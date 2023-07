Grand Tours: la Summer Promotion per vivere la Giordania d’Estate Programmi dai tre agli otto giorni a tariffe molto competitive valide fino al 15 settembre, per pacchetti incentrati sulla scoperta del paese durante l’estate. E’ la Summer Promotion della dmc giordana Grand Tours: “Abbiamo voluto valorizzare un periodo in cui l’affluenza di turisti è più bassa nonostante le temperature non siano proibitive – spiega il ceo della destination management company, Mahmoud Khasawneh -. Un modo per aiutare i nostri partner a soddisfare anche i budget più bassi garantendo sempre il livello dei nostri servizi”. “Perché rinunciare alla bassa stagione, se può diventare un’opportunità per chi lavora nel turismo? – aggiunge Carla Diamanti, travel coach, docente universitaria, giornalista e grande esperta di Giordania che coordina il mercato italiano della dmc sviluppando e supervisionando ogni percorso con sguardo attento alla destinazione -. Adoro la Giordania d’estate, con giornate lunghissime, serate limpide e temperature mai eccessive”. Attenzione rivolta non solo all’esigenza del cliente ma anche al patrimonio naturale e culturale, sempre al centro dei circuiti di Grand Tours, che mirano al pieno coinvolgimento delle comunità locali e alla tutela dell’ambiente. L’operatore giordano sta in particolare lavorando a progetti ecosostenibili per una inedita proposta turistica che farà parte delle nuove offerte e che sarà lanciata a breve. Condividi

Un modo per aiutare i nostri partner a soddisfare anche i budget più bassi garantendo sempre il livello dei nostri servizi”. “Perché rinunciare alla bassa stagione, se può diventare un’opportunità per chi lavora nel turismo? - aggiunge Carla Diamanti, travel coach, docente universitaria, giornalista e grande esperta di Giordania che coordina il mercato italiano della dmc sviluppando e supervisionando ogni percorso con sguardo attento alla destinazione -. Adoro la Giordania d’estate, con giornate lunghissime, serate limpide e temperature mai eccessive”. Attenzione rivolta non solo all’esigenza del cliente ma anche al patrimonio naturale e culturale, sempre al centro dei circuiti di Grand Tours, che mirano al pieno coinvolgimento delle comunità locali e alla tutela dell’ambiente. L’operatore giordano sta in particolare lavorando a progetti ecosostenibili per una inedita proposta turistica che farà parte delle nuove offerte e che sarà lanciata a breve. 