitaria relative al quotidiano ligure, \"nonché quattro testate a esso collegate, quali The MediTelegraph, L’Avvisatore Marittimo, Il Giornale del Ponente Ligure e Ttm – Tecnologie Trasporti Mare\". Con questa operazione, la società editoriale controllata dalla Exor di John Elkann, che pubblica La Repubblica e La Stampa, va a completare il processo di dismissione delle testate locali avviato in questi ultimi anni, per concentrarsi sull’editoria nazionale.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il gruppo Msc vicino all'acquisizione del Secolo XIX","post_date":"2024-03-28T14:54:03+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711637643000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464524","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La primavera dei Travel Open Day si è aperta a Torino, il 21 marzo scorso, con un atteso b2b che ha visto la presenza di oltre 30 espositori. “Torino è una città che risponde sempre bene”, dichiara Laura Zancolò, key account manager di Svizzera Turismo, accanto a Levente Gyorgy, da pochi mesi responsabile dei mercati per Vaud Promotion, che dichiara: “Da due anni, il canton Vaud punta alla multi-settorialità e coinvolge settori diversi: turismo, economia, prodotti tipici, imprese… Tutti ambasciatori del Cantone. Per il 2024 il focus è su gastronomia e vini, su musei e la frizzante city-life di Losanna, sulla riviera di Montreaux e i paesaggi Unesco del Lavaux, Glacier 3000 e le piste di Villars sur Ollons. Ma anche sulle terme e la Vallée du Joux, culla dell’orologeria Svizzera”.\r

\r

Primo Tod per Asatours, to britannico attivo da 35 anni, specializzato in Gran Bretagna e Irlanda per individuali, gruppi e mice: “Approccio più che positivo – afferma Sara Lasca – ho colto interesse per la versatilità del nostro prodotto, classico ma che contempla percorsi meno battuti, esperienze e autentiche chicche. Come la Battersea Power Station di Londra, ex centrale a carbone eternata da un lp dei Pink Floyd, ora fulcro di un’area trendy molto vivace, o Belfast capitale nordirlandese che ha ancora molto da esprimere”.\r

\r

Rappresentata sul mercato italiano da poco più di un anno da JoyCò, Ayada è la nuova frontiera delle Maldive.“Per noi questo confronto con il trade è fondamentale - dichiara Gioja Tresoldi, managing director di JoyCò -. Ayada, nelle Maldive del Sud, dista 60 chilometri dall’isola più vicina, aspetto che ne garantisce privacy e relax. Riporta alle Maldive delle origini, ma con confort e servizi all’avanguardia, sistemazioni, 112 in tutto, di varia tipologia, attività per ospiti di ogni età. La proprietà è di una famiglia che sta investendo molto in Europa e ora guarda con interesse all’Italia”\r

\r

A due passi da Trieste, Lipica è una meta slovena di grande appeal. “Per noi l’Italia è una priorità e il 2024 dà già segnali di ulteriore crescita - afferma Kristina Mamić Mikša -. Sempre più apprezzata, e non solo dagli sportivi, è immersa in 300 ettari di verde, con un maneggio appena rinnovato, allevamento di 30 cavalli, golf a 9 buche, hotel in piena sintonia con l’ambiente, centro congressi... Di certo il treno diretto Milano – Lubjana, che fermerà anche a Lipica, segnerà una svolta”. Novità anche per il Girasole, con una “Islanda in versione fly and drive - dichiara Claudio Parisi –, a cui si aggiungeranno mete insolite. In uscita pure il nuovo catalogo Azzorre, tour per Madeira e la Rota Vicentina, in Portogallo, il cammino dei Fari e quello di Santiago, in Spagna. In tema ferroviario, da segnalare i viaggi a bordo dei treni spagnoli di lusso e la grande ripresa dell’Interrail: formula per anni dimenticata e oggi molto richiesta dagli agenti di viaggi per l’utenza più giovane”.\r

\r

[gallery ids=\"464528,464529,464530,464531\"]","post_title":"Al Travel Open Day di Torino molti debutti e tante novità","post_date":"2024-03-28T12:18:39+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1711628319000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464505","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Carnival ha chiuso a fine febbraio un primo trimestre fiscale sopra le aspettative e si prepara a vedere finalmente il proprio bilancio tornare in territorio positivo, dopo le difficoltà finanziarie sperimentate durante il Covid e nella fase di ripartenza. \"E' stato un fantastico inizio d'anno - sottolinea il ceo, Josh Weinstein -. I risultati del primo trimestre hanno superato le nostre previsioni in ogni voce contabile, con una wave saeson che ha garantito prenotazioni record a tariffe su livelli considerevolmente superiori a quelli passati. Tutto ciò ci porta a modificare le nostre stime per il 2023-2034, alzando le aspettative di miglioramento dei nostri rendimenti attesi di un punto percentuale, fino ad arrivare quasi alla doppia cifra\".\r

