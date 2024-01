Grimaldi Lines rinnova la partnership con la Federazione italiana sport equestri Grimaldi Lines e la Federazione italiana sport equestri rinnovano anche per quest’anno il proprio accordo di collaborazione. La partnership prevede una speciale convenzione per tutti i tesserati Fise, che offre sconti, variabili in base alla linea e alla stagionalità, su collegamenti marittimi selezionati per le destinazioni Sardegna, Sicilia, Spagna e Grecia (solo da/per Brindisi) e viceversa. Per beneficiare delle agevolazioni, applicabili ai passeggeri che viaggiano con o senza cavalli al seguito, al momento della prenotazione è necessario presentare la tessera federale in corso di validità. Lo stesso documento andrà esibito anche al momento dell’imbarco. Condividi

