Grimaldi prima azienda italiana ad aderire al programma della Carta europea della disabilità

E’ la prima azienda italiana ad aderire al programma della Carta europea della disabilità. Grimaldi Lines ha firmato una convenzione con la presidenza del Consiglio dei ministri che permette ai titolari della carta ai loro compagni di viaggio di accedere a una tariffa agevolata che prevede il 10% di sconto (diritti fissi esclusi) sui collegamenti marittimi col marchio Grimaldi Lines da e per Sardegna, Sicilia, Spagna, Grecia (da e per Brindisi), nonché Tunisia, in ogni periodo dell’anno e su tutte le partenze disponibili alla vendita nel momento della prenotazione.

“Siamo orgogliosi di poter contribuire attivamente all’inclusione delle persone con disabilità, favorendo la loro piena partecipazione alla vita sociale – sottolinea Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Lines –. La traversata via mare è infatti il viaggio per antonomasia, quello che supera tutte le barriere e unisce ciò che prima era separato. Questi sono i nostri valori chiave, che da molto tempo decliniamo nel progetto dedicato al turismo accessibile”.

La firma di questo accordo si inserisce n un più ampio intento, che va oltre la necessità di rendere il viaggio in nave agevole per le

persone a mobilità ridotta e si traduce in una serie di iniziative dedicate, racchiuse nel progetto Grimaldi Turismo Accessibile. La compagnia offre infatti da alcuni anni un canale di assistenza gratuita, online e telefonica, dedicata ai viaggiatori con bisogni speciali. Sul fronte istituzionale, oltre alle partnership con i principali enti che rappresentano persone diversamente abili, quali per esempio Uici, Ens, Aipd, Grimaldi ha organizzato e promosso un convegno dedicato al turismo scolastico inclusivo e ha sostenuto in

qualità di sponsor tecnico alcune manifestazioni sportive paraolimpiche. Recentemente, in partnership con la start-up AccessiWay, ha anche attivato una nuova funzione del sito web, che rende lo strumento ancora più fruibile agli utenti con disabilità fisiche e cognitive.

La Carta europea della disabilità, o European disability card, è il documento in vigore dal 22 febbraio scorso, che consente ai portatori di disabilità di accedere ad un’ampia selezione di beni e servizi a tariffe agevolate, in Italia, nei Paesi Ue ed extra Ue che aderiscono all’iniziativa, con l’obiettivo di facilitarne sempre più l’accesso ai trasporti, alla cultura e al tempo libero.