\r

Nel dettaglio, il fatturato totale Carnival tra dicembre e febbraio ha raggiunto i 5,4 miliardi di dollari (4,4 mld nello stesso periodo dell'anno precedente), con profitti operativi per 276 milioni (vs -172 mln). Bene anche i margini operativi lordi rettificati (adjusted ebitda), a quota 871 milioni: una cifra di oltre 70 mln sopra le stime dello scorso dicembre (erano 382 mln 12 mesi prima). Ancora in negativo invece la bottom line con gli utili netti rettificati in rosso per 214 milioni. Un risultato comunque migliore di quanto stimato a inizio anno fiscale, nonché nettamente superiore ai -693 mln registrati tra dicembre 2022 e febbraio 2023. Il dato è comunque destinato a migliorare nei prossimi mesi, visto che tradizionalmente il primo trimestre è il periodo meno profittevole per l'industria crocieristica.","post_title":"Prosegue il percorso del gruppo Carnival verso il nero in bottom line","post_date":"2024-03-28T11:04:09+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711623849000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464502","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una mappa stilizzata dei porti principali cui la flotta Msc attracca: Dubai, Copenaghen e Miami si connettono in un unico grande flusso marittimo a Napoli. E' questo il tema della maglia limited edition Everywhere Jersey, quinta divisa stagionale del sodalizio tra la compagnia crocieristica e il Napoli. \r

\r

“La presentazione della quinta e ultima maglia gara della stagione 23/24 chiude il cerchio iniziato a bordo della Msc World Europa a luglio - commenta il chief revenue officer del Napoli, Tommaso Bianchini -. Il nostro viaggio è partito da Napoli con le prime due maglie della collezione, per poi continuare in Nuova Zelanda con la terza ispirata alla cultura Maori, per tornare su Napoli grazie al kit Halloween che ha celebrato l’antica storia del cimitero delle Fontanelle. Oggi lanciamo in tutto il mondo la Everywhere Jersey, che rappresenta la perfetta fusione con il nostro main partner Msc, portando sulla nostra maglia la rosa dei venti, simbolo per eccellenza della navigazione, e i quattro porti principali raggiunti dalle navi Mdc in tutto il mondo”.\r

\r

“Il nostro 2024 è un viaggio verso la Bellezza a bordo di navi che hanno un profondo rispetto per l'oceano, il pianeta e l’ambiente - aggiunge il vice president Southern Europe di Msc Crociere, Leonardo Massa -. Anche questa maglia rappresenta la bellezza che, attraverso alcune delle destinazioni più prestigiose della compagnia, porta con sé lo spirito del viaggiatore, che vede in ogni porto non solo un punto di arrivo, ma anche un punto di partenza. Siamo molto contenti di avere una maglia dedicata che incarna appieno questo nostro spirito avventuriero e che interpreta con stile il legame che abbiamo con la città di Napoli e il suo club”.","post_title":"Presentata la quinta maglia ufficiale del sodalizio tra Msc e il Napoli","post_date":"2024-03-28T10:29:47+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711621787000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464480","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Profitti record per il 2023 di Tap Air Portugal che ha incassato lo scorso anno 177,3 milioni di euro, rispetto ai 65,6 milioni dell'esercizio precedente, su ricavi operativi storici a quota 4,2 miliardi di euro, +20,9%rispetto al 2022. \r

\r

L'ebitda ha toccato i 871,6 milioni, con un margine del 21%, mentre l'ebit ricorrente si è attestato a 385,8 milioni, con un margine del 9%. «gli ottimi risultati del 2023 confermano il percorso di recupero di Tap degli ultimi anni - ha commentato Luís Rodrigues, ceo della compagnia aerea lusitana -. Ricavi record, che hanno superato la soglia dei 4 miliardi di euro, margini operativi solidi e una chiara tendenza alla riduzione della leva finanziaria confermano la solidità finanziaria del gruppo. L'aumento della puntualità e della regolarità nella seconda metà dell'anno, sottolinea l'attenzione nell’offrire un miglioramento del servizio ai nostri passeggeri. La firma dei nuovi contratti collettivi di lavoro conferma il riconoscimento e l'impegno nei confronti del nostro personale. Il 2024 sarà un anno impegnativo che metterà alla prova il focus organizzativo, per il quale avremo bisogno dell'impegno di tutti i nostri team per affermare Tap come una delle aziende più interessanti del settore».\r

\r

Nel 2023 TAP ha trasportato 15,9 milioni di passeggeri, (+15,2%) rispetto al 2022, pari al 93% del totale trasportato nel 2019. Sempre nel 2023, anche il numero totale di voli operati è aumentato dell'11,0%, raggiungendo l'88% dei livelli pre-crisi.\r

\r

La capacità ha superato i livelli pre-crisi del 2019, raggiungendo il 101%, con un aumento del 14,9% rispetto al 2022. Il load factor è aumentato dello 0,8% su base annua, raggiungendo l'80,8% nel 2023, con un miglioramento dello 0,7% rispetto al 2019.\r

