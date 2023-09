Grimaldi Lines lancia la Nave dei libri per Palermo, in programma dal 7 al 10 ottobre Dopo la Nave di libri per Barcellona, Grimaldi Lines torna protagonista della lettura con Una Nave di Libri per Palermo. Organizzata da Agra Editrice in collaborazione con Leggere:tutti, l’iniziativa è in programma dal 7 al 10 ottobre sulla rotta Napoli – Palermo. Appena imbarcati nel capoluogo campano, nelle sale della Cruise Ausonia saranno in programma, sia all’andata sia al ritorno, incontri con scrittori, spettacoli musicali e animazioni. Hanno già confermato la loro partecipazione l’autore Diego De Silva, con il romanzo Sono felice, dove ho sbagliato, che racconta le vicissitudini dell’avvocato Vincenzo Malinconico, interpretato dall’attore Massimiliano Gallo nella fortunata fiction televisiva della Rai; Emilia Costantini, critico teatrale e giornalista di cultura e spettacolo del Corriere della Sera, con il libro Tu dentro di me; Valeria Gargiullo, esordiente con Salani con il libro Mai stati innocenti, con cui ha vinto il premio John Fante Opera Prima 2022; la psicologa Francesca Picozzi, che conta centinaia di migliaia di follower, con il libro Parlarne aiuta; Luca Giachi con il suo terzo libro Senza disturbare nessuno; Luisa Sodano, curatrice del libro Emozioni virali. Si parlerà anche di vino, in particolare di vini rosati, con Bruno Gambacorta, giornalista del Tg2, ideatore e conduttore della rubrica enogastronomica Eat Parade, e Dario Stefàno, protagonista della rinascita del vino pugliese e coautore del libro Viaggio nell’Italia del vino. Per la gioia dei partecipanti, il vino sarà peraltro presente sulla nave non solo con le parole, ma anche con una degustazione. Spazio anche alla musica con la cantautrice Patrizia Cirulli, che presenterà un repertorio di canzoni tratte dalle poesie di Eduardo De Filippo e di altri grandi poeti. Dopo una notte in cabina, si sbarcherà a Palermo e si inizierà una visita guidata in pullman gran turismo; si visiteranno la cappella Palatina, il palazzo dei Normanni e la cattedrale; si proseguirà poi per Monreale, nota per l’imponente cattedrale e il Duomo; in serata trasferimento in hotel 4 stelle a Palermo. Lunedì 9 ottobre visita guidata a Cefalù e nel pomeriggio trasferimento a Palermo per l’imbarco sulla Cruise Ausonia per far ritorno a Napoli nella prima mattina del 10 ottobre, con la possibilità, per chi vorrà, di una visita individuale alla città prima di far ritorno a casa. I libri degli scrittori partecipanti saranno presenti sulla nave grazie alla libreria Culture Club Cafè di Mola di Bari di Domenico Sparno. Condividi