\r

\r

","post_title":"Tap Air Portugal vola alto con profitti e ricavi ai massimi storici","post_date":"2024-03-28T09:41:11+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1711618871000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464440","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Torna il concorso Gattinoni dedicato agli sposi; iniziato il 15 marzo, Ho scelto te! durerà sino al 28 febbraio 2025. Le coppie che aprono una lista nozze o prenotano la luna di miele presso le agenzie del network (Store, Point o Gattinoni Mondo di Vacanze) possono iscriversi sul sito www.gattinonitravel.it/pages/ho-scelto-te. Ogni mese avverranno due estrazioni, 24 complessive, che assegneranno set di trolley da viaggio di diverse dimensioni. Si aggiungono tre estrazioni finali, che premieranno i fortunati vincitori con due Gattinoni Travel Card, del valore di mille e 3 mila euro, nonché con una crociera ai Caraibi operata da Msc. Della durata di sette notti in pensione completa, il viaggio salperà da Miami e sarà da effettuarsi nell’arco del 2025.\r

\r

Il visual della nuova campagna è stato curato dal reparto creativo Gattinoni. La comunicazione dell’iniziativa verrà veicolata attraverso vari canali: dalle vetrine di tutte le agenzie con supporti come il totem cartonato a cubi, pieghevoli e frame, alla cornice ad hoc disponibile durante fiere ed eventi per scattarsi selfie romantici, sino ai canali digital di Gattinonitravel: locandina, post, storia, dem, spot, con un calendario costante di contenuti pubblicati.\r

\r

","post_title":"Il network Gattinoni rilancia il concorso sposi. Tra i premi, voucher e una crociera Msc","post_date":"2024-03-27T14:44:12+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1711550652000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464437","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Novità colorate di rossonero in casa Going, che propone esperienze inedite dedicate agli appassionati di calcio, e in particolare ai fan del Milan: Match Day e Live Like a Player sono due proposte per chi desidera vivere in prima persona una giornata in luoghi-simbolo come lo stadio di San Siro, compreso l’accesso sul field, e l'edificio Casa Milan.\r

\r

Configurate come pacchetti esperienziali con diverse attività modulabili, le proposte di questo vero e proprio football journey tutto milanese comprendono una Exclusive top experience, con walkabout sul campo di gioco dello stadio Meazza nei giorni delle partite di campionato di serie A, oppure con il warm up, per ammirare da vicino il riscaldamento pregara. Ma ci sono anche le esperienze durante la settimana nei luoghi culto rossoneri, vivendo anche l’emozione dell’ingaggio.\r

\r

Going, già principal partner e official sleeve partner del Milan da questa stagione calcistica 2023/24, abbinerà alle esperienze Going2Milan soggiorni a Milano, proponendo hotel e altre attrazioni.\r

\r

","post_title":"Going lancia i pacchetti Match Day e Live Like a Player in collaborazione con il Milan","post_date":"2024-03-27T14:35:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1711550104000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"464399","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Giordania porta in primo piano la proprio offerta per gli appassionati delle due ruote alla Fiera del Cicloturismo, organizzata da Bikenomist a Bologna da venerdì 5 a domenica 7 aprile.\r

\r

La partecipazione del Jordan Tourism Board e dei tour operator Jordan Geography e Ashtar Tour al più grande evento in Italia interamente dedicato ai viaggi in bicicletta è un invito a esplorare le meraviglie del Regno Hashemita attraverso un'esperienza immersiva, con un approccio sostenibile a contatto con il territorio e le sue tradizioni. \r

\r

Fiore all'occhiello di questa proposta è senza dubbio il Jordan Bike Trail, un percorso ciclabile di 730 km che attraversa il paese da nord a sud, collegando Umm Qays, la biblica Gadara, alle spiagge di Aqaba sul mar Rosso. Questo itinerario si distingue per la sua varietà, offrendo ai ciclisti l'opportunità di attraversare paesaggi molto diversi, dalle colline punteggiate di ulivi e fattorie del nord, ai maestosi canyon vicino al mar Morto, fino a Petra e al deserto del Wadi Rum, prima di concludersi nella località balneare di Aqaba. Il sito ufficiale del percorso raccoglie dettagliati itinerari, tappa per tappa, fornendo dati su distanza, dislivello e tempi di percorrenza stimati, per pianificare al meglio l'avventura.\r

\r

Per coloro che preferiscono un'esperienza meno impegnativa, è possibile selezionare sul sito del Jordan Bike Trail segmenti più brevi del percorso, ideali per esplorazioni di durata variabile, dal weekend lungo alla settimana. Queste sezioni più brevi permettono di godere delle parti più spettacolari e accessibili del percorso, come il tratto da Karak ad Aqaba, che attraversa alcuni dei paesaggi più straordinari del percorso con dislivelli più gestibili, rendendolo perfetto per un'avventura di una settimana con incluso un giorno di pausa a Petra.\r

\r

[gallery ids=\"464405,464406,464404\"]\r

\r

","post_title":"La Giordania su due ruote in vetrina alla Fiera del cicloturismo di Bologna, dal 5 al 7 aprile","post_date":"2024-03-27T11:15:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1711538123000]}]}}